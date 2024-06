Dans quel ordre faut-il regarder Naruto ? Guide complet

Anime japonais à succès avec plus de 720 épisodes répartis sur deux séries, Naruto est une saga complexe à savourer dans l’ordre idoine pour ne pas manquer une miette de son riche univers. Pour les néophytes, l’enjeu peut sembler énorme : comment s’y retrouver parmi Naruto, Naruto Shippuden et les fameux films de l’univers ? Et où se situent les arcs fillers souvent décriés par les fans hardcores ? Dans cet article, nous vous proposons un guide complet pour vous aider à naviguer dans les eaux tumultueuses de cette franchise épique. Alors, êtes-vous prêts à découvrir Naruto comme vous ne l’avez jamais vu ?

Ce qu’il faut retenir :

Commencez par la série originale « Naruto ». Elle comprend 220 épisodes qui vous introduisent à l’univers et aux personnages principaux du manga.

Poursuivez avec « Naruto: Shippuden ». Cette suite directe comporte 500 épisodes qui continuent l’histoire de Naruto, mettant en scène son évolution en tant que ninja.

Terminez avec « Boruto: Naruto Next Generations », le successeur de Naruto. Cette série explore la vie du fils de Naruto, Boruto, et continue l’histoire du village de Konoha.

Comprendre l’ordre de la série Naruto

Pour beaucoup de fans, comprendre l’ordre dans lequel regarder Naruto peut être déroutant, notamment en raison de la structure de la série qui comprend des épisodes filler (hors-série) et des séries dérivées. Cependant, une fois que l’on comprend la structure globale, le visionnage de Naruto devient très gratifiant.

L’ordre de la série Originale

Naruto série complète est la première série de la franchise, introduite en 2002. Cette première partie de la série met en scène Naruto Uzumaki, un jeune ninja orphelin du village de Konoha. La série originale comprend un total de 220 épisodes.

Pour suivre ces aventures dans l’ordre chronologique, commencez bien entendu par l’épisode 1 de la série originale de Naruto. Les premières aventures de Naruto sont cruciales pour comprendre son énergie débordante, sa passion pour devenir Hokage et les défis qu’il doit surmonter pour réaliser ses rêves. À lire Dans quel ordre regarder les films DC Comics ?

Dans l’ordre de visionnage Naruto, cette première étape impérative est aussi celle qui s’avère le plus simple. Il est à noter que malgré sa simplicité, cette période inclut de nombreux épisodes fillers, sans réel impact sur l’intrigue principale.

Comment se situe Naruto Shippuden dans la chronologie?

Après la fin de la série originale, démarre Naruto Shippuden. Cette suite directe se déroule deux ans et demi après que Naruto ait quitté Konoha pour s’entrainer avec Jiraya. Naruto Shippuden série complète consiste en 500 épisodes, prolongeant efficacement l’héritage de Naruto.

Naruto Shippuden est une partie cruciale de votre Guide de visionnage Naruto car la série offre une croissance significative du personnage principal, Naruto, et beaucoup plus de détails ayant trait au monde de Naruto. Cette série aborde des sujets plus lourds et présente des combats plus épiques.

Dans l’ordre de visionnage Naruto Shippuden, comme pour la première série, il y a des arcs et des épisodes fillers que vous pouvez sauter, bien qu’ils ajoutent certaines nuances et détails à l’histoire.

En résumé, pour comprendre la chronologie de Naruto, commencez par la série originale dans l’ordre, puis passez à Naruto Shippuden ensuite. Cette méthode cous donnera une bonne base pour la profondeur et la complexité qui composent le monde de Naruto. En se basant sur ce guide, vous serez sûr de profiter d’un visionnage de Naruto inoubliable. À lire Dans quel ordre devriez-vous regarder Hunger Games ?

Exemple d’ordre de visionnage selon les différents arcs narratifs

Ordre de visionnage pour profiter de l’histoire principale

Visionner Naruto dans l’ordre chronologique de l’histoire principale offre une immersion complète dans l’univers des ninjas de Konoha. Pour cela, vous commencerez par Naruto original, c’est-à-dire les 220 épisodes de la série initial. Suivez les aventures de Naruto Uzumaki en tant qu’apprenti ninja, découvrez ses amitiés, ses rivalités et son chemin vers son ultime désir : devenir le Hokage.

Dans Naruto original, il est recommandé de se concentrer sur les épisodes 1 à 135 comme étant le cœur de l’histoire. Ce sont essentiellement les arcs du pays des vagues, de l’examen Chunin et de la poursuite de Sasuke.

Ensuite, plongez dans la spin-off, Naruto Shippuden. L’histoire reprend ici deux ans et demi après la fin de la première série, et se focalise d’avantage sur le développement de Naruto en tant que ninja. Commencez par les épisodes 1 à 53 comme point de départ.

Naruto Shippuden est plus mature et plus sombre en comparaison à la série originale. Il présente une multitude d’arcs narratifs matures et réfléchis qui ajoutent une profondeur significative à l’histoire de notre protagoniste, Naruto.

Ordre de visionnage incluant tous les arcs, épisodes hors-série (fillers) inclus

Pour une expérience de visionnage plus approfondie, vous pouvez envisager de regarder non seulement les épisodes principales de l’anime, mais également les Fillers Naruto. Les fillers sont des épisodes qui ne sont pas présents dans le manga d’origine et qui sont généralement utilisés pour prolonger la série.

Après avoir terminé les 135 premiers épisodes de Naruto original, vous pouvez voir tous les épisodes restants jusqu’au 220ème. Ces épisodes contiennent des histoires secondaires qui sont intéressantes et ajoutent une profondeur supplémentaire à l’univers du Naruto.

En ce qui concerne Naruto Shippuden, vous pouvez inclure une panoplie d’épisodes supplémentaires à partir du 54ème épisode. Ces Naruto Shippuden fillers sont une excellente addition pour les fans qui veulent une totale immersion dans l’univers de Naruto.

Rappelez-vous que la liste des épisodes Narutoest assez longue avec un total de 720 épisodes, donc que vous choisissiez de suivre l’histoire principale ou d’inclure les fillers, votre voyage à travers l’univers de Naruto sera une aventure longue et mémorable.

Regarder Naruto en tenant compte des films et des OAV

Dans quel ordre intégrer les films?

Il est très important d’ajouter les films à votre ordre de visionnage Naruto pour une expérience complète. Cependant, il convient de noter que tous les films ne sont pas directement liés à l’intrigue principale. Les films sont surtout utilisés pour approfondir les personnages et enrichir l’univers Naruto.

Le premier film, « Naruto: Ninja Clash in the Land of Snow », peut être visionné après l’épisode 101 de Naruto original. Le deuxième film, intitulé « Naruto: The Legend of the Stone of Gelel », vient après l’épisode 160. Quant au troisième film, « Naruto: Guardians of the Crescent Moon Kingdom », il devrait être visionné après l’épisode 196.

Quand il s’agit de Naruto Shippuden, la série de films doit être incorporée dans l’ordre suivant : « Naruto Shippuden the Movie » après l’épisode 53, « Naruto Shippuden the Movie: Bonds » après l’épisode 71, « Naruto Shippuden the Movie: The Will of Fire » après l’épisode 121, « Naruto Shippuden the Movie: The Lost Tower » après l’épisode 169, « Naruto Shippuden the Movie: Blood Prison » après l’épisode 221 et le dernier « Naruto Shippuden the Movie: Road to Ninja » peut être visionné après l’épisode 251.

Comment incorporer les OAV dans la chronologie?

En plus des films, il existe quelques Original Anime Videos (OAV) qui peuvent être intégrés à votre ordre de visionnage Naruto. Les OAV sont généralement des histoires courtes qui ne figurent pas dans la série d’origine. Ils peuvent facilement être incorporés dans votre visionnage de Naruto.

La première OAV, « L’annonce Défend ton pays natal Konoha », peut être regardée après l’épisode 32. « La fête de Konoha ! » peut être visionnée après l’épisode 123. Pour Naruto Shippuden, « Le jour où Naruto est devenu Hokage » peut être vu après avoir terminé tous les épisodes de Naruto, notamment l’épisode 500 de Naruto Shippuden.

Conclusion : Choix de l’ordre selon vos préférences

Le guide de visionnage Naruto décrit ci-dessus devrait vous aider à naviguer dans cet univers vaste et passionnant. Néanmoins, rappelez-vous que le plus important est de savourer le voyage et non la destination. Que vous choisissiez de regarder dans l’ordre chronologique de Naruto, de sauter des épisodes, ou même de regarder en fonction de vos arcs préférés, souvenez-vous que votre guide Naruto est là pour vous aider.

Naruto en streaming offre tellement de flexibilité, et il n’y a pas un simple « bon » ordre. Il est donc préférable que vous adaptiez vos habitudes de visionnage en fonction de ce que vous préférez. Que vous regardiez Naruto en ligne ou en DVD, l’important est de savourer chaque instant de cette incroyable aventure ninja. Après tout, Naruto lui-même ne suit pas toujours les règles et crée sa propre voie, tout comme vous pouvez créer votre propre ordre de visionnage Naruto !

Pour en apprendre davantage sur ce sujet, n’hésitez pas à consulter d’autres guides Naruto ou Naruto épisodes guide. Vous pouvez également poser des questions ou partager vos propres expériences de visionnage sur notre plateforme. En un mot, soyez comme Naruto: Soyez curieux, soyez passionné et surtout, amusez-vous!

FAQ Dans quel ordre regarder Naruto ?

1. Quel est l’ordre chronologique pour regarder Naruto ?

L’ordre chronologique pour regarder Naruto est : Naruto, Naruto Shippuden et ensuite Boruto : Naruto Next Generations. Il y a aussi plusieurs films et spéciaux, dont certains s’insèrent entre les épisodes de la série.

2. Dois-je regarder les fillers de Naruto ?

Les fillers sont des épisodes non présents dans le manga original. Ils ne contribuent pas nécessairement à l’intrigue principale. C’est à vous de décider si vous voulez les regarder ou non. Si vous voulez suivre uniquement l’intrigue principale, vous pouvez sauter ces épisodes.

3. Dans quel ordre dois-je regarder les films et les OVA de Naruto ?

La majorité des films et des OVA de Naruto peuvent être regardés indépendamment de la série principale. Sachez cependant que certains films se déroulent à des moments spécifiques de l’intrigue et peuvent dévoiler des éléments de l’histoire si vous les regardez en dehors de cet ordre.

4. Dois-je regarder Naruto avant Naruto Shippuden ?

Oui, il est fortement recommandé de regarder Naruto avant Naruto Shippuden. Naruto Shippuden est la suite de Naruto et contient des informations et des intrigues majeures qui se basent sur les événements de Naruto.

5. Est-il nécessaire de regarder Naruto avant Boruto ?

Bien que Boruto puisse être vu indépendamment, regarder Naruto et Naruto Shippuden en premier rendra l’expérience Boruto plus enrichissante. Vous comprendrez mieux l’histoire, les personnages et les conflits si vous avez suivi les séries précédentes.