Règles douloureuses ou irrégulières ? Voici les signes d’un cycle menstruel sain à connaître

À l’occasion de la Journée mondiale de l’hygiène menstruelle 2025, l’attention se porte sur ce qui définit un cycle menstruel sain. Bien qu’elles soient naturelles, les règles restent taboues dans de nombreuses cultures, affectant encore la santé et la dignité de millions de filles et de femmes à travers le monde.

Reconnaître les signes d’un cycle menstruel sain

Un cycle menstruel sain peut varier d’une femme à l’autre, mais certains éléments indiquent un fonctionnement normal de l’organisme. La durée typique se situe entre 21 et 35 jours, avec une moyenne de 28 jours. Cette régularité est le signe d’un équilibre hormonal et physiologique, bien qu’il soit normal d’avoir quelques variations d’un mois à l’autre. Un écart fréquent ou irrégulier pourrait toutefois signaler un problème sous-jacent.

La quantité de sang perdue lors des règles est un autre indicateur.

Un flux menstruel sain correspond à environ 30 à 80 ml de sang par cycle. Cela représente l'équivalent de 2 à 6 cuillères à soupe. Un flux extrêmement léger ou abondant peut refléter des déséquilibres hormonaux ou des troubles de santé comme les fibromes ou l'endométriose. Il est recommandé d'en parler à un professionnel de santé en cas de doute.

La couleur du flux change également selon sa fraîcheur. Un sang rouge vif indique une perte récente, tandis qu’un rouge foncé ou brun désigne du sang plus ancien. Une variation légère est normale, mais des teintes inhabituelles accompagnées d’une odeur nauséabonde ou de douleurs pourraient pointer vers une infection.

Enfin, les douleurs menstruelles sont courantes. Crampes abdominales, maux de dos et changements d’humeur sont souvent liés aux hormones. Une douleur modérée est normale, mais si elle devient handicapante dans la vie quotidienne, un suivi médical est nécessaire. L’odeur du sang menstruel est également un indicateur : elle doit être légère et naturelle. Une forte odeur signale souvent une mauvaise hygiène ou une infection.

Une hygiène menstruelle, encore un luxe pour beaucoup

Dans de nombreux pays, et notamment en Inde, les règles sont encore associées à la honte, la stigmatisation et l’exclusion. Dans certaines régions rurales ou conservatrices, les filles sont isolées pendant leurs menstruations, interdites de cuisine ou de certaines pratiques religieuses. Ces comportements découlent de croyances infondées qui contribuent à renforcer l’idée que les règles sont impures, ce qui affecte profondément le bien-être émotionnel des adolescentes.

Le manque d'infrastructures sanitaires reste un obstacle majeur.

L’absence de toilettes propres et d’eau courante dans les écoles, en particulier en milieu rural, empêche les jeunes filles de gérer leurs règles avec hygiène et dignité. Cette situation est l’un des principaux facteurs d’abandon scolaire : une fille sur cinq quitte les bancs de l’école après l’apparition de ses premières règles.

L’accès aux produits hygiéniques est également une priorité. Beaucoup de jeunes femmes ne disposent pas de serviettes, de tampons ou de coupes menstruelles par manque de moyens ou de sensibilisation. Dans ce contexte, il est essentiel d’améliorer la distribution, l’accessibilité et la sécurité de ces produits, tout en menant de vastes campagnes d’information.

Les bonnes pratiques pour une hygiène menstruelle sécurisée

Adopter une bonne hygiène pendant les règles est indispensable pour prévenir les infections et se sentir bien. Cela commence par des gestes simples mais essentiels, comme changer régulièrement de protection périodique. Les serviettes hygiéniques doivent être changées toutes les 6 heures maximum, tandis que les tampons nécessitent un changement toutes les 4 à 6 heures pour limiter le risque de syndrome du choc toxique.

Il est également conseillé de :

Changer et laver ses sous-vêtements deux fois par jour.

Se laver la zone intime à l’eau tiède à chaque changement de protection.

Utiliser uniquement de l’eau ou des produits doux sans parfum.

Stériliser la coupe menstruelle avant et après chaque cycle.

Ces gestes simples permettent de préserver une bonne santé intime et d’éviter irritations ou infections. Le fondement de toutes ces pratiques repose aussi sur un changement de regard : ne plus considérer les menstruations comme un sujet honteux mais comme une fonction naturelle de l’organisme féminin.

Démystifier les croyances autour des règles

De nombreux mythes entourant les menstruations persistent dans les sociétés, parfois même véhiculés de manière innocente ou involontaire. L’idée que le sang menstruel est impur, qu’une femme ne doit pas cuisiner ou toucher certains aliments pendant ses règles, ou encore qu’elle ne devrait pas pratiquer d’activité physique, sont autant de fausses croyances profondément enracinées.

Ces idées reçues peuvent causer de sérieux dégâts. Elles encouragent la ségrégation, alimentent des complexes et freinent l’éducation des filles. Elles peuvent aussi empêcher certaines de prendre soin d’elles par peur ou ignorance. L’idée selon laquelle l’hygiène n’est pas importante pendant les menstruations est particulièrement dangereuse, car elle augmente drastiquement les risques d’infections.

Les menstruations sont le signe que le corps fonctionne normalement. Elles ne sont pas un sujet tabou ni une source de honte. En parlant ouvertement du cycle menstruel, en éduquant jeunes filles et garçons et en intégrant ce sujet dans les programmes scolaires, il est possible de briser les tabous. La société entière y gagnerait en santé, en égalité et en respect des droits fondamentaux.