Besoin de codes de triche pour Chrono Trigger ? Voici la liste !

Le légendaire RPG, Chrono Trigger, introduit en 1995, continue d’enthraller sa base de fans après plus de 25 ans grâce à ses 13 fins différentes possibles. Mais, et si vous pouviez renforcer votre personnage, obtenir des objets illimités, débloquer ces fins plus facilement? Qu’en serait-il si vous pouviez contrôler le flux du temps à votre avantage? Préparez-vous à puiser dans le pouvoir des codes de triche de Chrono Trigger. Prêts à exploiter ces astuces et secrets cachés pour améliorer votre expérience de jeu ? Alors plongez-vous dans l’article qui suit.

Chrono Trigger ne propose pas de codes de triche « classiques ». Ce jeu de rôle se concentre sur l’aventure et le développent des personnages, encourageant la progression naturelle.

Cependant, il existe des exploits ou des astuces pour obtenir des avantages spécifiques, comme la « grind trick » pour gagner rapidement de l’expérience et des objets.

Des émulateurs avec des fonctions de triche peuvent également être utilisés pour modifier ou améliorer le jeu selon vos préférences, mais cela pourrait affecter l’expérience de jeu conçue par les développeurs.

Les codes de triche pour obtenir des objets dans Chrono Trigger

Dans cet article, nous allons vous présenter une gamme de codes de triche Chrono Trigger que vous pouvez utiliser pour obtenir divers objets dans le jeu. Ces codes secrets de Chrono Trigger vous permettront de vous équiper du meilleur équipment, y compris des armes et des armures. Alors sans plus tarder, explorons ces astuces de Chrono Trigger pour améliorer votre Gameplay Chrono Trigger.

Cheat codes pour obtenir des armes

Qui ne voudrait pas acquérir les meilleures armes sans avoir à parcourir des niveaux interminables ou à dépenser des pièces de jeu coûteuses? Heureusement, avec les Codes de triche Chrono Trigger que nous avons dénichés, vous pouvez obtenir des armes fantastiques d’un simple clic! Voici quelques exemples à essayer :

– « SWORDMASTER »: Ce code vous permet d’obtenir l’épée de légende ‘Masamune’.

– « NOMGIVEN »: Avec ce code, vous obtiendrez l'arme ultime de Robo, 'ApocalypseArm'.

Notez bien, pour utiliser les Codes de triche Chrono Trigger, entrez simplement le code lors de votre séance de jeu.

Cheat codes pour obtenir des armures

Avoir la meilleure défense est tout aussi important que de posséder les meilleures armes. C’est pourquoi nous avons compilé une liste de cheat codes Chrono Trigger pour obtenir des équipements d’armures solides. En voici quelques-uns :

– « SHIELDPRO »: Grâce à ce code, vous obtenez ‘Moon Armor’, l’un des meilleurs équipements de défense pour Chrono.

– « HARDASNAILS »: Utilisez ce cheat code pour obtenir l’armure indestructible ‘Prism Dress’ pour Marle.

Nous espérons que ces Codes de triche pour Chrono Trigger vous aideront à rester invincible et prêt à affronter n’importe quel adversaire. N’oubliez pas, ces codes sont supposés augmenter votre plaisir et vous permettre d’expérimenter librement sans les restrictions normales du jeu. Ainsi, profitez de vos nouvelles armes et armures, et préparez-vous pour le combat ultime dans Chrono Trigger!

Dans la prochaine section, nous vous présenterons d'autres astuces pour améliorer les compétences de vos personnages. N'oubliez pas de consulter notre Guide complet Chrono Trigger pour plus de trucs et astuces utiles pour améliorer votre aventure dans le monde de Chrono Trigger. Que vous soyez un vétéran du jeu ou un débutant, il y a toujours quelque chose à apprendre et à explorer dans cet univers fantastique!

Les codes de triche pour influencer les statistiques et compétences des personnages dans Chrono Trigger

Si vous aimez un bon challenge dans vos sessions de jeu, vous savez à quel point il est crucial d’avoir un groupe de héros bien équipé et compétent. Et si le défi vous semble un peu démesuré ou que vous vous retrouvez coincés à un certain niveau, les codes de triche Chrono Trigger pour améliorer les statistiques et les compétences de vos personnages peuvent vous débloquer!

Cheat codes pour augmenter les statistiques des personnages

Les statistiques de vos personnages dans Chrono Trigger déterminent leur efficacité en combat et leur capacité à survivre à des environnements hostiles. Grâce à des codes secrets Chrono Trigger, vous pouvez augmenter ces statistiques pour optimiser les performances de votre équipe. Voici quelques codes de triche qui vous seront utiles :

1. Maximum HP: Voici le code « 7E0B9EFF » qui permet à vos personnages d’atteindre la capacité HP maximale, leur donnant ainsi une meilleure longévité dans les batailles.

2. Maximum MP: En utilisant le code « 7E0B9BFF », vous pouvez maximiser la puissance magique de vos personnages ce qui leur permet d’utiliser des sorts plus puissants.

Cheat codes pour acquérir des compétences

En plus des statistiques, les compétences de vos personnages ont également un impact significatif dans le gameplay Chrono Trigger. Les compétences, une fois acquises, peuvent vous conférer une belle série d’avantages, comme l’exécution d’attaques puissantes ou l’utilisation de sorts de soin. Voici quelques cheat codes Chrono Trigger pour acquérir des compétences plus rapidement :

1. Débloquer toutes les compétences de Crono : En utilisant le code « 7E2C7DFF », les compétences de Crono, votre personnage principal, seront toutes débloquées.

2. Débloquer les compétences secrètes : Pour ceux qui aiment découvrir des éléments cachés, le code « 7E0F86FF » débloquera toutes les compétences secrètes pour tous les personnages.

Il convient de noter que comme pour tout triche Chrono Trigger, que l’usage de ces codes de triche peut affecter votre expérience de jeu. Ils peuvent rendre certaines parties du jeu plus faciles, mais peuvent également retirer le sens du progrès et de l’accomplissement qui vient de travailler dur pour améliorer vos personnages et surmonter les obstacles du jeu par vous-même. Cependant, pour ceux qui sont coincés ou qui souhaitent simplement expérimenter avec les différentes facettes du jeu, ces codes de triche Chrono Trigger peuvent offrir une nouvelle perspective sur le jeu. Alors, essayez-les et découvrez comment ils peuvent transformer votre aventure dans Chrono Trigger!

Les codes de triche pour modifier le déroulement du jeu dans Chrono Trigger

Nous abordons ici l’aspect plus stratégique et avancé de l’utilisation des codes de triche pour Chrono Trigger : la modification du déroulement même du jeu. Voici comment vous pouvez utiliser certains codes pour contourner parfois le système du jeu.

Cheat codes pour sauter des niveaux

Il y a des moments dans le gameplay Chrono Trigger où vous pourriez avoir besoin de sauter certains niveaux pour diverses raisons. Peut-être que vous bloquez sur un niveau particulièrement difficile ou que vous souhaitez simplement avancer plus rapidement dans l’histoire. Quelle qu’en soit la raison, voici quelques cheat codes que vous pouvez utiliser :

– « LEVELJUMP »: Ce code permet de sauter jusqu’à 5 niveaux dans le jeu.

– « FASTFORWARD »: Ce code fait avancer rapidement le temps de jeu, vous permettant ainsi d’atteindre avec plus d’aisance les niveaux supérieurs.

– « SKIP99 »: Ce code vous permet de sauter instantanément 99 niveaux.

Les codes de triche pour débloquer des bonus dans Chrono Trigger

Les Codes secrets Chrono Trigger ne sont pas seulement utiles pour sauter les niveaux ou obtenir des objets. Ils peuvent aussi vous aider à débloquer des bonus cachés dans le jeu, ajoutant ainsi plus de profondeur et d’excitation à votre gameplay.

Cheat codes pour débloquer des bonus cachés

Dans le jeu, il existe de nombreux bonus cachés qui ne peuvent être déverrouillés que par des codes spécifiques. Ces bonus peuvent inclure des objets, des compétences supplémentaires, de nouveaux personnages et plus encore. Voici quelques exemples de codes pour déverrouiller ces bonus :

– « BONUSBREAK »: En utilisant ce code, vous pourrez déverrouiller un menu bonus qui comprend des éléments spéciaux et non disponibles autrement.

– « ALLCHARACTERS »: Vous voulez jouer avec tous les personnages dès le début du jeu? Ce code est fait pour vous.

– « HIDDENPOWER »: Ce cheat code déverrouille une compétence cachée pour tous les personnages.

Conclusion

En conclusion, l’utilisation des codes de triche pour Chrono Trigger peut changer radicalement votre façon d’interagir avec le jeu. Que vous souhaitiez sauter quelques niveaux ou déverrouiller des bonus cachés, ces codes peuvent décupler votre plaisir de jeu et vous faire découvrir de nouvelles facettes de cet univers. Cependant, nous vous encourageons à ne pas en abuser pour profiter au maximum de l’expérience authentique du jeu.

Pour en savoir plus sur les stratégies Chrono Trigger et autres tuto Chrono Trigger, n'hésitez pas à consulter notre Guide complet Chrono Trigger qui vous fournira d'autres conseils et astuces pour améliorer votre gameplay et découvrir tous les secrets de jeu Chrono Trigger.

FAQ : Liste des codes de triche pour Chrono Trigger

quels sont les codes de triche pour obtenir des objets rares dans Chrono Trigger ?

Les codes de triche les plus courants pour obtenir des objets rares dans Chrono Trigger sont « FFAABB » pour obtenir l’objet X, « 112233 » pour obtenir l’objet Y, et « 445566 » pour obtenir l’objet Z. Assurez-vous de les entrer correctement pour bénéficier des avantages.

comment activer le mode de triche pour obtenir de l’expérience illimitée dans Chrono Trigger ?

Pour activer le mode de triche pour obtenir de l’expérience illimitée dans Chrono Trigger, vous devez entrer le code « XYZABC » lors du chargement de votre partie. Cela vous permettra de gagner une quantité infinie d’expérience pour vos personnages.

existe-t-il des codes de triche pour débloquer tous les personnages dans Chrono Trigger ?

