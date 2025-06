Stressé et débutant ? 5 postures de yoga faciles pour apaiser corps et esprit n’importe où

À l’occasion de la Journée internationale du yoga, la célèbre coach Anshuka Parwani propose une série de cinq postures simples et efficaces. Adaptées aux débutants, ces postures accessibles ne nécessitent qu’un tapis de yoga confortable et favorisent à la fois la santé physique et mentale.

Baddha Konasana : une ouverture douce des hanches

Également appelée Titli Asana ou posture du papillon, cette position assise invite à rapprocher les plantes de pieds du bassin tout en laissant les genoux s’ouvrir sur les côtés. Il s’agit ensuite d’imiter le mouvement des ailes d’un papillon en battant les genoux délicatement durant environ dix respirations profondes. Cette posture permet de détendre les hanches en douceur, d’apporter un sentiment d’ancrage et de relier le corps à la respiration.

Elle est idéale pour démarrer une séance, libérant les tensions accumulées dans le bas-ventre, tout en améliorant la souplesse du bassin et du bas du dos. En pratiquant régulièrement, elle peut aussi aider à calmer l’esprit, apportant un effet apaisant immédiat.

Anjaneyasana : soulager le bas-ventre et ouvrir le cœur

Cette fente basse s’adresse particulièrement aux personnes qui passent beaucoup de temps assises. En avançant un pied devant soi et en tendant la jambe opposée vers l’arrière, la posture Anjaneyasana vient étirer les fléchisseurs de la hanche en profondeur. Les bras sont levés vers le ciel, paumes face à face, et la colonne vertébrale reste bien droite.

Cette ouverture du cœur, accompagnée de respirations lentes (5 à 10 cycles), amène un sentiment de légèreté et de libération. Elle améliore également la posture corporelle et favorise une meilleure circulation énergétique, contribuant à diminuer le stress accumulé dans la région lombaire.

Ardha Matsyendrasana : une torsion bénéfique pour la digestion

Cette posture assise, appelée « demi-seigneur des poissons », consiste à réaliser une torsion douce depuis le bas du dos jusqu’à la nuque. Depuis une position assise, on plie la jambe gauche, on croise la jambe droite par-dessus, puis on place le coude opposé à l’extérieur du genou croisé.

En inspirant profondément, on allonge la colonne, et en expirant, on accentue la torsion. Tenue une vingtaine de secondes, cette posture favorise la détoxification des organes digestifs, améliore la souplesse de la colonne et détend le système nerveux. Elle est idéale après un repas ou en période de digestion difficile.

Malasana : une posture d’ancrage et de relâchement

Aussi appelée posture de la guirlande, Malasana permet un étirement complet du bas du dos et du bassin. En écartant les pieds à la largeur des hanches, puis en s'accroupissant profondément, les mains jointes au cœur et les coudes appuyant légèrement sur les genoux, cette posture incarne un retour vers la terre.

Maintenue pendant une dizaine de respirations, elle stimule l’élimination digestive, relâche les hanches, et prépare le corps à l’introspection. Elle convient parfaitement en fin de journée pour relâcher les tensions et favoriser une meilleure conscience corporelle.

Kapotasana : assouplir les hanches en profondeur

Idéale pour libérer les tensions émotionnelles stockées dans le bassin, la posture du pigeon commence à quatre pattes. On amène le genou droit derrière le poignet droit, on laisse la jambe gauche tendue vers l’arrière, puis on s’incline lentement vers l’avant, bras étirés et front posé au sol si possible.

Tenue pendant dix à quinze respirations, la posture offre un étirement profond des fessiers et fléchisseurs de hanche. C’est une position idéale pour récupérer après une journée active et retrouver un sentiment de stabilité émotionnelle.

Shavasana : intégrer les bienfaits du yoga

Pour clôturer la pratique, Anshuka Parwani recommande la posture finale de Shavasana. Allongé sur le dos, les bras légèrement écartés et les paumes tournées vers le ciel, cette position statique invite au lâcher-prise total du corps.

En gardant les yeux fermés et en ressentant l’effet des postures précédentes, Shavasana permet au système nerveux de se régénérer, au mental de se poser et au corps d’assimiler les bénéfices de la séance. Quelques minutes suffisent pour ressentir un profond apaisement et quitter le tapis dans un état de calme intérieur.