Dans quel ordre regarder les films du Monde de Narnia ?

Entrer dans Le Monde de Narnia peut sembler aussi déroutant que de se retrouver soudainement dans un placard menant à un autre univers. Avec 7 livres magistraux et 3 films captivants, la question se pose : dans quel ordre devriez-vous plonger dans cette saga fantastique ? Est-ce préférable de suivre l’ordre de publication des livres ou bien de s’orienter vers l’ordre chronologique du monde de Narnia lui-même ? Lisez la suite pour découvrir comment naviguer de manière optimale dans cet univers fantastique. Vous ne serez pas déçus!

Ce qu’il faut retenir :

Le Monde de Narnia est constitué de sept tomes écrits par C.S. Lewis. Pour suivre l’histoire dans l’ordre chronologique des événements, vous devriez commencer par « Le Neveu du Magicien ».

Ensuite, vous devez lire « Le Lion, la Sorcière blanche et l’Armoire magique », « Le Cheval et son écuyer », « Le Prince Caspian », « L’Odyssée du Passeur d’Aurore » et « Le Fauteuil d’argent ».

Terminez votre lecture avec « La Dernière Bataille » qui clôt la série.

Comprendre les chroniques de Narnia

Présentation rapide de la série

Depuis leur publication, les sept livres du Monde de Narnia ont captivé des millions de lecteurs de tout âge à travers le monde. Créé par l’auteur britannique C.S. Lewis, Narnia est un monde fantastique rempli de créatures mystiques, de discussions profondes sur la foi et de batailles épiques entre le bien et le mal. Cependant, pour ceux qui sont nouveaux à Narnia, le voyage peut sembler déroutant, surtout lorsqu’il s’agit de déterminer dans quel ordre les livres doivent être lus ou les films regardés. C’est là que ce guide de visionnage de Narnia intervient, fournissant toute l’information dont vous avez besoin pour comprendre l’ordre des films Narnia .

Les différents personnages dans Le Monde de Narnia

Il convient de commencer par connaître les personnages principaux de Narnia. Ces personnages sont principalement les quatre enfants Pevensie : Peter, Susan, Edmund et Lucy qui sont introduits dans le premier livre dans l’ordre des films Narnia : Le Lion, la Sorcière blanche et l’Armoire magique.

Peter, l’aîné, est une figure d’autorité et un leader naturel. Intelligent et rationnel, il est souvent le premier à prendre des décisions cruciales pour le groupe. Susan, la deuxième Pevensie, est la voix de la sagesse et de la prudence. Elle est réputée pour sa beauté et sa compassion. Edmund, le troisième enfant, a un parcours complexe, passant de la trahison à la rédemption lorsqu’il est initialement séduit par la Sorcière Blanche. Enfin, Lucy, la plus jeune, est le personnage par qui tout commence. C’est elle qui découvre pour la première fois Narnia à travers une armoire magique. À lire Qui sont les acteurs et personnages du film Mercredi ?

Outre les enfants Pevensie, on compte des personnages tels qu’Aslan, le lion majestueux qui symbolise le bien et la vérité, la redoutée et séduisante Sorcière Blanche, et des créatures magiques diverses comme le faune Tumnus, le centaure Oreius, etc. Ces personnages contribuent tous à la richesse de la série Narnia et leur présence dans les différents films varie en fonction de l’ordre de visionnage du Monde de Narnia que vous choisissez.

Vous verrez que ces personnages offrent une variété de motivations et d’arcs de caractères qui peuvent aider l’expérience de visionnage à prendre une nouvelle profondeur si vous choisissez un ordre chronologique pour regarder Narnia ou l’ordre de sortie des films Narnia. Il est donc important de comprendre qui ils sont et quels sont leurs rôles dans l’ensemble de l’histoire.

Une fois ces bases posées, nous pourrons mieux évaluer l’ ordre correct pour regarder Narnia selon vos préférences et objectifs de visionnage. Mais avant de plonger dans cela, il est essentiel de comprendre la différence entre l’ordre des livres et l’ordre des films, sujet que nous aborderons dans une autre section.

L’ordre des livres versus les films

En tant que fan passionné ou quelqu’un qui désire aborder le Le Monde de Narnia pour la première fois, il est vraiment essentiel de comprendre la divergence entre l’ordre des livres et l’ordre des films Narnia. Se plonger dans l’une ou l’autre des approches offre une expérience unique et une perspective différente de cette incroyable saga. À lire Dans quel ordre regarder la saga du Seigneur des anneaux ?

L’ordre chronologique des livres

L’ordre chronologique des livres, parfois appelé l’ordre de lecture de Narnia, est l’ordre spécifié par l’auteur lui-même, CS Lewis. Lewis a écrit les livres dans un ordre de publication différent, mais plus tard, il a suggéré que les lecteurs devraient suivre l’ordre chronologique. Les sept livres, dans l’ordre chronologique recommandé par Lewis, sont :

1. Le neveu du magicien

2. Le lion, la sorcière blanche et l’armoire magique

3. Le cheval et son écuyer

4. Le prince Caspian

5. L’odyssée du « Passeur d’Aurore »

6. Le fauteuil d’argent

7. La dernière bataille

Lewis a pensé que cette séquence offrirait une meilleure compréhension de la chronologie de l’histoire, dépeignant d’abord les origines de Narnia et se terminant avec sa chute finale. C’est un voyage à travers la chronologie du Monde de Narnia qui offre une vue d’ensemble complète du monde de la série.

L’ordre des films

Contrairement à l’ordre chronologique des livres Narnia, l’ordre des films Narnia suit un chemin différent. Le choix du réalisateur a été influencé par divers facteurs artistiques et commerciaux, ce qui a entraîné une séquence différente. Il existe actuellement trois films Narnia :

1. Le lion, la sorcière blanche et l’armoire magique (2005)

2. Le prince Caspian (2008)

3. L’odyssée du « Passeur d’Aurore » (2010)

La raison la plus probable est que « Le lion, la sorcière blanche et l’armoire magique » est largement considéré comme le livre le plus emblématique de la série, et cela a donc été le choix logique pour le premier film. Suite à ce succès, les deux films suivants ont été créés dans l’ordre de popularité de chaque livre. Ce n’était pas pour déranger les fans, mais pour captiver l’audience cinématographique avec les histoires les plus connues.

En fin de compte, l’ordre des films Narnia diffère de l’ordre de lecture des livres Narnia qui peut prêter à confusion pour le public voulant comprendre l’ordre des films Narnia. Cependant, chaque approche offre une perspective unique et passionnante sur l’univers de Narnia, que vous choisissiez de suivre l’ordre correct pour regarder Narnia en fonction des films ou des livres.

L’ordre de visionnage recommandé

Avant de commencer avec ces recommandations, n’oubliez pas que l’objectif est de maximiser votre plaisir de la saga Narnia dans l’ordre qui convient à votre préférence. Voici deux façons populaires de voir la série.

Visionnage par ordre de publication des films

L’ordre de publication est le choix des fans qui veulent vivre cette aventure telle qu’elle a été (et est toujours) découverte par le grand public lors de la sortie cinéma. De nombreux fans de Narnia pensent que l’ordre de publication offre l’expérience la plus équilibrée de la série, car les évolutions dans l’histoire, le développement des personnages et les avancements technologiques suivent un flux naturel et progressif. Voici la liste des films Le Monde de Narnia dans l’ordre de leur sortie cinéma :

1. Le Monde de Narnia : Le lion, la sorcière blanche et l’armoire magique (2005)

2. Le Monde de Narnia : Prince Caspian (2008)

3. Le Monde de Narnia : L’odyssée du passeur d’aurore (2010)

Quand vous suivez ce ordre des films Narnia, vous vivrez Narnia de la même façon que les spectateurs qui ont attendu avec anticipation chaque nouveauté sur grand écran. Toutefois, il est important de mentionner que cet ordre de visionnage Le Monde de Narnia n’est pas forcément le meilleur pour les puristes de l’histoire.

Visionnage par ordre chronologique des événements

Un autre façon de voir la série Narnia ordre est de suivre l’ordre chronologique des événements tel que prévu par l’auteur C.S. Lewis. Dans cet ordre, vous verrez le monde de Narnia se développer depuis sa création jusqu’à son apogée, puis sa fin.

Voici la séquence de visionnage dans l’ordre chronologique des événements telle qu’elle est suggérée par l’écriture originale de C.S Lewis :

1. Le Monde de Narnia : Le neveu du magicien (pas encore sorti en film)

2. Le Monde de Narnia : Le lion, la sorcière blanche et l’armoire magique (2005)

3. Le Monde de Narnia : Le cheval et son garçon (pas encore sorti en film)

4. Le Monde de Narnia : Prince Caspian (2008)

5. Le Monde de Narnia : L’odyssée du passeur d’aurore (2010)

6. Le Monde de Narnia : La chaise d’argent (pas encore sorti en film)

7. Le Monde de Narnia : La dernière bataille (pas encore sorti en film)

Il convient de noter que ce choix d’ordre de visionnage Le Monde de Narnia va un peu à l’encontre de l’expérience cinématographique puisque tous les livres n’ont pas été adaptés en film mais cela n’enlève rien à l’expérience fantastique que cette chronologie Le Monde de Narnia vous procurera.

En somme, votre voyage à Narnia commence maintenant!

Narnia est une merveilleuse aventure que chaque fan de fantasy devrait découvrir. Le choix de l’ordre dans lequel vous voulez expérimenter ce monde fantastique dépend de vos préférences personnelles. Que vous décidiez de regarder les films dans l’ordre de leur sortie cinématographique, ou selon la chronologie des événements de l’auteur original, l’important est de vous immerger dans l’histoire riche et captivante de Le Monde de Narnia.

Pour plus de détails sur votre prochaine aventure à Narnia ou d’autres films fantastiques, n’hésitez pas à parcourir d’autres articles de ce blog. L’aventure continue!

FAQ : Dans quel ordre regarder Le Monde de Narnia ?

quel est l’ordre des films « Le Monde de Narnia » ?

L’ordre des films « Le Monde de Narnia » est le suivant :

1. Le Monde de Narnia : Le Lion, la Sorcière blanche et l’Armoire magique (2005)

2. Le Monde de Narnia : Le Prince Caspian (2008)

3. Le Monde de Narnia : L’Odyssée du Passeur d’Aurore (2010)

4. Le Monde de Narnia : Le Fauteuil d’argent (à venir)

dans quel ordre faut-il regarder les films « Le Monde de Narnia » pour une meilleure compréhension de l’histoire?

Pour une meilleure compréhension de l’histoire, il est recommandé de regarder les films « Le Monde de Narnia » dans l’ordre de leur sortie en salles, comme mentionné précédemment.

quels sont les livres correspondant aux films « Le Monde de Narnia » ?

Les films « Le Monde de Narnia » sont adaptés des livres de C.S.