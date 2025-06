Étudiants à court d’argent ? Voici 7 solutions concrètes pour mieux gérer votre budget à l’université

Quitter le domicile familial pour poursuivre ses études, c’est aussi apprendre à gérer un budget parfois serré. Près de 37 % des étudiants britanniques disent avoir du mal à équilibrer leurs finances, surtout lorsqu’ils doivent couvrir seuls leurs dépenses mensuelles en vivant hors du cocon parental.

Prévoir un budget pour tenir tout le semestre

Vivre seul à l’université implique de maîtriser ses revenus et ses dépenses pour ne pas se retrouver à court d’argent avant le prochain versement des aides. Généralement, les étudiants comptent sur leur prêt étudiant, voire des aides familiales, pour couvrir leurs besoins. Il est donc crucial d’organiser un budget précis dès le début du trimestre pour éviter les mauvaises surprises.

La moyenne mensuelle de dépenses pour un étudiant vivant hors du domicile est d’environ 924 £ au Royaume-Uni. Ce montant peut toutefois varier selon le mode de vie de chacun. Ceux qui manquent de rigueur dans leur gestion risquent de se retrouver rapidement en difficulté financière.

À lire Étudiant fauché ? Voici 11 jobs flexibles pour gagner de l’argent sans quitter ton logement

Distinguer les dépenses fixes et variables

Pour mieux gérer son argent, il est essentiel de faire la différence entre les dépenses incompressibles et celles ajustables. Parmi les frais fixes chaque mois, on retrouve notamment :

le loyer,

les factures d’électricité, de gaz, et d’eau,

l’abonnement internet ou mobile,

certaines assurances,

et les plateformes comme Spotify ou Netflix.

À cela s’ajoutent des dépenses variables qui peuvent largement fluctuer selon les habitudes de chacun : courses alimentaires, transports, fournitures de cours, ou encore loisirs et sorties.

Une fois tous ces frais calculés et soustraits du total des revenus disponibles, il reste ce qu’on appelle le revenu disponible. Cette part du budget peut être utilisée librement pour se faire plaisir ou sortir avec des amis, mais nécessite parfois des ajustements si cette somme devient trop faible.

Analyser son budget grâce aux applications bancaires

Si la portion d’argent libre en fin de mois semble trop modeste, il est conseillé de scruter ses habitudes de consommation via une application bancaire ou tableau de suivi. Bien souvent, les postes de dépenses comme les repas à l’extérieur, les transports coûteux ou les dépenses de divertissement sont les plus faciles à réduire.

En gardant une trace régulière de ses flux financiers, l’étudiant peut repérer les dépenses superflues et adopter des habitudes plus saines pour son portefeuille. Certains font le choix de limiter leurs commandes en ligne, ou encore de cuisiner davantage pour éviter de dépendre de la restauration rapide. À lire Voici les meilleures nouveautés à voir sur Prime Video en juin 2025

Arrondir ses fins de mois avec un emploi étudiant

Nombreux sont les étudiants qui choisissent de travailler à temps partiel pour augmenter leurs ressources mensuelles. Qu’il s’agisse de postes dans des cafés, magasins ou des opportunités proposées directement par l’université, ces petits jobs permettent souvent de subvenir aux dépenses non essentielles.

Le soutien scolaire est aussi une option prisée car il offre une plus grande flexibilité horaires. De plus, en cumulant études et activité professionnelle, l’étudiant apprend aussi à mieux organiser son emploi du temps et ses finances.

Profiter au maximum des avantages étudiants

Un autre moyen de préserver l’équilibre de son budget consiste à profiter des réductions étudiantes proposées par une large variété d’enseignes. Qu’il s’agisse de transport, de vêtements, de nourriture ou d’abonnements culturels, les offres étudiantes sont souvent méconnues ou sous-exploitées.

Il est également recommandé de vérifier son éligibilité à des bourses, aides ponctuelles ou subventions versées par l’université ou des organismes publics. Ces aides peuvent représenter un soutien conséquent, surtout en cas de situation financière tendue.

Changer de prestataire pour payer moins

Certains postes de dépenses, souvent perçus comme fixes, peuvent en réalité être réduits en changeant simplement de fournisseur. Comparer les offres de contrats d’électricité, de téléphonie ou d’assurance permet souvent de faire des économies immédiates.

De plus, plusieurs banques proposent des primes à l’ouverture d’un nouveau compte, ce qui peut représenter une rentrée d’argent bienvenue pour les étudiants les plus attentifs.

Utiliser les ressources d’accompagnement en cas de difficulté

Enfin, si malgré toutes ces démarches, les problèmes financiers persistent, il ne faut pas hésiter à solliciter une aide extérieure. De nombreuses universités mettent à disposition des services dédiés, via le syndicat étudiant ou les bureaux d’aide sociale, pour accompagner les jeunes dans leur gestion budgétaire.

En demandant conseil à des professionnels ou en consultant des sources fiables, les étudiants peuvent apprendre à mieux gérer leurs dépenses et à éviter l’accumulation de dettes ou d’anxiété liée à l’argent au cours de leurs études.