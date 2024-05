Dans quel ordre devriez-vous regarder Les Indestructibles ?

« L’univers explosif des Indestructibles a captivé des milliers de spectateurs depuis le premier film sorti en 2004. Entre scènes d’action mémorables, valeurs familiales fortes et humour décapant, la saga se compose aujourd’hui de deux films et plusieurs courts-métrages. Mais comment s’y retrouver dans cet univers étendu ? Dans quel ordre faut-il regarder les Indestructibles pour apprécier au mieux leur histoire hors du commun ? Suivez-nous dans ce guide complet, où nous vous proposons un ordre chronologique pour une immersion totale dans l’univers des super-héros les plus indestructibles du cinéma. Alors, êtes-vous prêts à découvrir le monde merveilleux des Indestructibles comme vous ne l’avez jamais fait auparavant ? »

Ce qu’il faut retenir :

Commencez avec le premier film de la série, « Les Indestructibles » (2004), qui présente les personnages principaux : un couple de superhéros à la retraite qui est forcé de reprendre du service pour sauver le monde.

Ensuite, regardez le court-métrage « Jack-Jack Attack » (2005). Il donne une idée du potentiel cosmique du bébé Jack-Jack, révélé davantage dans le prochain film.

Terminez par « Les Indestructibles 2 » (2018), qui suit directement après les évènements du premier film et développe plus en détail les pouvoirs de Jack-Jack.

Compréhension de l’univers Indestructibles

Que vous soyez novice de l’univers des Les Indestructibles ou que vous cherchiez simplement à rafraîchir vos souvenirs, nous commencerons par une introduction générale de cet incroyable univers créé par Pixar.

Présentation des films

Les deux films Indestructibles suivent les aventures d’une famille de super-héros qui essaient de vivre une vie normale tout en sauvant le monde. Cet univers a été introduit en 2004 par le film Les Indestructibles 1 qui nous présente la famille Parr composée de Bob, Helen et leurs trois enfants.

14 ans plus tard, les fans ont eu le droit à une suite intitulée Les Indestructibles 2. La suite du premier opus se déroule tout de suite après la fin du premier film, avec la famille Parr qui tente de déjouer les plans du vilain Démolisseur. Les deux films proposent une narration solide, ponctuée d’action, de rebondissements et de beaucoup d’humour. Elle est parfaite pour un public de tout âge, mais également pour tous les fans de films de super-héros. À lire Dans quel ordre devriez-vous regarder la saga Terminator ?

Un aperçu des personnages principaux

La famille Parr est au cœur de l’intrigue de la série Les Indestructibles. Le père, Bob Parr, est aussi connu sous le nom de « Mr. Indestructible ». Il possède une force phénoménale ainsi qu’une résistance à toute épreuve. Helen Parr, la mère, connue sous le nom d' »Elastigirl », a la faculté d’étirer son corps à l’infini. Leur fille, Violet, a le pouvoir de créer des champs de force et de se rendre invisible, tandis que leur fils Dash, peut courir à une vitesse surhumaine. Leur bébé, Jack-Jack, semble être l’enfant le plus normal de la famille jusqu’à ce qu’il commence à montrer une multitude de pouvoirs dans le deuxième film.

De l’humour à l’action, de l’énergie à l’émotion, ces personnages hauts en couleur sauront vous divertir dans le cadre d’une chronologie Les Indestructibles intéressante et bien construite. Qu’il s’agisse de moments tendres en famille ou d’époustouflantes scènes d’action, cette série de films explore tous les aspects d’une famille de super-héros dans un monde qui se méfie d’eux.

Dans quel ordre regarder les films Les Indestructibles ?

Vous vous demandez peut-être maintenant, « Dans quel ordre regarder les films Les Indestructibles ? ». Deux options s’offrent à vous : l’ordre de sortie ou l’ordre chronologique. Chaque option a ses avantages et ses inconvénients.

Option 1 – L’ordre de sortie

Dans toute série ou franchise, le ordre de sortie des films Les Indestructibles est souvent le choix le plus facile et le plus direct. C’est simple : on commence par le premier film, « Les Indestructibles » (2004), avant de passer au deuxième, « Les Indestructibles 2 » (2018). Cette méthode respecte la manière dont le réalisateur a envisagé et créé l’histoire. Chaque film construit et avance sur tout ce qui a été établi dans le précédent. À lire Dans quel ordre regarder les films du Monde de Narnia ?

La meilleure façon de regarder Les Indestructibles, dans le cadre de cette option, constitue une excellente introduction à l’univers des Indestructibles. Vous voyez les personnages évoluer et vous familiarisez avec leur monde, exactement de la manière prévue par les créateurs lors de la méthode de visionnage Les Indestructibles.

Option 2 – L’ordre chronologique

Attention, l’ordre chronologique-des-films-Les Indestructibles se compose uniquement des deux films principaux, car il n’y a pas d’autres séries ou spin-off liés à notre famille de super-héros. Cela signifie que vous devrez regarder « Les Indestructibles 1 et 2 », dans cet ordre, non inversé.

Contrairement à certaines franchises telles que Star Wars ou Marvel Cinematic Universe, la partition Les Indestructibles se déroule assez linéairement, sans aller-retours temporels ou histoires parallèles. Le deuxième film reprend précisément là où le premier s’est arrêté, ce qui rend cette option tout à fait viable.

Avantages et inconvénients de chaque option

L’ordre de sortie et l’ordre chronologique sont deux méthodes valables pour regarder Les Indestructibles.

L’Ordre de sortie vous permet de suivre le développement et l’évolution de l’histoire telle que conçue par les réalisateurs. C’est souvent la manière la plus confortable pour la première fois pour visionner Les Indestructibles.

Par contre, l’ordre chronologique des films Les Indestructibles ne pose pas vraiment de défis ou d’avantages significatifs. Étant donné que le deuxième film reprend là où le premier s’est arrêté, il s’agit plutôt d’une affaire de préférence personnelle.

Quel que soit l’ordre dans lequel vous décidez de regarder, chaque ordre des films Les Indestructibles assure une expérience dynamique et inoubliable. Alors, munissez-vous de vos capes (métaphoriquement parlant) et préparez-vous pour une aventure hilarante et pleine d’action avec la famille Parr!

Trouver où regarder Les Indestructibles en ligne :

Désormais, vous êtes prêt à vous plonger dans l’univers explosif des Indestructibles ! Mais où regarder Les Indestructibles ?

Vaste choix s’offre à vous. Heureusement, les deux films sont assez populaires pour être facilement accessibles en ligne. Votre meilleure option pourrait être Disney+, la plateforme de streaming du géant du divertissement lui-même. Vous y trouverez non seulement Les Indestructibles 1 et 2, mais aussi tous les courts-métrages associés et la série Les Indestructibles si vous choisissez l’Ordre chronologique des films Les Indestructibles. Certes, Disney+ est une plateforme payante, mais l’abonnement donne accès à une multitude de films et séries du catalogue Disney.

Outre Disney+, Les Indestructibles sont également disponibles sur iTunes et Google Play Movies, où vous pouvez acheter ou louer les films individuellement. Ils sont aussi souvent disponibles sur les services de VOD comme Amazon Prime Video. Il est conseillé de vérifier les disponibilités avant de vous engager, car elles peuvent varier en fonction de votre localisation géographique.

En savoir plus : Un univers d’aventure et d’action

Quel que soit l’ordre de visionnage Les Indestructibles que vous choisissez, vous vous préparez à découvrir une aventure incroyable mélangeant humour, action et émotions. Vous soit plonger dans le quotidien d’une famille hors du commun, soit suivre leurs exploits successifs dans l’ordre de sortie des films Les Indestructibles. Dans tous les cas, vous allez passer un bon moment !

Pour aller plus loin

Si vous avez aimé Les Indestructibles, n’hésitez pas à explorer d’autres articles sur notre blog. Nous vous guidons à travers d’autres univers de super-héros et de dessins animés, que ce soit d’autres créations de Pixar, ou des films Marvel et DC. Vous pourriez également être intéressé par nos comparaisons de différents films de super-héros.

Et n’oubliez pas, la meilleure façon de regarder Les Indestructibles dépend de vos préférences personnelles. Il n’y a pas de « mauvaise » façon de regarder ces films. Choisissez celle qui vous plaît le plus, installez-vous confortablement et profitez!

FAQ: Dans quel ordre regarder Les Indestructibles ?

quel est l’ordre chronologique des Indestructibles ?

L’ordre chronologique pour regarder Les Indestructibles est : Les Indestructibles (2004), Les Indestructibles 2 (2018).

faut-il regarder Les Indestructibles 1 avant le 2 ?

Oui, il est recommandé de regarder Les Indestructibles (2004) avant Les Indestructibles 2 (2018) pour mieux comprendre l’histoire et les personnages.

peut-on regarder Les Indestructibles 2 sans avoir vu le premier film ?

Il est préférable de regarder Les Indestructibles (2004) avant Les Indestructibles 2 (2018) car le second film reprend l’histoire des personnages du premier.

Y a-t-il un troisième film prévu dans la série Les Indestructibles ?

Pour le moment, il n’y a pas d’annonce officielle concernant un troisième film dans la série Les Indestructibles.