Dans quel ordre voir les films X Men ? Guide ultime

Depuis son démarrage en 2000, l’univers cinématographique X-Men s’est élargi pour inclure pas moins de 13 films, rendant difficile de discerner l’ordre chronologique approprié pour les regarder. Alors, quel est l’ordre idéal pour appréhender l’univers des mutants ? Faut-il suivre l’ordre de sortie ou existe-t-il une chronologie interne à respecter ? Dans cet article, nous comptons démêler cette toile encombrée pour déterminer le meilleur ordre de visionnage. Suivez-nous alors dans ce périple au cœur de l’univers étendu des X-Men.

D’abord, vous pouvez suivre l’ordre de sortie cinématographique, commençant par « X-Men » en 2000 et terminant avec « Les Nouveaux Mutants » en 2020.

Ensuite, selon une perspective chronologique, vous pouvez commencer par le « X-Men: First Class » (situé dans les années 1960) et terminer par « Logan » (situé en 2029).

Enfin, pour ceux qui veulent suivre le redémarrage canonique dû aux modifications de la timeline dans « X-Men: Days of Future Past », il serait préférable de commencer par ce film et de continuer avec ceux qui l’ont suivi.

Comprendre la Chronologie des Films X-Men

Le monde des films X-Men est un univers riche et complexe, où différents récits se juxtaposent, se croisent, voire se contredisent parfois. Si vous vous demandez comment regarder les films X Men, ou comment comprendre la chronologie X Men, vous êtes au bon endroit.

Analyse de la chronologie officielle

La séquence des films X Men, selon leur date de sortie, ne respecte pas nécessairement la traditionnelle chronologie linéaire. C’est ce qui donne tout son piquant et sa singularité à cette franchise brillamment construite par Marvel. Cependant, cela peut prêter à confusion lorsqu’on souhaite voir ou revoir tous les films X Men dans l’ordre.

L'ordre officiel de la saga est défini par le guide de visionnage X Men publié par Marvel. C'est un excellent point de départ pour toute personne souhaitant s'engager sérieusement dans l'exploration de cet univers fascinant. Ce guide suit l'ordre de sortie des films X Men, en proposant une découverte progressive de l'univers, à mesure que les personnages et les intrigues se développent.

Les dérives de la chronologie à cause des préquels et des spin-offs

Cependant, cet ordre se voit parfois perturbé par l’arrivée des préquels et des spin-offs. Ces nouvelles entrées dans la franchise X Men se positionnent généralement à différents points de la chronologie officielle, mélangeant ainsi les cartes. Un préquel présente souvent des événements antérieurs à ceux du premier film, tandis qu’un spin-off se concentre généralement sur un personnage ou un groupe de personnages particulier, apportant ainsi une toute nouvelle perspective à la trame globale.

Cette « dérive temporelle » donne certes une saveur unique à la série de films X Men, mais elle peut aussi rendre l’ordre de visionnage quelque peu confus.

Regarder X-Men dans l’ordre de sortie

Les avantages de suivre l’ordre de sortie

Regarder les films X Men dans l’ordre de leur sortie a ses avantages. On peut ainsi suivre l’évolution de la saga de manière plus organique, en découvrant les personnages, les histoires et les thèmes à mesure qu’ils se développent et se complexifient. De plus, chaque nouvelle sortie apporte des informations essentielles à la compréhension de la saga dans son ensemble.

Liste des films X-Men dans l’ordre de sortie

Voici la liste des tous les films X Men dans leur ordre de sortie :

– X-Men (2000)

– X2: X-Men United (2003)

– X-Men: The Last Stand (2006)

– X-Men Origins: Wolverine (2009)

– X-Men: First Class (2011)

– The Wolverine (2013)

– X-Men: Days of Future Past (2014)

– Deadpool (2016)

– X-Men: Apocalypse (2016)

– Logan (2017)

– Deadpool 2 (2018)

– Dark Phoenix (2019)

– New Mutants (2020)

Ainsi, en suivant cet ordre de visionnage, vous verrez comment le univers X Men se dévoile peu à peu, en respectant les intentions initiales des créateurs. Enfin, n’oubliez pas que chaque film porte la trace de son époque, tant sur le plan visuel qu’en termes de thématiques et de ton.

Regarder X-Men dans l’ordre chronologique

Le visionnage des Films X Men dans l’ordre chronologique a ses propres attraits. Voici l’analyse.

Les avantages de l’ordre chronologique

Opter pour l’Ordre Chronologique X Men offre quelques atouts majeurs pour les fans. D’une part, ce choix offre une progression naturelle de la saga X Men. Vous vous retrouverez à suivre l’histoire X Men films de manière linéaire, plutôt que de vous déplacer en sautant de période en période.

Cet ordre permet de comprendre comment la franchise X Men évolue avec le temps. Vous assisterez à l’évolution et au développement des personnages du premier jusqu’au dernier films X Men. Contrairement à l’ordre de diffusion qui alterne entre le passé, le présent et l’avenir, l’ordre chronologique maintient une séquence logique dans la timeline X Men films.

De plus, cela pourrait éliminer toute confusion pour les nouveaux venus, et même pour ceux qui ont regardé les films X Men mais qui ont peut-être raté quelques informations clés en cours de route.

Liste des films X-Men dans l’ordre chronologique

Voici à présent la liste des films X Men dans l’ordre chronologique :

1. « X-Men : Le Commencement » (2011)

2. « X-Men : Days of Future Past » (2014) – scènes de 1973

3. « X-Men : Apocalypse » (2016)

4. « X-Men : Dark Phoenix » (2019)

5. « X-Men Origins: Wolverine » (2009)

6. « X-Men » (2000)

7. « X2 » (2003)

8. « X-Men : The Last Stand » (2006)

9. « The Wolverine » (2013)

10. « X-Men : Days of Future Past » (2014) – scènes du futur

11. « Logan » (2017)

12. « Deadpool » (2016)

13. « Deadpool 2 » (2018)

Il est important de noter que cet ordre n’est pas officiel et a été créé en fonction des événements du univers X Men. Cela peut ne pas refléter exactement toutes les intentions des cinéastes concernant la chronologie X Men.

Ordre X Men MCU (Marvel Cinematic Universe) reste à définir, car l’intégration récente de X Men dans l’univers de Marvel promet des changements dans les futurs films.

À cet effet, une véritable connaissance des personnages X Men films est utile pour bien comprendre le déroulement de ces films, aussi ce guide de visionnage reste un véritable allié pour les fanatiques de Marvel.

Regarder X-Men en suivant les arcs narratifs

Le cycle X Men est connu pour sa complexité. Les personnages, les histoires, les préludes, les conséquences, tout est imbriqué d’une manière qui donne un véritable fil à suivre aux fans.

Définition d’un Arc narratif

D’abord, clarifions un concept important : qu’est-ce qu’un arc narratif ? Essentiellement, un arc narratif est une trame continue qui comprend une série de films ou d’épisodes liés par une histoire ou des personnages communs. En ce qui concerne les épisodes X Men en ordre, chaque arc narratif fait référence à une série de films qui suivent une histoire continue, généralement centrée sur un ou plusieurs personnages spécifiques.

Liste des arcs narratifs à suivre

Dans l’univers X Men, il y a plusieurs arcs narratifs majeurs que vous pouvez suivre:

* L’arc de Wolverine : Composé de « X-Men Origins: Wolverine », « The Wolverine » et « Logan ». Ces films se concentrent principalement sur le personnage de Wolverine, joué par Hugh Jackman.

* L’arc du passé modifié : Comprend « X-Men: First Class », « X-Men: Days of Future Past », « X-Men: Apocalypse » et « Dark Phoenix ». Ces films exploitent une narration non linéaire, avec des voyages dans le temps et des événements se déroulant à différentes périodes.

* L’arc de la trilogie originale : Englobe « X-Men », « X2: X-Men United » et « X-Men: The Last Stand ». Ils sont les premiers films de la franchise et se concentrent sur l’intrigue principale des X-Men.

Pour en apprendre davantage : Quel est le meilleur ordre pour visionner les X-Men ?

Maintenant que nous avons examiné les différentes façons de visionner X Men, quelle est donc la meilleure méthode ? La vérité, c’est qu’il n’y a pas de réponse unique à cette question. Chacun de ces ordres de visionnage offre une perspective unique sur l’histoire X Men films.

Que vous regardiez les films X Men dans l’ordre de sortie, chronologique, ou que vous vous concentriez sur les arcs narratifs dépend de ce que vous appréciez le plus dans un film.

Si vous êtes un fan des comics et voulez voir l’interprétation de ces personnages adorés sur grand écran, regarder les filmes dans l’ordre de sortie pourrait être votre meilleur choix. Si vous aimez déchiffrer les complots et les histoires flashbacks, l’ordre chronologique vous plaira peut-être plus. Ou si vous êtes un fan de personnages spécifiques comme Wolverine, suivre les arcs narratifs sera votre parcours de prédilection.

Quelle que soit la façon dont vous choisissez de plonger dans l’incroyable univers X Men, une chose est certaine : vous êtes sûr de passer un bon moment !

