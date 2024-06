Dans quel ordre faut-il regarder la saga Divergente ?

L’univers cinématographique de Divergente comporte trois films majeurs, inspirés de la trilogie de livres à succès de Veronica Roth. Mais dans quel ordre faut-il les regarder pour une expérience optimale? Est-ce qu’il est préférable de suivre l’ordre chronologique de sortie ou y a-t-il une chronologie interne plus appropriée? Quel est le meilleur point de départ pour les nouveaux venus dans cet univers dystopique palpitant? Cet article vous guidera à travers le labyrinthe des intrigues de Divergente. Allez-y, plongez dans la lecture pour savoir comment mieux apprécier cette série de films passionnants.

Ce qu’il faut retenir :

La série Divergente est basée sur une trilogie de livres donc l’ordre des films suit la chronologie des livres. Le premier à voir est « Divergente » sorti en 2014.

Le deuxième film, « Divergente 2 : L’Insurrection », est sorti en 2015. Sa vision doit se faire après le premier film pour une continuité dans l’histoire.

Enfin, le dernier volet, « Divergente 3 : Au-delà du mur », a été diffusé en 2016. Il conclut l’histoire principale de la trilogie.

Comprendre l’univers de Divergente

Le cadre et le contexte de Divergente

Bienvenue dans le monde riche, complexe et captivant de Divergente. Pour commencer à pénétrer l’essence de cette saga Divergente, il faut comprendre son cadre et son contexte. Située dans un futur post-apocalyptique, la série suit la vie de Tris Prior, résidant dans une ville clôturée qui autrefois était Chicago. La société est divisée en cinq factions distinctes qui déterminent l’identité, les valeurs et les rôles des individus dans la société. Cependant, notre héroïne déconcerte le système lorsqu’elle est identifiée comme une « divergente », une personne qui ne rentre dans aucune des catégories existantes.

Cette série Divergente est basée sur un ensemble de œuvres de Veronica Roth, qui a réussi à capturer l’imagination des lecteurs adolescents et adultes à travers le monde avec son conte envoûtant d’appartenance, de courage et de découverte de soi.

L’intrigue principale de Divergente

La saga Divergente repose sur un fil conducteur d’intrigue axé autour de Tris Prior et ses efforts pour naviguer à travers les complots, les manipulations et les complots qui caractérisent sa société. Elle est déchirée entre garder son secret et agir pour le bien de sa société. À lire Dans quel ordre faut-il regarder les films Shrek ?

L’intrigue de Divergente a été un aspect critique qui a suscité l’intérêt et l’enthousiasme des fans. La série examine de manière approfondie la manière dont la pression sociétale peut façonner nos identités, tester nos limites et finalement déterminer à quel point nous sommes prêts à aller pour ce en quoi nous croyons.

L’ordre des films et livres de Divergente

La Trilogie Divergente originale: Divergente, Divergente 2: L’Insurrection, Divergente 3: Au-Delà du Mur

La Trilogie Divergente originale comprend trois films, qui ont été diffusés en respectant l’ordre chronologique Divergente suivant :

– Divergente (2014)

– Divergente 2 : L’Insurrection (2015)

– Divergente 3 : Au-Delà du Mur (2016)

Chaque film continue l’histoire là où le précédent s’est arrêté, ajoutant progressivement des éléments à la richesse de cet univers captivant.

Le livre prequel: Quatre

En plus de la trilogie, il y a aussi un livre prequel intitulé « Quatre ». Bien qu’il soit le dernier à être publié, il raconte une série d’événements qui se sont passés avant la ligne de temps des premiers films. Il est centré sur le personnage de Tobias Eaton, nom de faction « Quatre », et de sa quête dans le passé pour découvrir sa propre identité divergente. À lire Dans quel ordre regarder les films Spider-Man ?

Guide pour bien regarder Divergente dans le bon ordre

Pour profiter pleinement de la Saga Divergente, il est essentiel de respecter l’ordre Divergente. Découvrons ensemble le bon cheminement pour un visionnage Divergente réussi.

Regarder d’abord la trilogie originale

Le Guide Divergente recommande de commencer l’aventure par la Trilogie Divergente. C’est-à-dire, de voir Divergente dans l’ordre suivant :

1. « Divergente » : Premier volet de la série, un spectacle incontournable de science-fiction pour comprendre l’intrigue et les personnages clés.

2. « Divergente 2: L’Insurrection » : Cette suite directe du premier film explore les conséquences des décisions prises par Tris et ses compagnons, tout en intensifiant les conflits.

3. « Divergente 3: Au-delà du mur » : Conclusion palpitante de la saga Divergente, ce troisième volet nous dévoile de nouvelles réalités sur leur société et le futur qui les attend.

Lire ensuite le préquel

Avec la trilogie Divergente en tête, vous êtes prêt à vous plonger dans le préquel « Quatre ». Malgré cet ordre chronologique Divergente un peu atypique, cela permet de mieux comprendre le personnage de Quatre.

Récapitulatif de l’ordre de visionnage

Afin de clarifier les choses, voici un récapitulatif de l’ordre des films Divergente :

1. Regardez d’abord « Divergente », pour comprendre l’univers et le contexte du film.

2. Poursuivez avec « Divergente 2: L’Insurrection », qui approfondit le scénario et les personnages.

3. Ensuite, « Divergente 3: Au-delà du mur » apporte une conclusion captivante à la trilogie originale.

4. Enfin, la lecture du préquel « Quatre » donne une perspective supplémentaire sur l’univers de Divergente, en particulier sur le personnage de Quatre.

En suivant cet ordre de visionnage Divergente, vous pourrez vivre pleinement l’expérience et la riche histoire de cette série incontournable. Assurez-vous d’avoir votre téléviseur, popcorn, et surtout, votre sens de l’aventure prêt à l’emploi pour une immersion totale dans la sequence Divergente. N’oubliez pas que chaque film Divergente dans l’ordre constitue une étape essentielle pour en saisir toute la trame, le suspense et l’évolution des personnages.

Conclusion : Pourquoi il est important de respecter cet ordre de visionnage ?

Respecter l’ordre chronologique Divergente lors du visionnage d’une série ou d’une saga comme Divergente est essentiel pour bien comprendre toutes les subtilités du scénario. Même si parfois la tentation de sauter à la dernière partie peut-être forte, cela nuit au plaisir de découvrir l’histoire telle qu’elle est censée se dérouler. C’est comme lire le dernier chapitre d’un livre avant d’avoir terminé l’introduction.

Chaque film de la saga Divergente a été créé pour s’appuyer sur l’intrigue du précédent. En suivant le guide Divergente et l’ordre de visionnage recommandé, vous pouvez apprécier l’évolution des personnages, les rebondissements inattendus et la montée de l’intrigue à leur juste valeur.

