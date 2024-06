Dans quel ordre faut-il regarder les films Transformers ?

Naviguer dans l’univers cinématographique de Transformers peut sembler particulièrement déroutant, surtout lorsque l’on considère que la franchise compte désormais plus de 10 films et séries. Cette option a attiré pas moins de 3 milliards de dollars au box-office mondial ! Alors, comment s’y retrouver entre les différents volets, reboots, préquelles ou spin-offs ? De plus, la question a souvent été posée : faut-il les regarder dans l’ordre de sortie ou selon l’ordre chronologique de l’histoire ? Nous avons élaboré pour vous une liste complète pour comprendre cette saga, alors, préparez le pop-corn et continuez à lire.

Pour approfondir l’histoire, commencez avec le premier film « Transformers » sorti en 2007, suivi par « La Revanche » (2009), « La Face cachée de la lune » (2011), « L’Âge de l’extinction » (2014), puis « The Last Knight » (2017).

N’oubliez pas de regarder les spin-offs « Bumblebee » (2018) et le prochain « Rise of the Beasts » (2022).

Les séries animées peuvent être regardées à votre convenance, car elles ne se rattachent pas directement à la continuité des films.

Le début des Transformers: les films originels (1984-2011)

La série originale : « The Transformers » (1984-1993)

Pour commencer cette exploration de l’ordre de visionnage Transformers, il est essentiel de remonter aux origines de cette fabuleuse saga. Tout a commencé avec la série originale « The Transformers » qui a été diffusée de 1984 à 1993. Cette série animée a catapulté les figures robotiques au rang de héros pour des millions de téléspectateurs. Le succès de cette série télévisée a conduit à la création de plusieurs films qui ont étendu l’univers de Transformers avec des histoires plus détaillées et des personnages encore plus complexes.

Ordre de visionnage des films Transformers par la date de sortie

Bien que la Chronologie Transformers puisse sembler déroutante à première vue, regarder les films par ordre de sortie permet de suivre l’évolution de la franchise au fil du temps. Voici la liste films Transformers par ordre de sortie :

– Transformers (2007)

– Transformers : La revanche (2009)

– Transformers 3: La Face cachée de la Lune (2011)

– Transformers: L’âge de l’extinction (2014)

– Transformers: Le dernier chevalier (2017)

Un ordre de sortie simple est un excellent moyen pour les nouveaux venus de se familiariser avec l’incroyable saga Transformers. Il permet également aux fans de longue date de redécouvrir l’évolution des personnages et de l’intrigue à travers les films.

Regarder Transformers en fonction de l’histoire chronologique

Chronologie des films Transformers

Si vous préférez plonger directement au cœur de l’histoire et vous déplacer à travers le temps comme Optimus Prime , voici la chronologie Transformers en fonction des évènements de l’histoire :

– Bumblebee (2018) : se déroule dans les années 1980

– Transformers (2007)

– Transformers : La revanche (2009)

– Transformers 3: La Face cachée de la Lune (2011)

– Transformers: L’âge de l’extinction (2014)

– Transformers: Le dernier chevalier (2017)

Explication des événements clés qui déterminent l’ordre chronologique

Si l’on se base sur les événements clés, « Bumblebee », bien qu’étant le dernier film sorti, devrait être le premier à être visionné. Le film raconte les origines de Bumblebee sur Terre, bien avant que la majorité des Transformers arrivent. Les événements de Bumblebee déclenchent ainsi la cascade d’événements qui se produiront dans les films suivants. Après « Bumblebee », les films peuvent être regardés dans l’ordre de leur sortie, reflétant ainsi le déroulement chronologique des événements de l’histoire.

Paramètres à considérer lors du choix de l’ordre de visionnage

Que vous souhaitiez visionner les films dans l’ordre de visionnage Transformers par date de sortie, ou en fonction de la chronologie Transformers, voici quelques points à prendre en compte avant de vous lancer.

En fonction de l’évolution des personnages

Dans la saga Transformers, plusieurs personnages subissent des transformations importantes. Il peut être de votre intérêt de suivre ces arcs de caractères et d’ajuster votre ordre de visionnage correct de Transformers en conséquence.

En fonction de l’intrigue principale

Certains films se concentrent plus sur le développement de l’intrigue principale que d’autres. Si vous voulez suivre strictement cette histoire, vous voudrez peut-être ajuster votre ordre de visionnage de manière à le mettre en évidence.

En fonction des spin-offs et des séries

La liste complète des films Transformers comprend non seulement les films principaux, mais aussi de nombreux spin-offs et séries. Choisir de les inclure ou non dans votre visionnage peut avoir un impact sur votre expérience. Vous pouvez soit les inclure dans votre ordre de visionnage optimal Transformers, soit choisir de les regarder séparément, en fonction de vos goûts et de votre préférence.

Blocage potentiel dans l’ordre de visionnage

La séquence de visionnage Transformers peut présenter quelques défis, non pas à cause de l’ordre des films eux-mêmes, mais à cause de certains éléments externes. Voici deux de ces possibles blocages.

Écart dans la qualité de la production

Bien que la plupart des films de la franchise Transformers soient de haute qualité, il y a quelques exceptions à cette règle. La qualité de la production peut varier d’un opus à l’autre. Ainsi, cela peut influencer votre décision en ce qui concerne votre ordre de visionnage préféré de Transformers.

Changement de cast

Il y a eu plusieurs changements de casting au fil des films et séries Transformers. Si vous êtes particulièrement attaché à certains acteurs, cela pourrait affecter votre expérience de visionnage et peut donc jouer un rôle dans la décision de votre ordre de visionnage des films Transformers.

Ordre recommandé pour les nouveaux venus

Pour tous ceux qui rencontrent la Saga Transformers pour la première fois, il est préférable de commencer par le premier film de 2007, simplement intitulé « Transformers ». C’est le point de départ idéal pour comprendre l’intrigue principale, les personnages clés et l’univers global des Transformers. La série originale : « The Transformers » peut être introduite plus tard pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans la mythologie de la franchise.

Ordre recommandé pour maximiser la compréhension et le plaisir de la franchise

1. Transformers (2007)

2. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

3. Transformers: Dark of the Moon (2011)

4. Transformers: Age of Extinction (2014)

5. Transformers: The Last Knight (2017)

6. Bumblebee (2018)

Si vous souhaitez ajouter la série à votre ordre de visionnage Transformers, vous pouvez regarder « The Transformers » (1984-1993) après avoir visionné la série de films. Il est important de mentionner que « Bumblebee » (2018), bien qu’il soit le dernier film sorti, agit comme un préquel aux films principaux et est souvent préféré pour sa qualité de production plus élevée et son histoire plus centrée sur le personnage.

Pour en savoir plus: Transformer votre expérience de visionnage

La richesse des films et séries Transformers réside dans leur complexité et leur vaste univers. Des histoires de courage, d’amitié et de batailles épiques entre les Autobots et les Decepticons peuplent cet univers fascinant. Que vous soyez un fan de longue date ou un nouveau venu, l’important est de profiter du parcours, peu importe l’ordre de visionnage que vous choisissez.

Résumé des points abordés

Nous avons abordé diverses façons d’aborder l’ordre de visionnage des films Transformers, que ce soit par ordre de sortie, ordre chronologique, comptant les spin-offs et les séries. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients, et laquelle vous préférez dépend de vos propres préférences.

Rappel du meilleur ordre de visionnage pour les nouveaux fans et les vieux fans

Pour les nouveaux fans, l’ordre recommandé des films offre à la fois une introduction à l’histoire et un aperçu des personnages clés du monde des Transformers. Les fans de longue date pourraient préférer l’ordre chronologique, qui offre une image plus claire de la chronologie générale de la série. En fin de compte, choisissez l’ordre de visionnage correct de Transformers qui vous donnera le plus de satisfaction et de plaisir lors de votre visionnage optimal Transformers.

FAQ Dans quel ordre regarder Transformers ?

1. Quel est l’ordre chronologique des films Transformers ?

L’ordre chronologique des films Transformers est comme suit :

1. Transformers (2007)

2. Transformers : La Revanche (2009)

3. Transformers 3 : La Face cachée de la Lune (2011)

4. Transformers : L’Âge de l’extinction (2014)

5. Transformers: The Last Knight (2017)

6. Bumblebee (2018, une préquelle des autres films)

2. Devrais-je regarder les séries Transformers dans un ordre particulier ?

Oui, chaque série a son propre arc narratif, donc il est recommandé de les regarder dans l’ordre de leur sortie pour une meilleure compréhension.

3. Y a-t-il une manière préférée par les fans de regarder la série Transformers ?

Beaucoup de fans aiment regarder la série dans l’ordre de sa sortie, bien que la chronologie de l’univers de Transformers peut être déroutante. Une manière populaire parmi les fans est de regarder dans l’ordre des séries : G1, Beast Wars, Armada, Energon, Cybertron, Animated, puis Prime.

4. Est-il nécessaire de regarder tous les films Transformers pour comprendre l’histoire ?

Non, chaque film de Transformers est généralement autonome, même s’il y a des arcs narratifs et des personnages qui traversent plusieurs films. Si vous voulez juste regarder un film sans avoir vu les précédents, vous pouvez généralement le faire sans être trop perdu.

5. Puis-je regarder Bumblebee d’abord puisque c’est une préquelle ?

Oui, vous pouvez commencer par Bumblebee car il sert de préquelle aux autres films de Transformers et peut donner un bon fond pour le reste de la série. Cependant, notez que certains détails peuvent différer des autres films en raison des contraintes de la réalisation de préquelles.