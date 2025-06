Chaleur écrasante cet été ? 5 super aliments indiens pour rafraîchir naturellement le corps

Avec la montée des températures estivales, notre corps est mis à rude épreuve. Déshydratation, troubles digestifs et épuisement deviennent monnaie courante. Selon la nutritionniste clinique Prachi Mandholia, certains superaliments issus de la tradition indienne peuvent offrir un soulagement naturel tout en respectant les besoins saisonniers du corps.

Khus root : un rafraîchissant millénaire

Utilisée depuis des siècles en Inde, la racine de vétiver, ou khus root, se distingue par ses propriétés apaisantes et thermorégulatrices. Lorsqu’elle est infusée dans l’eau, cette racine diffuse ses bienfaits naturels et aide à réduire l’excès de chaleur interne. Elle est aussi connue pour calmer le système nerveux tout en soulageant les inflammations et irritations cutanées souvent aggravées par la chaleur.

La préparation est simple : il suffit de tremper 10 à 12 brins de khus dans un litre d’eau pendant la nuit, puis de consommer cette eau par petites gorgées tout au long de la journée. Cependant, cette plante est déconseillée aux femmes enceintes en raison de ses effets potentiels sur la tonicité utérine.

Gond katira : l’élixir hydratant des fortes chaleurs

La gomme adragante, connue sous le nom de gond katira, est un superaliment moins connu mais particulièrement efficace pendant l'été. Une fois trempée, cette gomme forme une substance gélatineuse qui hydrate profondément et apaise le système digestif. Elle est également réputée pour soutenir les fonctions articulaires et prévenir l'épuisement dû aux fortes températures.

On recommande de tremper un petit morceau de gond katira pendant environ 2 à 3 heures, puis de le mélanger à de l’eau fraîche ou à des smoothies avec du citron, des feuilles de menthe et une pincée de sel rose. Cette boisson est à la fois rafraîchissante et revitalisante. Toutefois, son usage doit rester modéré pour les personnes sujettes aux ballonnements ou sous traitement anticoagulant ou diurétique.

Sabja seeds : les graines de fraîcheur et de satiété

Les graines de basilic, appelées sabja, forment un gel une fois trempées dans l’eau et fournissent une bonne dose de fibres hydratantes. Elles permettent non seulement de rafraîchir le corps en période de chaleur intense mais aident aussi à combattre la constipation, les ballonnements et les fringales de sucre.

Il suffit de laisser tremper une cuillère à café de graines dans une tasse d’eau pendant 10 à 15 minutes, puis d’incorporer ce mélange à du jus de citron, de l’eau de coco ou encore un smoothie aux fruits. Néanmoins, ces graines doivent être consommées avec précaution en cas de grossesse, d’hypotension ou de traitement anticoagulant, car leurs effets peuvent varier selon l’état de santé.

Kokum : un fruit côtier riche en antioxydants

Originaire des zones côtières de l'Inde, le kokum est un fruit aux multiples bienfaits, prisé pour ses vertus digestives et désaltérantes. Il est particulièrement bénéfique pour réduire les coups de fatigue et les soucis digestifs liés à la chaleur estivale. Grâce à sa haute concentration en antioxydants, il protège également les cellules contre les dommages dus au stress thermique.

Pour préparer une boisson rafraîchissante à base de kokum, on fait tremper les morceaux du fruit, on les écrase puis on filtre le mélange avant d’y ajouter du cumin et du sel noir. Cette boisson peut aussi accompagner des plats traditionnels comme les dals et les kadhis. Les personnes souffrant de troubles rénaux, d’allergies cutanées ou les femmes enceintes doivent néanmoins éviter la consommation régulière de kokum.

Bael : un allié digestif face à la chaleur

Le fruit bael, ou pomme de bois, est riche en fibres et reconnu pour ses propriétés rafraîchissantes et régulatrices du transit intestinal. En été, il est particulièrement utile pour soulager des troubles fréquents comme la diarrhée ou le syndrome de l’intestin irritable, souvent aggravés par les déséquilibres alimentaires et l’hydratation insuffisante.

Pour profiter de ses bienfaits, il convient de prélever la pulpe du fruit, de la mélanger à de l’eau, un peu de jaggery (sucre de canne non raffiné) et une pincée de sel noir. Cette boisson traditionnelle indienne favorise une bonne digestion tout en rafraîchissant le corps. Cependant, les diabétiques doivent faire preuve de prudence, car le bael peut réduire la glycémie. Il est par ailleurs déconseillé aux femmes enceintes en raison de ses effets potentiels sur le tonus utérin.

Bien que ces aliments soient prisés dans la tradition ayurvédique pour leurs bienfaits estivaux, il demeure essentiel de rappeler que chaque organisme est unique. Ce qui produit des effets positifs sur une personne peut provoquer des réactions différentes chez une autre. Avant d’intégrer ces superaliments à votre régime, surtout si vous prenez déjà des traitements médicaux, il est nécessaire de consulter un professionnel de santé pour éviter toute complication.