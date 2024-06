Cherchez-vous les codes de triche pour Tekken 3 ?

Sorti en 1997, Tekken 3 est devenu un hit instantané et un incontournable dans les salles d’arcade. Avec 23 personnages, le défi était grand et la satisfaction encore plus grande à chaque victoire. Cependant, qui n’a jamais rêvé de connaître des astuces pour devenir imbattable, augmenter ses points ou débloquer tous les personnages ? C’est exactement ce que nous allons vous proposer dans cet article : une liste complète des codes de triche pour Tekken 3. Alors, êtes-vous prêts à connaître les secrets de vos adversaires ? Plongez avec nous dans ces cheats codes qui transformeront vos parties.

Ce qu’il faut retenir :

Les codes de déblocage : Une variété de codes vous permet de débloquer tous les personnages et toutes les arènes, comme le code célèbre « UP, UP, DOWN, DOWN, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, B, A ».

Les codes de santé infinie : Certains codes vous donnent une santé infinie, par exemple le code « Triangle, Carré, Triangle, Carré, Haut, Giratoire ».

Les codes d’objets dont l’amélioration du Personnage : Des codes de triche comme « Bas, Bas, Haut, Haut, X, B, A, LEFT, RIGHT, A, Z » permettent une amélioration du personnage donnant ainsi une avantage significatif.

Codes de santé et d’immunité dans Tekken 3

Qu’on le veuille ou non, la santé et l’immunité de notre personnage jouent un rôle crucial dans le succès de Tekken 3. Ainsi, nous nous sommes lancés dans la quête de vous fournir les meilleurs codes de triche pour vous aider à rester en tête dans ce jeu de combat. Préparez-vous, voici notre première série de codes de triche pour Tekken 3!

Full health code

On sait à quel point une pleine santé peut faire toute la différence dans un combat difficile. Le code de pleine santé est donc indispensable pour tout joueur sérieux de Tekken 3. En utilisant ce code, vous pourrez rester dans la bataille bien après que votre adversaire a commencé à montrer des signes de fatigue.

Malheureusement, Tekken 3, étant un jeu de combat réaliste, ne possède pas de codes de triche offrant une santé illimitée. Il n’existe pas de boutons magiques à presser pour remplir instantanément votre jauge de vie. Cependant, avec de l’astuce, de la patience et une utilisation judicieuse de vos mouvements, vous pouvez maximiser l’efficacité de votre personnage. À lire Quels sont les codes de triche pour Need for Speed Most Wanted ?

God mode code

Mieux connu sous le nom de mode Dieu, ce code de triche vous accorde une invincibilité complète contre les attaques de vos adversaires. Encore une fois, dans le souci de garder le jeu difficile et équilibré, le mode « Dieu » n’est pas directement intégré à Tekken 3.

Pourtant, grâce à l’utilisation d’un « GameShark », un dispositif qui permet d’utiliser des codes de triche pour divers jeux vidéo, il est possible de devenir invincible. Via un GameShark, vous pouvez entrer une série de numéros pour activer le mode Dieu. Pourtant, il est important de souligner que l’utilisation d’un GameShark n’est pas toujours recommandée car elle peut causer des problèmes avec l’état de sauvegarde du jeu et peut affecter la performance de votre système.

En somme, il semble que la meilleure manière d’utiliser des codes de triche pour plus de santé et d’immunité dans Tekken 3 soit de travailler sur ses habilités et les améliorer grâce à la pratique plutôt que de compter sur des codes.

Alors, êtes-vous prêt à relever le défi et à vous emparer de ces codes pour avoir une longueur d’avance? N’oubliez pas, même avec tous ces codes, la pratique reste la clé pour maîtriser Tekken 3. Entraînez-vous dur, jouez intelligent et profitez du combat.

À lire Comment soigner et ressusciter votre Pal dans Palworld ?

Personnages débloquables et améliorations dans Tekken 3

Codes pour débloquer les personnages secrets

Tekken 3 est connu pour son large éventail de personnages jouables, certains étant directement disponibles, d’autres cachés. Mais avec les bons codes de triche, vous pouvez débloquer tous les personnages secrets et améliorer votre expérience de jeu.

Dr. Bosconovitch : Ce scientifique fou est également capable de donner un coup de poing ou deux. Pour débloquer Dr. Bosconovitch, vous devrez survivre à la Tekken Force quatre fois. À la quatrième fois, vous devrez combattre Dr. Bosconovitch dans une scène spéciale. Battez-le pour le débloquer. Gon : Ce petit dinosaure de l’espace est rapide et agressif. Pour débloquer Gon, vous devrez battre tous les adversaires dans le mode « Tekken Ball », un mode de jeu unique à Tekken 3. Tiger : Ce personnage avec une apparence très disco est un avatar caché d’Eddy, partageant le même ensemble de mouvements. Pour débloquer Tiger, vous devez simplement terminer le jeu 16 fois. Chaque fois, un nouveau costume pour Eddy sera débloqué. Un de ces costumes est Tiger.

Vous pouvez essayer diverses combinaisons de touches et profiter de ces personnages clés, qui ajoutent du piquant à votre expérience de jeu.

Codes pour améliorer les statistiques de vos combattants

Au-delà de débloquer des personnages secrets, Tekken 3 permet aussi d’améliorer les statistiques de vos combattants pour les rendre plus puissants. Voici quelques codes utiles :

Augmentation de la force de frappe : Souhaitez-vous que chaque coup porte une importance énorme ? En appuyant simultanément sur les boutons Square et Triangle lors de l’attaque, vous pouvez augmenter la puissance de votre coup. Invincibilité : Taper haut, haut, bas, bas, gauche, droite, gauche, droite, Xça rend votre personnage invincible pendant la durée du round. Vous devrez activer ce code à chaque tour. Possibilité de voler : Voulez-vous faire planer votre adversaire dans l’air ? Alors ce code est pour vous. En appuyant simultanément sur les boutons R1 et O lors d’un saut, vous pouvez envoyer votre adversaire dans les airs.

Ces codes de triche peuvent vous aider à améliorer considérablement vos statistiques de combattants, rendant vos parties de Tekken 3 encore plus captivantes et amusantes. Cependant, n’oubliez pas que le véritable plaisir de Tekken 3 est d’apprendre et de maîtriser les compétences de chaque personnage. Profitez donc des codes de triche mais n’oubliez pas d’améliorer vos compétences de jeu aussi.

Codes de niveau et de mode de jeu dans Tekken 3

Tekken 3 se distingue par sa richesse en termes de niveaux et de modes de jeu. Si les modes standards tels que le mode Histoire ou le mode Versus offrent déjà un divertissement infini, des secrets sont bien cachés pour amener l’expérience de jeu à un autre niveau. Si vous êtes prêt à débloquer les niveaux secrets et les modes cachés, c’est parti !

Codes d’accès au niveau secret

Tekken 3 dispose de quelques niveaux secrets auxquels vous pouvez accéder grâce à différents codes de triche.

La première astuce pour accéder à un niveau secret est un peu complexe mais vaut le détour. En effet, pour accéder au niveau secret * »Skyscraper* », vous devrez franchir plusieurs étapes. Tout d’abord, terminez le mode histoire avec tous les personnages. Ensuite, rendez-vous dans le menu principal et tapez rapidement la combinaison suivante : Haut – Haut- Gauche – Droite – Carré – Triangle – X. Si le code est correct, un message devrait apparaître, vous confirmant l’accès à ce niveau.

Un autre niveau secret, le « Dojo caché » peut être déverrouillé en battant le mode Histoire sans perdre une seule manche. Oui, vous avez bien entendu, sans perdre une seule fois. C’est un challenge de taille mais la récompense en vaut la peine.

Codes de mode de jeu cachés

Passons maintenant aux modes de jeux cachés. Tekken 3 propose un certain nombre de modes cachés qui exigent une certaine habileté ou des codes précis pour être débloqués.

Le premier que nous partageons est le code pour le mode « Ball ». Ce mode, qui est une sorte de mini-jeu de football, peut être amusant pour un changement de rythme. Pour accéder à ce mode, vous devez effectuer une séquence de manettes dans l’écran titre du jeu : Gauche – Gauche – Bas – Droite – Droite – X – Carré – X.

Ensuite, nous avons le mode « Démon ». Pour déverrouiller ce mode, vous devrez terminer le mode Histoire avec tous les personnages sans utiliser aucun continue. Un défi délicat, mais le mode Démon offre une expérience unique et enrichissante.

Conclusion : Prenez l’ascendant dans Tekken 3 avec ces codes de triche

Grâce à ces codes de triche, vous pouvez explorer Tekken 3 sous un nouveau jour. Que vous soyez un vétéran à la recherche de nouveaux défis ou un novice à la recherche d’une coop agréable, ces codes vous aideront à maximiser votre plaisir.

CTA: Découvrez plus de guides et d’astuces pour vos jeux préférés sur notre blog

Pour en savoir plus sur vos jeux préférés, n’hésitez pas à parcourir notre blog. Nous proposons une grande variété de guides de jeu, d’astuces et de codes pour de nombreux titres populaires, y compris Tekken 3. Bonne exploration !

FAQ Liste des codes de triche pour Tekken 3

1. Quels sont les codes de triche pour Tekken 3 ?

Les codes de triche pour Tekken 3 sont nombreux, incluant des codes pour débloquer des personnages cachés, avoir une vie infinie ou gagner un tournoi instantanément. Ces codes varient selon les plateformes (PlayStation, PC, etc.) et doivent généralement être entrés à l’écran de titre ou de sélection de personnage.

2. Comment entrer les codes de triche pour Tekken 3 ?

En règle générale, les codes de triche pour Tekken 3 sont entrés à l’écran de titre ou de sélection de personnage. Certains codes requièrent des combinaisons spécifiques de boutons tandis que d’autres nécessitent la saisie d’un code. Assurez-vous d’entrer le code précisément comme indiqué.

3. Où puis-je trouver une liste complète des codes de triche pour Tekken 3 ?

Une liste complète des codes de triche pour Tekken 3 peut être trouvée sur plusieurs sites de jeux en ligne et de cheats, comme GameFAQs, IGN et Gamespot. Vérifiez toujours votre source pour vous assurer que les codes sont précis et à jour.

4. Les codes de triche affectent-ils le déroulement du jeu Tekken 3 ?

Oui, les codes de triche peuvent affecter le déroulement du jeu Tekken 3. Par exemple, un code pour avoir une vie infinie vous permettra de survivre plus longtemps en combat, tandis qu’un code pour débloquer tous les personnages vous donnera plus d’options de jeu.

5. est-ce que l’utilisation des codes de triche dans Tekken 3 entraîne un bannissement du jeu ?

Non, l’utilisation des codes de triche dans Tekken 3 ne vous fera pas être banni du jeu. Cependant, leur utilisation peut altérer votre expérience de jeu et retirer certains défis. À utiliser à votre discrétion.