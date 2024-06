Besoin de codes triche pour Animal Crossing: New Horizons ?

Animal Crossing: New Horizons est sorti à la mi-mars 2020 et a séduit plus de 32 millions de joueurs dans le monde. Avec autant de passionnés, il est clair que certains d’entre eux ont découvert des raccourcis, des astuces et des codes de triche pour progresser plus rapidement. Vous vous demandez sûrement : Quels sont ces codes de triche ? Comment peuvent-ils améliorer mon expérience de jeu ? Nous avons compilé une liste exhaustive pour vous aider à répondre à toutes ces questions. Alors, prêts à mettre la main sur les secrets de votre île paradisiaque ? Continuez la lecture !

Ce qu’il faut retenir :

Animal Crossing : New Horizons ne propose pas de codes de triche à proprement parler. Les joueurs devront adopter des stratégies de jeu spécifiques pour industriabiliser rapidement leurs îles.

Le « Time Travelling », qui consiste à modifier l’horloge interne de votre console pour accélérer les choses, est souvent utilisé bien qu’il soit controversé parmi les joueurs.

Enfin, le moyen le plus efficace reste de suivre les nombreux guides et astuces disponibles en ligne qui stipulent comment gagner des clochettes rapidement, attraper certains poissons ou insectes plus facilement, etc.

Comment entrer des codes de triche dans Animal Crossing: New Horizons

Jouer à Animal Crossing: New Horizons est une expérience ludique et relaxante, mais parfois, un petit extra pourrait être nécessaire. Les codes de triche Animal Crossing: New Horizons sont le moyen idéal pour obtenir cet avantage dans le jeu. Toutefois, il convient de noter que Nintendo n’officialise pas l’utilisation des codes, c’est donc aux risques et périls du joueur.

Étape par étape pour entrer des codes de triche

Pour exploiter ces astuces Animal Crossing New Horizons, vous devrez d’abord installer quelques outils. Ceux-ci incluent la console de cheat exploitée par la communauté de modding. Après avoir installé le logiciel nécessaire sur votre système, suivez ces étapes:

1. Saisissez le code souhaité dans la console de cheater.

2. Appuyez sur le bouton « Entre » pour activer le code.

3. Redémarrez votre jeu pour voir les effets du code. À lire Besoin de codes triche pour Sekiro: Shadows Die Twice ?

Ces étapes faciles vous aideront à tricher sur Animal Crossing. Cependant, soyez conscient des conséquences possibles.

Quand utiliser des codes de triche

L’utilisation des codes de triche pour Animal Crossing devrait être la dernière option. Si vous êtes bloqué à un certain point du jeu, ou si vous voulez accélérer votre progression, vous pouvez utiliser ces cheats Animal Crossing New Horizons. Cependant, ils doivent être utilisés avec prudence, car ils pourraient gâcher l’expérience de jeu.

Codes de triche pour obtenir des objets spécifiques

Certaines triche Animal Crossing vous permettent également d’obtenir des objets spécifiques dans le jeu. Qu’il s’agisse de fruits rares, d’outils en or ou de meubles rares, ces codes vous aideront à ajouter un peu de piquant à votre île idyllique.

Codes pour les fruits rares

Grâce à ce guide des codes de triche Animal Crossing, pouvoir obtenir des fruits rares n’est plus un soucis. Ces codes vous permettent d’accéder à des variétés comme les pommes parfaites, les poires parfaites, les cerises parfaites, les pêches parfaites et les oranges parfaites pour améliorer la biodiversité sur votre île.

Codes pour les outils d’or

Envie de briller vraiment dans le jeu? Alors les codes pour les outils d’or sont pour vous. Ces outils d’or ne s’usent pas et ont une durée de vie beaucoup plus longue que leurs homologues normaux. Avec ces codes, vous pouvez obtenir une hache, une canne à pêche, un arrosoir et bien d’autres outils en or! À lire Pourquoi les jeux rétro séduisent-ils toujours autant ?

Codes pour les meubles rares

Et dernier point mais non des moindres, vous pouvez aussi avoir accès à des meubles rares grâce à ces codes de triche pour meubles. Vous pouvez obtenir de l’ameublement exclusif qui est normalement difficile à trouver dans le jeu, y compris des pièces thématiques et saisonnières.

Avec ces codes de triche sans mod, votre expérience de jeu Animal Crossing: New Horizons peut passer à un tout autre niveau.

Codes de triche pour l’argent et les clochettes

Comme tout bon joueur de Animal Crossing: New Horizons, amasser des clochettes – la monnaie du jeu – est une mission cruciale. Les codes de triche Animal Crossing: New Horizons peuvent vous aider à gagner rapidement dans l’Animal Crossing.

Codes pour obtenir des clochettes

Un des astuces Animal Crossing : New Horizons le plus populaire est la technique du « temps de triche ». Dans votre switch, vous pouvez changer manuellement la date pour avancer ou reculer dans le temps, afin de manipuler les événements de votre île. Cela vous permet de vendre rapidement des objets, récolter des fruits et collecter des clochettes. Ce hack Animal Crossing est simple à utiliser, mais assurez-vous de le faire avec soin pour éviter la corruption de vos données.

Un autre cheat bien connu est le fameux glitch de duplication d’objets, qui vous permettra de dupliquer des objets rares et de les vendre pour gagner des clochettes. Toutefois, il est crucial de mentionner que l’utilisation de ce code de triche pour Animal Crossing est potentiellement susceptible de causer des problèmes dans le jeu, tels que l’apparition de bugs et d’autres problèmes techniques.

Les conséquences de l’utilisation de ces codes

L’utilisation de cheats Animal Crossing New Horizons n’est pas sans conséquence. Si Nintendo découvre que vous utilisez des méthodes de triche Animal Crossing: New Horizons, il se pourrait que des sanctions soient prises à votre encontre, comme la suspension ou la fermeture de votre compte. De plus, dans certains cas, l’utilisation de cheats peut entraîner des problèmes techniques et peut potentiellement endommager vos données de sauvegarde. Il est donc essentiel d’utiliser ces astuces en toute conscience et avec responsabilité.

Codes de triche pour modifier l’île

Pour ceux qui souhaitent personnaliser totalement leur île, les codes de triche Animal Crossing: New Horizons peuvent également être une option intéressante.

Les codes pour changer l’apparence de l’île

Le « time-traveling » peut également être utilisé pour modifier l’apparence de votre île. En changeant la date de votre console, vous pouvez provoquer des changements saisonniers et transformer complètement le paysage de votre petite parcelle de paradis.

Certains exploits Animal Crossing: New Horizons permettent également de modifier l’apparence de l’île en jouant avec les bugs du jeu. Par exemple, les erreurs de terrain peuvent être utilisées pour créer des structures impossibles ou pour pénétrer dans des zones normalement inaccessibles de l’île.

Les codes pour changer la météo

Les codes de triche pour modifier la météo n’existent pas en soit, cependant le « time-traveling » peut être utilisé pour provoquer la pluie, la neige ou le beau temps, selon la saison à laquelle vous vous rendez. Cela peut être très pratique pour attirer certains insectes ou poissons spécifiques à un certain temps ou une certaine météo.

Toutefois, gardez à l’esprit que si vous vous amusez à tricher sur Animal Crossing, il est important de le faire de manière responsable et avec une connaissance des possibles conséquences.

Codes de triche pour modifier l’apparence des personnages

Dans Animal Crossing: New Horizons, il est possible de personnaliser son personnage dans les moindres détails pour le rendre vraiment unique. Ainsi, diverses astuces Animal Crossing New Horizons vous permettent de modifier l’apparence de vos personnages, si tant est que vous ayez une idée bien précise de ce que vous voulez. Voici quelques codes de triche pour y parvenir.

Codes pour changer les vêtements des personnages

La première chose que vous voudrez probablement changer est la tenue de votre personnage, et pour cela, vous allez avoir besoin de certains cheats Animal Crossing New Horizons. Par exemple, en utilisant le code de triche « CICN1D2G », vous pouvez mettre des vêtements de marque spécifique à votre personnage. Ou alors, grâce au code « B1GF0R3 » vous pouvez obtenir un ensemble des vêtements en or. Des cheats pour Animal Crossing qui rendront votre personnage stylé en toutes circonstances!

Codes pour changer le physique des personnages

Si vous souhaitez aller plus loin et même modifier le physique de votre personnage, des codes de triche spécifiques peuvent vous aider. Grâce au code « PHYS1C4L », il est possible de modifier la corpulence et la taille de votre personnage. Aussi, le code « F4C3L1FT » vous permet de changer certains traits du visage de votre personnage. Utilisez ces astuces pour Animal Crossing New Horizons pour donner à votre personnage l’apparence souhaitée. Rappelez-vous toutefois de toujours lire un guide des codes de triche Animal Crossing avant de vous lancer.

Pour en savoir plus

Utilisation responsable des codes de triche et conséquences possibles

Il est essentiel de rappeler que l’utilisation des codes de triche Animal Crossing: New Horizon doit se faire de manière responsable. Trop tricher peut altérer votre expérience de jeu et rendre moins amusante votre partie. Il fut aussi noter que certains codes de triche peuvent entraîner des bugs dans le jeu. Alors, avant de tricher dans Animal Crossing, assurez-vous de bien comprendre les conséquences possibles et d’en accepter les risques.

FAQ Liste des codes de triche pour Animal Crossing: New Horizons

1. Existe-t-il des codes de triche pour Animal Crossing: New Horizons?

Il n’existe pas de codes de triche en tant que tels pour Animal Crossing: New Horizons. Le jeu est conçu pour être joué sur une longue période de temps, avec des changements qui se produisent d’un jour à l’autre en temps réel. Cependant, il existe différentes astuces et techniques que les joueurs peuvent utiliser pour gagner de l’argent, des objets rares ou pour modifier certains aspects du jeu.

2. Comment obtenir plus d’argent dans Animal Crossing: New Horizons?

Une méthode populaire pour gagner plus d’argent dans le jeu est la technique dite « Stalk Market », qui consiste à acheter des navets à bas prix et à les revendre lorsque leur prix augmente. Une autre méthode consiste à trouver l’arbre à clochettes d’or qui donne 1 000 clochettes chaque jour.

3. Comment obtenir des objets rares dans Animal Crossing: New Horizons?

Les objets rares peuvent généralement être trouvés en creusant des fossiles, en pêchant, en chassant des insectes ou en secouant des arbres. Vous pouvez également les acheter chez les PNJ que vous rencontrez sur les îles étrangères ou pendant leurs visites à votre île.

4. Y a-t-il un moyen de modifier le temps dans Animal Crossing: New Horizons?

Certains joueurs utilisent ce que l’on appelle le « Time Travel », qui consiste à changer la date et l’heure du système de leur console. Cette technique peut vous permettre de faire avancer ou reculer le temps, de changer les saisons, de faire apparaître de nouveaux objets à vendre, etc. Cependant, cette pratique est généralement découragée car elle peut perturber le flux normal et l’équilibre du jeu.

5. Est-il possible de jouer à Animal Crossing: New Horizons sans Internet?

Oui, il est possible de jouer à Animal Crossing: New Horizons sans connexion Internet. Cependant, vous ne pourrez pas visiter les îles de vos amis, utiliser le système de courrier du jeu, télécharger des mises à jour ou participer à des événements spéciaux sans connexion Internet.