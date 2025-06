Addictions au travail : comment créer une culture d’entreprise qui protège vos salariés

Un nombre croissant de salariés avoue avoir été confronté à des comportements addictifs sur leur lieu de travail, qu’ils en soient témoins ou directement concernés. Cette tendance alarmante révèle une pression professionnelle omniprésente, qui pousse de nombreux employés à chercher un échappatoire dans l’alcool, les drogues ou encore le jeu.

Des comportements addictifs omniprésents au bureau

Selon une enquête récente menée par Bupa auprès de plus de 3 000 personnes, un tiers des salariés a été confronté à la consommation de substances addictives sur le lieu de travail.

Cela inclut des comportements tels que la consommation d’alcool, de drogues récréatives ou encore le recours excessif aux jeux d’argent. Une partie des répondants reconnaît en être directement l’auteur, tandis que d’autres ont été simples témoins de ces pratiques préoccupantes.

Plus de la moitié (57 %) déclarent avoir vécu une forme d'addiction, en particulier liée à l'alcool (15 %), aux jeux d'argent (14 %) ou aux drogues (7 %). Mais les addictions ne se limitent pas aux substances : les réseaux sociaux, la cryptomonnaie ou encore les médicaments délivrés sur ordonnance sont également mentionnés comme sources d'addiction fréquentes en milieu professionnel.

Une hausse alarmante des demandes de traitement

Les résultats de l’enquête font écho aux données officielles : plus de 310 000 adultes ont sollicité un traitement pour des problèmes de drogue ou d’alcool entre avril 2023 et mars 2024, soit une augmentation de 7 % par rapport à l’année précédente.

Ce chiffre représente le nombre le plus élevé enregistré depuis 2009, illustrant un phénomène en forte progression, y compris dans les environnements de travail.

Le Dr Robin Clark, directeur médical chez Bupa UK Insurance, explique que cette augmentation est aussi liée à la libération de la parole et à l’accès accru aux services de soutien, mais souligne que cela ne saurait suffire à enrayer un problème aussi enraciné dans la culture professionnelle actuelle.

Stress, pression et culture d’entreprise en cause

Les causes invoquées pour expliquer le lien entre addictions et travail sont nombreuses mais convergentes : la moitié des salariés concernés déclarent consommer des substances ou adopter des comportements addictifs en réponse directe au stress du travail. La pression professionnelle, évoquée par 46 % des répondants, est également pointée du doigt.

Plus inquiétant encore, 40 % estiment que la culture de leur entreprise alimente les addictions, qu’il s’agisse d’un environnement ultra-compétitif, d’un management inapproprié ou d’un manque de soutien psychologique. Cette culture peut créer un climat dans lequel les comportements de fuite ou de compensation deviennent presque inévitables.

Des tabous persistants qui freinent l’accès à l’aide

Malgré l’urgence de la situation, de nombreux employés n’osent pas chercher de l’aide. Près de 45 % choisissent de garder leur addiction secrète par peur du jugement ou de représailles professionnelles. À cela s’ajoute le fait que 43 % évitent de consulter un professionnel de santé ou de passer par les services internes de soutien.

Plus de la moitié (51 %) affirment que la stigmatisation freine la demande de soutien. Un constat qui pousse les entreprises et les instances médicales à réclamer une transformation des mentalités, avec un accès facilité à des ressources confidentielles et sans jugement.

Les conséquences sur la performance et l’absentéisme

Près d’un employeur sur deux a constaté une progression des addictions parmi ses équipes en l’espace d’un an. Ce phénomène s’accompagne d’effets tangibles : baisse de productivité (44 %), hausse de l’absentéisme (33 %) et impacts sur le bien-être global au sein des équipes.

Les employeurs expliquent cette dérive en grande partie par les difficultés en santé mentale et les circonstances de vie personnelle difficiles de leurs salariés. Comme les employés, ils identifient ces facteurs comme moteurs des comportements à risque et admettent que leur entreprise n’a pas toujours les outils pour les accompagner efficacement.

Créer une culture professionnelle bienveillante

Le Dr Clark appelle à une refonte des dynamiques internes à l’entreprise, afin de promouvoir une culture de bienveillance et de confiance. Pour lui, seul un cadre de travail sain et sans stigmatisation permettra de libérer la parole des employés et de leur offrir une aide concrète.

Selon Bupa, plus de 26 000 personnes ont sollicité un accompagnement lié à l’addiction récemment. Un chiffre qui montre le besoin croissant d’un système interne de prévention et de prise en charge au sein même des environnements professionnels. À défaut, les entreprises pourraient bien voir leurs talents les plus précieux s’effondrer dans le silence.