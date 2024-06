Dans quel ordre faut-il regarder les films Madagascar ?

« Décidément, il est facile de se perdre dans l’univers animé des multiples franchises de films. C’est exactement le cas de la série populaire de Madagascar. Cette franchise animée compte trois films principaux, deux spin-offs et une série. Mais dans quel ordre devriez-vous regarder Madagascar pour ne rien manquer de l’aventure palpitante de ces animaux excentriques ? Quels sont les épisodes complémentaires indispensables ? Cet article vous propose une façon chronologique de visionner l’ensemble de la franchise. Alors, êtes-vous prêts à plonger dans le monde sauvage et hilarant de Madagascar ? Poursuivez votre lecture et découvrez-le ensemble. »

Ce qu’il faut retenir :

Pour suivre chronologiquement l’histoire des personnages de Madagascar, il est préférable de regarder d’abord les trois premiers films « Madagascar » (2005), « Madagascar 2 : La Grande Évasion » (2008) et « Madagascar 3 : Bons Baisers d’Europe » (2012).

Ensuite, découvrez les spin-offs qui se concentrent sur les personnages des pingouins et du Roi Julien, respectivement: « Les Pingouins de Madagascar » (2014) et « All Hail King Julien » (2014-2017).

Enfin, pour compléter l’histoire, visionnez « Madagascar 4 » dont la sortie est prévue pour 2022.

La saga Madagascar : aperçu général

La saga Madagascar, produite par le célèbre studio Dreamworks, est l’une des franchises d’animation les plus aimées et suivies de tous les temps. Dotée d’un humour pétillant et d’un riche éventail de personnages, chaque film de la saga Madagascar a su s’imposer comme un incontournable du cinéma pour enfants et adultes.

Résumé bref de chaque film

Le premier film, Madagascar film 1, sorti en 2005, introduit les spectateurs à quatre animaux du zoo de Central Park. Par un concours de circonstances, ces derniers se retrouvent échoués sur l’île de Madagascar et doivent apprendre à survivre dans la nature.

Dans Madagascar: Escape 2 Africa, les héros se retrouvent en Afrique où ils retrouvent leurs racines familiales et affrontent de nouveaux défis. À lire Dans quel ordre regarder les Gardiens de la Galaxie ?

Madagascar 3: Europe’s Most Wanted, propulse les quatre amis à travers l’Europe où ils rejoignent un vieux cirque en quête de renouveau.

Enfin, le spin-off Penguins of Madagascar, sorti en 2014, donne la vedette à l’équipe d’espionnage de pingouins qui apparaissent comme des personnages secondaires dans les trois films principaux.

Information sur les réalisateurs et la production

La trilogie Madagascar a été produite par Dreamworks, connu pour ses films d’animation de haute qualité. Les réalisateurs de la saga sont Tom McGrath, Eric Darnell et Conrad Vernon. À eux trois, ils ont créé une saga de films adorée par les petits et grands partout dans le monde.

La chronologie de sortie des films Madagascar

L’ordre de sortie des films vous emmènera au coeur de l’expérience Madagascar telle qu’elle a été pensée par ses créateurs.

Madagascar (2005)

Madagascar film 1 est le premier épisode de la saga qui a pour scène l’iconique zoo de Central Park, puis l’île sauvage de Madagascar, d’où la franchise tire son nom. À lire Dans quel ordre faut-il regarder Naruto ? Guide complet

Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

Cette fois, notre bande d’amis s’envole vers l’Afrique pour le deuxième opus. Vous pourrez y découvrir des paysages africains magnifiquement animés et une foule de nouveaux personnages.

Madagascar 3: Europe’s Most Wanted (2012)

Dans ce troisième volet, nos personnages préférés sont propulsés dans une extravagante aventure à travers l’Europe.

Spin-off : Penguins of Madagascar (2014)

Les pingouins espions, figures comiques emblématiques de la saga, obtiennent leur propre film. Ce spin-off ajoute une dimension d’action et d’espionnage à l’univers décalé de Madagascar. Devenu un classique, chaque épisode de la saga mérite d’être inclus dans votre visionnage Madagascar.

Ordre de visionnage en fonction de la chronologie d’événements

Si vous décidez de regarder la saga Madagascar dans l’ordre des événements qui se déroulent dans l’histoire, c’est-à-dire de manière chronologique, la liste est un peu différente de l’ordre de sortie. Cette option est souvent privilégiée par ceux qui veulent se plonger pleinement dans l’histoire et les péripéties des personnages.

Explication de la chronologie d’événements

Dans l’ordre chronologique, on commence par « Penguins of Madagascar ». Ce film est un spin-off centré sur les quatre pingouins, Commandant, Kowalski, Rico et Soldat, qui apparaissent déjà en tant que personnages secondaires dans les films principaux. Dans ce film, on apprend la genèse de cette equipe hilarante.

Ensuite, on passe au premier film, « Madagascar », où nous faisons la connaissance de Alex, Marty, Melman et Gloria, qui vivent confortablement dans le zoo de Central Park mais se retrouvent, suite à une série d’événements comiques, sur l’île de Madagascar.

C’est suivi par « Madagascar : Escape 2 Africa », où nos quatre héros accompagnés des pingouins décident de rentrer chez eux, mais atterrissent en Afrique, le continent d’origine de Alex.

Et enfin, « Madagascar 3 : Europe’s Most Wanted », où ils se retrouvent en Europe avec un cirque en déclinà la clé.

Raison de choisir cette option

Choisir de regarder les films Madagascar dans l’ordre chronologique peut apporter une cohérence différente à l’histoire. Par exemple, en commençant par « Penguins of Madagascar », on obtient plus de détails sur les personnages secondaires avant de les retrouver dans le premier film de la trilogie Madagascar.

Ordre de visionnage en fonction de la sortie des films

Si vous préférez respecter l’ordre dans lequel les films ont été publiés, il est tout à fait faisable.

Explication de l’ordre de visionnage en fonction de la sortie

C’est très simple : on commence par le premier film de la saga Madagascar, « Madagascar », sorti en 2005, suivi de « Madagascar: Escape 2 Africa » en 2008, « Madagascar 3: Europe’s Most Wanted » en 2012, et enfin le spin-off « Penguins of Madagascar » en 2014.

Comparaison avec l’ordre de la chronologie d’événements

Regarder les films Madagascar dans l’ordre de sortie peut être plus logique pour certains, car c’est l’ordre dans lequel le public les a découverts sur grand écran. De plus, cela suit le développement de l’histoire tel que prévu par les scénaristes et les réalisateurs. Cependant, il manque la préhistoire des pingouins, qui est révélée en premier dans la chronologie de l’histoire. Chaque approche a ses avantages, et la meilleure option dépend des préférences de chacun.

Visionnage des séries télévisées et courts métrages associés

Poursuivre votre découverte de l’univers Madagascar ne se limite pas uniquement aux films principaux. Pour les vrais fans, il y a aussi des offres complémentaires à regarder sous forme de courts métrages et de séries télévisées.

Présentation des séries télé et courts métrages

Les Penguins of Madagascar ont bénéficié de leur propre série animée, diffusée en avant-première en 2008. La série animée se distingue par son humour et son sens typique du divertissement. Ensuite, il y a les aventures de « King Julien », également disponibles en série animée, qui vous plongent encore plus profondément dans les mésaventures du roi autoproclamé de Madagascar.

En outre, Madagascar a également inspiré des courts métrages amusants, fournissant des morceaux de l’histoire riche et amusante de cet univers. « The Madagascar Penguins in a Christmas Caper » et « Merry Madagascar » sont de bons exemples à citer ici.

Ordre de visionnage

Un bon ordre de visionnage de ces séries télévisées et courts métrages dépend de votre attachement aux personnages. Si vous êtes fan des fameux pingouins, vous pouvez commencer par la série Penguins of Madagascar avant de visionner le film Madagascar. En revanche, si le roi Julien est votre personnage préféré, il pourrait être plus logique de commencer par le film original et de poursuivre avec la série « All Hail King Julien ». Les courts métrages peuvent être regardés à tout moment car ils ne suivent pas une chronologie particulière.

Conclusion : Quel est l’ordre idéal pour regarder Madagascar?

Avec les différentes options disponibles, l’ordre idéal pour regarder Madagascar dépend beaucoup de vos préférences personnelles. Que vous souhaitiez suivre l’ordre des sorties ou l’ordre chronologique des événements, entrez dans l’univers de Madagascar et profitez de l’excitation et de l’humour qu’il vous réserve !

