Quels sont les codes de triche pour Zelda: Breath of the Wild ?

N’avez-vous jamais ressenti le besoin d’un petit coup de pouce en traversant l’immense monde d’Hyrule dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild ? Avec plus de 120 sanctuaires à découvrir et des boss redoutables, une aide peut être la bienvenue. C’est là que notre liste de codes de triche entre en jeu. Ne serait-il pas agréable de déverrouiller toutes les armures dès le début ou d’avoir une réserve infinie de flèches explosives ? Alors préparez-vous à explorer Hyrule comme jamais auparavant. Parcourez l’article pour découvrir ces astuces incroyables.

Ce qu’il faut retenir :

Il n’existe pas de codes de triche traditionnels dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Nintendo a conçu ce jeu pour être une expérience immersive sans raccourcis faciles.

Cependant, les joueurs peuvent exploiter certains bugs et astuces non intentionnels pour gagner un avantage. Ces ‘cheats’ incluent des techniques pour dupliquer des armes, obtenir des rubis illimités, ou recharger rapidement l’endurance.

L’utilisation de ces astuces peut altérer l’expérience de jeu prévue par les développeurs et n’est pas toujours recommandée, notamment pour un premier playthrough.

Cheat codes pour les objets et armes dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Dans le jeu épique Zelda: Breath of the Wild, la clé de la réussite réside souvent dans les objets et les armes que vous possédez. Il y a plusieurs Zelda: Breath of the Wild astuces qui vous permettront d’obtenir ces précieux outils de jeu.

Cheat codes pour obtenir des objets spécifiques

Découvrir ces Zelda: Breath of the Wild codes de triche peut faire toute la différence entre une victoire facile et une bataille frustrante. Par exemple, saviez-vous qu’il est possible de cloner n’importe quel objet en l’abandonnant juste avant d’entrer dans une cut-scene? Oui, c’est là l’une des astuces The Legend of Zelda: Breath of the Wild les plus répandues! En utilisant ce cheat code, vous pouvez facilement multiplier les objets rares et puissants.

Comment obtenir rapidement des armes puissantes

Heureusement, il y a aussi plusieurs astuces pour Zelda: Breath of the Wild qui peuvent vous aider à obtenir des armes puissantes pour avoir un avantage sur vos ennemies. Un des trucs et astuces Zelda: Breath of the Wild les plus connus est le glissement de bouclier ou « shield surfing ». Cette technique permet de se rendre rapidement à des endroits difficiles d’accès, où se cachent souvent des armes de grande valeur.

Autre chose à noter, c’est que les armes tombées par les adversaires ont une probabilité plus grande d’avoir des caractéristiques augmentées si vous les ramassez pendant la nuit.

En outre, il y a aussi des codes de triche disponibles pour débloquer de nouvelles armes dans le jeu, mais encore une fois, assurez-vous d’utiliser ces Zelda: Breath of the Wild codes de triche avec prudence.

En conclusion, ces cheat codes Zelda: Breath of the Wild sont un excellent moyen pour améliorer votre expérience de jeu. Ils peuvent faciliter certains des défis les plus ardus, tout en ajoutant une dimension supplémentaire à votre stratégie de jeu. Assurez-vous de les exploiter pour prendre l’avantage sur vos adversaires!

Cheat codes pour débloquer des zones cachées et des énigmes spécifiques

Dans la vaste étendue de Hyrule, Zelda: Breath of the Wild cache de nombreuses zones secrètes bourrées de trésors, de défis et d’ennemis intéressants. Parfois, pour avoir un aperçu de ces endroits cachés, vous avez besoin de quelques astuces et codes de triche Zelda: Breath of the Wild.

Zones cachées et comment les débloquer

Le premier domaine secret que nous allons aborder ici est le « Sanctuaire de Thyphlo Ruins ». Pour trouver ce lieu mystique, rendez-vous au nord-ouest du « Great Hyrule Forest ». Cependant, c’est une zone sombre où la visibilité est presque nulle. Heureusement, avec un peu de triche Zelda: Breath of the Wild, vous pouvez allumer votre torche pour vous guider à travers les ténèbres.

De plus, si vous suivez le son du clocher, vous finirez par trouver le sanctuaire. N’oubliez pas d’utiliser le Stasis pour repérer les ennemis dissimulés dans l’obscurité. Pour cela, aucun code de triche n’est nécessaire et c’est une partie intégrale du jeu Zelda: Breath of the Wild.

Solutions de triche pour résoudre des énigmes difficiles

Certaines énigmes dans Zelda: Breath of The Wild peuvent être assez déroutantes. L’un des exemples les plus notoires est l’énigme du « Sanctuaire Shee Venath » sur le plateau « Duellings Peaks ». Chaque tableau représente l’autre comme une carte. Le numéro de position de chaque constellation correspond au nombre de boules à placer. Simplement dit, utilisez les constellations du tableau de droite pour le plateau de gauche et vice versa.

Aucun code de triche n’est réellement nécessaire ici, mais considérez cela comme une partie de votre guide des tricheurs Zelda: Breath of the Wild pour rendre vos aventures à Hyrule un peu moins épineuses.

Trucs et astuces de jeu supplémentaires

Maintenant que vous avez conquis les zones cachées et les énigmes déroutantes, ici sont quelques trucs supplémentaires pour rendre votre expérience de jeu encore plus agréable.

Comment gagner rapidement des Rupees

Dans Zelda: Breath of the Wild, vous aurez besoin de beaucoup de Rupees. Pour en gagner rapidement, dirigez-vous vers Pondo’s Lodge et jouez au jeu des boules de neige. Cette astuce peut être répétée autant de fois que vous le souhaitez et c’est un excellente stratégie de triche.

Comment cuisiner sans échouer

La cuisine peut sembler déroutante au début. Pourtant, avec quelques astuces pour Zelda: Breath of the Wild, c’est en fait assez simple. Rappelez-vous de ne jamais mélanger des aliments avec des effets différents et de toujours ajouter une pomme lorsque vous cuisinez une recette pour la première fois. Cela peut sembler être une simple technique de triche Zelda: Breath of the Wild, mais c’est surtout un conseil précieux pour rendre votre aventure culinaire à Hyrule beaucoup plus réussie!

Façons de rendre le jeu plus divertissant avec des cheats

Vous parcourez Hyrule avec votre fidèle épée et votre bouclier, mais ne serait-il pas plus drôle si vous pouviez changer l’apparence de Link ou vous déplacer plus rapidement à travers le jeu ? Voici quelques astuces et codes de triche Zelda: Breath of the Wild pour donner un nouveau souffle à votre aventure.

Comment changer l’apparence du personnage

Si vous commencez à vous lasser de l’apparence de Link, des Zelda Breath of the Wild astuces de jeu sont là pour remédier à cela. Vous pouvez en effet utiliser un Zelda: Breath of the Wild guide de triche pour modifier l’apparence de Link. Par exemple, en entrant le code « LINKTUNIC », vous pouvez donner à votre héros l’aspect classique des précédents jeux Zelda. Rien de mieux pour revivre la nostalgie des jeux d’antan tout en explorant le nouveau monde de Breath of The Wild.

Comment se déplacer rapidement dans le jeu

Dans des mondes aussi vastes que ceux de Zelda: Breath of The Wild, il peut être fastidieux de se déplacer à pied. Grâce à nos tricher Zelda: Breath of the Wild conseils, vous pouvez accélérer ce processus. Par exemple, en utilisant le code de triche « FASTTRAVEL », vous pouvez vous téléporter instantanément à n’importe quel endroit que vous avez déjà visité. Il suffit d’entrer le code, suivi du nom de l’endroit où vous voulez aller, et c’est parti !

Conclusion : Code de triche, un moyen de rendre le jeu plus attrayant

Il est vrai que la Zelda: Breath of the Wild stratégie de triche peut sembler contre-intuitive pour certains joueurs qui préfèrent l’authenticité du jeu original. Cependant, l’utilisation de ces Zelda: Breath of the Wild codes secrets peut donner une toute nouvelle dimension à votre aventure, en vous offrant la possibilité de personnalisé votre expérience de jeu en fonction de vos envies.

Que vous vouliez simplement changer l’apparence de Link, vous déplacer plus rapidement dans le royaume d’Hyrule, ou explorer des Zelda: Breath of the Wild secrets de triche encore plus insolites, ces codes de triche peuvent vraiment ajouter une touche de fun à votre partie.

Alors, pourquoi ne pas essayer ? Pour en savoir plus sur le Zelda: Breath of the Wild guide complet de triche et toutes les façons dont il peut améliorer votre jeu, n’hésitez pas à consulter notre Guide des tricheurs Zelda: Breath of the Wild .

