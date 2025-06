Mal-être au travail : pourquoi miser sur le bien-être booste emploi et sécurité

Le bien-être au travail n’est pas une mode passagère, mais un levier incontournable de performance pour les entreprises et la société. Au Festival of Work 2025 à Londres, Peter Cheese, directeur général de la CIPD, a affirmé que promouvoir le bien-être est crucial pour favoriser l’emploi et redynamiser un marché du travail largement inactif au Royaume-Uni.

Le bien-être comme vecteur de retour à l’emploi

Selon Peter Cheese, une approche centrée sur le bien-être professionnel peut favoriser le retour de nombreux Britanniques sur le marché du travail. Actuellement, plus d’un cinquième des personnes en âge de travailler au Royaume-Uni demeurent inactives, sans contraintes majeures de santé ou de qualification.

Pour Cheese, il devient impératif d’adopter une stratégie globale du bien-être qui serve non seulement l’individu, mais l’économie nationale dans son ensemble.

Ceux qui souffrent de mal-être ou de désengagement méritent un accompagnement humain et structurant. À travers des politiques plus attentives à la santé mentale, la flexibilité, la reconnaissance ou encore l'environnement de travail, les entreprises peuvent jouer un rôle central pour ramener les inactifs vers l'emploi et lutter contre l'exclusion sociale et professionnelle.

Vers une nouvelle façon de penser les carrières

Les modèles traditionnels de carrière ne sont plus adaptés. Les parcours professionnels sont devenus irréguliers et non linéaires, influencés notamment par des bouleversements technologiques comme l’intelligence artificielle. Peter Cheese rappelle que cette transformation rend difficile l’anticipation des compétences futures, créant une pression croissante sur les ressources humaines.

Alors que certaines entreprises misent sur des algorithmes pour automatiser les tâches et réduire les coûts, Cheese appelle à utiliser l’IA autrement : elle doit devenir une alliée du bien-être en déchargeant les employés des tâches monotones pour leur permettre de se concentrer sur les missions à haute valeur ajoutée.

Il s’agit aussi de garantir l’inclusion : dans un monde du travail en mutation, développer une stratégie éthique et proactive en matière de talents devient essentiel pour permettre à chacun de trouver sa place sur le marché.

Trop de salariés considèrent leur travail nocif

Les dernières recherches de la CIPD révèlent des chiffres alarmants : un quart des salariés britanniques estiment que leur emploi nuit à leur santé. Ce constat met en lumière l'urgence de repense le design du travail lui-même, afin qu'il devienne plus humain, durable et épanouissant.

L’objectif est de créer des environnements dans lesquels les individus peuvent grandir sans sacrifier leur santé physique ou mentale. Cela inclut des leviers simples mais efficaces :

des horaires plus souples

des leaders mieux formés au soutien émotionnel

des espaces de dialogue ouverts.

Il ne s’agit pas seulement de réduire le stress, mais de renforcer l’engagement, la productivité et le sentiment d’appartenance, dans un monde où l’alignement des valeurs personnelles et professionnelles devient central.

Quand le mal-être devient un risque pour les entreprises

Sarah Armstrong-Smith, experte en cybersécurité chez Microsoft, prévient contre un danger souvent sous-estimé : le mal-être peut rendre les employés non seulement désengagés, mais potentiellement nuisibles. Un collaborateur en détresse peut, volontairement ou non, ouvrir la voie à des failles de sécurité, mettant l’organisation en péril.

Dans un climat professionnel toxique ou déshumanisé, les gestes de prévention sont absents et les signaux faibles ignorés. Armstrong-Smith suggère une approche fondée sur le leadership empathique, où la parole est valorisée et la sécurité psychologique constitue un pilier stratégique. Offrir un espace sûr pour exprimer ses inquiétudes est devenu une condition essentielle à la protection des entreprises face à leurs propres vulnérabilités internes.

L’autonomisation, un levier simple et gratuit

Empouvoirer les salariés ne nécessite pas de budget colossal. Selon Armstrong-Smith, cela commence par des gestes simples : autoriser le droit de dire non à l’inacceptable, offrir la possibilité de contribuer aux décisions, et donner un sens collectif aux objectifs de l’entreprise.

Cette autonomie restaurée renforce non seulement la motivation, mais aussi la vigilance des équipes. En se sentant entendus et respectés, les travailleurs sont plus enclins à signaler ce qui ne va pas, à proposer des solutions ou à prévenir de possibles dérives. Il s’agit donc d’investir dans la confiance plutôt que dans la surveillance. Une transformation qui commence avec une nouvelle culture d’entreprise, basée sur l’écoute, la justice et la transparence.