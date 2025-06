Santé mentale fragile : comment éviter que les jeunes quittent leur emploi trop tôt

La santé mentale des jeunes travailleurs britanniques inquiète les spécialistes : près d’un quart des 16-24 ans considèrent aujourd’hui leur état psychologique comme mauvais. Et plus d’un tiers attribuent cette dégradation de leur bien-être à leur emploi actuel, souvent mal adapté à leurs besoins et à leurs ambitions.

Une génération fragilisée dès l’entrée sur le marché du travail

Les jeunes travailleurs sont de plus en plus nombreux à associer leur emploi à une dégradation de leur santé mentale. D’après une étude du Work Foundation de l’université de Lancaster, 34 % des 16-24 ans affirment que leur travail nuit à leur équilibre psychologique. Ces chiffres détonnent avec ceux des générations précédentes et mettent en lumière une vulnérabilité accrue dès les débuts professionnels.

Deux jeunes sur cinq (43 %) redoutent que leur santé mentale ne se détériore davantage dans l’année à venir, les poussant potentiellement à quitter le marché du travail. Ce constat souligne l’urgence d’agir pour éviter qu’une nouvelle génération ne sombre dans l’inactivité et le désenchantement au moment même où elle devrait s’épanouir professionnellement.

Environ 6 % des travailleurs britanniques, soit plus d'un million de personnes, envisagent de quitter leur poste au cours des 12 prochains mois pour des raisons de santé, physique ou mentale. L'étude révèle que 20 % des salariés se considèrent actuellement en mauvaise santé, un facteur qui double leur probabilité d'être sans emploi dans les trois prochaines années.

Les jeunes, en particulier, sont 1,5 fois plus susceptibles que les salariés plus âgés de signaler une santé mentale défaillante. Ce constat invite à repenser urgemment l’environnement de travail pour permettre le maintien en emploi des profils les plus fragiles.

De profondes inégalités entre revenus élevés et modestes

L’enquête alerte aussi sur les écarts de traitement selon le niveau de revenu : seuls 53 % des travailleurs gagnant moins de 25 000 £ par an ont droit à un congé payé pour consultations médicales, contre 79 % chez les plus hauts salaires. Ces travailleurs à bas revenu sont aussi moins nombreux à se sentir en confiance pour s’absenter en cas de maladie et 42 % déclarent même que leur entreprise ne propose aucun service de santé au travail.

Cette inégalité d’accès affecte directement la prévention et le soin et contribue à creuser un fossé sanitaire dans l’univers professionnel. Parmi les salariés bien rémunérés, les conditions de travail flexibles sont bien plus fréquentes, rendant le travail moins stressant et plus durable.

Un manque criant de soutien pour les travailleurs en mauvaise santé

Les salariés en mauvaise santé rapportent un accès beaucoup plus limité à des conditions de travail qui pourraient favoriser leur maintien en poste. Moins de 3 sur 10 d’entre eux présentent une flexibilité d’organisation, que ce soit dans les horaires ou le lieu de travail. À l’inverse, la majorité des salariés en bonne santé disposent de marges de manœuvre plus larges dans leur quotidien professionnel.

Par ailleurs, les personnes concernées disposent de moins d'autonomie sur leurs missions (44 % contre 69 %) et de moins de sécurité d'emploi (39 % contre 67 %), illustrant une précarité structurelle qui nuit à leur bien-être. De plus, seuls 37 % osent parler de leur santé mentale avec leur employeur, révélant une culture encore largement dominée par la stigmatisation.

Des solutions concrètes pour une réforme du monde du travail

Face à cette situation préoccupante, les chercheurs de la Work Foundation appellent à une transformation en profondeur. Parmi les recommandations phares figurent :

l’élargissement du soutien en entreprise avec une meilleure couverture santé et des conditions plus flexibles pour les personnes vulnérables ;

pour les personnes vulnérables ; une amélioration de la qualité de l’emploi à bas revenu, notamment par un meilleur accès aux droits et aux services de santé au travail ;

au travail ; un accompagnement renforcé des jeunes, avec une prise en charge accessible et réactive en santé mentale via le NHS, ainsi qu’un accompagnement individualisé vers des postes adaptés.

Ben Harrison, directeur de la Work Foundation, alerte sur le risque de voir une génération entière sombrer dans l’exclusion économique dès ses premières années de carrière. L’enjeu n’est donc pas seulement social, il est aussi économique et sociétal.