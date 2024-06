Dans quel ordre faut-il regarder les films Shrek ?

Entrer dans le monde magique de Shrek, c’est faire un véritable voyage cinématographique. Mais comment naviguer au mieux dans cet univers peuplé d’ogres et de créatures fantastiques réparties dans quatre films principaux et une myriade de courts-métrages ? En quelles proportions se servir des différents ingrédients pour savourer pleinement le festin visuel que nous propose Dreamworks? Quel est l’ordre approprié ? Ceci est votre guide pour vous orienter à travers l’épopée Shrek et en profiter au maximum. Alors chers lecteurs, quelles surprises vous attendent dans l’univers de l’ogre vert ? Lisez la suite pour le découvrir.

Ce qu’il faut retenir :

La saga Shrek se compose de quatre films principaux et de divers courts métrages. L’ordre de visionnage recommandé pour les films principaux est : Shrek (2001), Shrek 2 (2004), Shrek the Third (2007) et Shrek Forever After (2010).

Il existe aussi plusieurs courts métrages et spéciaux télévisés, à voir idéalement après les films principaux. Incluant : Shrek in the Swamp Karaoke Dance Party (2001), Shrek 4-D (2003), Far Far Away Idol (2004), Shrek the Halls (2007) et Scared Shrekless (2010).

Un film dérivé, Puss in Boots (2011), peut être regardé indépendamment de l’ordre des films Shrek, car il suit une intrigue distincte.

Section 1 : Le visionnage au fil des années

Les fans de la franchise Shrek se demandent souvent dans quel ordre regarder ces films d’animation uniques et atypiques. Suivez ce guide de visionnement Shrek pour découvrir la meilleure manière de naviguer à travers cette passionnante série de films.

Shrek (2001)

Pourquoi commencer par le premier film ? C’est très simple. Comme pour toute franchise, le ordre des films Shrek suit en premier lieu l’ordre de sortie. Le premier film, Shrek, doit être le point de départ pour toute personne souhaitant entrer dans cet univers fantastique. C’est ici que vous serez introduit aux personnages principaux : Shrek, un ogre blasé et quelque peu bourru, et son acolyte hyperactif, l’âne, qui ne manque jamais de faire preuve d’humour à chaque situation. C’est aussi ici que l’intrigue commence, avec la quête de notre verdoyant héros pour sauver la princesse Fiona d’un dragon cracheur de feu et mettre fin à l’exil des créatures féeriques sur son marécage par le sinistre Lord Farquaad. Le film d’animation Shrek, avec ses parodies d’histoires de contes de fées traditionnels, est un véritable « must-watch ».

Shrek 2 (2004)

Shrek 2 est une suite brillante qui s’intègre parfaitement dans l’ordre chronologique Shrek. Continuant directement sur la lancée de l’original, ce deuxième opus de la saga Shrek nous emmène dans le royaume de « Fort Fort Lointain », où Shrek et Fiona sont invités à un bal par les parents de cette dernière, qui ignorent encore que leur fille et son époux sont des ogres. Nous y faisons également connaissance avec de nouveaux personnages clés, comme le Roi Harold, la Reine Lillian et le charmant mais perfide Prince Charmant. Cependant, la véritable star parmi ces nouveaux visages est le légendaire Chat Potté, un mercenaire félin doté d’un irrésistible regard attendrissant. Regarder Shrek 2 après le premier film permet de savourer l’évolution des personnages et de l’histoire. À lire Dans quel ordre regarder les films Spider-Man ?

Shrek the Third (2007)

Shrek le troisième est la troisième étape dans l’ordre correct pour regarder Shrek. Ce film explore les conséquences des actions de Shrek et Fiona à « Fort Fort Lointain ». Ici, Shrek doit faire face à sa potentielle future royauté après la mort du Roi Harold, ce qui engendre des péripéties comiques à n’en plus finir. Encore une fois, de nouveaux personnages sont introduits, comme le naïf et maladroit Artie, héritier potentiel du trône. Shrek le troisième s’intègre parfaitement dans la chronologie Shrek en apportant une suite logique aux événements des précédents opus. Son visionnage est nécessaire pour comprendre pleinement l’univers étendu de la franchise Shrek.

Alors voilà, cette section vous a présenté les trois premiers films essentiels pour commencer dans le ordre de visionnement Shrek. Passionnants, drôles et débordant d’action, ils construisent un monde fantastique et introduisent une galerie de personnages inoubliables. Préparez votre pop-corn, installez-vous confortablement, et vivez l’expérience Shrek dans l’ordre !

Les courts-métrages et films spin-off

Shrek 4D (2003)

Pour ceux qui s’y intéressent, **l’ordre des films Shrek** ne serait pas complet sans mentionner les courts-métrages, et Shrek 4D en est un. Sorti en 2003, c’est l’un des maillons connectant « Shrek » et « Shrek 2 ». Dans ce court-métrage, l’action rejoint nos deux protagonistes, Shrek et Fiona, en pleine lune de miel. Une aventure qui rappelle la personnalité espiègle de **Shrek** et constitue une transition divertissante avant de **regarder Shrek 2**.

Puss in Boots (2011)

Si vous cherchez à enrichir votre **guide de visionnement Shrek**, l’ajout du spin-off de 2011, « Puss in Boots » ne peut être ignoré. Contrairement à « Shrek 4D », ce long métrage n’est pas strictement un lien entre deux films de la **franchise Shrek**, mais apporte un éclairage nouveau sur le personnage du Chat Potté, introduit pour la première fois dans **Shrek 2**. Bien qu’il soit assez différent de la **saga Shrek** habituelle, il entend être une porte d’entrée agréable dans l’univers de Shrek, en ajoutant des éléments de contexte intéressants pour ceux qui se préparent à **regarder Shrek en ligne**. À lire Dans quel ordre faut-il regarder les films Harry Potter ?

Shrek the Halls (2007) et Scared Shrekless (2010)

Afin de suivre la **chronologie Shrek** de la manière la plus précise possible, ne manquez pas les émissions spéciales de Noël et Halloween, « Shrek the Halls » (2007) et « Scared Shrekless » (2010). Bien que ces courts métrages n’aient pas une influence majeure sur la trame principale de la **série de films Shrek**, ils sont respectivement des accompagnements festifs pour les soirées d’Halloween et de Noël. En termes d’ordre, « Shrek the Halls » est à placer après « Shrek le troisième » tandis que « Scared Shrekless » s’inscrit après « Shrek 4 ». Alors pour vérifier sa liste de **films Shrek classés**, il ne faut pas les oublier !

En somme, pour quiconque cherche à comprendre **comment voir Shrek** dans son intégralité, il est indéniable que ces courts métrages et films spin-off ajoutent une profondeur supplémentaire à l’ensemble. Ils ne sont peut-être pas indispensables pour comprendre l’histoire principale de **Shrek et ses suites**, mais ils élargissent incontestablement l’univers de Shrek, ajoutant de nouveaux personnages, des traditions festives, et bien sûr, plus de moments hilarants avec Shrek et ses amis. Alors n’attendez plus, commencez à **regarder Shrek** dans l’ordre qui convient !

Section 3 : La conclusion

Shrek Forever After (2010)

Après une incroyable aventure peuplée de contes, de magie et d’humour, votre parcours se termine avec le dernier entrant de la série de films Shrek, le très apprécié Shrek Forever After. C’est ici que notre héros, Shrek, démêle les cordes du destin une dernière fois dans une tentative de retrouver l’existence paisible qu’il a connue avant de sauver la princesse Fiona.

En termes d’ordre chronologique Shrek, celui-ci revient sur une majeure partie de la vie de Shrek : son mariage, ses enfants et ses amis. L’intrigue de ce film a pour mission de refermer les arcs narratifs des films précédents ainsi que de signifier la conclusion de la franchise Shrek. Comme toujours, le film est truffé de clins d’œil aux contes de fées traditionnels, gardant l’esprit de Shrek jusqu’au bout.

Au-delà de Shrek

Mais ne vous inquiétez pas, bien que la saga Shrek se termine avec le quatrième film, l’univers de Shrek ne s’arrête pas là. En dehors des films, vous pouvez continuer à regarder Shrek en ligne grâce à des jeux vidéo, des spectacles de comédie musicale et même des applications mobiles qui sont tous inspirés par la série de films.

Les jeux vidéo permettent aux fans de continuer l’aventure avec leurs personnages préférés de Shrek, offrant un aperçu plus large de l’univers Shrek et prolongeant le plaisir au-delà des films. Les comédies musicales, quant à elles, changent de média mais conservent l’esprit humouristique et charmant de la franchise, offrant aux fans l’occasion de voir Shrek, Fiona, l’Âne et la bande sous un jour entièrement nouveau et musical.

Cependant, il convient de noter que ces formes de médias ne respectent pas nécessairement l’ordre des films Shrek car certaines explorent d’autres facettes de l’univers ou peuvent se dérouler à des moments différents. Ainsi, leur placement dans le guide de visionnement Shrek dépend vraiment de préférences personnelles.

Pour en savoir plus

Nous espérons que ce guide détaillé vous aidera à organiser votre marathon Shrek. D’une ogresse sauvée à un ogre qui aspire à retrouver sa vie d’avant, le voyage de Shrek est rempli de rires, d’amour et d’aventures, et c’est un plaisir de le partager avec vous. Pour plus d’informations sur les films d’animation et autres séries, n’hésitez pas à explorer d’autres articles sur notre blog.

Notez que grâce à l’explosion de la popularité de Shrek, il y a toujours la possibilité de nouveaux ajouts dans le futur. Alors, restez connecté et préparez-vous pour plus d’aventures avec notre ogre préféré et ses amis.

FAQ : Dans quel ordre regarder Shrek ?

1. Quel est l’ordre chronologique des films Shrek ?

L’ordre chronologique de vision des films Shrek est : Shrek (2001), Shrek 2 (2004), Shrek le troisième (2007) et Shrek 4, il était une fin (2010). Pour compléter la saga, il faut regarder après « Le chat potté » (2011) qui est un spin-off de la série.

2. Dois-je regarder « Le chat potté » avant ou après les films Shrek ?

« Le chat potté » est une sorte de prequel à Shrek, racontant l’histoire du personnage avant de rencontrer Shrek et Fiona. Cependant, le film a été publié après Shrek 4, donc la plupart des fans recommandent de le regarder après avoir regardé tous les films Shrek.

3. Y a-t-il des courts-métrages ou des spéciaux de Shrek que je devrais regarder ?

Il existe plusieurs courts-métrages et spéciaux de holidays qui complètent la saga Shrek. « Shrek 4-D » (2003), « Shrek the Halls » (2007), « Scared Shrekless » (2010) et « Donkey’s Caroling Christmas-tacular » (2010) peuvent être regardés en complément de l’histoire principale. Ils n’ont pas à être regardés dans un ordre spécifique, mais la plupart des fans les regardent après avoir terminé les films principaux.

4. Y a-t-il un ordre recommandé pour regarder Shrek avec les enfants ?

Pour les enfants, il est recommandé de commencer par le premier film Shrek (2001) et de suivre l’ordre de sortie original. Les films Shrek se complexifient légèrement au fur et à mesure, donc cet ordre est idéal pour les enfants. Le spin-off « Le chat potté » et les films spéciaux peuvent être regardés après la série principale.