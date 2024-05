Dans quel ordre regarder Dragon Ball pour tout comprendre ?

Avec plus de 600 épisodes répartis dans différentes séries comme Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, ou Dragon Ball Super, savoir par où commencer ou quel est le meilleur ordre pour visionner l’intégrale de Dragon Ball peut sembler intimidant. Comment plonger dans l’épopée de Goku et de ses amis sans manquer d’épisodes cruciaux ? Ne vous inquiétez pas, l’article suivant a été spécialement conçu pour vous, avec un guide détaillé décomposant l’ordre idéal pour regarder la série Dragon Ball. Alors chers fans de l’univers de Toriyama, préparez vos senzus et continuez à lire pour une aventure emballante.

Ce qu’il faut retenir :

Commencez par regarder la série originale « Dragon Ball » qui raconte la jeunesse de Goku, le personnage principal. C’est ici que toute l’aventure commence.

Ensuite, poursuivez avec « Dragon Ball Z » qui est la suite directe de la série originale, présentant la vie d’adulte de Goku ainsi que la révélation de ses origines extraterrestres.

Enfin, malgré sa réception mitigée parmi les fans, « Dragon Ball GT » est la conclusion officielle de l’histoire. Cependant, la série « Dragon Ball Super » qui se déroule avant « GT », est également à regarder pour son contenu canon.

Le début de l’aventure: Dragon Ball

Dragon Ball: le point de départ

Si on se demande souvent où commencer Dragon Ball ou Comment regarder Dragon Ball, la réponse est simple: il faut démarrer avec la série originelle, Dragon Ball. Cette série, qui a captivé des millions de fans à travers le monde est le véritable point de départ de l’immense saga que nous connaissons aujourd’hui.

Dragon Ball relate le voyage de Son Goku, un jeune garçon doté d’une queue de singe et d’une force prodigieuse, qui part à la recherche des sept Dragon Balls. Ces boules mystiques, une fois réunies, permettent d’invoquer le dragon Shenron et d’exaucer un vœu quel qu’il soit.

Les enjeux de Dragon Ball

Mais Dragon Ball n’est pas qu’une simple quête des Dragon Balls. C’est aussi une histoire de camaraderie, d’apprentissage et de combats extraordinaires. Nous découvrons en même temps que Goku les multiples facettes du monde dans lequel il vit, et rencontrons de nombreux personnages qui deviendront emblématiques dans l’univers de Dragon Ball. À lire Qui est le père mystérieux d’Anakin Skywalker ?

L’enjeu principal de cette série est l’évolution de Goku, de sa découverte du monde à son ascension progressive au rang de combattant d’exception. Et c’est en suivant cette séquence Dragon Ball habitée par de passionnantes aventures et des affrontements spectaculaires qu’on se prépare pour la suite de la saga.

La continuation: Dragon Ball Z

La transition: de Dragon Ball à Dragon Ball Z

Dragon Ball Z est la suite directe de Dragon Ball et continue de suivre les aventures de Goku et de sa bande plusieurs années après la fin de la première série. Pour ceux qui cherchent à suivre Dragon Ball dans l’ordre, il est important de regarder Dragon Ball Z juste après Dragon Ball.

Dragon Ball Z est souvent considéré comme un tournant dans la série. En effet, bien que les éléments qui ont fait le succès de Dragon Ball soient toujours présents, le ton et le thème de la série s’orientent davantage vers le combat et l’action.

Dragon Ball Z: les faits marquants et les arcs narratifs

Dragon Ball Z est divisé en plusieurs arcs narratifs distincts qui introduisent des antagonistes toujours plus redoutables, forçant ainsi Son Goku et ses amis à repousser constamment leurs limites. Chaque arc a son propre ensemble d’enjeux, de nouveaux personnages et d’évolutions pour ceux que nous connaissons déjà.

La saga Saiyan, la saga Freezer, la saga Cell, et la saga Buu sont les principaux arcs de cette série. Et c’est en suivant cette chronologie Dragon Ball qu’on parcourt un long chemin aux côtés de ces héros, prenant en compte les défis qu’ils ont surmontés et les changements qu’ils ont subi. À lire Dans quel ordre regarder la saga Les Animaux fantastiques ?

La période trouble: Dragon Ball GT et Super

Le Dragon Ball séries dans l’ordre poursuit sa route avec Dragon Ball GT et Super. Même s’il y a eu une certaine confusion parmi les fans pendant cette période, suivre correctement cette séquence peut enrichir votre expérience Dragon Ball.

Dragon Ball GT: une suite non-canonique

Dragon Ball GT est une série qui n’est pas directement basée sur les mangas d’Akira Toriyama, et donc considérée par plusieurs comme non-canonique. Bien que de nombreux fans aient des avis partagés sur Dragon Ball GT, dans l’ordre de visionnage Dragon Ball, elle vient après Dragon Ball Z. L’histoire se concentre davantage sur les aspects fantastiques et aventuriers, plutôt que sur les combats intenses qu’on a pu voir dans Dragon Ball Z. Néanmoins, Dragon Ball GT offre une vision différente de l’univers Dragon Ball, avec des arcs narratifs uniques qui approfondissent certains concepts établis dans les séries précédentes.

Dragon Ball Super: le retour à la continuité

Apres GT, Dragon Ball Super ramène la série à ses racines. Cette suite directe de Dragon Ball Z revisite certains des événements passés et les porte à un niveau supérieur, en introduisant de nouveaux personnages intrigants, des transformations étourdissantes et des batailles d’une ampleur jamais vue auparavant. Dragon Ball Super répond à plusieurs questions inexpliquées et développe l’univers Dragon Ball en rendant l’histoire encore plus complexe et satisfaisante pour les fans. Pour ceux qui se demandent comment regarder Dragon Ball correctement, il est impératif de ne pas oublier Super dans leur ordre de visionnage Dragon Ball.

Les films et les OAVs : Quand et comment les regarder ?

En voguant à travers l’immensité de l’univers Dragon Ball, il est aussi intéressant et recommandé de jeter un œil aux films et aux OAVs qui apportent encore plus de diversité à cette saga déjà riche.

Les films: une histoire parallèle

Il existe de nombreux films Dragon Ball, certains liés à l’histoire principale et d’autres qui sont des histoires indépendantes. La chronologie des films Dragon Ball peut être déroutante, mais en général, ils peuvent être visionnés en parallèle des épisodes, selon leur date de sortie. Les films augmentent la profondeur des personnages que nous connaissons et aiment, et introduisent de nouveaux personnages qui ajoutent du piquant à l’histoire de Dragon Ball.

Les OAVs: apport à l’histoire principale

Les épisodes spéciaux ou OAVs (Original Animated Videos) de Dragon Ball sont des compléments à la série principale. Ils enrichissent le récit en ajoutant des détails supplémentaires à certains arcs ou en explorant des intrigues parallèles. Cependant, le moment idéal pour regarder ces OAVs varie, car certains d’entre eux rentrent directement en conflit avec l’intrigue principale. Il sera donc utile d’avoir un bon guide de l’ordre de visionnage de Dragon Ball pour savoir quand les regarder.

En conclusion, l’incertitude autour de l’ordre de visionnage Dragon Ball GT et Dragon ball Super ne devrait pas vous effrayer. Vous devez simplement profiter de cette saga épique dans son intégralité. De plus, n’oubliez pas les films et les OAVs qui sont des ajouts significatifs qui enrichissent l’histoire de cette série culte.

L’ordre chronologique de visionnage

Après avoir compris la complexité de l’univers de Dragon Ball, de nombreux fans se demandent comment regarder Dragon Ball et dans quel ordre ils devraient le faire pour suivre Dragon Ball correctement. Tout d’abord, il est recommandé de commencer avec la série originale de « Dragon Ball ». C’est ici que l’on rencontre pour la première fois le personnage principal, Son Goku, ainsi que d’autres personnages iconiques.

Ensuite, il est préférable de passer à « Dragon Ball Z ». C’est ce chapitre de la saga qui introduit la notion de Saiyan et d’autres éléments clés de l’intrigue. Pour les fans les plus passionnés, la chronologie des films Dragon Ball peut être une distraction agréable, mais rappelez-vous que la plupart ne font pas partie de la ligne principale de l’intrigue.

En ce qui concerne « Dragon Ball GT », malgré son statut non canon, certains fans préfèrent le regarder pour son approche différente de l’univers. Si vous voulez rester le plus fidèle possible à l’histoire principale, il serait optimal de le regarder après « Dragon Ball Z ».

Finalement, « Dragon Ball Super » devrait être regardé en dernier. Cette série, qui reprend après les événements de « Dragon Ball Z », représente le chapitre le plus récent de la saga.

En résumé, l’ordre de visionnage Dragon Ball devrait être comme suit : Dragon Ball – Dragon Ball Z – (Dragon Ball GT, facultatif) – Dragon Ball Super.

Pour En savoir plus sur Dragon Ball

Pour conclure, il est important de noter que Dragon Ball a eu un impact indéniable sur la culture populaire. Avec des personnages inoubliables, des récits épiques et un impact durable, il est compréhensible que tant de fans se demandent comment commencer Dragon Ball et dans quel ordre ils devraient voir chaque série et film. En fin de compte, le choix vous appartient. Vous pouvez choisir de suivre strictement la chronologie ou de sauter certains éléments selon vos préférences personnelles. Quoi qu’il en soit, une chose est sûr, l’univers de Dragon Ball ne manquera pas de vous rendre accro.

faq: dans quel ordre regarder dragon ball ?

comment regarder dragon ball dans l’ordre ?

Pour regarder Dragon Ball dans l’ordre, il est recommandé de commencer par la série originale « Dragon Ball » qui comporte 153 épisodes, puis de passer à « Dragon Ball Z » qui compte 291 épisodes. Enfin, vous pouvez regarder « Dragon Ball Super », la suite directe de « Dragon Ball Z ».

a-t-il des films a regarder entre les séries ?

Oui, il existe plusieurs films à regarder entre les différentes séries de Dragon Ball. Certains films s’insèrent dans la chronologie, tandis que d’autres sont des histoires à part. Les films peuvent être visionnés après la série Dragon Ball ou pendant certaines pauses entre les différentes séries.

qu’est-ce que l’ordre de visionnage machinima de dragon ball ?

L’ordre de visionnage Machinima de Dragon Ball est une méthode basée sur la chronologie de l’histoire et non sur la date de sortie des épisodes. Cela signifie regarder Dragon Ball Z Kai à la place de Dragon Ball Z pour une version plus condensée et améliorée, puis passer à Dragon Ball Super.

dans quel ord