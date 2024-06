Dans quel ordre regarder les films Batman ? Guide complet

Depuis sa première apparition sur grand écran en 1966, l’homme chauve-souris, mieux connu sous le nom de Batman, a captivé l’audience grâce à ses récits sombres et inhabituels pour l’univers des super-héros. Avec huit films solo, deux trilogies et une multitude d’apparitions dans d’autres productions DC, se pose naturellement cette question : Dans quel ordre regarder les films Batman pour suivre au mieux l’évolution du personnage ? Cet article a pour but d’éclaircir ce mystère et vous aider à naviguer à travers Gotham City. Alors, chers lecteurs, êtes-vous prêts à plonger dans le monde de Batman ?

Privilégiez l’ordre de sortie des films pour une première découverte. Commencez par la première série de films de Tim Burton et Joel Schumacher, suivis par la trilogie de Christopher Nolan et les films DC Extended Universe.

Suivez la chronologie narrative pour une expérience immersive. Regardez d’abord les films « Batman Begins », « The Dark Knight », « The Dark Knight Rises », puis passez aux films de Burton et Schumacher.

Incluez les séries animées pour une compréhension complète de l’univers Batman. Après les films, regardez « Batman: The Animated Series », « Batman Beyond » et « The Batman ».

La chronologie de sortie des films Batman

Le « Batman ordre de sortie » est une méthode classique pour les débutants se lançant dans la saga du Chevalier Noir. Après tout, c’est par cette lente évolution que le public a découvert et aimé Batman. L’évolution des longs métrages du héros masqué permet de suivre l’évolution de la construction du mythe au cinéma. Ci-dessous, la « Batman liste des films » par ordre de sortie.

– Batman (1989)

– Batman : Le Défi (1992)

– Batman Forever (1995)

– Batman & Robin (1997)

– Batman Begins (2005)

– The Dark Knight : Le Chevalier noir (2008)

– The Dark Knight Rises (2012)

– Batman v Superman : L’Aube de la Justice (2016)

– Suicide Squad (2016) – Caméo de Batman

– Justice League (2017)

– Joker (2019) – Un film centré sur Joker, sans Batman.

– The Batman (2022)

L’ordre chronologique de l’histoire Batman

Si vous souhaitez une expérience de visionnage qui suit la ligne du temps narrative de Gotham et de son Chevalier Noir, alors le « Batman ordre chronologique » est votre route. Cet ordre s'écarte de la « Batman ordre de sortie » et se concentre davantage sur les événements de la vie de Batman, en commençant par la naissance du héros dans 'Batman Begins', jusqu'à son dernier combat connu. Voici dans « Quel est l'ordre des films Batman » si vous préférez un « Batman ordre de visionnage » chronologique de l'histoire :

– Batman Begins (2005)

– The Dark Knight : Le Chevalier noir (2008)

– The Dark Knight Rises (2012)

– Batman v Superman : L’Aube de la Justice (2016)

– Justice League (2017)

– Batman (1989)

– Batman : Le Défi (1992)

– Batman Forever (1995)

– Batman & Robin (1997)

Nos deux listes tentent de répondre à la fois à la question de « Comment regarder les films Batman » et « Dans quel ordre voir Batman ». Nous espérons que ce guide de visionnage de Batman aidera à éclairer les fans du chevalier de Gotham, peu importe si vous êtes un nouveau venu ou un fan de longue date qui cherche simplement à se rafraîchir la mémoire sur l’ordre des films Batman.

Ordre des films Batman par réalisateur et franchise

A partir des années 1980, l’exploration de l’univers de Batman au cinéma a été supervisée par différents réalisateurs talentueux. Chaque réalisateur a apporté sa propre vision de l’homme chauve-souris, donnant lieu à des interprétations distinctes et des franchises à succès.

Films de Tim Burton et Joel Schumacher

Tim Burton est le réalisateur qui a relancé la franchise Batman avec son film « Batman » en 1989. Ce film, avec Michael Keaton dans le rôle principal, était sombre et stylisé, avec une forte influence gothique. Il est suivi de « Batman Returns » en 1992, toujours avec Tim Burton à sa réalisation et Michael Keaton sous le masque de Batman. À lire Dans quel ordre regarder les Gardiens de la Galaxie ?

Ensuite, Joel Schumacher a pris le relais avec « Batman Forever » en 1995, avec une interprétation différente de Batman sous les traits de Val Kilmer. Le dernier film de cette série est « Batman & Robin » en 1997, avec George Clooney dans le rôle du Chevalier Noir.

Films de Christopher Nolan

Le guide de visionnage de Batman continue avec ce qui est probablement l’interprétation la plus célèbre de Batman, la trilogie de Christopher Nolan. Cette série commence avec « Batman Begins » en 2005, un redémarrage de la franchise avec une approche plus réaliste et sombre de l’héros sous les traits de Christian Bale. Elle est suivie de « The Dark Knight » en 2008, et se termine avec « The Dark Knight Rises » en 2012. Pour beaucoup, cet ordre des films Batman représente l’âge d’or de l’homme chauve-souris au cinéma.

Films DCEU de Zack Snyder

Après le succès de la trilogie de Nolan, la franchise Batman a été intégrée dans l’univers étendu de DC (DCEU). Dans ces films, Batman est interprété par Ben Affleck, commençant par « Batman v Superman : Dawn of Justice » en 2016, suivi de « Justice League » en 2017 et de la version de « Zack Snyder’s Justice League » en 2021.

Regarder Batman en fonction des acteurs qui interprètent le héros

La façon dont vous choisissez de regarder Batman dans le bon ordre peut également dépendre des acteurs qui ont interprété le rôle iconique.

Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney

Si vous préférez une version plus stylisée du Chevalier Noir, vous pouvez choisir de suivre le parcours de Michael Keaton sous le masque dans « Batman » et « Batman Returns ». Si vous ne craignez pas un peu de kitsch, les films avec Val Kilmer et George Clooney, respectivement « Batman Forever » et « Batman & Robin » pourraient vous divertir.

Christian Bale

Si vous préférez une version plus sombre et plus réaliste de Batman, la trilogie de Christopher Nolan avec Christian Bale est un choix idéal. Ces films ont placé Batman dans un environnement urbain réaliste avec des ennemis plus ancrés dans la réalité.

Ben Affleck et Robert Pattinson

Si vous souhaitez suivre le Batman ordre chronologique le plus récent, vous voudrez voir les films mettant en vedette Ben Affleck dans l’univers étendu de DC. Et pour une toute nouvelle approche de Batman, ne manquez pas « The Batman » avec Robert Pattinson, prévu pour 2022.

En somme, choisir le bon ordre de visionnement Batman dépend de vos goûts personnels et de ce que vous attendez des films de Batman.

Les séries animées et les films d’animation Batman

Comme le Batman parcours de visionnage ne serait pas complet sans évoquer le monde de l’animation, voyons comment ajouter ces éléments essentiels à notre guide de visionnage de Batman.

Ordre des séries animées de Batman

La première série animée de Batman, la bien-nommée « Batman: The Animated Series », a commencé sa diffusion en 1992 et a posé les bases pour d’autres séries animées à suivre. Avec 4 saisons et près de 100 épisodes à son actif, c’est un excellent point de départ pour plonger dans l’univers animé de Batman.

D’autres séries animées notables qui suivent la chronologie comprennent « The New Batman Adventures », « Batman Beyond » et « The Batman ». Pour un ordre de visionnage de Batman simple, voici un bref aperçu :

1. Batman: The Animated Series (1992-1995)

2. The New Batman Adventures (1997-1999)

3. Batman Beyond (1999-2001)

4. The Batman (2004-2008)

Ordre des films d’animation de Batman

En plus des séries, on retrouve toute une panoplie de films d’animation Batman dignes d’intérêt. Ces films ajoutent une dimension supplémentaire à la saga de Batman et peuvent être intégrés dans votre ordre de visionnement Batman.

Un ordre exact des films Batman en animation pourrait être :

1. Batman: Mask of the Phantasm (1993)

2. Batman: Under the Red Hood (2010)

3. Batman: Year One (2011)

4. Batman: The Dark Knight Returns, Part 1 et 2 (2012, 2013)

5. Batman: The Killing Joke (2016)

Si le visionnage en Batman ordre chronologique est important pour vous, assurez-vous de consulter une liste de visionnage plus complète, car il existe de nombreux autres films d’animation Batman à découvrir.

En savoir plus : Comment choisir l’ordre pour regarder Batman?

Maintenant que vous êtes équipé d’un guide de visionnage de Batman exhaustif, il est temps de décider quel est le meilleur ordre pour vous. Cela dépend entièrement de vos préférences personnelles. Vous pouvez choisir de regarder les films et les séries en fonction de l’ordre de sortie, de la chronologie de l’histoire, de l’acteur qui interprète Batman, ou encore des réalisateurs.

De plus, vous avez maintenant une idée de comment visionner Batman en intégrant des films et séries animés pour enrichir votre expérience. Quel que soit l’ordre que vous choisissez, l’important est de profiter du voyage à travers l’univers de Gotham City !

Rappelez-vous que cet article est là pour vous guider et non pour imposer un ordre strict. Batman ordre de regarde est flexible et peut être modifié en fonction de ce que vous ressentez être le meilleur pour vous. Alors, installez-vous confortablement, préparez votre popcorn, et laissez l’élégant Chevalier Noir vous emmener dans son monde de justicier nocturne.

FAQ : Dans quel ordre regarder Batman ?

1. Quel est l’ordre chronologique pour regarder Batman ?

L’ordre chronologique pour regarder Batman commence par « Batman Begins » (2005), suivi de « The Dark Knight » (2008), et se termine avec « The Dark Knight Rises » (2012).

2. Quel est l’ordre de sortie des films Batman ?

L’ordre de sortie des films Batman commence par « Batman » (1989), suivi de « Batman Returns » (1992), « Batman Forever » (1995), « Batman & Robin » (1997), « Batman Begins » (2005), « The Dark Knight » (2008), et se termine avec « The Dark Knight Rises » (2012).

3. Faut-il regarder les films de Batman dans l’ordre de sortie ou chronologiquement ?

Cela dépend de la préférence personnelle. Regarder dans l’ordre chronologique permet de suivre l’évolution du personnage de Batman, tandis que regarder dans l’ordre de sortie permet de voir comment les films et le style de réalisation ont évolué.

4. Dans quel ordre regarder les films et séries animées Batman ?

Pour les séries animées, commencez par « Batman: The Animated Series » (1992-1995), suivi de « The New Batman Adventures » (1997-1999), et terminez par « Batman Beyond » (1999-2001). Pour les films animés, l’ordre de sortie est généralement préférable.

5. Où se situe « Joker » (2019) dans l’ordre de visionnage de Batman ?

« Joker » est un film autonome qui explore les origines du personnage du Joker. Il n’est pas directement connecté à la série de films Batman et peut donc être regardé à tout moment.