Trop exposé au soleil cet été ? Voici comment différencier un coup de soleil d’une intoxication solaire

Une forte exposition au soleil peut entraîner des effets désagréables allant de la simple brûlure à des troubles bien plus sérieux. Si le coup de soleil est largement reconnu, les symptômes liés à l’empoisonnement solaire restent méconnus. Pourtant, ces deux réactions ont des caractéristiques bien différentes qu’il est impératif de savoir distinguer pour mieux se soigner.

Comprendre la différence entre coup de soleil et empoisonnement solaire

Un coup de soleil résulte d’une surexposition aux rayons UV, qu’ils proviennent du soleil ou d’appareils artificiels comme les cabines de bronzage. Il se traduit par une peau rouge, douloureuse, chaude et enflammée, pouvant peler au bout de quelques jours. Cette réaction est le signe d’une atteinte directe à l’ADN des cellules de la peau, provoquant une inflammation locale.

L’empoisonnement solaire, terme non médical mais souvent utilisé, décrit une réaction beaucoup plus intense en lien avec une exposition excessive au soleil. Cette forme sévère peut s’accompagner de symptômes systémiques comme des nausées, des frissons, de la fièvre, des vertiges ou encore des vomissements. On y observe parfois des cloques et des éruptions cutanées qui ressemblent à des allergies ou à un coup de chaleur, justifiant une prise en charge médicale urgente dans certains cas.

Les symptômes qui doivent vous alerter

À lire Cannes 2025 : les 7 films les plus marquants à voir (et ceux à éviter absolument)

Le coup de soleil se manifeste par des signes localisés et modérés comme :

Rougeur et inflammation de la peau

de la peau Sensation de chaleur ou de brûlure



Douleur et sensibilité au toucher

au toucher Desquamation après plusieurs jours

L’empoisonnement solaire, quant à lui, est plus préoccupant et associe à une brûlure cutanée des symptômes plus généralisés :

Cloques évoquant des brûlures au deuxième degré

Fortes nausées, vomissements, céphalées

Frissons accompagnés de fièvre

Étourdissements, pertes d’équilibre, voire malaises



Urticaire ou réactions allergiques sur la peau

Durée des effets et facteurs de risque

Dans la majorité des cas, un coup de soleil guérit entre trois et sept jours sans complications majeures, surtout si la peau est bien hydratée et protégée. En revanche, les symptômes liés à un empoisonnement solaire peuvent persister bien au-delà d’une semaine et s’intensifier sans traitement adapté, méritant un suivi médical.

Plusieurs facteurs augmentent le risque :

Une exposition prolongée au soleil sans protection solaire adaptée

sans protection solaire adaptée L’utilisation de médicaments comme les antibiotiques à base de tetracycline, qui augmentent la photosensibilité

Baignades fréquentes ou activités au soleil durant les pics d’UV

Comment soulager le coup de soleil à la maison

En l’absence de complications, plusieurs gestes simples permettent d’apaiser la peau brûlée : À lire Règles douloureuses ou irrégulières ? Voici les signes d’un cycle menstruel sain à connaître

Compresses fraîches ou bains tièdes pour calmer l’inflammation

ou bains tièdes pour calmer l’inflammation Application de lotions hydratantes comme l’aloe vera ou la calamine



comme l’aloe vera ou la calamine Hydratation continue par une consommation abondante d’eau

par une consommation abondante d’eau Médicaments antalgiques ou anti-inflammatoires en cas de douleur



Éviter toute nouvelle exposition au soleil pendant la guérison

L’huile de coco peut aussi soulager la peau une fois l’inflammation dissipée, mais elle ne doit surtout pas s’appliquer directement après la brûlure, au risque d’empêcher la dissipation de la chaleur.

Que faire en cas d’empoisonnement solaire ?

Les symptômes plus graves doivent conduire à consulter un professionnel de santé, notamment si vous observez :

Signes d’infection comme du pus, un gonflement ou une douleur intense

comme du pus, un gonflement ou une douleur intense Apparition de symptômes systémiques malgré un traitement local

malgré un traitement local Persistance de la fièvre ou des vomissements

Facteurs aggravants comme la prise de médicaments photosensibilisants

Aucune amélioration au bout de plusieurs jours de soins

Dans ces cas, un médecin pourra prescrire :

Une réhydratation orale ou intraveineuse selon le niveau de déshydratation

selon le niveau de déshydratation Des antihistaminiques pour calmer les réactions allergiques ou les démangeaisons



Des corticoïdes en cas d’inflammation sévère ou persistante

Prévention : les bons gestes à adopter

Éviter coup de soleil et empoisonnement solaire passe avant tout par une protection solaire rigoureuse :

Utiliser une crème solaire à large spectre avec un indice SPF minimum de 30, à renouveler toutes les deux heures

avec un indice SPF minimum de 30, à renouveler toutes les deux heures Porter des vêtements couvrants, des lunettes de soleil et un chapeau

Éviter l’exposition entre 12h et 16h lorsque l’intensité UV est maximale

S’hydrater fréquemment et ne pas attendre d’avoir soif

Même sans coup de soleil apparent, il est possible de présenter les effets d’un empoisonnement solaire, surtout pour les personnes sensibles à la chaleur ou ayant une peau très claire. Enfin, si une brûlure finit par se transformer en teint hâlé, ce phénomène s’explique par la production accrue de mélanine et non par un mécanisme de protection efficace.