Comment télécharger films et séries sur Netflix facilement ?

Avec plus de 200 millions d’abonnés dans le monde, Netflix est aujourd’hui un incontournable du streaming vidéo. Parmi ces utilisateurs, nombreux sont ceux qui se demandent comment télécharger des films et des séries pour pouvoir les regarder hors-ligne. Comment faire ? Quels sont les prérequis et les limites à cette fonctionnalité ? Nous aborderons tous ces aspects dans notre article. Alors n’hésitez pas à poursuivre votre lecture pour découvrir comment profiter de vos programmes préférés où que vous soyez et sans interruption.

Ce qu’il faut retenir :

Télécharger des films et séries sur Netflix est possible uniquement sur les applications mobiles et tablettes. Vous ne pouvez pas effectuer de téléchargements sur un ordinateur, excepté sur l’application Windows 10.

Vous devez aller sur la page du film ou de la série désirée et cliquer sur l’icône de téléchargement – une flèche dirigée vers le bas. Pour les séries, les épisodes doivent être téléchargés un par un.

Il est nécessaire d’avoir une bonne connexion internet pour initialiser le téléchargement, mais vous pouvez ensuite regarder vos contenus hors ligne.

Prérequis pour télécharger sur Netflix

Le premier pas vers le monde passionnant du téléchargement de films et séries sur Netflix nécessite quelques prérequis. Voyons cela de plus près.

Tout d’abord, vous devez avoir un compte Netflix actif. Il convient de souligner que le téléchargement de contenu Netflix est uniquement disponible pour les personnes qui ont un abonnement payant. Si vous êtes encore sur la période d’essai gratuite, sachez que vous ne pouvez pas télécharger films Netflix ou télécharger séries Netflix pour plus tard.

Le deuxième élément nécessaire est un appareil compatible pour utiliser Netflix hors ligne . Voyons maintenant en détails la compatibilité des appareils.

Compatibilité des appareils

Netflix offre la possibilité de télécharger une variété de contenu sur des appareils qui sont compatibles avec l’application Netflix. Voici une liste des appareils compatibles avec le téléchargement Netflix :

– Un iPhone, iPad, ou iPod touch sous iOS 9.0 ou ultérieur,

– Un téléphone ou une tablette Android sous Android 4.4.2 ou ultérieur,

– Une tablette Amazon Fire sous Fire OS 4.0 ou ultérieur,

– Une tablette ou un ordinateur sous Windows 10 Version 1607 (mise à jour anniversaire) ou ultérieur.

Par ailleurs, si vous souhaitez regarder Netflix sans Internet sur votre TV, vous avez le choix entre graver le film sur un DVD ou le diffuser depuis votre appareil vers votre TV via une connexion sans fil ou par câble HDMI.

Configuration requise pour le téléchargement

Maintenant que nous avons passé en revue les prérequis, passons à la configuration requise pour le téléchargement de films et séries Netflix.

Tout d'abord, vous devez disposer d'une connexion Internet stable pour pouvoir télécharger des films ou des séries sur Netflix. Qu'il s'agisse d'un réseau Wi-Fi ou de données mobiles, assurez-vous que votre connexion est assez solide et stable pour le téléchargement. Si vous utilisez votre réseau de données mobiles, soyez conscient de l'impact que cela pourrait avoir sur votre plafond de données, car le téléchargement de films Netflix ou de séries Netflix peut consommer beaucoup de données.

Deuxièmement, vous devez vous assurer que vous disposez de la dernière version de l’application Netflix sur votre appareil. Si vous n’êtes pas sûr de la version de votre application, cherchez-la dans l’App Store, Google Play ou le Microsoft Store où vous pourrez voir si une mise à jour est disponible. Vous pouvez également supprimer et réinstaller l’application pour être sûr d’avoir la dernière version. Cette mise à jour vous permettra non seulement de télécharger du contenu, mais aussi d’optimiser la qualité de vos films et séries.

En suivant ces simples étapes, vous serez prêt pour le téléchargement Netflix sur PC et mobile en un rien de temps. Dans la prochaine section, nous nous plongerons dans le processus de téléchargement lui-même, en expliquant comment trouver les films et les séries à télécharger, gérer vos téléchargements et résoudre les problèmes courants de téléchargement. Alors restez à l’écoute et préparez-vous à profiter de votre contenu préféré de Netflix hors ligne !

Processus de téléchargement des films et séries

Êtes-vous prêt à télécharger des films et des séries sur Netflix? Très bien, il est maintenant temps de vous familiariser avec le processus de téléchargement. Avec quelques étapes simples, vous pourrez commencer à créer votre propre bibliothèque de contenu favoris.

Comment télécharger un film ou une série

Tout d’abord, ouvrez votre application Netflix et connectez-vous à votre compte. Recherchez le film ou la série que vous souhaitez télécharger. Une fois trouvé, cliquez sur la page de description du film ou de l’épisode de série. À côté du titre, vous verrez une icône qui ressemble à une flèche pointant vers le bas. Cette icône représente l’option de téléchargement Netflix sur votre appareil. Cliquez dessus et le téléchargement commencera. Un indicateur de progression apparaîtra, vous informera lorsque le téléchargement sera terminé. Voilà, c’est aussi simple que cela !

Gestion des téléchargements

Il est essentiel de gérer correctement vos téléchargements pour optimiser votre utilisation de Netflix hors ligne et garantir que votre espace de stockage ne soit pas rapidement saturé.

Supprimer un téléchargement

Pour supprimer un téléchargement, allez dans le menu « Mes téléchargements » de votre application Netflix. Sélectionnez le film ou l’épisode de série que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur l’icône « Modifier » dans le coin supérieur droit. Un bouton apparaîtra à côté du contenu que vous désirez supprimer. Cliquez sur ce bouton, et le contenu sera immédiatement supprimé de vos téléchargements.

Voir le progrès du téléchargement

Pour consulter le progrès de votre téléchargement Netflix, il vous suffit d’aller à nouveau dans le menu « Mes téléchargements ». Là, vous verrez une barre de progression indiquant à quel stade en est votre téléchargement. Si vous vous trouvez sans Wi-Fi lors de votre téléchargement, ne vous inquiétez pas : l’application continuera à télécharger dès que vous retrouverez une connexion.

Troubleshooting

Parfois, vous pouvez rencontrer des problèmes lors du téléchargement de films et séries sur Netflix. Ne vous inquiétez pas, ces problèmes sont généralement faciles à résoudre.

Un problème commun est l’erreur de téléchargement. Si cela se produit, essayez de vérifier si votre appareil est connecté à Internet et si l’application est à jour. Par la suite, essayez de redémarrer votre appareil. Si le problème persiste, essayez de supprimer le contenu de votre appareil et de le télécharger à nouveau.

Un autre souci récurrent est l’espace de stockage insuffisant. Si cela se produit, vous devrez peut-être supprimer certains films ou séries que vous avez déjà téléchargés ou d’autres applications et fichiers qui occupent beaucoup d’espace sur votre appareil.

En dernier recours, le service client de Netflix sera toujours là pour vous aider à résoudre vos problèmes de téléchargement de contenu Netflix. Assurez-vous d’avoir votre numéro de compte à portée de main au cas où ils auraient besoin de vérifier votre compte.

Limitations et conseils pour un téléchargement efficace

L’utilisation de la fonction de téléchargement de Netflix peut sembler libératrice, mais il est important de connaître certaines limitations. Tout d’abord, le nombre de titres que vous pouvez télécharger est limité par l’espace de stockage de votre appareil. De plus, toutes les séries et films Netflix ne sont pas disponibles pour le téléchargement en raison de licences et autres restrictions contractuelles.

Une autre limitation concerne le nombre d’appareils sur lesquels vous pouvez télécharger des films et séries Netflix. Cette limite dépend de votre plan d’abonnement : le plan de base vous permet de télécharger des titres sur un seul appareil, le plan standard sur deux appareils et le plan premium sur quatre appareils.

De plus, il est à noter que certains téléchargements ont une date d’expiration qui commence à compter dès que vous commencez à regarder le contenu. Encore une fois, cela varie d’un titre à l’autre.

Maintenant, laissez-nous passer à quelques astuces pour un téléchargement efficace. Avant tout, avant de commencer à télécharger des films ou des séries sur Netflix, assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace de stockage sur votre appareil. Deuxièmement, il est recommandé de télécharger du contenu lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi pour ne pas dépenser tout votre forfait de données mobiles. Enfin, essayez de télécharger du contenu pendant les heures creuses (tôt le matin ou tard le soir) lorsque la connexion Internet est généralement plus rapide.

FAQ: Comment télécharger des films et séries sur Netflix ?

comment telecharger un film sur netflix ?

Pour télécharger un film sur Netflix, il vous suffit de sélectionner le film que vous souhaitez regarder, puis de cliquer sur l’icône de téléchargement. Vous pourrez ensuite retrouver le film téléchargé dans la section « Téléchargements » de votre application Netflix.

combien de temps peut-on garder un film telecharge sur netflix ?

La durée pendant laquelle vous pouvez garder un film téléchargé sur Netflix varie en fonction de la licence du contenu. En général, la plupart des films et séries téléchargés restent disponibles entre 7 et 30 jours. Une fois que vous avez commencé à regarder un film téléchargé, vous disposez en général de 48 heures pour le terminer.

peut-on telecharger des films sur netflix sans connexion internet ?

Oui, vous pouvez télécharger des films et séries sur Netflix pour les regarder hors ligne, sans connexion internet. Il vous suffit de télécharger le contenu de votre choix lorsque vous êtes connecté à internet, puis de le retrouver dans la section « Téléchargements » de l’application Netflix pour le regarder sans besoin de connexion ult