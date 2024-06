Besoin de codes de triche pour The Witcher 3: Wild Hunt ?

Plongez-vous à nouveau dans le vaste monde de The Witcher 3 : Wild Hunt, reconnu comme l’un des meilleurs jeux de rôle de tous les temps avec plus de 250 récompenses à son actif. Mais cette fois, pourquoi ne pas pimenter un peu votre aventure en utilisant des codes de triche pour pimenter votre partie? Pensez-vous qu’il serait plus amusant de vaincre les monstres de Novigrad avec des compétences et des armes illimitées ? Dans cet article, nous vous fournissons une liste détaillée des meilleurs codes de triche pour maximiser votre expérience de jeu. Alors, êtes-vous prêts à découvrir tous les secrets de Geralt de Rivia?

Ce qu’il faut retenir:

Le code de triche ‘god’ offre à Geralt l’invincibilité. Il survit à tous les dégâts infligés par les ennemis pendant les combats.

Avec le code ‘addmoney’, les joueurs peuvent ajouter autant d’or qu’ils le souhaitent à leur inventaire, ce qui facilite les achats de matériel et d’équipement.

Le code de triche ‘additem (nom de l’article)’ permet aux joueurs d’ajouter n’importe quel objet ou équipement à leur inventaire, notamment des armes et des armures rares ou uniques.

Codes de triche pour la progression du personnage dans The Witcher 3: Wild Hunt

Dans l’incroyable univers de The Witcher 3: Wild Hunt, progresser niveau après niveau peut être une tâche ardue. Heureusement, nous avons quelques codes de triche The Witcher 3 qui vous aideront à faire monter Geralt rapidement en niveaux et à détruire ses ennemis en un rien de temps.

Boostez le niveau de Geralt

Si vous voulez donner un coup de pouce à Geralt et augmenter son niveau, vous pouvez utiliser le code triche Witcher 3 suivant :

Tapez « setlevel(x) » – remplacez le « x » par le niveau que vous souhaitez atteindre. Par exemple, si vous voulez atteindre le niveau 20, tapez « setlevel(20) ».

C’est l’un des cheat code Witcher 3 les plus utiles car il peut vous aider à sauter plusieurs niveaux de difficulté en un instant. Cependant, l’utilisation de ce code de façon répétée peut rendre le jeu moins difficile, et donc potentiellement moins amusant. N’oubliez pas que ces codes sont là pour vous aider, mais pas pour supprimer tous les défis du jeu ! À lire Besoin de codes de triche pour Dark Souls III ?

Mort instantanée des ennemis

Il y a des moments où vous voulez juste vous débarrasser d’un ennemi rapidement. Dans ces cas, le Guide de triche Witcher 3 a ce qu’il vous faut. Tapez le code command « killall » pour vaincre instantanément tous les ennemis autour de vous. Ça marche comme un charme!

Codes de triche pour acquérir des items et des équipements dans The Witcher 3: Wild Hunt

Que serait un chasseur de monstres sans son fidèle équipement ? The Witcher 3: Wild Hunt vous offre une multitude d’items et d’équipements pour vous aider lors de vos aventures. Cependant, si vous avez du mal à les obtenir, ces codes de triche The Witcher 3 peuvent vous aider.

Acquérir n’importe quel item

Qu’il s’agisse d’une armure spécifique ou d’une poignée de plantes médicinales, le Astuce The Witcher 3 suivant est utilisé pour ajouter n’importe quel item à votre inventaire. Le code est « additem(‘Name’) ». Remplacez « Name » par le nom de l’item que vous souhaitez obtenir.

Ajouter un item spécifique à l’inventaire

Parfois, vous savez déjà quel objet spécifique vous voulez ajouter à votre inventaire. Dans ce cas, utilisez ce code de triche Witcher 3 : « additem(‘item name’, count) » – il vous suffit de remplacer « item name » par le nom de l’objet que vous voulez et « count » par le nombre d’objets que vous désirez. À lire Besoin de codes triche pour Animal Crossing: New Horizons ?

Argent illimité

Enfin, si jamais vous vous trouvez court d’or, le code « addmoney(x) » vous permettra d’ajouter autant de pièces d’or que vous le souhaitez à votre inventaire. Remplacez « x » par le montant d’or que vous voulez.

Souvenez-vous, même si ces astuces The Witcher 3 sont amusantes à utiliser, elles peuvent enlever une partie du défi original du jeu. À utiliser avec discernement!

Cheat Codes for Exploring and Traveling in The Witcher 3: Wild Hunt

Si vous avez du mal à explorer le vaste monde de The Witcher 3: Wild Hunt, ne vous inquiétez pas, nous avons quelques Codes de triche The Witcher 3 qui vous aideront à voyager sans problème à travers Velen, Novigrad, Skellige et au-delà. Grâce à ces Cheats Witcher 3 Wild Hunt, vous pouvez voyager rapidement d’un point à un autre sans craindre d’être attaqué par des monstres ou des brigands.

Fast travel from anywhere

Pour commencer, disons que vous êtes au milieu de nulle part et désirez vous rendre rapidement dans une ville pour terminer une quête. L’utilisation du Code triche Witcher 3 « AllowFT(1) » vous permettra de voyager rapidement depuis n’importe quel endroit. Tapez simplement ce code dans la console, et vous pouvez immédiatement choisir votre destination sur votre carte. C’est une Astuce The Witcher 3 qui vous permet d’économiser du temps sur vos déplacements et de vous concentrer sur l’action et l’histoire.

Unlock all Travel Points

Si vous n’êtes pas encore passé par un lieu mais que vous souhaitez vous y rendre, il y a également un Code triche Witcher 3 pour cela. Tapez « ShowAllFT(1) » dans la console, et tous les points de voyage rapide seront disponibles pour vous. Avec ce Cheat Code Witcher 3, vous n’avez plus besoin d’explorer toutes les routes et tous les sentiers pour débloquer les points de voyage rapide.

Weather and Time Control Cheat Codes in The Witcher 3: Wild Hunt

Les codes de triche ne sont pas seulement des outils fonctionnels pour améliorer vos compétences ou obtenir des objets. Ils peuvent aussi contribuer à améliorer l’atmosphère et l’expérience de jeu. The Witcher 3 offre une série de commandes qui vous permettent de contrôler la météo et le temps du jour.

Change the Weather

Pour changer la météo, utilisez le code « SetWeather(« wtRain ») » pour faire pleuvoir à votre guise. Si vous préférez un ciel clair, tapez « setweather(« wtClear01 ») ». Ces Astuces The Witcher 3: Wild Hunt vous permettent de créer un climat parfait pour votre prochaine bataille épique ou un moment romantique.

Change the Time of the Day

Vous voulez faire un combat épique sous un clair de lune intense? Vous pouvez utiliser le code « settime(#) » pour changer l’heure de la journée, où # est le nombre d’heures que vous voulez avancer. Un autre Truc et astuce Witcher 3 est le code « makeitrain » pour déclencher une averse et « stoprain » pour l’arrêter.

Ces Soluces The Witcher 3 sont parfaites pour ajouter une touche personnelle à votre expérience de jeu et pour créer une atmosphère qui correspond à votre humeur. Tricher peut sembler un peu lâche, mais dans un monde RPG aussi expansif et dynamique que The Witcher 3, cela peut vous aider à maximiser votre plaisir. Que vous vouliez voyager rapidement, changer la météo, ou gérer le temps, ces codes de triche sont là pour vous guider à travers le monde de The Witcher 3 : Wild Hunt. Alors allez-y, tapez ces codes et prenez le contrôle de votre aventure dans The Witcher 3 !

Cheats and Hints for Character Abilities and Powers in The Witcher 3: Wild Hunt

Les jeux RPG comme The Witcher 3 sont pleins d’actions intenses. Plus souvent qu’autrement, ces actions nécessitent que Geralt, le personnage que vous contrôlez, soit à son meilleur état possible. Voici donc quelques codes de triche The Witcher 3 qui peuvent vous donner un avantage dans ce domaine.

Stamina Illimitée

Souvent, vous vous trouvez à manquer d’endurance pendant une bataille chaude, rendant difficile le contrecoup en temps opportun. Heureusement, avec un code triche simple, vous pouvez vous assurer que cela n’arrive plus. Entrez simplement le code « Ciri » et profitez de l’endurance illimitée. C’est l’un des meilleurs Truc et astuce Witcher 3 pour mettre les chances de combat en votre faveur.

Débloquer tous les sortilèges

L’univers de The Witcher 3 est riche en magie et en sorts. En tant que sorceleur, Geralt a accès à une myriade de sorts pouvant être utilisés à son avantage. Cependant, l’accès à certains de ces sorts peut prendre beaucoup de temps. Heureusement, quelqu’un a réalisé cette situation et a créé un cheat code grâce auquel tous les sorts peuvent être déverrouillés instantanément. Simplement entrer le code « allspells » fera l’affaire. C’est vraiment un Guide de triche Witcher 3 indispensable!

Santé illimitée

Enfin, probablement le meilleur Codes de triche pour The Witcher 3 en français que tout joueur peut souhaiter est celui qui vous donne une santé illimitée. Que vous soyez sous une pluie de coups d’épée ou en plein cœur d’une horde de monstres, ce cheat code vous gardera en vie. Entrez simplement « botch » et regardez votre barre de santé rester pleine quelles que soient les circonstances. C’est vraiment un Triche de jeu RPG The Witcher 3 qui peut tout bouleverser.

Pour approfondir votre exploration de The Witcher 3

Les codes de triche The Witcher 3 sont un excellent moyen d’explorer en profondeur le monde riche et diversifié de ce jeu RPG populaire. Que ce soit pour être invincible au combat, avoir un accès illimité au butin ou simplement rendre l’exploration du jeu plus facile, ces codes de triche sont une excellente addition à l’arsenal de tout joueur de Witcher 3.

Mais rappelez-vous, même si ces codes de triche peuvent vous donner un avantage significatif, la véritable gratitude vient de jouer au jeu comme il a été conçu et d’apprendre à maîtriser les systèmes et les mécaniques par vous-même. Profitez-en mais ne perdez pas de vue le plaisir de l’immersion dans le monde divers et complexe de The Witcher 3: Wild Hunt!

https://www.youtube.com/watch?v=

FAQ sur la liste des codes de triche pour The Witcher 3: Wild Hunt

1. Quels sont les codes de triche les plus populaires pour The Witcher 3: Wild Hunt?

Les codes de triche populaires comprennent notamment « god » qui permet l’invincibilité, « addmoney(x) » qui donne une certaine quantité d’argent, et « additem(‘item’) » pour ajouter n’importe quel objet à l’inventaire.

2. Comment entrer les codes de triche dans The Witcher 3: Wild Hunt?

Pour entrer les codes de triche, vous devez d’abord activer la console de débogage. Ensuite, ouvrez la console en appuyant sur la touche tilde (~) ou la touche F2. Entrez ensuite le code de triche et appuyez sur Entrée.

3. Les codes de triche peuvent-ils affecter ma progression de jeu sur The Witcher 3: Wild Hunt?

L’utilisation de codes de triche ne devrait pas affecter directement votre progression dans le jeu. Cependant, leur usage peut rendre le jeu beaucoup plus facile et peut altérer votre expérience de jeu.

4. Est-ce que l’utilisation des codes triche dans The Witcher 3: Wild Hunt est autorisée?

L’utilisation des codes de triche est généralement admise pour un usage personnel et non compétitif. Cependant, on recommande de faire une copie de votre sauvegarde avant de les utiliser pour éviter tout problème potentiel.

5. Y-a-t’il des codes de triche pour débloquer toutes les compétences dans The Witcher 3: Wild Hunt?

Oui, en utilisant le code de triche « addabl(‘x’) » où ‘x’ est le nom de la compétence que vous voulez débloquer, vous pouvez débloquer n’importe quelle compétence dans le jeu.