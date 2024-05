Dans quel ordre faut-il regarder la saga Alien ?

Vous êtes perdus dans l’univers impitoyable d’Alien ? Avec au total 8 films sortis entre 1979 et 2017, il peut être difficile de savoir par où commencer. Faut-il voir les films dans l’ordre de sortie ou bien suivre la chronologie de l’intrigue ? Un visionnage désorganisé pourrait vous priver de comprendre pleinement cette saga de science-fiction mythique. Cet article va vous aider à démêler les fils de ce labyrinthe cinématographique. Alors, êtes-vous prêts à embarquer pour un voyage interstellaire effrayant ? Découvrez notre guide de visionnage dans cet article.

Ce qu’il faut retenir :

La chronologie de la narration des films Alien commencera avec « Prometheus » (2012), suivi par sa suite directe, « Alien : Covenant » (2017).

Enchaînez ensuite avec le premier Alien réalisé par Ridley Scott, « Alien, le huitième passager » (1979) suivi de ses trois suites « Aliens, le retour » (1986), « Alien 3 » (1992) et « Alien, la résurrection » (1997).

Terminer par les deux films crossover, « Alien vs. Predator » (2004) et « Aliens vs. Predator : Requiem » (2007).

Contexte des films Alien

Présentation de l’univers Alien

L’immense univers de la saga Alien est le fruit de l’esprit fertile de Ridley Scott. Cette franchise de science-fiction a su se forger une place de choix dans le cœur des cinéphiles, grâce à son ingéniosité et à ses thématiques intemporelles telles que le survivalisme, le contact avec l’inconnu et les questionnements existentiels. Avec son design distinctif conçu par H.R. Giger, l’aliénigène a su devenir une icône culturelle et l’un des monstres les plus reconnus du cinéma.

Bref aperçu des éléments clés de l’intrigue

L’univers complexe de la saga Alien tourne autour des expériences de différents personnages face à une forme de vie extraterrestre, terrifiante et mortelle, appelée Xénomorphe. Ces explorations spatiales, où le danger peut se cacher dans chaque recoin sombre, offrent une série de films riches en suspense et en action. Le récit est entrecoupé de grandes questions existentielles autour de la création et de l’évolution, rendant ces films immensément riches en contenu.

Ordre des films selon leur sortie en salle

Liste des films Alien dans l’ordre de leur sortie

Pour ceux qui se demandent dans quel ordre regarder Alien, voici la liste des films de la saga selon leur sortie initiale en salle : À lire Quel est l’ordre de visionnage optimal pour Indiana Jones?

1. Alien – Le huitième passager (1979)

2. Aliens – Le retour (1986)

3. Alien³ (1992)

4. Alien – La résurrection (1997)

5. Alien vs. Predator (2004)

6. Aliens vs. Predator: Requiem (2007)

7. Prometheus (2012)

8. Alien: Covenant (2017)

Il faut noter que cette liste comprend à la fois les films principaux de la saga et les spin-offs associés.

Petit extrait de chaque film pour comprendre leur chronologie.

Arguant du fait qu’il est essentiel de comprendre les nuances de chaque film pour bien appréhender l’ordre des films Alien, nous vous proposons ici un résumé succinct de chaque film :

– « Alien – Le huitième passager » nous présente pour la première fois le célèbre Xénomorphe, à bord du vaisseau spatial commercial Nostromo.

– « Aliens – Le retour » continue l’histoire de la survivante Ellen Ripley, dans un scénario militaire au cœur d’une colonie perdue.

– « Alien³ » voit Ripley échouée sur un monde prison, où un xénomorphe unique sème la terreur.

– « Alien – La résurrection » rallume l’histoire deux cents ans plus tard, avec un clone de Ripley et un nouvel équipage face à la menace Alien.

– « Alien vs. Predator » et sa suite « Requiem » sont des crossovers de deux monstres mythiques du cinéma.

– « Prometheus » et « Alien: Covenant », en tant que préquelles de la saga principale, interrogent les origines des xénomorphes et les motivations de ceux qui cherchent à les rencontrer.

Ce guide de visionnage vous permet de suivre la série selon l’ordre de visionnage Alien saga dicté par leur sortie en salle, vous offrant ainsi une vue d’ensemble complète de l’évolution de la série au fil des années. À lire Dans quel ordre regarder Dragon Ball pour tout comprendre ?

Ordre des films selon la chronologie de l’intrigue

L’univers de Alien est riche et complexe, c’est pourquoi il peut être utile de suivre la chronologie Alien basée sur l’intrigue pour une meilleure compréhension.

Liste des films Alien dans l’ordre de l’intrigue

Bien que leur sortie en salle ne soit pas chronologique, la liste des films Alien est quant à elle structurée dans un ordre des séries Alien bien précis pour la progression de l’intrigue :

1. Prometheus (2012)

2. Alien Covenant (2017)

3. Alien (1979)

4. Alien : Le Retour (Aliens) – 1986

5. Alien 3 (1992)

6. Alien – la résurrection (1997)

Perçus comme des prequels, les films Prometheus et Alien: Covenant se passent avant l’histoire originale de Alien, mettant en marche les évènements qui mènent à Alien (1979). Par conséquent, suivre un tel ordre pour regarder Alien permet de voir se dérouler l’histoire en respectant la chronologie officielle Alien.

Pourquoi regarder les films Alien dans cet ordre

Les sept films de la saga Alien sont riches en histoire et en univers propres. Choisir cet ordre de visionnage Alien saga permet aux fans de suivre le fil de l’histoire telle qu’elle se déroule dans l’univers des xénomorphes. Bien que cela entraîne de regarder certains films avant d’autres dont ils sont censés être la suite, assurer un tel saga Alien ordre de visionnage offre une véritable appréciation de la saga Alien dans sa globalité. Suivre cette chronologie Alien offre une perspective unique sur le déroulement et la progression de l’intrigue.

La place des spin-offs et crossovers

En dehors de la série principale, la franchise Alien a également été étendue avec des spin-offs et des crossovers.

Les films Alien vs. Predator

Les deux films Alien vs. Predator sont considérés comme des crossovers et non des spin-offs. Ces films combinent deux univers de science-fiction majeurs dans une série d’épreuves épiques. Bien que ce ne soient pas des enchainements directs de la série Alien, ils peuvent être considérés comme une valeur ajoutée à la liste des films Alien.

Les films Prometheus et Alien: Covenant

Prometheus et Alien: Covenant, bien que faisant partie de la série principale, peuvent être considérés comme des spin-offs pour leur profond exploration des origines des xénomorphes. Ces deux films, regardés en premier dans l’ordre de visionnage Alien saga, élargissent l’univers Alien et jettent un nouvel éclairage sur la saga Alien ordre de visionnage.

La saga Alien dans l’ordre est un voyage étonnant qui vous mènera à travers des montagnes russes de suspense, de peur et d’admiration pour cette création cinématographique inoubliable. À présent, munissez-vous de vos chaussons les plus confortables, préparez votre pop-corn et plongez dans cet univers sombre et captivant.

Quel ordre de visionnage choisir en fonction de vos préférences ?

L’ordre de visionnage est très personnel et dépend de vos connaissances de la franchise et de vos intérêts. Il n’y a pas de « meilleur ordre » pour regarder Alien, mais nous pouvons vous donner quelques pistes en fonction de vos préférences.

Si vous êtes novice dans l’univers Alien

Si vous êtes nouveau dans l’univers Alien, le plus simple est de commencer par l’ordre de sortie des films. Ces films ont été conçus pour être vus dans cet ordre Ordre des films Alien, et c’est le meilleur moyen de se familiariser avec la saga Alien dans l’ordre de leur sortie en salle. Vous suivrez le développement de la saga année après année, et vous découvrirez progressivement les secrets de cet univers.

Si vous êtes un fan de la première heure

Si vous êtes un fan de la première heure et que vous avez déjà vu tous les films, vous pourriez être intéressé par un Guide de visionnage Alien en fonction de la chronologie de l’intrigue. Ce n’est pas l’ordre dans lequel les films ont été produits, mais c’est l’ordre dans lequel les événements se déroulent dans l’univers de la saga.

En savoir plus sur l’univers d’Alien

Nous espérons que ce guide a aidé à clarifier l’ordre pour regarder Alien. Les films Alien sont riches en suspense et en horreur, et il est essentiel de les regarder dans un ordre qui permet de comprendre au mieux l’intrigue.

Si vous souhaitez aller plus loin dans la compréhension de cet univers, nous vous conseillons de lire d’autres articles de notre blog. Par exemple, vous pouvez consulter notre analyse détaillée de chaque film, ou notre guide de visionnage d’autres sagas populaires.

Peu importe l’ordre que vous choisissez, l’essentiel est de profiter de ces films qui ont marqué l’histoire du cinéma. Alors installez-vous confortablement, éteignez les lumières et plongez dans l’univers terrifiant d’Alien !

FAQ : dans quel ordre regarder Alien ?

comment regarder les films Alien dans l’ordre ?

Pour regarder les films Alien dans l’ordre chronologique de l’histoire, il est conseillé de commencer par « Prometheus » (2012), suivi de « Alien: Covenant » (2017), puis de « Alien » (1979), « Aliens » (1986), « Alien 3 » (1992) et enfin « Alien: Resurrection » (1997).

quel est l’ordre de sortie des films Alien ?

L’ordre de sortie des films Alien est le suivant : « Alien » (1979), « Aliens » (1986), « Alien 3 » (1992), « Alien: Resurrection » (1997), « Prometheus » (2012) et « Alien: Covenant » (2017).

dois-je regarder les films Alien dans l’ordre de sortie ou dans l’ordre chronologique ?

Il est recommandé de regarder les films Alien dans l’ordre chronologique de l’histoire pour mieux comprendre l’évolution de l’intrigue. Cependant, certains fans préfèrent découvrir les films dans l’