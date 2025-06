Faim entre les repas ? Les 7 meilleurs légumes à tremper dans votre houmous maison healthy

L’houmous, trempette emblématique de la cuisine méditerranéenne et moyen-orientale, séduit autant par son goût onctueux que par ses bienfaits pour la santé. Ce mélange savoureux de pois chiches, d’huile d’olive, de tahini, d’ail et de citron est une source remarquable de protéines végétales et s’associe parfaitement à des légumes frais pour une collation équilibrée.

Un allié nutritionnel complet et gourmand

L’houmous est plus qu’un simple en-cas, c’est un concentré de nutriments essentiels pour l’organisme. Riche en fibres, en bonnes graisses, en protéines végétales, en vitamines et en minéraux, il contribue à une alimentation équilibrée tout en favorisant la sensation de satiété. Grâce à sa composition, il soutient la santé cardiaque et intestinale, tout en étant naturellement sans gluten. Son apport en graisses insaturées, notamment via l’huile d’olive et le tahini, participe à la réduction du cholestérol LDL.

Traditionnellement dégusté avec du pain pita, l’houmous gagne à être accompagné de légumes crus pour une alternative hypocalorique et riche en fibres. Ce mariage ajoute fraîcheur et croquant, faisant de cette association une collation idéale pour les petites faims.

Les meilleurs légumes à croquer avec de l’houmous

Pour renforcer les bienfaits nutritionnels de l’houmous, la nutritionniste Manjari Chandra recommande un assortiment de légumes aux propriétés complémentaires. Chaque légume apporte des vertus spécifiques qui enrichissent la dégustation.

Carottes : Coupées en bâtonnets, les carottes sont riches en antioxydants, caroténoïdes et polyphénols . Elles soutiennent la vision, régulent la glycémie, facilitent la digestion et contribuent à une bonne pression artérielle.

. Elles soutiennent la vision, régulent la glycémie, facilitent la digestion et contribuent à une bonne pression artérielle. Concombres : Leur forte teneur en eau favorise l’hydratation. Ils sont sources de potassium, magnésium, fibres et vitamines A, C, K , idéals pour rafraîchir l’organisme tout en favorisant la santé cutanée et la perte de poids.

, idéals pour rafraîchir l’organisme tout en favorisant la santé cutanée et la perte de poids. Poivrons : Qu’ils soient rouges, jaunes ou verts, les poivrons en lanières sont extrêmement riches en vitamine C et en antioxydants. Ils renforcent l’immunité tout en soutenant la vue, le cœur et le métabolisme.

et en antioxydants. Ils renforcent l’immunité tout en soutenant la vue, le cœur et le métabolisme. Céleri : Ses tiges croquantes, une fois coupées en morceaux de 7 à 8 cm, contiennent des flavonoïdes, des vitamines A et C . Ce légume soutient la santé cardiovasculaire, et peut aider à stabiliser le cholestérol et la glycémie.

. Ce légume soutient la santé cardiovasculaire, et peut aider à stabiliser le cholestérol et la glycémie. Courgette : Délicieuse en fines rondelles, cette star de la légèreté est pauvre en calories mais riche en fibres , en folates, en béta-carotène, et en antioxydants comme la lutéine et la zéaxanthine, bénéfiques pour la circulation.

, en folates, en béta-carotène, et en antioxydants comme la lutéine et la zéaxanthine, bénéfiques pour la circulation. Tomates cerises : Coupées en deux, les tomates cerises apportent lycopène, vitamine C, potassium et antioxydants . Elles stimulent l’immunité, aident à contrôler la pression artérielle et ralentissent le vieillissement cellulaire.

. Elles stimulent l’immunité, aident à contrôler la pression artérielle et ralentissent le vieillissement cellulaire. Radis : À savourer en tranches, ils possèdent des propriétés détoxifiantes et hydratantes. Riche en fibres, calcium, potassium, et antioxydants, le radis soutient la digestion et régule le taux de sucre dans le sang.

Conseils pour une dégustation saine et pratique

Associer l’houmous à des légumes crus demande peu de préparation si quelques gestes simples sont adoptés. Pour optimiser fraîcheur et conservation :

Lavez soigneusement les légumes avant de les découper.

Préférez des bâtonnets de taille uniforme pour une meilleure tenue à la trempette.

pour une meilleure tenue à la trempette. Conservez les légumes au réfrigérateur jusqu’à trois jours, dans un récipient rempli d’eau froide ou enveloppés dans un papier absorbant légèrement humidifié.

Ainsi, vous avez toujours sous la main une solution saine et rapide pour calmer une fringale tout en prenant soin de votre santé.

Recette facile et maison de l’houmous

La nutritionniste Manjari Chandra propose une recette d’houmous maison, simple à réaliser en moins de 10 minutes. Pour cela, il vous faut :

1,5 tasse de pois chiches cuits

1/4 tasse de tahini

2 à 3 cuillères à soupe de jus de citron frais

2 cuillères à soupe d’huile d’olive extra vierge

1 gousse d’ail hachée

1/2 cuillère à café de cumin en poudre

Sel selon votre goût

2 à 4 cuillères à soupe d’eau froide pour ajuster la consistance

Placez tous les ingrédients sauf l'huile d'olive et l'eau dans un mixeur. Mixez jusqu'à l'obtention d'une pâte grumeleuse. Continuez à mixer en ajoutant l'huile d'olive, puis ajoutez l'eau petit à petit afin de créer une texture lisse et crémeuse. Goûtez et ajustez en sel, citron ou ail selon vos préférences. Laissez reposer au réfrigérateur 30 à 60 minutes.

Pour servir, ajoutez un filet d’huile d’olive, saupoudrez de paprika et de persil haché. Un vrai régal à partager avec vos bâtonnets de légumes colorés.