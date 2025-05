Arrêts maladie mal gérés : comment les RH peuvent agir sans crainte juridiques

Face à une hausse préoccupante des arrêts maladie au Royaume-Uni, Charlie Mayfield, ancien dirigeant de John Lewis Partnership, exhorte les professionnels RH à s’impliquer davantage. Il alerte sur les conséquences sociales et économiques d’une absence de dialogue avec les employés malades et plaide pour un changement structurel en matière de santé au travail.

Une crainte paralysante dans les entreprises

Charlie Mayfield observe que dans de nombreuses entreprises britanniques, une peur généralisée d’aborder les arrêts maladie règne parmi les managers. Cette crainte d’être accusés de harcèlement moral ou d’agir de manière inappropriée empêche toute communication avec les salariés en congé pour raison de santé. En conséquence, de nombreux collaborateurs atteints de troubles modérés, comme l’anxiété ou une dépression légère, se retrouvent isolés, sans accompagnement ni soutien de leurs supérieurs.

Ce climat d’appréhension pousse certains employés à quitter prématurément le monde professionnel, faute d’une prise en charge adaptée. Selon Mayfield, ce silence organisationnel contribue non seulement à leur désengagement progressif, mais a également un impact budgétaire important sur les entreprises et l’État. À lire Jobs mal payés et horaires instables ? 5 emplois étudiants bien rémunérés et flexibles

Des lacunes criantes dans l’accompagnement

Entre les certificats médicaux des généralistes et les dispositions légales encadrant l’emploi, un vide considérable subsiste dans le système britannique. Mayfield insiste sur l’absence de solutions intermédiaires permettant d’aider un travailleur en arrêt de courte ou moyenne durée à conserver un lien avec son activité. Ce déficit organisationnel favorise une dépendance aux allocations d’invalidité ou d’incapacité, alors qu’un soutien individualisé aurait pu permettre le maintien en poste.

Il met en évidence que de nombreuses personnes pourraient continuer à travailler à temps partiel ou avec des ajustements raisonnables si un accompagnement adéquat était mis en place. Mais au Royaume-Uni, le manque de coordination entre santé et emploi semble empêcher toute stratégie de réintégration efficace.

Un regard tourné vers les Pays-Bas

Mayfield propose de s’inspirer du modèle néerlandais, jugé bien plus structuré. Aux Pays-Bas, les employeurs sont légalement tenus de soutenir la santé au travail en continuant à verser les salaires pendant une période pouvant aller jusqu’à deux ans. En contrepartie, les salariés doivent participer à un programme de réintégration encadré. Ce système favorise un retour à l’emploi progressif et limite le risque d’exclusion durable.

Il souligne que cette approche responsabilise à la fois l’employeur et le salarié, créant un climat plus serein pour maintenir la productivité sans négliger la santé mentale ou physique. Ce modèle pourrait servir d’exemple pour mettre fin au cercle vicieux britannique de l’inactivité prolongée et de la précarité.

Des recommandations urgentes face à une vague montante

Mayfield s’apprête à soumettre ses propositions au gouvernement à l’automne, dans un contexte où les services de santé et d’insertion professionnelle sont déjà saturés. Il alerte contre les effets potentiellement dévastateurs de nouvelles coupes budgétaires de plus de 4,8 milliards de livres dans les prestations sociales, qui risquent d’aggraver la pauvreté chez les personnes souffrant de maladies longues ou répétées. À lire Trop exposé au soleil cet été ? Voici comment différencier un coup de soleil d’une intoxication solaire

Face à une population active marquée par une progression des troubles psychologiques et physiques, il appelle à revoir en profondeur la manière dont les absences sont gérées. Il veut préparer les entreprises à être actrices de la santé au sein du travail plutôt que spectatrices passives des arrêts maladie.

Former les managers à renouer le lien

Josie Beal, avocate spécialisée en droit du travail, abonde dans le sens de Mayfield. Selon elle, les employeurs hésitent trop souvent à contacter les salariés en arrêt, par peur d’actions en justice. Pourtant, elle rappelle qu’un contact régulier, bienveillant et structuré pendant l’arrêt maladie peut prévenir la rupture professionnelle. Maintenir un lien permet aussi de mieux gérer les conditions de retour à l’emploi, en prenant en compte les besoins spécifiques liés à la santé du collaborateur.

Josie Beal recommande notamment de former les managers pour les aider à communiquer sur ces sujets sensibles. Elle prône une culture d’entreprise où les responsables sauraient aborder le handicap ou la maladie de manière humaine et constructive. Cela suppose d’outiller les professionnels RH mais aussi de changer les mentalités autour de la vulnérabilité au travail.

Réintégrer au lieu d’exclure

Le véritable enjeu, selon Mayfield et Beal, n’est pas seulement financier ou légal, mais d’ordre social. Il s’agit de transformer la gestion de l’absence en une opportunité de cohésion et de soutien, plutôt qu’en une source d’isolement. Les troubles modérés ne doivent plus être synonymes d’exclusion, mais devenir une base pour inventer un nouveau rapport au travail, plus sain et plus humain.

En investissant dans l’accompagnement plutôt que dans la rupture, les entreprises pourraient aider à construire une société plus résiliente face aux défis de santé actuels. Une dynamique qui, à terme, bénéficie aussi bien aux employés qu’aux employeurs.