Dans quel ordre regarder les Gardiens de la Galaxie ?

Entrer dans le monde des Gardiens de la Galaxie n’est pas toujours une tâche aisée. Avec deux films principaux, sortis respectivement en 2014 et 2017, et plusieurs apparitions dans d’autres films de Marvel, cela peut être déroutant. Quel est le meilleur ordre pour regarder Les Gardiens de la Galaxie ? Et où se situe ces films dans la chronologie de l’univers cinématographique Marvel qui compte désormais plus de 20 films ? Au cours de cet article, nous vous guiderons à travers la saga spatiale. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à naviguer dans le cosmos des Gardiens de la Galaxie.

Ce qu’il faut retenir :

Débutez par « Les Gardiens de la Galaxy Vol. 1 » qui est le premier film de la série et se situe après les événements de « Captain America : The First Avenger ». C’est ici que l’équipe se rencontre et forme les Gardiens de la Galaxie.

Continuer avec « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 ». Cette suite directe approfondit les personnages principaux et leurs relations tout en explorant plus en profondeur l’univers de la Galaxie.

Regardez ensuite « Avengers: Infinity War » et « Avengers: Endgame », où les Gardiens de la Galaxie font des apparitions significatives.

Univers Cinématographique Marvel et Les Gardiens de la Galaxie

Bref aperçu de l’Univers Cinématographique Marvel

L’Univers Cinématographique Marvel, plus communément appelé le MCU (Marvel Cinematic Universe), est un ambitieux projet de franchise cinématographique de super-héros basé sur les bandes dessinées de l’éditeur Marvel Comics. Cet univers a été créé en 2008 avec le premier film « Iron Man » et a depuis lors connu une croissance exponentielle, à la fois en nombre de films et en popularité.

Le MCU est réputé pour sa trame narrative interconnectée, ses personnages emblématiques et sa capacité à mélanger différents genres : du film d’action, au thriller d’espionnage, en passant par la comédie romantique et le film de science-fiction.

Tous les films de cet univers, du blockbuster au film d’aventure, sont construits autour d’un arc narratif global, chaque film apportant sa pierre à l’édifice et renforçant la Timeline de l’Univers cinématographique Marvel. À lire Dans quel ordre faut-il regarder Naruto ? Guide complet

Introduction aux Gardiens de la Galaxie dans l’Univers Marvel

Les Gardiens de la Galaxie font leur première apparition dans le MCU avec le film éponyme réalisé par James Gunn en 2014. Ayant gagné le cœur des fans grâce à son mélange d’action, d’humour et de divertissement, la série de films Les Gardiens de la Galaxie s’est rapidement imposée comme l’une des franchises les plus populaires de l’univers Marvel.

Ces films offrent également une dose bienvenue de films de l’espace au sein du MCU, tout en introduisant un groupe de personnages hauts en couleur, allant de Peter Quill (Chris Pratt), un explorateur de l’espace charmeur mais parfois maladroit, à Rocket, un raton laveur qui parle, sans oublier Groot, un arbre humanoïde dont le vocabulaire se limite à la phrase « Je suis Groot ».

Ordre de Visionnage Chronologique

Expliquer l’importance de la chronologie dans les films Marvel

L’univers Marvel est connu pour son interconnectivité où chaque film joue un rôle pour bâtir un arc narratif global. Par conséquent, l’ordre de visionnage Les Gardiens de la Galaxie est crucial pour comprendre l’ensemble de la trame narrative.

Regarder les films dans leur ordre chronologique Marvel permet non seulement de suivre les événements tels qu’ils se sont déroulés dans l’univers des super-héros Marvel, mais aussi d’enrichir l’expérience de visionnage en découvrant comment chaque pièce du puzzle s’imbrique dans la grande image.

L’ordre chronologique pour regarder Les gardiens de la Galaxie

Pour suivre la chronologie Les Gardiens de la Galaxie, il faut d’abord comprendre où ils se situent dans la Timeline Les Gardiens de la Galaxie du MCU. Le premier film de la franchise, « Les Gardiens de la Galaxie » (2014), est le dixième film du MCU, suivi de « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 » (2017) qui est le quinzième film de l’ordre chronologique du MCU. À lire Dans quel ordre regarder les films DC Comics ?

Ainsi, si vous cherchez à connaître l’ordre correct Les Gardiens de la Galaxie à regarder dans la filmographie Les Gardiens de la Galaxie, vous commencerez par « Les Gardiens de la Galaxie » suivi de « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 », en gardant à l’esprit leur place respective dans l’ordre des films Marvel.

Ordre de Visionnage par Date de Sortie

Après avoir exploré l’Ordre Chronologique Marvel, il est intéressant de considérer l’Ordre de Visionnage par Date de Sortie. Après tout, c’est ainsi que la plupart d’entre nous ont vécu la saga pour la première fois.

Introduction à l’ordre de visionnage par date de sortie

Le MCU Ordre de Visionnage repose sur le principe simple de suivre les films Marvel dans l’ordre dans lequel ils ont été présentés au public. Cette approche a l’avantage de nous permettre de voir comment le univers cinématographique Marvel s’est développé, comment le style visuel, les Effets Spéciaux, l’écriture et le ton ont évolué au fil des années.

Comment Les Gardiens de la Galaxie s’intègre dans cet ordre

En ce qui concerne « Les Gardiens de la Galaxie« , le premier film est sorti en août 2014, après « Captain America: The Winter Soldier » et avant « Avengers: Age of Ultron ». La suite, « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 », est sortie en mai 2017, suivant « Doctor Strange » et précédant « Spider-Man: Homecoming ». Ainsi, leur place dans l’ordre des films Les Gardiens de la Galaxie par date de sortie les positionne de manière fascinante entre des titres emblématiques de l’univers Marvel.

Comprendre Les Gardiens de la Galaxie

Connaitre l’ordre de visionnage Les Gardiens de la Galaxie est une chose, mais apprécier pleinement ces Films d’Aventure spatiale nécessite une compréhension de ce qui rend ces personnages si particuliers et captivants.

L’histoire et les caractères principaux

« Les Gardiens de la Galaxie » nous présente un groupe hétéroclite de marginaux de l’espace : Peter Quill alias Star-Lord (joué par Chris Pratt), Gamora, Drax le Destructeur, Rocket Raccoon, et Groot. Ces personnages sont bien plus que de simples Super-héros Marvel, ils sont une famille dysfonctionnelle qui nous fait rire autant qu’elle nous inspire.

Le rôle de ces personnages dans l’ensemble de l’Univers Cinématographique Marvel

L’audace et l’authenticité de ces personnages apportent une bouffée d’air frais à l’univers Marvel, et leur rôle ne se limite pas à leurs propres films. Ils sont devenus des acteurs clés dans la lutte contre Thanos en combattant à la bataille de Titan dans « Avengers: Infinity War » et en joignant leurs forces au reste des héros dans « Avengers: Endgame ». C’est pourquoi comprendre les Gardiens de la Galaxie dans l’ordre de l’univers Marvel est non seulement plaisant, mais essentiel.

Alors, que vous préfériez l’Ordre Chronologique Marvel ou l’Ordre de Visionnage par Date de Sortie, « Les Gardiens de la Galaxie » représentent une partie incontournable de la saga épique que représente l’univers Marvel. Et à maintenant que vous savez comment regarder Les Gardiens de la Galaxie dans l’ordre, il est temps de se plonger dans cette saga intergalactique et de savourer chaque moment.

Regarder Les Gardiens de la Galaxie indépendamment

Les Gardiens de la Galaxie ont créé un espace unique pour eux-mêmes dans l’Univers Cinématographique Marvel. La liberté de visionnage que ces films offrent est un bonus pour les amateurs de cinéma de science-fiction et de super-héros Marvel.

Le plaisir de regarder les films indépendamment

Qu’importe si vous êtes nouveau à l’Univers Cinématographique Marvel ou un vétéran, la série Les Gardiens de la Galaxie peut être appréciée de manière indépendante. L’humour, les émotions, les effets spéciaux grandioses et les aventures d’espace font de chaque épisode une expérience amusante et exaltante. Vous pouvez simplement vous asseoir pour regarder Les Gardiens de la Galaxie lorsque vous cherchez un bon film d’aventure ou de super-héros à apprécier.

Suggestions pour l’appréciation des films en tant que stand-alone

Pour regarder ces films de manière indépendante, il est conseillé de commencer avec « Les Gardiens de la Galaxie » (2014). Suivez simplement l’ordre de visionnage Les Gardiens de la Galaxie par date de sortie pour un voyage interstellaire palpitant.

Conclusion – Profiter du voyage

Appréciation de l’Univers Marvel et Les Gardiens de la Galaxie

Explorant l’Univers Cinématographique Marvel et la série Les Gardiens de la Galaxie est un voyage passionnant à travers l’espace et les émotions. Que vous regardiez les films dans l’ordre chronologique Marvel ou par date de sortie, chaque film est une nouvelle porte s’ouvrant sur l’épopée galactique de ces héros maladroits mais attachants.

Pour en savoir plus…

Curieux de découvrir d’autres volets de l’Univers Cinématographique Marvel et les commentaires détaillés sur les Gardiens de la Galaxie? Le prochain article de notre blog vous donnera un guide de visionnage pour « Avengers : Infinity War et Endgame », qui mettent en lumière ces héros de l’espace.

N’hésitez pas à partager vos réflexions et vos critiques sur ces films dans la section commentaires. Et souvenez-vous, quoiqu’il arrive sur Terre ou dans les galaxies lointaines, « Nous sommes Groot! »

FAQ sur Dans quel ordre regarder Les Gardiens de la Galaxie ?

1. Dans quel ordre devrais-je regarder les films des Gardiens de la Galaxie ?

Il est préférable de regarder les films des Gardiens de la Galaxie dans l’ordre de leur sortie : « Les Gardiens de la Galaxie » (2014), suivi de « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 » (2017).

2. Les films des Gardiens de la Galaxie font-il partie d’une plus grande chronologie Marvel ?

Oui, les films des Gardiens de la Galaxie font partie de l’Univers Cinématographique Marvel (MCU). Ils s’insèrent dans la continuité de l’histoire à partir de la Phase 2 de MCU.

3. Dois-je regarder d’autres films Marvel avant Les Gardiens de la Galaxie ?

Bien que non essentiel, il pourrait être utile de regarder certains films MCU avant Les Gardiens de la Galaxie pour une meilleure compréhension de l’univers global. Cela pourrait inclure « Iron Man » (2008), « Thor » (2011), « Captain America : First Avenger » (2011), « Avengers » (2012), « Iron Man 3 » (2013), « Thor : Le Monde des Ténèbres » (2013) et « Captain America : Le Soldat de l’Hiver » (2014).

4. Quels films Marvel devrais-je regarder après Les Gardiens de la Galaxie ?

Après avoir regardé Les Gardiens de la Galaxie, vous pouvez continuer avec « Avengers: Age of Ultron » (2015), « Ant-Man » (2015), « Captain America: Civil War » (2016), « Docteur Strange » (2016), « Gardiens de la Galaxie Vol. 2 » (2017), et ainsi de suite dans l’ordre de sortie MCU.

5. Les Gardiens de la Galaxie apparaitront-ils dans d’autres films Marvel ?

Oui, les Gardiens de la Galaxie apparaissent dans « Avengers: Infinity War » (2018) et « Avengers: Endgame » (2019). Ils sont également prévus pour apparaître dans « Thor: Love and Thunder » (2022) et « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 » (2023).