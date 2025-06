Absentéisme en baisse en 2025 : comment le bien-être en entreprise fait la différence

En 2024, l’absentéisme au travail a reculé, avec une moyenne de 4,4 jours de travail perdus par salarié sur l’année. Selon l’Office for National Statistics (ONS), ce taux revient proche des niveaux d’avant la pandémie, s’établissant à 2 % contre 1,9 % en 2019. Une tendance encourageante, mais encore fragile.

Un retour progressif à la normale

La baisse de l’absentéisme observée en 2024 confirme une amélioration globale de la situation sanitaire dans le monde du travail. Le recul de 0,3 point par rapport à l’année précédente ramène le taux de heures travaillées perdues à seulement 2 %, un niveau presque identique à celui d’avant la crise sanitaire. Cette tendance témoigne d’une dynamique encourageante, bien que certains experts appellent à la prudence.

Le recul est particulièrement marqué chez les salariés atteints de troubles de santé de longue durée, dont le taux d’absence est passé de 4,6 % à 4 %. Toutefois, malgré cette progression, les absences ne disparaissent pas, loin de là. Les défis restent nombreux, notamment pour les publics les plus fragiles, les travailleurs précaires et les personnes souffrant de maladies chroniques.

Les maladies bénignes toujours responsables

À lire Votre ado veut être vegan ? Comment éviter les carences efficacement grâce à l’alimentation

Près d’un tiers des absences (30 %) sont dues à des affections légères et passagères telles que les rhumes ou les troubles digestifs. En deuxième position viennent les troubles musculo-squelettiques (15,5 %), suivis par les problèmes de santé mentale (9,8 %) et les maladies respiratoires (7,3 %).

Les « autres » causes médicales, qui agrègent des situations diverses comme les accidents, infections, troubles cutanés ou encore le diabète, représentent quant à elles environ 10 % des absences. Cette diversité des motifs souligne la nécessité d’une approche complète en matière de santé et bien-être au travail.

Des écarts marqués selon le genre et l’âge

Les femmes continuent d’afficher un taux d’absence plus élevé que les hommes : 2,5 % contre 1,6 %. Cependant, la tendance est à la baisse pour les deux sexes, avec une diminution respective de 0.3 et 0.2 point par rapport à l’année précédente.

Chez les jeunes de 16 à 24 ans, le taux est resté stable, avec une légère hausse chez les femmes de cette tranche, à hauteur de 0,3 point. Ce résultat interpelle certains spécialistes, soulignant une potentielle vulnérabilité mentale et physique persistante des jeunes femmes dans leur environnement professionnel.

Des disparités régionales et professionnelles

Sur le plan géographique, les écarts sont notables : le sud-ouest de l’Angleterre enregistre le taux d’absentéisme le plus élevé avec 2,4 %, tandis que Londres et l’est du pays descendent à 1,5 %, un résultat lié notamment à une population active plus jeune et plus qualifiée. À lire Stress étudiant et isolement : 3 signes d’alerte pour détecter une crise mentale

Du côté des secteurs d’activité, les différences sont tout aussi marquées. Les salariés du secteur public s’absentent plus que ceux du privé : 2,9 % contre 1,8 %. De même, les travailleurs à temps partiel (2,6 %) s’absentent davantage que leurs collègues à temps plein (1,9 %), souvent en raison de conditions de travail moins favorables ou d’une charge familiale accrue.

Un système d’indemnisation encore trop fragile

Pour Ben Harrison, chercheur au Work Foundation à l’université de Lancaster, ces chiffres ne doivent pas occulter les failles du système d’indemnisation. Beaucoup de personnes, notamment les travailleurs précaires ou malades chroniques, sont contraints de travailler malgré leurs problèmes de santé en raison du niveau trop bas des allocations maladie.

La suppression du délai de carence et du seuil de revenus pour accéder aux indemnités est saluée, mais le maintien d’allocations hebdomadaires très faibles alimente un clivage inquiétant entre salariés favorisés et populations plus vulnérables.

Des réformes indispensables pour un système durable

Selon Catherine Foot, de Phoenix Insights, la baisse de l’absentéisme n’efface pas les séquelles de la crise. Cinq ans après la pandémie, il demeure encore trop élevé pour être négligé. Elle souligne que les personnes de plus de 50 ans, souvent en situation de déclin physique ou en reconversion, restent particulièrement affectées.

Face à cette réalité, elle appelle les pouvoirs publics et les entreprises à renforcer l’accès à des congés maladie appropriés, à un accompagnement en santé au travail, et à des solutions plus inclusives comme le travail flexible.

Briser le tabou autour de la maladie

Pour Charlotte Neal, de Reward Gateway | Edenred, le simple fait d’être malade reste un sujet encore tabou dans bon nombre d’entreprises. Par peur d’être jugés, certains employés préfèrent se faire arrêter que de demander du soutien ou des ajustements, ce qui alimente un cercle vicieux de mal-être et de sous-performance.

Elle appelle les employeurs à prendre véritablement en main le bien-être global de leurs salariés, en mettant en place des pratiques de gestion humaine plus bienveillantes, qui permettent aux collaborateurs de se sentir écoutés, soutenus et en confiance, même dans les moments difficiles.