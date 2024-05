Besoin de codes de triche pour Street Fighter II ?

Depuis sa sortie marquante en 1991, Street Fighter II s’est imposé comme une référence incontestable des jeux de combat, totalisant plus de 6,3 millions de ventes à travers le monde. Vous êtes bloqué au niveau des boss finaux? Vous vous demandez comment débloquer tous les personnages secrets? Cet article est dédié à tous les amateurs de ce jeu légendaire qui rêvent d’améliorer leur performance. Nous dévoilerons ici une liste exhaustive des codes de triche pour Street Fighter II. Alors, êtes-vous prêts à passer à un niveau supérieur de maîtrise du jeu? Poursuivez votre lecture pour en savoir plus.

Les Règles De Base des Cheats Codes

Qu’est-ce qu’un cheat code ?

Avant de nous plonger dans les codes de triche Street Fighter II, il sera utile de faire un pas en arrière et de comprendre au départ ce qu’est un cheat code. Alors, un cheat code, également appelée triche jeux vidéo ou encore code de jeu, est un code ou une séquence de touches qui peuvent être saisies pour créer un effet inhabituel ou unique qui ne fait pas partie du jeu standard. Ces codes ont été créés par les développeurs du jeu afin de tester certaines fonctionnalités avant de publier le jeu. Les joueurs peuvent les utiliser pour accéder à des fonctionnalités secrètes, obtenir des pouvoirs spéciaux, unlocker des astuces Street Fighter II ou simplement vaincre un passage particulièrement difficile.

Comment utiliser les cheat codes dans Street Fighter II

Maintenant que nous avons défini ce qu’est un cheat code, il nous reste à préciser comment les utiliser dans le cadre de Street Fighter II. Tout d’abord, notez que l’application des techniques de triche de Street Fighter II variera en fonction de la plateforme sur laquelle vous jouez. Que ce soit sur PS4, Xbox, PC, Sega, Super Nintendo ou GameCube, vous devrez peut-être entrer les codes de manière différente. Néanmoins, la plupart des codes de triche pour Street Fighter II s’appliquent en pressant une séquence spécifique de boutons sur votre contrôleur pendant le jeu ou sur l’écran de sélection du personnage.

Chaque plateforme a sa manière spécifique. Par exemple, pour la Street Fighter II triche PS4, vous pourrez souvent entrer le code en pressant simultanément plusieurs touches. Pour la Street Fighter II triche Xbox et la Street Fighter II triche PC, vous pourriez avoir à faire une combinaison spécifique de touches directionnelles et de boutons. Quelle que soit la plateforme, il est conseillé de faire un petit tour sur internet pour bien comprendre comment entrer les codes. À lire Besoin de codes de triche pour Super Smash Bros. Ultimate ?

Les Codes Pour Modifier Le Gameplay

Mode « Super » (Mode Boosté)

Pour rendre votre expérience de jeu encore plus passionnante, plusieurs triche Street Fighter II permettent de modifier le gameplay. L’une d’entre elles est le mode « Super » qui booste vos personnage pour une durée limitée lors d’un combat. Pour l’activer, il vous suffira d’entrer une séquence de touches spécifiques.

Mode « Ralentis » (Ralentissement Du Jeu)

Une autre astuce Street Fighter II intéressante est le mode « Ralentis ». Il ralentit le jeu, vous donnant plus de temps pour réagir ou effectuer des combos compliqués. Comme pour le mode « Super », l’activation de ce mode est généralement effectuée en entrant une séquence de touches spécifiques sur votre contrôleur.

Alors, êtes-vous prêts à plonger dans le monde des combats de rues avec ces codes? Vous voilà maintenant armés des bases nécessaires pour utiliser efficacement les codes de triche Street Fighter II. Souvenez-vous que chaque triche pour gagner à Street Fighter II est une nouvelle porte que vous ouvrez pour explorer de nouvelles facettes du jeu. Profitez-en au maximum mais n’oubliez pas l’essentiel : le plaisir du jeu!

Avertissement: L’utilisation de codes de triche peut affecter votre progression dans le jeu, utilisez-les à bon escient.

Les Codes De Personnages

Dans Street Fighter II, chaque personnage possède son propre style de combat et ses propres attaques. Les tricheurs Street Fighter II vont donc être comblés avec la possibilité d’appliquer certains codes pour déverrouiller de nouvelles animations ou des effets spécifique.

Sélection de Personnage Spécifique

Pour les joueurs qui ont une préférence pour un personnage particulier, il existe un code de triche Street Fighter II vous permettant de jouer n’importe quel personnage, indépendamment du niveau ou de la phase du jeu. À l’écran de sélection des personnages, mettez en surbrillance le personnage que vous désirez et appuyez sur ‘Start’. Le personnage sera sélectionné, prêt pour le combat, quelle que soit l’étape du jeu où vous vous trouvez.

Accessoires De Personnage

En plus de sélectionner votre personnage préféré, les codes de triche Street Fighter II vous permettent de personnaliser vos combattants avec différents accessoires qui ajoutent une touche personnelle à votre expérience de jeu. Par exemple, vous pouvez obtenir un bandeau pour Ryu ou un sac de sports pour Ken. Pour activer ces accessoires, entrez simplement les codes correspondants à l’écran de sélection de personnage.

Modes de Personnages (Mode Super)

Pour les tricheurs Street Fighter II qui veulent une dose supplémentaire de puissance, l’activation du Mode Super pour votre personnage peut s’avérer très utile. Ce mode renforce vos attaques et vos défenses, rendant votre personnage presque invincible. Pour activer ce mode, une combinaison spécifique de boutons doit être entrée à l’écran de sélection de personnage.

Les Codes Pour Les Stages

Pour une personnalisation complète de votre expérience de jeu, les Triche Street Fighter II offre également des options pour changer les stages de combat.

Choix du Stage

En utilisant un code de triche Street Fighter II spécifique, vous pouvez choisir le stage où se déroulera le combat. À l’écran de sélection du stage, entrez la combinaison de boutons appropriée pour sélectionner le stage de votre choix.

Mode Stage Infinit

Enfin, pour ceux qui veulent s’entraîner sans interruptions, le Mode Stage Infinit sera très pratique. Ce mode élimine les limites de temps et vous permet de vous battre aussi longtemps que vous le souhaitez sur le même stage. Une fois de plus, ce mode peut être activé à l’écran de sélection du stage en utilisant le code de triche Street Fighter II correspondant.

Avec l’utilisation de ces codes et astuces Street Fighter II, vous pourrez prendre l’avantage sur vos amis ou simplement rendre le jeu plus amusant et accorder à chaque partie une tournure unique. Alors n’hésitez pas à expérimenter avec ces codes pour découvrir de nouvelles façons de jouer à ce jeu emblématique!

Les Codes De Difficultés

Accomplir un niveau de difficulté étonnement élevé devient beaucoup plus facile quand on a les codes de triche Street Fighter II en main. Les différents niveaux varient en fonction de la complexité des ennemis, de leurs tactiques d’attaque et de la vitesse à laquelle ils se déplacent ou attaquent.

Mode Très Facile

Si vous êtes novice ou si vous désirez simplement vous promener à travers le jeu sans trop d’obstacles, alors ce Triche Street Fighter II est pour vous. Pour activer le mode très facile, entrez le code suivant : AB, AB, AB, A. Cette triche pour gagner à Street Fighter II réduit la complexité des ennemis en les rendant plus lents et moins agressifs. Ils deviennent plus prévisibles et c’est un excellent moyen de s’entraîner et de maitriser les mouvements de base.

Mode Dur

Pour ceux qui aiment les défis et souhaitent pousser leurs compétences à leurs limites, le mode dur est votre meilleur allié. Pour l’activer, entrez le code suivant : CD, CD, CD, C. Cette technique de triche Street Fighter II rend les adversaires plus agressifs, rapides et imprévisibles. Ils attaquent avec rigueur et ne manquent pas d’occasion pour vous frapper. C’est le niveau de difficulté suprême pour les tricheurs Street Fighter II expérimentés.

Remerciements des Lecteurs et Conclusion

J’espère que cet article a réussi à vous fournir les outils nécessaires pour améliorer votre expérience de jeu en utilisant les Codes de triche Street Fighter II. Chaque code a été soigneusement expliqué pour vous permettre de l’utiliser au maximum. Le but étant de vous offrir une expérience de jeu améliorée, adaptée à vos envies et à vos besoins.

Rappelez-vous, le plus important est de s’amuser et de profiter de chaque combat, que vous soyez en mode facile pour apprendre les mouvements ou en mode difficile pour tester vos compétences. Les tricheurs Street Fighter II ont pour but de diversifier le jeu et de le rendre plus attrayant.

En guise de remerciement pour les lecteurs du blog, j’aimerais mentionner qu’il y a encore bien d’autres codes secrets et astuces Street Fighter II disponibles à explorer. Vous êtes invités à continuer cette recherche tant pour votre plaisir que pour développer votre habileté au jeu.

Alors, êtes-vous prêt à entrer dans le ring avec ces trucs Street Fighter II en poche? N’oubliez pas que le potentiel est entre vos mains. Happy gaming à tous!

Pour en savoir plus sur d’autres astuces, secrets et codes de triche pour vos jeux vidéo préférés, n’hésitez pas à suivre notre blog et à partager avec votre cercle de gamers!

