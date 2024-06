Dans quel ordre devriez-vous regarder Hunger Games ?

Passionnés de dystopies, arrêtez-vous un instant ! Apparu pour la première fois en 2008, « Hunger Games », la trilogie livresque de Suzanne Collins, compte maintenant quatre films – un nombre pas toujours facile à ordonner pour les novices. Alors, par où commencer ? Pour ceux qui trébuchent sur cette question, nous avons préparé un guide pour vous aider à déterminer dans quel ordre regarder cette saga populaire et captivante. Vous êtes prêts à entrer dans l’arène ? Alors plongez-vous dans la lecture de cet article.

Ce qu’il faut retenir :

Commencez par « Hunger Games » (2012) qui introduit l’univers dystopique et les personnages clés du film.

Ensuite, regardez « Hunger Games: Catching Fire » (2013). Ici, les enjeux se cristallisent et la révolte commence à s’organiser.

Enfin, terminez avec les deux parties de « Hunger Games: Mockingjay » (2014 et 2015). Ces deux films concluent l’histoire, avec un accent sur la bataille pour la libération de Panem.

Regarder Hunger Games selon l’ordre de sortie des films

Regarder des films dans leur ordre de sortie est souvent la façon la plus logique de découvrir une franchise. Surtout une telle franchise aussi monumentale que la trilogie Hunger Games (qui avec son dédoublement final comporte en réalité quatre films). Plongeons dans l’ ordre des films Hunger Games selon leur sortie en salle.

The Hunger Games (2012)

Le voyage dans l’incroyable monde de Panem commence avec « Hunger Games« , le premier film sorti en 2012. Il plante le décor post-apocalyptique, avec une société divisée en districts et une Capitole tyrannique. Le film débute avec la sélection des tributs pour les 74e Hunger Games, jeux télévisés sanglants où vont s’affronter deux chefs de district. C’est ici que nous faisons connaissance avec nos héros, Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) et Peeta Mellark (Josh Hutcherson).

The Hunger Games: Catching Fire (2013)

Un an plus tard, « The Hunger Games: Catching Fire » est sorti. Ce deuxième film de la franchise Hunger Games retournait à l’arène pour les 75e Hunger Games. Katniss et Peeta sont haïs du Capitole pour avoir défié le système et s’en être tirés vivants. C’est à ce moment que l’on commence à voir des signes de rébellion parmi les districts. À lire Dans quel ordre faut-il regarder les films Transformers ?

The Hunger Games: Mockingjay – Part 1 (2014)

« The Hunger Games: Mockingjay – Part 1« , le troisième film de la saga Hunger Games, marque un tournant. Exit les jeux, place à la guerre civile ! Katniss devient le symbole de la rébellion contre le Capitole. C’est aussi dans ce film que nous découvrons le district 13, censé avoir été détruit lors de la révolte précédente.

The Hunger Games: Mockingjay – Part 2 (2015)

Enfin, « The Hunger Games: Mockingjay – Part 2 » trouve sa place en tant que dernier film de la série. C’est l’aboutissement de toute la lutte, la fin d’une rébellion et un dénouement de la relation entre Katniss et Peeta.

Avantages de regarder les films dans l’ordre de sortie

L’ordre de visionnage Hunger Games selon l’ordre de sortie présente plusieurs avantages. D’une part, cela préserve l’effet de surprise et l’adrénaline de l’intrigue. En suivant l’ordre de sortie Hunger Games, vous pouvez également apprécier l’évolution des personnages et de l’intrigue au fur et à mesure que le conflit se complexifie.

De plus, regarder les Hunger Games films dans l’ordre de sortie est de loin le plus couramment recommandé pour apprécier pleinement l’histoire. Cet ordre ne vous déroutera pas et ne risquera pas de vous spoiler des éléments cruciaux puisque vous découvrirez l’intrigue exactement de la manière dont les créateurs le voulaient. Que vous prépariez un marathon Hunger Games ou que vous les regardiez en plusieurs séances, cette méthode est solide.

Prochaine étape ? Allumer votre téléviseur ou lancer Hunger Games en streaming, et vous immerger dans le monde de Panem! À lire Dans quel ordre faut-il regarder la saga Twilight ?

Regarder Hunger Games selon l’ordre chronologique de l’histoire

La franchise Hunger Games est un univers étendu, qui a captivé le public mondial depuis la sortie du premier film. Pour ceux qui cherchent à se plonger dans cet univers riche, il peut être utile de connaître l’ordre chronologique de l’histoire pour regarder Hunger Games.

The Hunger Games (2012)

Pour commencer correctement cette Séquence Hunger Games, le premier point de départ est bien entendu « The Hunger Games ». Ce film décrit tous les conflits, les enjeux sociaux et politiques dans le monde post-apocalyptique de Panem. Simultanément, il introduit la figure de Katniss Everdeen, dont le destin va être indélébilement lié aux «Jeux de la Faim».

The Hunger Games: Catching Fire (2013)

En continuant notre Chronologie Hunger Games, nous avons le second film « Catching Fire ». Dans ce volet, Katniss commence à se rendre compte qu’elle est devenue le symbole d’un mouvement de rébellion contre le cruel régime du Capitole. Le ton devient plus sombre, illustrant les conséquences dramatiques du premier film.

The Hunger Games: Mockingjay – Part 1 (2014)

La première partie de « Mockingjay » se situe au centre de l’action dans notre Guide Hunger Games. Après les épreuves traumatisantes des deux précédents Hunger Games, Katniss se retrouve plongée au cœur de la rébellion. Sa place en tant que « Geai Moqueur », l’inspire à mener la résistance contre le Capitole.

The Hunger Games: Mockingjay – Part 2 (2015)

Enfin, « Mockingjay – Part 2 » clôt l’arc narratif de Katniss dans la Trilogie Hunger Games (qui s’est étirée sur quatre films). Ce Hunger Games dernier film montre finalement l’insurrection et le quiz sur le Capitole, concluant une saga captivante de sacrifice, de survie et de rébellion.

Avantages de regarder les films dans l’ordre chronologique de l’histoire

Regarder cette série sensationnelle dans l’ordre correct Hunger Games offre plusieurs avantages. Tout d’abord, cette methode permet une progression naturelle de l’histoire. Les événements sont vus à travers les yeux de Katniss, nous permettant de voir le monde de Panem changer et évoluer tout au long de la saga.

De plus, cela facilite une meilleure compréhension des thèmes et des enjeux de la série. La montée en puissance de la rébellion, l’illusion du pouvoir et la résilience face à l’oppression sont quelques-uns des sujets traités qui sont mieux compris dans l’ordre de visionnage Hunger Games.

Enfin, visionner les Hunger Games films dans l’ordre de leur chronologie permet de voir le développement des caractères principaux et secondaires. Leur évolution, leurs luttes et leurs triomphes deviennent plus profonds et significatifs lorsqu’ils sont suivis de manière séquentielle.

Dans ce sens, le ordre Hunger Games est préférable pour toute personne cherchant à s’immerger complètement dans cet univers captivant. Cet ordre offre une progression logique et intuitive à une histoire complexe, enrichissant l’expérience globale pour le spectateur. En résumé, connaître la liste des films Hunger Games et les regarder dans l’ordre chronologique rend l’expérience de visionnage encore plus satisfaisante.

Une compréhension plus profonde de l’univers Hunger Games

Pour avoir une meilleure appréciation de la saga, il est bien sûr nécessaire de comprendre les subtilités du monde de Hunger Games. Le monde post-apocalyptique imaginé par Suzanne Collins est plein de détails et de complexités bien cachés dans chaque épisode. Comprendre l’univers de Panem, ses districts et le Capitole, vous mènera à une nouvelle vision des films avec une apogée lors du Hunger Games dernier film. À travers les quatre films, la trilogie Hunger Games (en quatre parties) explore principalement le thème de la rébellion contre une société oppressive.

Les fan-films et courts métrages autour de Hunger Games

Parallèlement à la saga Hunger Games, certains fans créatifs ont réalisé des films et des courts métrages basés sur l’univers de Panem. Ces oeuvres offrent une perspective différente sur l’histoire, étendant souvent l’intrigue ou se concentrant sur certains personnages ou événements. N’hésitez pas à les inclure dans votre marathon Hunger Games, pourquoi pas après avoir regarder Hunger Games dans l’ordre correct Hunger Games, pour une expérience encore plus immersive.

En plus des films, il existe aussi une collection Hunger Games sous forme des livres écrits par Suzanne Collins, qui offre une exploration plus profonde de l’histoire que les films ne peuvent souvent pas fournir. Les livres se présentent en fait dans le même ordre Hunger Games que les films.

Conclusion : Pour en savoir plus sur la meilleure façon d’apprécier Hunger Games

En fin de compte, la meilleure façon de visionner Hunger Games dépend de vos préférences personnelles. Que vous choisissiez de regarder Hunger Games selon l’ordre de sortie Hunger Games ou l’ordre chronologique Hunger Games, les deux approches offrent une expérience unique et passionnante. Les avides de détails et de l’intrigue complexe qui coule en arrière-plan apprécieront sans doute la lecture des livres, tandis que ceux qui cherchent à prolonger l’expérience pourront se tourner vers les fan-films et les courts-métrages. Peu importe l’ordre que vous choisissez, la franchise Hunger Games offre une aventure pleine d’action, de suspense et d’émotions qui ne manquera pas de vous captiver du Hunger Games premier film jusqu’au Hunger Games dernier film.

FAQ sur « Dans quel ordre regarder Hunger Games ? »

1. Quel est l’ordre des films Hunger Games à regarder ?

L’ordre des films Hunger Games à regarder est le suivant : Hunger Games (2012), Hunger Games : L’Embrasement (2013), Hunger Games : La Révolte – Partie 1 (2014) et enfin Hunger Games : La Révolte – Partie 2 (2015).

2. Faut-il regarder les films Hunger Games dans l’ordre de sortie ou dans l’ordre chronologique de l’histoire ?

Il est préférable de regarder les films Hunger Games dans l’ordre de sortie pour une compréhension optimale de l’histoire et du développement des personnages.

3. Y a t-il un prequel ou un sequel à la série Hunger Games à regarder avant ou après les films principaux ?

Il n’existe pas de prequel ou de sequel au cinéma pour la série Hunger Games jusqu’à présent. Cependant, l’auteur de la série, Suzanne Collins, a sorti un prequel du livre en 2020 intitulé « La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur » qui se déroule 64 ans avant les événements de Hunger Games.

4. Les événements des films Hunger Games se déroulent-ils dans le même ordre que les livres ?

Oui, les événements représentés dans les films Hunger Games se déroulent dans le même ordre que les livres. Chaque film correspond à un livre, à l’exception de « Hunger Games : La Révolte » qui a été divisé en deux films.

5. Comment regarder Hunger Games en streaming ?

Les films Hunger Games sont disponibles en streaming sur plusieurs plateformes comme Netflix, Amazon Prime Video et Disney+. Cependant, compte tenu des changements constants dans les médiathèques en ligne, il vaut mieux vérifier leur disponibilité sur ces services au moment de votre visionnage.