Épuisement chez les RH : comment un vrai soutien mental peut tout changer

Près de 9 professionnels en ressources humaines sur 10 déclarent manquer de soutien en santé mentale au travail. Ce constat alarmant, issu d’une enquête menée auprès de 1 400 personnes par Towergate Employee Benefits, révèle une crise croissante de bien-être au sein même des équipes censées le promouvoir dans leurs entreprises.

Des niveaux inquiétants d’épuisement et de détresse

Selon l’étude, près de deux tiers des professionnels RH risquent un burnout, et 15% sont identifiés comme étant déjà à risque. Plus de la moitié (56%) se disent mentalement épuisés sur leur lieu de travail, tandis que 13% ressentent cette fatigue de façon constante.

À cela s’ajoute un manque d’enthousiasme pour leur travail chez presque un tiers d’entre eux, et 37% avouent avoir du mal à se concentrer au quotidien, signe tangible d’un mal-être chronique.

La pression et la charge mentale accumulées dans l'exercice de leurs fonctions provoquent également une atteinte directe au bien-être émotionnel de ces professionnels. 73% indiquent ressentir des symptômes de dépression ou de moral en berne, 59% souffrent d'une faible estime de soi et 57% affirment se sentir souvent « tristes, déprimés ou désespérés ». Ces chiffres démontrent un profond déséquilibre émotionnel chez ceux qui soutiennent les autres au sein des entreprises.

Une responsabilité émotionnelle épuisante

Le rapport met en lumière une problématique spécifique aux professionnels RH : celle du travail émotionnel invisible. Gérer au quotidien des situations délicates comme des licenciements, des conflits internes ou des accusations de harcèlement, tout en conservant une posture bienveillante et professionnelle, constitue une pression mentale considérable.

Selon David D’Souza, du Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), ce type de charge mentale entraîne inévitablement épuisement émotionnel, troubles de santé mentale et anxiété.

Cette pression constante s’explique par le fait que les RH doivent être à la fois médiateurs, soutiens, garants des valeurs d’entreprise, et parfois arbitres dans des décisions humaines complexes. Il en résulte une surcharge affective parfois peu reconnue dans les organisations, bien qu’elle soit un facteur majeur de départ du personnel.

Un manque de soutien criant dans les entreprises

Seulement 13% des personnes interrogées estiment être « fortement » soutenues par leur entreprise en matière de santé mentale. Pourtant, comme le souligne Debra Clark, responsable du bien-être chez Towergate, les professionnels RH sont souvent ceux en charge de créer et d'appliquer les politiques de bien-être. Ils fournissent aux autres les outils pour aller mieux, mais en bénéficient rarement eux-mêmes.

Cette situation crée un déséquilibre dangereux, menaçant l’ensemble du système de soutien interne de l’entreprise. Clark insiste sur l’idée que les RH doivent d’abord prendre soin d’eux-mêmes « mettre leur masque à oxygène en premier » pour pouvoir soutenir efficacement les collaborateurs.

Claire Cathcart, fondatrice du ELEVATE Hub, estime que cette situation ne résulte pas d’un manque de compétence ou de solidité émotionnelle des RH, mais plutôt de pressions organisationnelles souvent excessives. Ces dernières années, les services RH ont été confrontés à des crises successives, des changements structurels fréquents et un besoin constant d’adaptation.

Face à ces exigences, l’absence de structures de soutien durables pèse lourdement : il n’est pas suffisant de proposer des actions ponctuelles telles que des ateliers ou des formations, sans intégrer un véritable système d’accompagnement dans la durée. Elle appelle à une refonte du modèle de soutien, exigeant des entreprises qu’elles prennent soin, de manière engagée, de ceux qui prennent soin des autres.

Des conséquences dramatiques sur la motivation au travail

Cette dégradation globale du bien-être chez les professionnels RH se traduit aussi par une baisse notable de l’engagement. Près de 42% d’entre eux envisagent de quitter leur poste en raison de leur santé mentale. Ce chiffre est particulièrement alarmant quand on considère le rôle stratégique que ces professionnels remplissent au sein des organisations.

La démotivation, couplée à un faible sentiment de reconnaissance, affaiblit non seulement leur implication au quotidien, mais détériore aussi la performance globale des équipes RH, et donc leur capacité à accompagner efficacement les transformations de l’entreprise.

Face à cette spirale de mal-être, il devient urgent de considérer la santé mentale des professionnels RH comme une priorité. Ces derniers sont en première ligne, mais manquent cruellement d’espaces pour exprimer leur vulnérabilité. Ignorer leurs besoins revient à fragiliser tout l’édifice managérial et humain de l’entreprise.

Les organisations doivent agir concrètement, en mettant en place des ressources dédiées, un encadrement psychologique régulier, et une culture d’entreprise bienveillante qui permette aux RH de souffler, de se recentrer sur eux-mêmes et de retrouver du sens dans leur mission.