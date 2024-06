Dans quel ordre regarder les films Spider-Man ?

Discerner l’ordre de visionnage idéal du célèbre épopée de Spider-Man peut vite devenir un véritable casse-tête. Depuis 2002, pas moins de huit films, répartis en trois univers distincts, ont été consacrés à l’Homme-Araignée. Alors par où commencer ? Devriez-vous vous lancer dans l’ordre de sortie ou bien existe-t-il une chronologie narrative plus cohérente ? Tout au long de cet article, nous allons dénouer la toile complexe de cette série tant appréciée. Ne manquez pas cette opportunité unique de planifier votre épopée Spider-Man de la façon la plus divertissante !

Ce qu’il faut retenir :

Commencez par la trilogie originale de Sam Raimi avec Tobey Maguire qui a révolutionné l’univers des super-héros au cinéma.

Continuez ensuite avec le reboot « The Amazing Spider-Man » mettant en scène Andrew Garfield qui apporte une nouvelle vision du personnage plus sombre et complexe.

Terminez avec les films de l’Univers Cinématographique Marvel avec Tom Holland qui intègrent Spider-Man dans un univers partagé avec d’autres super-héros.

Origine de l’histoire de Spider-Man

D’abord, plongeons dans l’histoire unique de notre héros en costume rouge et bleu, connu sous le nom de Spider-Man .

L’apparition de Spider-Man dans les bandes dessinées

Avant que Spider-Man ne balançait entre les gratte-ciel sur le grand écran, il a d’abord fait son apparition dans les bandes dessinées Marvel. Créé par Stan Lee et Steve Ditko, ce personnage unique est apparu pour la première fois en 1962 dans Amazing Fantasy #15. Cette bande dessinée développait l’histoire de Peter Parker, un jeune étudiant brillant mais introverti qui se transforme en Spider-Man , suite à la morsure d’une araignée radioactive.

Le trajet de Peter Parker de l’adolescent maladroit à l’énigmatique justicier plaît énormément aux lecteurs de tous âges. Il est humain avant tout, ce qui le rend très relatable. Ainsi, cette popularité grandissante motive Marvel à lancer sa propre série dans les années qui suivirent, consolidant ainsi l’histoire de Spider-Man . À lire Dans quel ordre faut-il regarder les films Harry Potter ?

La transition vers le grand écran

Suite à son succès considérable dans le monde des bandes dessinées, il était temps pour notre tisseur favoris de faire son apparition sur le grand écran. La première adaptation cinématographique de l’homme-araignée a vu le jour en 2002, réalisée par Sam Raimi. Ce film a lancé la première série Spider-Man , marquant le début de l’attention internationale de Spider-Man.

L’ordre de sortie chronologique des films Spider-Man

Alors maintenant, comment devriez-vous vous attaquer à tous ces films pour mieux comprendre l’histoire de votre super-héros préféré?

Trilogie de Sam Raimi (2002-2007)

Commencer par la trilogie réalisée par Sam Raimi est un bon début pour toute personne désireuse de se plonger dans l’univers de Spider-Man . Cette série commence avec « Spider-Man » (2002), suivi de « Spider-Man 2 » (2004), et conclut avec « Spider-Man 3 » (2007).

Duologie de Marc Webb (2012-2014)

Après la trilogie de Raimi, c’est à Marc Webb de reprendre le flambeau avec « The Amazing Spider-Man » (2012) et « The Amazing Spider-Man 2: Le Destin d’un Héros » (2014). Bien que cette duologie ne soit pas directement liée à la trilogie précédente, elle offre un regard rafraichissant sur l’histoire de Spider-Man , avec une nouvelle interprétation de Peter Parker par Andrew Garfield.

Films intégrés au Marvel Cinematic Universe (2016-présent)

Enfin, pour une vision complète de Spider-Man dans l’ordre , il faut finir par les films du Marvel Cinematic Universe (MCU). Ici, Tom Holland prend le rôle de Peter Parker, commençant avec « Captain America: Civil War » (2016), suivi de « Spider-Man: Homecoming » (2017), « Spider-Man: Far From Home » (2019), et le dernier jusqu’à présent « Spider-Man: No Way Home » (2021). Ces films apportent une perspective nouvelle et intéressante sur le personnage, le plaçant dans un univers plus vaste avec d’autres héros Marvel. À lire Dans quel ordre faut-il regarder les films Star Wars ?

Voilà donc la transition de Spider-Man depuis sa création, et l’ordre de sortie des films Spider-Man depuis sa première apparition sur le grand écran. Dans la prochaine section, nous discuterons de l’ordre idéal pour regarder les films de Spider-Man, en fonction de la chronologie de l’histoire et de l’évolution du personnage.

Ordre de visionnage en fonction de la timeline de l’histoire

Quand il s’agit de visionner Spider-Man, l’ordre de visionnage Spider-Man pourrait devenir quelque peu déroutant pour les spectateurs. En raison de certains rebondissements chronologiques, regarder les films dans l’ordre de sortie n’est pas toujours la meilleure option pour comprendre l’histoire de Peter Parker.

Commencer par les films de la trilogie Raimi

Suivant la Spider-Man timeline film, la trilogie de Sam Raimi est un bon point de départ pour toute personne qui envisage de regarder Spider-Man . Les films, qui ont commencé avec « Spider-Man » en 2002, traçaient le parcours de Peter Parker alors qu’il découvrait ses superpuissances et se battait contre des méchants comme le Bouffon Vert, Doc Ock et finalement Venom et Sandman. Cela établit une base solide pour le caractère de Spider-Man et introduit de nombreux thèmes que vous verrez dans les films ultérieurs.

Poursuivre avec la duologie de Marc Webb

Après avoir terminé la trilogie, vous pouvez continuer avec les deux films de la saga The Amazing Spider-Man de Marc Webb. Bien que ces films soient une sorte de redémarrage de l’histoire de Spider-Man, ils fournissent une perspective unique sur le caractère de Peter Parker et introduisent Gwen Stacy, un personnage important qui n’apparaît pas dans les films de Sam Raimi.

Conclure avec les films Spider-Man du MCU

Enfin, pour compléter la chronologie Spider-Man, il vous faudra voir les films Spider-Man intégrés dans l’univers cinématographique Marvel (MCU). Ces films, qui ont commencé avec « Captain America : Civil War » en 2016, racontent l’histoire de Peter Parker, tout en l’intégrant dans le contexte plus large du MCU. Ils ajoutent une nouvelle couche de profondeur à l’histoire de Spider-Man et permettent de comprendre comment il interagit avec d’autres super-héros populaires.

L’ordre de visionnage pour comprendre toute l’évolution du personnage

Si vous voulez vraiment plonger dans l’histoire de Peter Parker et comprendre comment il est devenu le Spider-Man que nous connaissons et aimons aujourd’hui, il est recommandé de voir les films dans un certain ordre de visionnage.

Visionnage en fonction de l’évolution du personnage chez Marvel Comics

Commencez par « Spider-Man » de 2002, le tout premier film qui a vraiment introduit le personnage de Spider-Man à la nouvelle génération. Suivez-le avec la suite en 2004 et le troisième film en 2007, qui conclut la première approche de l’histoire de Spider-man. Ensuite, regardez la série du « Amazing Spider-Man » qui nous offre une autre perspective du personnage Peter Parker et son évolution.

Visionnage en fonction de l’évolution du personnage dans les divers films

Pour compléter la saga, passez à la trilogie Spider-Man du MCU : « Spider-Man : Homecoming », « Spider-Man : Far From Home » et le dernier, « Spider-Man : No Way Home ». Ces films offrent plus de détail et de contexte sur le rôle de Spider-Man dans le MCU et permettent d’observer l’évolution de Peter Parker dans cet univers complexe et interconnecté. Voilà votre guide complet pour Spider-Man ordre de visionnage pour comprendre tout le voyage de Peter Parker en tant que Spider-Man.

Apparence de Spider-Man dans d’autres films Marvel

Pour ceux qui aimeraient voir davantage Spider-Man, ne vous inquiétez pas, notre héros à l’araignée ne se contente pas de ses films solo. En fait, sa présence dans d’autres films de l’univers Marvel est une véritable aubaine pour les fans !

Apparitions dans les films de Avengers

La participation de Spider-Man aux films Avengers est une des plus passionnantes. Sa première apparition dans le MCU est, bien sûr, dans « Captain America: Civil War » où il se joint à la mêlée aux côtés des autres héros. Par la suite, il joue un rôle clé dans « Avengers : Infinity War » et « Avengers : Endgame », où son lien avec Tony Stark/Iron Man est plus exploré et devient poignant.

Non seulement ces apparitions donnent plus de profondeur et de dynamisme au personnage de Peter Parker/Spider-Man, mais elles enrichissent également l’histoire globale du MCU.

Autres apparitions dans le MCU

Outre les films Avengers, Spider-Man apparaît également dans « Spider-Man: Homecoming » et « Spider-Man: Far From Home », qui sont tous deux intégrés à l’univers cinématographique de Spider-Man. Ces films ajoutent de nouvelles dimensions à l’histoire et au personnage de Spider-Man, mettant en scène ses interactions avec d’autres personnages du MCU et explorant son parcours d’adolescent à la fin de son adolescence.

En savoir plus et recommandations de visionnage

Il convient de noter que l’ordre de visionnage peut, bien sûr, être adapté à vos préférences personnelles. Vous pouvez choisir de regarder les films Spider-Manstrictement dans l’ordre chronologique, justement pour suivre le personnage dans son parcours. Vous pouvez également décider de le regarder en parallèle avec d’autres films Marvel, pour profiter d’une perspective plus large.

Quelle que soit la manière dont vous choisissez de regarder Spider-Man, une chose est sûre : vous allez vivre une aventure époustouflante. Et qui sait ? Peut-être vous sentirez-vous inspirés par notre héros adolescent, qui nous rappelle à chacun de ses films que peu importe les défis auxquels nous sommes confrontés, nous avons tous en nous une force incroyable qui ne demande qu’à sortir.

En espérant vous avoir fourni un guide clair et informatif pour votre marathon Spider-Man, nous vous souhaitons de bonnes séances de visionnage ! N’hésitez pas à nous faire part de vos impressions, nous serions ravis de connaître votre avis sur la saga Spider-Man, ses films et son évolution.

FAQ sur « Dans quel ordre regarder Spider-Man ? »

1. Quel est l’ordre chronologique pour regarder les films Spider-Man ?

Réponse: L’ordre chronologique pour regarder les films Spider-Man est le suivant : Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004), Spider-Man 3 (2007), The Amazing Spider-Man (2012), The Amazing Spider-Man 2 (2014), Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018), Spider-Man: Far From Home (2019) et Spider-Man: No Way Home (2021).

2. Dois-je regarder les films Spider-Man selon leur ordre de sortie ou l’ordre de l’histoire ?

Réponse: Cela dépend de votre préférence. L’ordre de sortie vous donnera l’expérience originale d’audience, tandis que l’ordre de l’histoire pourrait vous donner une meilleure compréhension de l’évolution du personnage.

3. Y a-t-il une série de films Spider-Man qui doit être regardée séparément ?

Réponse: Oui, « Spider-Man: Into the Spider-Verse » est un film d’animation qui ne fait pas partie de la série de films principale et pourrait être regardé séparément.

4. Quels sont les films à ne pas manquer dans la série Spider-Man ?

Réponse: Tous les films de la série Spider-Man sont considérés comme importants pour comprendre le personnage et l’évolution de l’histoire. Cependant, les plus populaires sont souvent les versions 2002-2007 de Spider-Man, et les plus récentes de 2017 à 2021.