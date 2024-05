Dans quel ordre devriez-vous regarder la saga Terminator ?

Entrer dans l’univers complexe et apocalyptique des six films de la saga Terminator peut sembler intimidant, voire déroutant. 35 ans s’écoulent entre le premier film « Terminator » sorti en 1984 et le dernier « Terminator : Dark Fate » de 2019. Alors, comment s’y retrouver ? Doit-on suivre l’ordre de sortie ou y a-t-il une autre séquence à privilégier pour apprécier pleinement la complexité de l’histoire de cette implacable cyborg ? Nous avons concocté pour vous une réponse à cette question. Plongez avec nous dans le guide ultime qui vous aidera à déterminer dans quel ordre regarder ces films emblématiques.

Release Order : l’ordre de sortie initiale de Terminator

Comme pour toute série de films, la saga Terminator a été présentée au public suivant une suite logique de sortie, communément appelée Ordre des films Terminator. Cette approche tradit la vision initiale des créateurs de l’univers Terminator et introduit les personnages, scénarii, et les rebondissements de l’intrigue tels qu’ils ont été conçus à l’origine.

Selon l’Ordre de visionnage Terminator, nous commençons par le film original, « The Terminator », sorti en 1984. C’est dans ce volet que nous assistons pour la première fois à l’apparition de l’implacable cyborg venu du futur, joué par Arnold Schwarzenegger. Ensuite vient « Terminator 2 : Le Jugement dernier » sorti en 1991, qui se révèle être la suite directe du premier opus et qui est souvent considéré comme le meilleur film de la franchise. Le troisième opus, « Terminator 3 : Le soulèvement des machines » sort en 2003, suivi près de 6 ans plus tard par le « Terminator Renaissance » en 2009 qui offre un nouveau regard sur l’univers Terminator, en explorant un futur post-apocalyptique dans la guerre homme-machine. Deux autres volets viendront compléter cette saga, à savoir « Terminator: Genisys » en 2015 et « Terminator: Dark Fate » en 2019.

Avantages et inconvénients de regarder Terminator dans cet ordre

Regarder Terminator dans cet ordre de visionnement Terminator permet avant tout de suivre l’évolution du style cinématographique, des effets spéciaux et des personnages au fur et à mesure de leur développement. On peut ainsi plus facilement comprendre l’évolution de l’histoire et des personnages, et se plonger dans l’atmosphère unique de chaque film. À lire Dans quel ordre regarder les films du Monde de Narnia ?

Néanmoins, cet ordre de visionnage peut aussi présenter certains inconvénients. Il peut, par exemple, être déroutant de suivre la chronologie Terminator à cause de la complexité de certains éléments narratifs intégrant des voyages dans le temps. Les changements de directions prises par certains films, en termes de ton, de style et d’histoire, peuvent également être source de confusion pour certains spectateurs. Cela dit, cette façon de suivre l’ordre des films Terminator rend justice à l’intention initial des créateurs et offre aux spectateurs la possibilité de découvrir le déroulement original de la franchise.

Chronological Order : l’ordre chronologique de Terminator

Une autre façon de découvrir la séquence des films Terminator est de les visionner selon l’ordre chronologique, qui s’organise autour des événements principaux dans le temps de l’univers Terminator. Ce type d’ordre de visionnage se base sur la timeline interne de la série, des événements du passé lointain jusqu’au futur.

Dans ce contexte, on commence avec « Terminator: Genisys » qui offre un aperçu du futur post-apocalyptique, avant de faire un saut dans le temps pour revenir à l’époque de la guerre de l’Homme contre les machines. Puis on poursuit avec « Terminator Renaissance » qui continue à explorer cette période. On se dirige ensuite vers « The Terminator », pour arriver finalement à « Terminator 2 : Le Jugement dernier », « Terminator 3 : Le soulèvement des machines », et « Terminator: Dark Fate ».

Les avantages et inconvénients de cette approche

L’avantage de visionner les films selon l’ordre chronologique Terminator est qu’il offre une compréhension linéaire des événements de l’univers. Cette méthode évite les sauts temporels parfois déroutants de l’ordre de sortie initial et propose une évolution de l’histoire plus uniforme.

Cependant, cette approche peut avoir pour inconvénient de dévoiler des éléments clés de l’intrigue avant leur révélation prévue selon l’ordre des films Terminator. De plus, ce genre de visionnage peut amener des incohérences au niveau de l’histoire, d’autant plus que tous les films de la franchise ne sont pas conçus en vue d’un visionnage chronologique. Par conséquent, il serait peut-être préférable d’adopter cet ordre seulement après une première vision complète de la franchise. À lire Qui sont les acteurs et personnages du film Mercredi ?

Order by Storyline: l’ordre en suivant l’intrigue

Pour ceux qui cherchent à plonger directement dans l’action et à suivre l’évolutive intrigue de la chronologie Terminator, l’ordre de visionnage Terminator par l’intrigue peut être une excellente approche. Cette méthode de cycle de visionnage Terminator fonctionne en mettant l’accent sur le développement de l’intrigue et des personnages de la série.

L’idée n’est pas simplement de regarder Terminator dans l’ordre de sortie ni de suivre les événements par date, mais plutôt de se concentrer sur comment l’histoire évolue à travers les différentes installements de Tous les films Terminator. Ce chemin nous conduit à travers des virages inattendus et des flashbacks révélateurs qui enrichissent l’expérience de visionnage.

Alors, par où commencer Terminator suivant l’intrigue?

On commence avec ‘Terminator 1’ où nous rencontrons pour la première fois le Terminator, Sarah Connor et Kyle Reese. C’est dans cette première entrée que l’histoire principale est présentée. Ensuite, dans ‘Terminator 2 : Judgment Day’, les défenses de Sarah s’intensifient à mesure que le futur sinistre se rapproche. ‘Terminator 3: Rise of the Machines’ continue cette histoire en introduisant un nouveau modèle de Terminator.

Ensuite, vient ‘Terminator : The Sarah Connor Chronicles’, une série qui se déroule entre ‘Judgement Day’ et ‘Rise of the Machines’, fournissant un regard approfondi sur les déboires de Sarah et de John Connor. Après cela, ‘Terminator 4: Salvation’ pousse le spectateur plus en profondeur dans le futur apocalyptique que John Connor a passé sa vie à essayer d’éviter. Enfin, ‘Terminator 5 : Genesys’ et ‘Terminator 6: Dark Fate’ complètent l’histoire, réécrit l’histoire que nous pensions connaître et offre un regard sur un possible futur alternatif.

En regardant Terminator dans cet ordre, vous aurez l’occasion de profiter de l’évolution de la trame de l’histoire et du développement des personnages en un ordre correct pour regarder Terminator.

En termes d’avantages, cette méthode permet une meilleure compréhension de l’intrigue globale et une plus grande appréciation du développement des personnages. Les flashbacks et les allusions aux films précédents ont plus de sens dans ce contexte. Cependant, elle présente aussi quelques inconvénients. Par exemple, certains spectateurs peuvent trouver désorientant le saut constant entre les périodes de temps et les changements parfois abruptes de tonalité entre les films. Aussi, suivre l’ordre de l’intrigue peut, à certains moments, entraîner des spoilers pour ceux qui n’ont pas vu tous les films.

En fin de compte, l’ordre de visionnement Terminator par l’intrigue peut être idéal pour les fans de longue date qui souhaitent revisiter la série sous un angle nouveau et pour ceux qui cherchent à regarder Terminator d’une manière un peu différente de la norme. C’est une expérience multipartite complexe qui, bien que potentiellement déroutante, peut se révéler incroyablement enrichissante pour les fans dévoués du guide complet Terminator.

Mix and Match : un ordre hybride

Au sein de l’univers Terminator, il y a toujours la possibilité d’un ordre de visionnage Terminator hybride appelé le Mix and Match. Cette approche consiste à mélanger les différentes méthodes précédemment expliquées pour créer une expérience unique de cycle de visionnage Terminator.

L’idée est simple: en fonction de vos préférences personnelles, vous pouvez choisir de regarder certains films dans l’ordre de sortie, d’autres selon la chronologie et d’autres encore selon l’ordre de l’intrigue. Par exemple, vous pouvez commencer par visionner les films dans l’ordre de sortie, ensuite basculer vers une séquence chronologique pour certains films, tout en gardant un œil sur l’intrigue générale.

Une autre manière serait de commencer par le dernier film pour connaître l’aboutissement de l’histoire, puis de remonter au premier pour comprendre comment tout a commencé. Vous pouvez également choisir de regarder uniquement les films mettant en scène votre personnage favori.

Avantages et inconvénients de cette méthode

L’avantage de cette méthode est qu’elle offre une grande flexibilité et permet de personnaliser son propre guide de visionnage Terminator au gré de ses envies et de ses intérêts personnels. Les accros de l’action pourront se concentrer sur les films les plus haletants, tandis que les aficionados des histoires d’amour pourront privilégier Terminator Genisys et autres moments clés de la saga.

Cela dit, cette méthode a aussi ses inconvénients. En ne suivant pas un ordre correct pour regarder Terminator précis, il est possible de manquer certaines connections entre les films, ou de ne pas comprendre certaines intrigues.

Terminator marathon : Conclusion

En conclusion, il existe plusieurs façons de regarder Terminator dans l’ordre. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients et répond à différentes attentes. Que ce soit l’ordre de sortie, l’ordre chronologique, l’ordre de l’intrigue ou un mélange de tout cela, le plus important reste de profiter de cette incroyable saga de science-fiction.

La visionneuse en vous a peut-être déjà trouvé son ordre Terminator en français préféré, mais si ce n’est pas un cas, nous espérons que ce guide complet vous aidera à ne rien manquer de la série. Nous vous souhaitons un excellent marathon Terminator dans l’ordre !

FAQ : dans quel ordre regarder Terminator ?

1. quel est l’ordre chronologique des films Terminator ?

Les films Terminator peuvent être regardés dans l’ordre chronologique suivant : Terminator Salvation (2009), Terminator Genisys (2015), Terminator 1 (1984), Terminator 2: Judgment Day (1991), Terminator 3: Rise of the Machines (2003), et Terminator Dark Fate (2019).

2. dans quel ordre les films ont-ils été réalisés ?

Les films Terminator ont été réalisés dans l’ordre suivant : Terminator 1 (1984), Terminator 2: Judgment Day (1991), Terminator 3: Rise of the Machines (2003), Terminator Salvation (2009), Terminator Genisys (2015), et Terminator Dark Fate (2019).

3. est-il recommandé de regarder les films dans l’ordre de sortie ?

Il est recommandé de regarder les films Terminator dans l’ordre de sortie pour suivre l’évolution de l’intrigue et des personnages. Cela permet également de mieux comprendre les références et les clins d’œil entre les différents films.

4. y a-t-il un ordre alternatif pour regarder les films Terminator