Dans quel ordre regarder la saga Les Animaux fantastiques ?

Entrer dans l’univers magique des « Animaux fantastiques », c’est plonger dans une saga de cinq films riche en aventures et en mystères. Mais attention ! Pour profiter pleinement de ce voyage, connaitre le bon ordre de visionnage est essentiel. Alors, quel est le cheminement idéal ? Faut-il suivre l’ordre chronologique de sortie ou bien y a-t-il une autre voie pour déchiffrer cet univers enchanteur ? Découvrez le parcours idéal recommandé par les cinéphiles pour exploiter au mieux cette franchise fantastique. Prêts à faire le tri dans ces cinq films ? Alors, poursuivez votre lecture !

Ce qu’il faut retenir :

La saga « Les Animaux fantastiques » doit être regardée dans l’ordre de sortie des films. Commencez par « Les Animaux fantastiques » (2016) suivi de « Les crimes de Grindelwald » (2018).

Malgré l’existence de cinq films prévus, seulement deux sont actuellement disponibles. Le troisième opus est en cours de production.

Il est recommandé d’avoir lu les livres ou vu la série de films « Harry Potter » avant de regarder « Les Animaux fantastiques », car ils se déroulent dans le même univers mais à une époque différente.

Présentation de la franchise Les Animaux fantastiques

La saga des Animaux fantastiques, imaginée par les créateurs de l’univers de Harry Potter, nous plonge dans un monde à la fois enchanté et mystérieux.

Genèse et lien avec l’univers Harry Potter

Tout d’abord, il convient de préciser l’origine de ces œuvres. Les Animaux fantastiques se situent chronologiquement avant l’ère de Harry Potter. C’est la scénariste et romancière J.K. Rowling qui en est à l’origine. Il s’agit d’une préquelle à sa célèbre série, qui se situe dans le même univers, celui des sorciers, mais à une époque et dans des milieux différents. En effet, Les Animaux fantastiques se déroulent dans les années 1920 à New York, loin des jeunes sorciers de Poudlard.

Présentation des principaux personnages

Le héros de cette histoire est Newt Scamander, un magizoologiste passionné par les créatures fantastiques. Son ordre d'apparition Les Animaux fantastiques est dès le premier film de 2016. Attentionné et maladroit, il est à l'origine de la création du manuel des Animaux fantastiques dans l'univers de Harry Potter.

L’un des autres personnages principaux est Porpentina « Tina » Goldstein, une ancienne Auror américaine qui devient rapidement proche de Newt. N’oublions pas non plus Queenie Goldstein, la sœur de Tina douée pour la légitimation (lecture des pensées), et Jacob Kowalski, le seul Non-Maj (Moldu) du groupe.

Description et analyse des films

Les Animaux fantastiques (2016)

Le premier film de la série débute avec l’arrivée de Newt à New York. Accompagné de sa valise remplie de créatures magiques, il découvre une Amérique où la cohabitation entre sorciers et Non-Maj est interdite. Après la fuite de certaines de ses créatures, Newt se lance dans une course contre la montre pour le Guide de visionnage Les Animaux fantastiques.

Cette première aventure mêle science-fiction et réalisme, le réalisateur David Yates parvenant à donner vie avec brio à cet univers fantastique.

Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald (2018)

Dans cette suite, on retrouve notre équipe de héros en Europe alors qu’ils tentent de déjouer les plans de Gellert Grindelwald. Ce dernier, puissant mage noir, cherchant à lever une armée et s’imposer comme maître du monde sorcier. L’opposition entre Dumbledore et Grindelwald, qui sont connectés par un passé commun et un pacte de sang, est l’un des noyaux de cette intrigue.

La qualité du récit et des effets spéciaux confirme le plaisir de regarder Les Animaux fantastiques pour tous les amateurs de l'univers de J.K. Rowling.

Voilà une introduction à cette fascinante série de films. Dans les sections suivantes, nous allons plonger plus profondément dans ce monde étonnant et découvrir d’autres aspects. Nous proposerons également un ordre de visionnage approprié, pour ceux qui souhaitent redécouvrir ou découvrir pour la première fois Les Animaux fantastiques ordre de visionnage.

Ordre de visionnage recommandé

Quand vient le temps de se lancer dans l’aventure des Animaux fantastiques, l’un des points essentiels est de déterminer dans quel ordre visionner les films.

Visionnage dans l’ordre de sortie

L’ordre de diffusion Les Animaux fantastiques est l’option la plus simple. Dans ce cas, il vous suffit de débuter par « Les Animaux fantastiques » (2016) suivi de « Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald » (2018). Cet ordre de visionnement Animaux fantastiques suit l’ordre dans lequel les films ont été diffusés et est le plus couramment recommandé pour regarder Les Animaux fantastiques.

Visionnage dans l’ordre chronologique de l’histoire

Cependant, un autre ordre pour voir Les Animaux fantastiques possible serai l’ordre chronologique de l’histoire. Ce qui signifie regarder les films en fonction des événements tels qu’ils se sont déroulés chronologiquement, et non pas en fonction de leur date de sortie. Cet ordre chronologique Les Animaux fantastiques quant à lui ne modifierait pas le sens de l’intrigue car les deux films se suivent directement en termes d’événements de l’histoire.

Faits intéressants et anecdotes liés aux films

Que vous ayez décidé de regarder Les Animaux fantastiques dans l’ordre de sortie ou chronologiquement, il y a de nombreux faits intéressants et anecdotes liés à ces films qui enrichissent l’expérience de visionnage.

Informations et détails cachés dans les films

En regardant Les Animaux fantastiques, vous remarquerez peut-être que certains détails vous échappent au premier coup d’œil. Par exemple, dans « Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald« , on voit apparaitre des indices qui laissent entrevoir la suite de l’histoire. Ces détails cachés ajoutent une profondeur supplémentaire à l’intrigue et font le lien entre les différents films de la série.

Connexions avec l’univers Harry Potter

Il est aussi intéressant de noter qu’il y a de nombreuses connexions entre Les Animaux fantastiques et l’univers d’Harry Potter. Par exemple, le personnage d’Albus Dumbledore, figure emblématique de la saga Harry Potter, fait une apparition dans « Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald« . Ces anecdotes enrichissent le guide de visionnage Les Animaux fantastiques et rendent le visionnage encore plus passionnant pour les fans de l’univers de J.K. Rowling.

Analyse des thèmes principaux et leurs impacts

La magie et les créatures fantastiques

S’il y a un mot pour décrire la franchise « Les Animaux fantastiques », c’est bien « magie ». En effet, les films regorgent de scènes où la magie est à l’honneur, que ce soit dans les actions des protagonistes ou dans la présentation des innombrables créatures fantastiques. Ces dernières, d’ailleurs, jouent un rôle non négligeable dans le développement de l’intrigue. Chacune d’elles apporte une couleur différente à l’histoire, qu’elles soient adorablement attachantes, terrifiantement puissantes ou simplement fascinantes. Elles contribuent également à renforcer l’univers fantastique créé par J.K. Rowling, un univers qui continue de ravir le public, jeune et plus âgé, grâce à son côté merveilleux et étrangement crédible.

Les combats contre les forces obscures

Mais « Les Animaux fantastiques » ne serait pas une œuvre de J.K. Rowling si elle n’abordait pas les thèmes plus sombres de la lutte contre les forces du mal et de l’injustice. Ainsi, l’histoire de Norbert Dragonneau et de ses comparses est aussi celle d’une résistance contre les agissements néfastes de Gellert Grindelwald et de ses partisans. La franchise met en scène des affrontements mémorables, des moments de tension et des sacrifices héroïques qui marquent les esprits et donnent une profondeur supplémentaire à l’histoire.

FAQ: Dans quel ordre regarder Les Animaux fantastiques ?

quelle est l’ordre chronologique des films Les Animaux fantastiques ?

L’ordre chronologique des films Les Animaux fantastiques est le suivant :

1. Les Animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwald

2. Les Animaux fantastiques

dans quel ordre les films Les Animaux fantastiques ont-ils été publiés ?

Les films Les Animaux fantastiques ont été publiés dans l’ordre suivant :

1. Les Animaux fantastiques

2. Les Animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwald

est-il nécessaire de regarder les films de Harry Potter avant Les Animaux fantastiques ?

Il n’est pas nécessaire de regarder les films de Harry Potter avant Les Animaux fantastiques. Les Animaux fantastiques se déroulent dans le même univers, mais quelques décennies avant les événements de la série Harry Potter.