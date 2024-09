Comment voir les nouveaux abonnements de quelqu’un sur Instagram ?

Avec plus d’un milliard d’utilisateurs actifs chaque mois, Instagram n’est pas seulement une plateforme pour partager des photos, c’est aussi un lieu où l’on peut suivre avec un vif intérêt les activités de ses amis, célébrités ou toute autre personne qui suscite votre curiosité. Quels sont les derniers abonnements des personnes que vous suivez ? C’est une question que beaucoup se posent. Découvrez les approches à appliquer et les outils à utiliser pour obtenir cette information en lisant notre article intitulé « Comment voir les derniers abonnements de quelqu’un sur Instagram ? ». Alors, êtes-vous prêts à devenir des experts du stalking 2.0 ?

Ce qu’il faut retenir :

Il n’existe pas de fonctionnalité directe sur Instagram pour voir les derniers abonnements de quelqu’un. Cette information n’est pas publique, pour des raisons de confidentialité.

Cependant, en allant sur le profil de la personne et en cliquant sur « Abonnements », vous pouvez consulpecturez une liste de toutes les personnes auxquelles elle est abonnée. Cependant, cette liste n’est pas classée par ordre de date d’abonnement.

Enfin, il existe des applications tierces proposant cette fonctionnalité, mais leur utilisation peut enfreindre les conditions d’utilisation d’Instagram et menacer la confidentialité de l’utilisateur.

Comprendre le fonctionnement d’Instagram

Instagram, devenu un des réseaux sociaux les plus populaires à travers le monde, est une plateforme qui permet aux utilisateurs de partager des images et des vidéos, de suivre d’autres personnes et d’interagir avec leur contenu. Mais comment voir les abonnements de quelqu’un sur Instagram? Cette question revient souvent, et pour cause: cela peut être utile pour diverses raisons. Avant de vous guider à travers le processus, il est important de comprendre les basiques d’Instagram.

Descriptif général de Instagram

Conçu initialement comme une simple application de partage de photos, Instagram s’est rapidement développé en un réseau social de partage de médias complet, qui propose non seulement le partage de photos, mais aussi de vidéos, un service de messagerie directe, des stories éphémères et même du shopping en ligne.

Après vous être créé un compte, vous pouvez commencer à suivre les abonnements sur Instagram de vos amis, de célébrités ou de toute autre personne qui vous intéresse. En retour, ces personnes peuvent aussi choisir de vous suivre et de voir votre contenu sur leur propre fil d’actualité. À lire Quelles sont les commandes des modérateurs sur Twitch ?

Fonctionnalités et confidentialité

Instagram propose diverses fonctionnalités comme les messages directs vous permettant de discuter de manière privée avec d’autres utilisateurs, les Stories qui sont des publications éphémères disparaissant au bout de 24 heures, et IGTV pour partager des vidéos plus longues. Les utilisateurs peuvent aussi accéder aux abonnements d’un utilisateur Instagram, sauf si celui-ci a un compte privé.

C’est là où la confidentialité entre en jeu. Instagram offre à ses utilisateurs la possibilité de garder leur compte privé, ce qui implique que seules les personnes approuvées par l’utilisateur peuvent voir son contenu, y compris sa liste des abonnements Instagram. En revanche, pour les comptes publics, tout est visible par tous, y compris par les personnes qui ne sont pas abonnées.

Recherche d’abonnements

Comment retrouver les abonnements de quelqu’un

Voir les derniers abonnements Instagram de quelqu’un est assez simple sur cette plateforme. Lorsque vous visitez le profil d’un utilisateur, vous verrez deux sections : « Abonnements » et « Abonnés ». En cliquant sur « Abonnements », vous pourrez visualiser les abonnements de quelqu’un sur Instagram. C’est aussi simple que ça!

Limites et problèmes potentiels

Cependant, il y a quelques limites et problèmes potentiels que vous pourriez rencontrer. Par exemple, vous ne pouvez pas directement voir qui suit quelqu’un sur Instagram dans un ordre chronologique. Ce qui signifie que vous ne pouvez pas facilement déterminer leurs derniers abonnements Instagram ou découvrir les nouveaux followers Instagram.

De plus, Instagram ne vous permet pas d’espionner secrètement les abonnements de quelqu’un. Ainsi, si un utilisateur a un compte privé, vous ne pouvez voir ses abonnements que si vous êtes approuvé pour le suivre. À lire Comment voir les amis d’une personne sur Facebook ?

Enfin, la partie la plus délicate pourrait être de trouver le bon équilibre entre la curiosité et le respect de la confidentialité des autres. Au prochain chapitre, nous discuterons de certaines solutions de contournement que vous pourriez envisager d’exploiter afin de surmonter certains de ces obstacles.

Techniques d’observation

Instagram est une plateforme complexe qui offre divers moyens d’obtenir des informations sur les activités des utilisateurs. Néanmoins, il faut noter que certaines méthodes peuvent nécessiter un peu de débrouillardise.

Utilisation du moteur de recherche

La première technique que nous allons explorer consiste à utiliser le moteur de recherche d’Instagram pour voir les abonnements de quelqu’un. En effectuant une recherche avec le nom d’utilisateur de la personne en question, vous pourrez accéder à sa page de profil. Si le compte est public, vous pouvez simplement cliquer sur la section « abonnements » pour visualiser les abonnements de quelqu’un sur Instagram.

Découvrir les derniers abonnements via les posts et stories

Une autre méthode pour voir les derniers abonnements Instagram consiste à observer les activités de l’utilisateur sur le fil d’actualité ou dans les stories. Vous pouvez généralement apercevoir les interactions telles que likes ou commentaires sur des publications récentes, ce qui pourrait indiquer un nouvel abonnement. Les stories partagées par l’utilisateur peuvent aussi s’avérer un bon indicateur des comptes récemment suivis.

Prendre en compte les likes et commentaires

Il est aussi possible de suivre les abonnements sur Instagram en surveillant les likes et les commentaires. Si vous remarquez que l’utilisateur que vous suivez commence à liker ou commenter fréquemment les publications d’un compte spécifique, il est probable qu’il l’ait récemment suivi. C’est une astuce qui peut vous aider à espionner les abonnements Instagram de façon discrète et efficace.

Solutions de contournement

Bien qu’Instagram ait limité l’accès à certaines informations pour protéger la vie privée de ses utilisateurs, il existe quelques solutions de contournement qui pourraient vous aider à accéder aux abonnements d’un utilisateur Instagram.

Applications tierces pour observer les abonnements

Plusieurs applications tierces promettent de vous aider à voir les abonnements de quelqu’un sur Instagram. Ces outils peuvent offrir une vue plus détaillée des abonnements d’un utilisateur, y compris une liste chronologique de ses derniers abonnements. Cependant, il convient de faire preuve de prudence lors de l’utilisation de ces applications, car elles peuvent enfreindre les règles d’Instagram et poser des problèmes de confidentialité.

Techniques discrètes pour suivre les activités de quelqu’un

Enfin, si vous êtes vraiment déterminé à suivre les abonnements Instagram de quelqu’un, vous pouvez adopter une approche plus détournée. Par exemple, vous pourriez créer un deuxième compte pour voir qui cette personne suit, sans attirer l’attention. Néanmoins, il faut rappeler l’importance de respecter la vie privée des autres utilisateurs et de ne pas franchir certaines limites en matière d’éthique.

Surveiller les activités de quelqu’un sur les réseaux sociaux peut facilement basculer vers le territoire de l’invasion de la vie privée. Il est donc crucial de respecter les limites et d’utiliser ces techniques avec retenue et sagesse.

Aspects éthiques

Instagram est une plateforme publique. Cependant, il est important de prendre en compte l’éthique et le respect de la vie privée des utilisateurs lors de la surveillance de leurs abonnements.

Rappel des règles de confidentialité

Les utilisateurs d’Instagram ont le choix de rendre leur compte public ou privé. Si un utilisateur fait le choix de rendre son compte privé, cela signifie qu’il ne souhaite pas partager ses publications et activités avec tout le monde. Pour voir les abonnements d’un utilisateur Instagram privé, vous devez lui envoyer une demande et attendre qu’il vous accepte.

Souvenez-vous qu’il est contraire aux politiques d’Instagram d’essayer de contourner ces protections de la vie privée. Techniquement dire, vous ne pouvez pas espionner les abonnements Instagram de quelqu’un sans son consentement. Cela pourrait également être considéré comme une invasion de la vie privée aux yeux de la loi dans certains pays.

Respect de la vie privée des utilisateurs

Il est crucial d’adopter une attitude de respect à l’égard des abonnements et des abonnés des autres utilisateurs d’Instagram. Même si vous avez la capacité légale de savoir les abonnements de quelqu’un sur Instagram, cela ne signifie pas que vous devez abuser de cette permission.

Ce type de surveillance peut facilement franchir les limites et devenir invasif. C’est pourquoi il est préférable de faire preuve de discrétion tout en respectant le droit à la vie privée de chacun. Vous n’apprécieriez probablement pas que quelqu’un fouille vos activités sur les réseaux sociaux sans autorisation, alors rappelez-vous toujours de traiter les autres avec la même courtoisie.

Conclusion

En savoir plus sur Instagram

En résumé, notre exploration de la manière de suivre les abonnements sur Instagram a révélé qu’il s’agit d’un domaine complexe qui peut susciter de nombreux problèmes éthiques. Il est essentiel de toujours respecter les frontières entre la curiosité naturelle et l’intrusion inacceptable dans la vie privée des autres. Le respect de chaque utilisateur d’Instagram est la clé pour naviguer dans ce monde complexe et constamment changeant.

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les autres fonctionnalités d’Instagram, ses actualités et d’autres astuces et conseils, n’hésitez pas à consulter nos autres articles. Nous avons une pléthore d’informations pour vous guider dans l’utilisation de cette plateforme créative. Que vous soyez nouveau à Instagram ou que vous soyez un utilisateur averti, nous sommes convaincus que vous trouverez quelque chose à apprendre.

FAQ Comment voir les derniers abonnements de quelqu’un sur Instagram ?

1. Est-il possible de voir les derniers abonnements de quelqu’un sur Instagram ?

R: Non, Instagram a supprimé cette fonctionnalité en 2019. Vous ne pouvez plus voir à qui une autre personne s’abonne récemment.

2. Y a-t-il une autre façon de voir les abonnements d’une personne sur Instagram?

R: Oui, bien que vous ne pouvez pas voir les ‘derniers’ abonnements, vous pouvez toujours voir la liste des personnes à qui un utilisateur est abonné. Cela se fait en allant sur leur profil et en cliquant sur « abonnements ».

3. Instagram a-t-il supprimé la fonctionnalité qui permet de voir les activités récentes des personnes que je suis?

R: Oui, la fonctionnalité « Activité d’Abonnement », qui vous permettait de voir l’activité des personnes que vous suivez, comme leur activité de suivi, a été supprimée en 2019.

4. Pourquoi Instagram a supprimé cette fonctionnalité?

R: Instagram a indiqué que cette décision a été prise pour privilégier la vie privée des utilisateurs et pour aider les gens à se concentrer sur eux-mêmes et non sur les activités des autres.