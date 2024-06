Qui sont les 10 Hokage présents dans Naruto ?

Dans le monde captivant du manga populaire « Naruto », écrit et illustré par Masashi Kishimoto, le terme « Hokage » désigne le leader du village caché de la Feuille. Mais qui sont ces 10 personnages qui ont porté ce titre crucial au fil des 700 chapitres de la série ? Quelles sont leurs histoires, leurs forces et leurs contributions uniques à cet univers adoré par des millions de fans à travers le monde ? Plongez avec nous dans l’incroyable univers de Naruto, et découvrez qui sont les 10 Hokage qui ont façonné l’histoire de Konoha.

Les 10 Hokage de Naruto sont respectivement : Hashirama Senju, Tobirama Senju, Hiruzen Sarutobi, Minato Namikaze, Tsunade, Danzō Shimura, Kakashi Hatake, Naruto Uzumaki, Konohamaru Sarutobi et Kawaaki. Chacun ayant joué un rôle crucial dans la protection de Konohagakure.

Le titre de Hokage est donné à la personne la plus forte et réputée de Konoha à son époque. Chaque Hokage devient ainsi le leader du village.

Chacun des Hokage a laissé une marque unique sur Konoha, apportant sa propre philosophie et mode de leadership.

Les premiers Hokage

Bonjour à tous les fans de Naruto Shippuden! Si vous êtes comme moi, fasciné par le monde des ninjas et les intrigues entourant le village de Konoha, vous voulez sûrement en savoir plus à propos des 10 Hokage de ce fabuleux anime Naruto. Aujourd’hui, nous allons parcourir l’histoire des trois premiers Hokage, véritables institutions du village caché de la feuille.

Premier Hokage: Hashirama Senju

Tout d’abord, le premier Hokage, Hashirama Senju. Il est une figure de proue parmi les personnages de Naruto, un ninja légendaire reconnu comme le « Dieu des Shinobi ». Hashirama est le fondateur du village de Konoha aux côtés de son rival de toujours, Madara Uchiha. Grâce à ses capacités uniques, il fut capable de créer des forêts entières, un facteur déterminant dans la construction de Konoha. Il est surtout connu pour sa volonté de paix, de stabilité et d’amour pour son village et sa famille.

Deuxième Hokage: Tobirama Senju

Ensuite, le deuxième Hokage, Tobirama Senju, le cadet de Hashirama. Tout comme son frère aîné, Tobirama joua un rôle majeur dans la création de Konoha. Aussi remarquable pour son intelligence et sa perspicacité, il mit en œuvre une série de systèmes et d’organisations, y compris le célèbre système des académies de ninja. Ses contributions sont souvent sous-estimées, mais elles ont contribué de manière significative au fonctionnement moderne des villages de ninjas. À lire Dans quel ordre regarder les films Batman ? Guide complet

Troisième Hokage: Hiruzen Sarutobi

Finissons cette crawl through avec la présentation du troisième Hokage, Sarutobi Hiruzen, l’élève direct de Hashirama et de Tobirama. Sarutobi Hiruzen est bien connu des fans, introduit dès le début du manga comme l’actuel Hokage de Konoha, un homme sage et d’une extrême bienveillance. Véritable modèle pour les jeunes ninjas, notamment pour Naruto Uzumaki, il défendait l’idée que le village était une grande famille. Dicton renforcé par le fait que toutes ses décisions étaient prises pour le bien du village, même si celles-ci devaient lui faire endosser le rôle de l’antagoniste.

Ces trois personnages de Naruto ne sont que les premiers d’une liste de 10 Hokage que nous parcourrons dans d’autres articles à venir. Mais déjà, par leur histoire, leurs actions, et leur dévouement à la cause de ninja, ils ont donné une grande leçon sur ce que signifie être un Hokage dans Naruto. Nous espérons que vous avez trouvé du plaisir et de l’intérêt en découvrant ces pionniers, restez à l’écoute pour la suite de cette série sur les Hokage de Konoha !

Les Hokage intermédiaires

Voyons plus en détail les figures emblématiques qui ont suivi cette génération fondatrice, dans l’univers fascinant du Naruto Manga.

Quatrième Hokage: Minato Namikaze

Minato Namikaze, aussi connu sous le nom de « L’Éclair Jaune de Konoha », a joué un rôle crucial dans l’histoire du village et de la série Naruto Shippuden. Minato est célèbre pour sa vitesse fulgurante et sa capacité à utiliser le Rasengan, une technique complexe qu’il a lui-même créée. Il est également le père de Naruto Uzumaki. Minato s’est sacrifié pour sauver le village lors de l’attaque du Démon à Neuf Queues, scellant la moitié de l’esprit du démon en lui, et l’autre moitié en Naruto. Sa bravoure a fait de lui une figure légendaire parmi les Hokage Naruto. À lire Dans quel ordre faut-il regarder les films Madagascar ?

Cinquième Hokage: Tsunade Senju

Tsunade Senju, petite-fille du Premier Hokage, Hasthime Senju, est la première femme à devenir Hokage, prouvant que le titre n’est pas limité aux hommes dans le monde des ninja. Cette légendaire Sannin est bien connue pour sa maîtrise exceptionnelle du ninjutsu médical. Tsunade a un rôle crucial dans l’histoire de Naruto Anime, non seulement en tant que Hokage, mais aussi comme le mentor de Sakura Haruno. Sa force surhumaine et sa volonté de fer font d’elle l’une des 10 Hokages les plus respectées de l’histoire de Konoha.

Sixième Hokage: Danzō Shimura

Danzō Shimura a exercé le rôle de Hokage pendant une très courte période et de manière non officielle, après l’attaque de Pain contre Konoha. Dans la liste des Hokages, Danzō est souvent oublié. Même s’il a toujours agi dans l’ombre et a souvent été décrit comme un antagoniste dans l’histoire du Naruto Manga, il avait pour objectif le bien-être et la protection de Konoha, selon sa propre morale et ses principes.

Septième Hokage: Kakashi Hatake

Kakashi Hatake, souvent appelé « Kakashi le Copieur », est un personnage principal de la série, ayant été le mentor de Team 7, comprenant Naruto Uzumaki, Sakura Haruno et Sasuke Uchiha. Kakashi est connu pour sa rivière de Sharingan, qu’il a reçu de son ami décédé, Obito Uchiha. Il a joué un rôle majeur dans l’histoire de Naruto Shippuden, devenant Hokage après la quatrième grande guerre ninja. C’est sous sa gouvernance que Konoha a connu une période de paix et de stabilité.

Chacun des Hokages intermédiaires a eu un rôle central dans l’histoire de Konoha, apportant des capacités uniques et une détermination sans faille à leur titre. Leurs actions ont continué à forger Konoha, faisant d’elle l’un des villages ninja les plus respectés.

Les derniers Hokage et leur héritage

Dernière escale de notre voyage à travers l’histoire des Hokage dans Naruto. Nous explorerons les trois derniers Kage, leur importance et leur impact sur l’histoire de Naruto.

Huitième Hokage: Naruto Uzumaki

Le charismatique, déterminé et aimé de tous, Naruto Uzumaki, est le huitième Hokage. Élevé en tant qu’orphelin et paria, Naruto a surpris tout le monde avec son courage indomptable et sa volonté de se battre pour ses amis et ses camarades ninjas. Le protagoniste principal de l’anime Naruto et de son suivi, Naruto Shippuden, Naruto est devenu l’emblème du ninja idéal dans l’univers de la série.

Ayant hérité du grand rêve de Jiraiya, il a travaillé sans relâche pour apporter la paix à l’univers ninja, en surmontant de grands défis comme l’Akatsuki, Pain, et même le grand Madara Uchiha. Dans l’ère de Boruto, Naruto continue à servir en tant que Hokage, guidant la nouvelle génération dans leur propre chemin ninja.

Neuvième Hokage: Sarada Uchiha (éventuellement)

Dans le monde de Boruto, la fille de Sasuke Uchiha et Sakura Haruno, Sarada Uchiha, a exprimé son désir de devenir le prochain Hokage. Bien qu’il n’y ait pas encore de confirmation officielle, c’est une possibilité intrigante à considérer. Sarada, possédant le Sharingan et étant la descendante des clans Uchiha et Haruno, a certainement le potentiel de devenir une grande leader pour Konoha à l’avenir.

Dixième Hokage: Un personnage encore inconnu

Quant au dixième Hokage, l’identité du personnage reste un mystère. Tout comme l’univers de Naruto continue de s’agrandir avec de nouvelles histoires et de nouveaux personnages, de nouvelles possibilités apparaissent. Pourrait-il s’agir d’un personnage existant comme Mitsuki, le fils d’Orochimaru ? Ou pourrait-il s’agir d’un personnage encore sûr de lui et de son chemin, comme Shikamaru Nara ou Gaara? Seul le temps le dira.

Les Hokage ont façonné les événements et l’avenir de Konoha tout au long de l’histoire de Naruto. Leur héritage perdure à travers leurs actes et décisions, influençant les générations actuelles et futures. À travers les actions de chacun, nous avons pu voir leurs forces, leurs faiblesses, leurs sacrifices et leurs victoires. Leur histoire est un véritable testament du thème central de Naruto : « La volonté du feu ». Continuez votre exploration de l’univers de Naruto en découvrant plus de personnages de Naruto, leurs histoires, et leur impact dans ce monde passionnant de ninjas.

FAQ sur « Qui sont les 10 Hokage dans Naruto ? »

Qui sont les 10 Hokage dans le manga Naruto ?

Dans le manga Naruto, il n’y a en réalité que 7 Hokage : Hashirama Senju, Tobirama Senju, Hiruzen Sarutobi, Minato Namikaze, Tsunade, Kakashi Hatake, Naruto Uzumaki.

Quels sont les pouvoirs de chaque Hokage dans Naruto ?

Hashirama Senju a le contrôle du bois et des monstres à queue, Tobirama Senju a créé plusieurs jutsus tels que le Edo Tensei et le jutsu de téléportation. Hiruzen Sarutobi a la capacité de maîtriser toutes les techniques de Konoha. Minato Namikaze a la capacité de téléportation et le Rasengan. Tsunade est une ninja médecin avec une force surhumaine. Kakashi Hatake a le Sharingan et le jutsu Kamui. Naruto Uzumaki a le Rasengan, mode bijuu, mode sage, et peut générer de multiples clones d’ombre.

Qui devient Hokage après Naruto ?

Dans le manga d’origine Naruto, Naruto Uzumaki est le dernier personnage à devenir Hokage. Cependant, dans la suite Boruto: Naruto Next Generations, on peut voir que Naruto est toujours le Hokage et que son apprenti Konohamaru aspire à être le prochain. La série n’a pas encore désigné qui sera le 8ème Hokage.

Est-ce que Sasuke devient Hokage dans Naruto ?

Non, Sasuke Uchiha ne devient jamais Hokage dans la série Naruto. Bien qu’il ait exprimé le désir de devenir Hokage, c’est en fin de compte Naruto Uzumaki qui accède à ce poste.