Dans quel ordre faut-il regarder les films Harry Potter ?

Vous êtes-vous déjà demandé dans quel ordre vous devriez regarder la série mondialement célèbre, Harry Potter ? Avec huit films palpitants qui ont captivé l’imagination de millions de personnes à travers le monde, la saga de J.K. Rowling offre plusieurs perspectives de la vision. Alors, faut-il s’en tenir à l’ordre chronologique de publication ou est-il préférable de suivre la chronologie de l’histoire ? C’est ce que nous allons découvrir dans cet article. Alors, prêt à embarquer dans le Poudlard Express ? Poursuivez votre lecture pour découvrir le chemin magique à suivre.

Il est conseillé de regarder la série Harry Potter dans l’ordre de sortie des films. Ainsi, commencez avec « Harry Potter à l’école des sorciers » et concluez avec « Harry Potter et les reliques de la mort – Partie 2 ».

Si vous souhaitez suivre une chronologie stricte, incluez « Les Animaux fantastiques » et sa suite avant la série principale.

Finalement, ne oubliez pas le spin-off « Harry Potter et l’Enfant maudit », qui se déroule 19 ans après la série principale.

Regarder les films Harry Potter selon leur date de sortie

La saga Harry Potter est mondialement célèbre et a su créer un univers riche et captivant. Composée de huit films principaux, elle débuta à l’écran en 2001 et fut conclue en 2011. Voici les films Harry Potter listés selon leur date de sortie:

1. Harry Potter à l’école des sorciers (2001)

2. Harry Potter et la Chambre des secrets (2002)

3. Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban (2004)

4. Harry Potter et la Coupe de feu (2005)

5. Harry Potter et l’Ordre du phénix (2007)

6. Harry Potter et le Prince de sang-mêlé (2009)

7. Harry Potter et les reliques de la mort – Partie 1 (2010)

8. Harry Potter et les reliques de la mort – Partie 2 (2011)

Regarder les films Harry Potter dans l'ordre de leur sortie permet de suivre le parcours du jeune apprenti sorcier, Harry, et de ses amis Ron et Hermione à Poudlard. L'intrigue majeure repose sur la lutte de Harry contre Lord Voldemort, le mage noir qui cherche à renverser le monde des sorciers. Chaque opus introduit de nouveaux personnages et des défis, peaufinant d'épisode en épisode le riche univers Harry Potter créé par J.K. Rowling.

Regarder Harry Potter selon l’ordre du livre

La saga Harry Potter est à l’origine une série de sept livres, écrits par J.K. Rowling. L’ordre des films ne diffère pas de celui des livres et chaque livre a été transformé en film, à l’exception du dernier qui a été divisé en deux parties pour le cinéma.

Voici l’ordre des livres Harry Potter, qui correspond également à l’ordre des films Harry Potter :

1. Harry Potter à l’école des sorciers

2. Harry Potter et la Chambre des secrets

3. Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban

4. Harry Potter et la Coupe de feu

5. Harry Potter et l’Ordre du phénix

6. Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé

7. Harry Potter et les Reliques de la mort

Que vous optiez pour l’ordre de visionnage ou pour l’ordre de lecture, vous découvrirez une fantastique épopée marquée par l’amitié, le courage, la trahison et la magie. Regarder Harry Potter ou lire les ouvrages selon l’ordre original offre une expérience linéaire, rythmée par les évolutions des personnages et le développement d’intrigues aussi diverses qu’enrichissantes. De l’initiation magique avec l’école des sorciers, à la lutte finale contre les forces des ténèbres, laissez-vous porter par ce marathon Harry Potter qui a marqué des générations.

Regarder Harry Potter dans un ordre thématique

S’aventurer dans l’univers Harry Potter est une expérience magique. Et à travers une approche thématique, le charme peut être encore plus sublime. Nous allons explorer deux approches thématiques importantes pour regarder Harry Potter.

Séquences préquelles et spin-off

Il existe des séquences préquelles et spin-off qui peignent une image plus large de l’intrigue au-delà de la série Harry Potter principale. Une des séquences notables est « Les Animaux fantastiques », une préquelle de la saga Harry Potter écrite par J.K. Rowling. Les films se déroulent des décennies avant l’arrivée du jeune sorcier à Poudlard, et mettent en lumière l’histoire de la magie à travers les âges ainsi que les créatures magiques exotiques de l’univers de Rowling.

Il y a aussi les pièces de théâtre comme « Harry Potter et l’Enfant maudit », qui est techniquement un spin-off puisqu’il porte sur les enfants de Harry, Hermione et Ron. Même s’il ne fait pas partie des films Harry Potter, il donne un aperçu intéressant de la vie d’Harry Potter, en tant qu’adulte travaillant au ministère de la magie, père de trois enfants et toujours aux prises avec son passé.

Regarder Harry Potter par les arcs de l’intrigue

Le cycle Harry Potter est structuré par des arcs thématiques qui s’étendent sur plusieurs films. On pourrait, par exemple, suivre l’arc de l’intrigue centré sur « la prophétie » qui commence dans « Harry Potter et l’Ordre du Phénix », et se conclut dans « Harry Potter et les Reliques de la Mort ».

Un autre arc majeur est celui qui suit la relation complexe et la rivalité entre Harry et Draco Malfoy. Cet arc traverse tous les films de manière plus ou moins importante, offrant des moments cruciaux de confrontation entre les deux personnages.

Enfin, l’arc de Severus Rogue est l’un des plus intéressants et les plus émouvants de la liste des Harry Potter. Malgré son rôle d’antagoniste apparent tout au long de la série, Rogue révèle une tout autre facette de lui-même et son dévouement inébranlable à la fin, faisant de lui l’un des personnages Harry Potter les plus profonds et marquants.

En somme, regarder Harry Potter dans l’ordre en suivant ces arcs thématiques peut vous offrir une perspective unique des relations entre les personnages et de l’évolution de la série dans son ensemble. Vous pourrez ainsi organiser votre propre marathon Harry Potter personnalisé !

Regarder Harry Potter dans l’ordre chronologique interne

Si vous cherchez à découvrir la saga Harry Potter d’une manière différente ou simplement à ajouter une nouvelle dimension à votre marathon Harry Potter, un ordre chronologique interne Harry Potter peut être une option fascinante. Mais qu’est-ce que cet ordre implique exactement ?

L’ordre chronologique interne consiste à regarder les films selon le déroulement de l’histoire dans l’univers Harry Potter. Cela implique donc une certaine mixité entre les principaux films et les préquelles/spin-off.

Voici comment se découpe cet ordre :

1. « Fantastic Beasts and Where to Find Them » (préquelle se déroulant dans les années 1920)

2. « Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald »

3. « Harry Potter à l’école des sorciers » (Démarrage de l’histoire de Harry Potter dans les années 90)

4. « Harry Potter et la chambre des secrets »

5. « Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban »

6. « Harry Potter et la coupe de feu »

7. « Harry Potter et l’ordre du phénix »

8. « Harry Potter et le prince de sang-mêlé »

9. « Harry Potter et les reliques de la mort : partie 1 »

10. « Harry Potter et les reliques de la mort : partie 2 »

Ce mode de visionnage offre une perspective chronologique de l’ensemble du canon du Harry Potter.

Conclusion : Que choisir pour regarder Harry Potter optimal?

Nous sommes allés de long en large sur les différentes façons de regarder Harry Potter. Qu’il s’agisse des dates de sortie des films, de l’ordre du livre, de groupements thématiques ou de l’ordre chronologique interne, chaque option offre une expérience de visionnement différente et enrichissante.

Si vous vous immergez dans l’univers Harry Potter pour la première fois, il pourrait être bénéfique de suivre l’ordre de sortie des films ou des livres pour comprendre l’historie de façon linéaire. Toutefois, si vous êtes un noble habitué de Poudlard, tenter l’ordre chronologique interne ou un visionnage par arc pourrait apporter une nouvelle lumière sur l’intrigue et les personnages.

Tout dépend de ce que vous cherchez. Il n’y a pas de « mauvaise » façon de vivre la série Harry Potter. Peu importe l’ordre que vous choisissez, l’important est de profiter du voyage magique à Poudlard. Sur ce, rejoignez-nous dans le Poudlard Express, le voyage ne fait que commencer !

FAQ Dans quel ordre regarder Harry Potter ?

1. Dans quel ordre ont été réalisés les films Harry Potter?

Les films Harry Potter ont été réalisés dans l’ordre chronologique des livres de J.K.Rowling, à partir de « Harry Potter à l’école des sorciers » (2001) et finissant avec « Harry Potter et les reliques de la mort – Partie 2 » (2011).

2. Quel est l’ordre chronologique pour regarder les films Harry Potter?

Il est recommandé de suivre l’ordre dans lequel les films ont été réalisés pour préserver l’évolution de l’histoire et des personnages, à partir de « Harry Potter à l’école des sorciers » jusqu’à « Harry Potter et les reliques de la mort – Partie 2 ».

3. Y a-t-il un autre ordre pour regarder les films Harry Potter?

Outre l’ordre chronologique, certains fans préfèrent regarder les films selon l’ordre du « chemin du héros », qui nécessite de regarder les deux premiers films, puis le dernier, ensuite le troisième et le sixième, le quatrième et le cinquième, et enfin le septième et le huitième.

4. Les films « Animaux Fantastiques » ont-ils une place dans l’ordre de visionnage des films Harry Potter?

Les films de la série « Animaux Fantastiques » se déroulent dans le même univers, mais plusieurs décennies avant Harry Potter. Vous pouvez les regarder avant de voir la série de films Harry Potter pour comprendre l’histoire précédente, bien qu’ils ne soient pas indispensables pour comprendre l’histoire de Harry Potter.