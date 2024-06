Dans quel ordre faut-il regarder les films Star Wars ?

Star Wars, la saga mythique de George Lucas, revendique 42 années d’histoire cinématographique, et constitue un univers riche de 9 épisodes, 2 spin-off et plusieurs séries télévisées. Cependant, s’immerger dans cet univers intergalactique n’est pas toujours évident. Dans quel ordre devons-nous regarder ces films pour pleinement comprendre et apprécier la belle et complexe histoire des Skywalker et de leur lutte contre le côté obscur de la Force ? Plongeons-nous dans une exploration sereine de ces galaxies lointaines afin de vous apporter une réponse éclairée. Vous hésitez encore? N’ayez crainte, poursuivez votre lecture !

Ordre de sortie original

Pour les novices et même pour certains fans de longue date, comprendre l’Ordre de visionnage Star Wars peut être un défi. La franchise Star Wars, aussi connue sous le nom de Star Wars saga, est légendaire, avec un univers construit sur plusieurs décennies, octogones d’histoires, et des trilogies qui ne sont pas sorties dans un ordre linéaire.

Si on regarde les Star Wars films ordre dans l’ordre de leur première sortie, on commence avec la trilogie originale. Bien que techniquement, ce soit la deuxième trilogie dans la Chronologie Star Wars, c’est ici que beaucoup de fans ont fait leurs premiers pas dans l’univers Star Wars.

– Star Wars Épisode IV : Un Nouvel Espoir (1977): c’est le premier film de la saga Star Wars, qui a lancé la popularité inégalée de cette franchise. Il présente des personnages emblématiques comme Luke Skywalker, la Princesse Leia et Darth Vader. À lire Qui sont les 10 Hokage présents dans Naruto ?

– Star Wars Épisode V : L’Empire contre-attaque (1980): Ici, la situation se complique pour les héros alors que l’Empire redouble d’efforts pour écraser la rébellion.

– Star Wars Épisode VI : Le Retour du Jedi (1983): La trilogie originale se conclut avec un grandiose combat spatial et le dénouement de l’histoire de Darth Vader.

Après la trilogie originale, l’ordre des Star Wars continue avec la préquelle, qui a été produite environ 16 ans après le « Retour du Jedi ».

– Star Wars Épisode I : La Menace Fantôme (1999): Ce film est la première partie de la préquelle, qui se concentre sur la jeunesse d’Anakin Skywalker.

– Star Wars Episode II : L’Attaque des Clones (2002): Les années se sont écoulées et les enjeux sont plus élevés alors que les tensions montent jusqu’à la guerre. À lire Dans quel ordre regarder les films Batman ? Guide complet

– Star Wars Épisode III : La Revanche des Sith (2005): la préquelle se conclut avec la transformation d’Anakin Skywalker en Darth Vader.

La suite de films a repris avec la trilogie de Disney :

– Star Wars Épisode VII : Le Réveil de la Force (2015): La saga se poursuit avec une nouvelle génération de héros et le retour de quelques visages familiers.

– Star Wars Épisode VIII : Les Derniers Jedi (2017): Les héros sont mis à l’épreuve tandis que le Premier Ordre menace la galaxie.

– Star Wars Épisode IX : L’Ascension de Skywalker (2019): c’est l’adieu final à la saga Skywalker, qui conclut plus de quatre décennies d’histoires.

L’ordre chronologique des événements

Après l’ordre de sortie Star Wars, il y a aussi l’ordre chronologique Star Wars qui peut offrir une approche différente pour visionner Star Wars. Cet ordre permet de suivre les événements de la Star Wars saga du début à la fin.

– Star Wars Épisode I : La Menace Fantôme: L’histoire de la saga commence ici, avec l’introduction de Anakin Skywalker en tant que jeune garçon sur Tatooine.

– Star Wars Épisode II : L’Attaque des Clones: Voici la montée des tensions qui mènent à la guerre des clones.

– Star Wars Épisode III : La Revanche des Sith: Le conflit culmine avec la chute d’Anakin et la montée de l’Empire.

Cela mène ensuite aux films de la trilogie originale :

– Star Wars Épisode IV : Un Nouvel Espoir: C’est le début de la guerre contre l’Empire, avec Luke Skywalker au centre des événements.

– Star Wars Épisode V : L’Empire contre-attaque: La lutte se poursuit avec des révélations choquantes et de grands défis pour les héros.

– Star Wars Épisode VI : Le Retour du Jedi: La conclusion de la trilogie originale voit le triomphe des héros et la chute de l’Empire.

Finalement, nous arrivons à la trilogie de Disney :

– Star Wars Épisode VII : Le Réveil de la Force: De nouveaux héros se lèvent pour combattre le Premier Ordre dans cette suite divertissante.

– Star Wars Épisode VIII : Les Derniers Jedi: Les tensions s’intensifient dans cette suite avec de nouveaux personnages et d’anciens alliés.

– Star Wars Épisode IX : L’Ascension de Skywalker: On conclut l’histoire avec la fin explosive de la saga Skywalker.

Ce film Star Wars ordre a son charme et peut offrir une expérience de visionnement différente et immersive pour les spectateurs de tous âges. Quelle que soit votre préférence dans le choix de l’ordre, il est indéniable que chaque spectateur développe sa propre relation avec la saga, et c’est la beauté de Star Wars.

L’ordre de l’intrigue (machete order)

Au fil des années, les fans de Star Wars ont expérimenté plusieurs séquences de visionnage Star Wars. Un ordre particulièrement innovant qui a gagné en popularité est l’ordre de l’intrigue, ou « Machete Order ». Cet ordre de visionnage Star Wars rejette l’idée de se baser simplement sur l’ordre chronologique ou la date de sortie. Au lieu de cela, le machete order propose une toute nouvelle façon de regarder les Star Wars, dans un ordre des Star Wars qui se concentre sur l’histoire, réorganisant la manière dont les informations et les révélations sont présentées au spectateur.

Dans l’ordre du machete, les films sont visionnés comme suit:

1. Episode IV : Un nouvel espoir

2. Episode V : L’Empire contre-attaque

3. Episode II: L’Attaque des Clones

4. Episode III: La Revanche des Sith

5. Episode VI: Le Retour du Jedi

6. De là, vous pouvez poursuivre avec la nouvelle trilogie, commençant par l’Episode VII: Le Réveil de la Force.

Il est à noter que l’Episode I : La Menace Fantôme est volontairement omis dans l’ordre Machete. Les partisans de cette théorie soutiennent que ce film n’ajoute pas beaucoup à la suite Star Wars et peut même dérouter le spectateur avec certains détails de l’intrigue considérés comme non essentiels.

L’ordre de Disney Plus

Après l’achat de Lucasfilm par Disney en 2012, la franchise Star Wars a connu une nouvelle ère de films et de séries, ajoutant plus de complexité à la Star Wars saga et à l’ordre des films Star Wars. Pour aider les téléspectateurs à naviguer dans cet univers, Disney Plus a créé leur propre ordre de visionnage optimal pour la franchise.

L’ordre de Disney Plus commence avec la prélogie, puis suit l’ordre de sortie original, avec une exception notable: « Solo: A Star Wars Story » et « Rogue One: A Star Wars Story » sont placés entre les Episodes III et IV, reflétant l’ordre chronologique des films Star Wars. Voici la liste de cet ordre spécifique de visionnage:

1. Episode I : La Menace Fantôme

2. Episode II : L’Attaque des Clones

3. Episode III : La Revanche des Sith

4. Solo: A Star Wars Story

5. Rogue One: A Star Wars Story

6. Episode IV : Un nouvel espoir

7. Episode V : L’Empire contre-attaque

8. Episode VI : Le Retour du Jedi

9. Episode VII : Le Réveil de la Force

10. Episode VIII : Les derniers Jedi

11. Episode IX : L’Ascension de Skywalker

Ce plan de visionnage Star Wars propose une continuité chronologique claire pour la nouvelle génération de fans, tout en intégrant les nouveaux films de manière logique.

Que vous préfériez l’ordre de l’intrigue ou l’ordre de visionnement de Disney Plus, il n’y a pas de mauvaise façon de regarder Star Wars dans le bon ordre. Vous pouvez même expérimenter votre propre séquence de visionnage, selon ce qui a le plus de sens pour vous ou ce qui maximise votre plaisir de cette saga épique. Bon visionnage!

L’ordre des séries

Plus qu’une simple saga de films, Star Wars s’est étendu à une multitude de séries qui approfondissent et élargissent l’univers intergalactique. En termes de chronologie Star Wars, ces séries peuvent s’intégrer à plusieurs endroits.

Commencez par « The Clone Wars », qui se situe entre les épisodes II et III. Elle explore les conflits mentionnés dans les films mais non présentés à l’écran. Ensuite, vous pouvez regarder « Rebels » qui se situe avant le premier film (épisode IV) et donne aux spectateurs un aperçu de l’état de la galaxie avant l’éveil des forces rebelles.

« The Mandalorian », la star du service de streaming Disney+, se passe après la trilogie originale (épisodes IV, V et VI) et suit les péripéties d’un chasseur de primes mandalorien. « The Bad Batch », une suite directe de « The Clone Wars », raconte l’histoire d’un groupe de clones défectueux après la fin de la Guerre des Clones.

Comment s’intègrent les spin-offs ?

Des histoires parallèles au Star Wars filmologie principal, telles que « Solo: A Star Wars Story » et « Rogue One: A Star Wars Story », fournissent également une profondeur supplémentaire à cet univers. « Solo » donne un aperçu du passé de Han Solo, tandis que « Rogue One » détaille les efforts pour obtenir les plans de l’Étoile de la Mort avant l’épisode IV.

Conclusion: Le meilleur ordre pour regarder Star Wars?

Chaque ordre de visionnage Star Wars a ses avantages. L’ordre de sortie original offre l’expérience telle que vécue par le public depuis 1977, tandis que l’ordre chronologique Star Wars vous entraîne à travers l’histoire telle qu’elle s’est déroulée dans l’univers. L’ordre de l’intrigue (machete order) réserve des surprises et évite certains spoilers, et l’ordre Disney Plus suit la nouvelle chronologie proposée par la plateforme de streaming.

Le choix de l’ordre des Star Wars dépend largement de votre préférence personnelle. Si vous voulez vous immerger complètement dans l’univers, intégrer les séries et les spin-offs dans votre séquence de visionnage Star Wars peut ajouter une profondeur et une complexité délicieuses. Néanmoins, pour une expérience plus simple mais toujours agréable, regarder Star Wars dans le bon ordre, que ce soit chronologique, de sortie, ou l’ordre de machete, est tout à fait recommandé.

