Stress étudiant et isolement : 3 signes d’alerte pour détecter une crise mentale

La période des examens représente un moment particulièrement éprouvant pour les étudiants. Entre révisions tardives et accumulation de responsabilités, leur santé mentale est souvent mise à rude épreuve. Reconnaître les signaux d’alerte peut faire toute la différence pour aider un proche en difficulté à se sentir soutenu et à aller mieux.

Des troubles invisibles mais fréquents chez les étudiants

D’après une récente enquête menée par Yugo, 24 % des étudiants britanniques affirment que leur bien-être mental s’est détérioré après avoir quitté leur domicile familial. Plus de la moitié déclarent se sentir de plus en plus anxieux, ce qui témoigne de l’ampleur du phénomène sur les campus universitaires. Dans ce contexte, il est crucial d’apprendre à repérer les signes d’un mal-être psychologique afin d’intervenir à temps.

Les situations de crise mentale ne sont pas nécessairement bruyantes ou spectaculaires. Parfois, ce sont des signes discrets mais persistants qui doivent alerter l’entourage : des changements de comportement, un isolement progressif ou encore l’abandon soudain d’activités qui étaient auparavant sources de plaisir. Il est essentiel, en tant qu’ami, colocataire ou camarade de classe, de rester attentif sans jamais juger.

À lire Salariés à l’étranger : pourquoi l’argent liquide met votre entreprise en danger

Changements soudains de personnalité

L’un des premiers signaux à surveiller est un changement notable de personnalité. Une personne extravertie qui se replie sur elle-même, ou un individu calme qui commence à adopter une attitude impulsive ou imprudente, peut traverser un épisode d’angoisse ou de dépression. Dans ces cas-là, il vaut mieux éviter les conversations lourdes et privilégier une présence légère et constante.

Organiser une sortie café, proposer d’étudier ensemble dans un lieu tranquille ou simplement partager un moment sans pression peut ouvrir la voie d’une reconnexion émotionnelle simple mais importante. Ce n’est pas toujours par les mots mais par des gestes quotidiens que l’on offre du réconfort.

Un sommeil et une alimentation déstabilisés

De nombreux troubles liés à la santé mentale s’expriment à travers le rythme de sommeil ou les habitudes alimentaires. Une personne qui dort excessivement ou au contraire souffre d’insomnie, qui oublie de manger ou ne se nourrit plus convenablement, mérite qu’on s’en inquiète. Ces comportements peuvent trahir une anxiété profonde ou une phase dépressive.

Si vous vivez avec la personne concernée, il est possible d’encourager la mise en place de routines bénéfiques comme se lever toujours à la même heure ou faire les courses ensemble. L’écoute et la patience priment : chacun s’exprime à sa manière, et envoyer un simple message peut parfois être préférable à une conversation en face à face.

L’abandon des passions et loisirs

Lorsqu’un étudiant arrête de participer aux activités qu’il aimait autrefois, cela peut révéler un fléchissement moral important. Le manque d’intérêt pour les loisirs, les engagements associatifs ou les rencontres amicales peut signaler un vide émotionnel grandissant. À lire Perte de poids difficile ? La créatine peut tout changer

Pour aider cette personne, il suffit parfois de lui proposer de renouer avec ce qu’elle appréciait : assister ensemble à un événement en lien avec ses passions, revisiter un lieu cher à son cœur ou retrouver un collectif qui l’inspirait peut raviver le plaisir et rompre l’état d’apathie. Ces petits pas établissent des repères rassurants dans des périodes de doute.

Être là sans juger, un soutien fondamental

La santé mentale évolue constamment et demander de l’aide n’est ni évident ni automatique, surtout chez les jeunes adultes. Avoir une attitude bienveillante, sans dramatiser ni minimiser, permet d’ouvrir un espace de dialogue sécurisant. En tant que proche, offrir du temps, de l’écoute et de la patience peut avoir un effet immense, même sans solution immédiate.

Le plus important reste de faire sentir à la personne en difficulté qu’elle n’est pas seule. Ce message simple suffit parfois à créer une ouverture vers la guérison. Et si le besoin persiste, il ne faut jamais hésiter à orienter vers des professionnels ou à contacter des services spécialisés tels que les Samaritans, joignables gratuitement au 116 123.