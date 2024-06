Besoin de codes de triche pour Baldur’s Gate II: Shadows of Amn?

De sortie depuis l’an 2000 et fort de plusieurs millions de copies vendues, Baldur’s Gate II: Shadows of Amn demeure l’un des jeux de rôle les plus aimés de tous les temps. Mais avez-vous jamais rêvé de pouvoir déjouer certaines règles qui vous ralentissaient dans votre progression ? C’est ici que nous intervenons avec un arsenal de codes de triche pour enrichir votre expérience de jeu. Prêts à découvrir des secrets cachés derrière les ombres d’Amn? Alors, continuez votre lecture !

Ce qu’il faut retenir :

Pour activer les codes de triche, ouvrez le fichier ‘Baldur.ini’ et ajoutez ‘Debug Mode=1’ sans les guillemets. Sauvegarder et lancer le jeu. Pressez ‘Ctrl + Espace’ pour ouvrir la console de triche.

Le code ‘CLUAConsole:CreateCreature(« nom_du_monstre »)’ vous permet de créer n’importe quel monstre dans le jeu. Remplacez ‘nom_du_monstre’ par le nom réel du monstre.

Avec ‘CLUAConsole:SetCurrentXP(value)’, vous pouvez obtenir n’importe quelle quantité d’expérience. Remplacez ‘value’ par la quantité désirée d’expérience.

Les bases des codes de triche pour Baldur’s Gate II

Pour tous les fans de Baldur’s Gate II, l’un des incontournables du jeu de rôle, nous avons une surprise pour vous. Prenez une pause de la guerre des cinq soleils et regardez de près les inside secrets du monde des codes de triche Baldur’s Gate II. Vous avez toujours voulu faire passer votre personnage au niveau supérieur ou peut-être acquérir cet objet rare qui vous a toujours échappé ? Grâce aux BG2 codes triche, vos rêves de jeu sont à portée de main.

Comprendre le fonctionnement des codes de triche

Des jeux comme Baldur’s Gate II sont conçus pour être difficile, pour un défi. Cependant, si vous êtes coincé ou simplement curieux de voir ce qu’une armée d’ogres aurait l’air dans votre camp, les Cheats Baldur’s Gate II sont là pour vous. Mais comment les utiliser?

Première étape, c’est de déverrouiller la console de commandes. Cette console spéciale vous permet d’entrer les cheat codes. Pour accéder à cette console, vous devrez modifier le fichier Baldur.ini dans le répertoire du jeu en ajoutant la ligne ‘Debug Mode=1’ sous le segment ‘[Program Options]’. Ensuite, pendant le jeu, pressez ‘Ctrl + Space’ pour ouvrir la console de commandes. À lire Quels sont les codes de triche pour Celeste ?

Comment entrer les codes

Entrer les codes n’est pas une tâche difficile à faire. Une fois la console des codes de triche Baldur’s Gate II ouverte, il suffit simplement de taper le code que vous voulez utiliser. Chaque code a un format spécifique qu’il faut respecter. Par exemple, l’ajout de statistiques à un personnage nécessite le code ‘CLUAConsole:SetCurrentXP(« XXXX »)’, où ‘XXXX’ est le nombre d’expérience que vous voulez attribuer à votre personnage.

En règle générale, il est judicieux d’être prudent lorsque vous entrez des codes afin de ne pas faire d’erreurs qui pourraient potentiellement causer des problèmes de jeu.

Autres conseils pour l’utilisation des codes

L’utilisation des astuces de Baldur’s Gate II peut se faire facilement et de manière sûre. Cependant, il existe quelques précautions à prendre pour éviter des bugs de jeu indésirables ou même la corruption de vos fichiers de sauvegarde.

En particulier, assurez-vous de faire une sauvegarde de votre partie avant d’utiliser un code de triche. Certains codes peuvent avoir des effets indésirables sur vos fichiers sauvegardés, il est donc toujours préférable de pouvoir revenir à une sauvegarde antérieure.

En outre, essayez d’éviter de tricher dans des zones où il y a beaucoup de PNJ ou de créatures, comme cela pourrait causer des erreurs de script et des problèmes de performance. Enfin, si vous rencontrez des problèmes après avoir utilisé un code, essayez de redémarrer le jeu ou rechargez une sauvegarde précédente. Parfois, cela peut corriger les problèmes. À lire Besoin de codes de triche pour The Witcher 3: Wild Hunt ?

Alors là vous avez. Maintenant que vous avez les bases, vous êtes prêt à explorer le monde des codes de triche de Baldur’s Gate II. Bon jeu et amusez-vous bien !

Liste des codes de triche pour Baldur’s Gate II: Shadows of Amn

Vous avez besoin de quelques BG2 Astuces de plus pour survivre à Athkatla et à ses alentours? Pas de problème! Nous allons vous présenter ici toute une panoplie de Codes de Triche pour Baldur’s Gate II utiles pour améliorer vos statistiques, votre inventaire, votre progression dans le jeu, et vos performances en combat.

Codes de triche pour les stats des personnages

Que vous cherchiez à booster votre puissance de frappe, votre robustesse, ou votre charme, voici quelques Codes Triche Baldur’s Gate II qui pourraient vous convenir :

– Pour augmenter votre force à 18 (la valeur maximale), tapez « CLUAConsole:SetCurrentAbility(myself,12,18) ».

– Pour augmenter votre dextérité à 18, tapez « CLUAConsole:SetCurrentAbility(myself,2,18) ».

– Pour augmenter votre charisme à 18, tapez « CLUAConsole:SetCurrentAbility(myself,6,18) ».

Codes de triche pour l’inventaire des personnages

Si votre inventaire commence à faire grise mine, ces BG2 codes triche pourraient bien être le coup de pouce dont vous avez besoin.

– Pour ajouter une épée longue de qualité +1 à votre inventaire, tapez « CLUAConsole:CreateItem(« SW1H01″) ».

– Pour ajouter un arc composite long +1 à votre inventaire, tapez « CLUAConsole:CreateItem(« BOW03″) ».

– Pour ajouter une amulette de protection +1 à votre inventaire, tapez « CLUAConsole:CreateItem(« AMUL01″) ».

Codes de triche pour la progression du jeu

Parfois, vous pourriez vouloir sauter certaines parties du jeu ou simplement accélérer votre progression. Ces Cheats Baldur’s Gate II sont là pour ça!

– Pour passer directement au Chapitre 2, tapez « CLUAConsole:SetGlobal(« Chapter », »GLOBAL »,2) ».

– Pour déverrouiller toutes les zones de la carte, tapez « CLUAConsole:ExploreArea() ».

– Pour débloquer toutes les quêtes, tapez « CLUAConsole:SetQuestDone() ».

Codes de triche pour les combats

Les batailles et combats sont d’importants aspects de Baldur’s Gate II. Voici quelques Baldur’s Gate 2 codes de triche pour vous donner un avantage:

– Pour tuer instantanément un ennemi, tapez « CLUAConsole:Kill(« nom de l’ennemi ») ».

– Pour vous rendre invincible, tapez « CLUAConsole:EnableCheatKeys() ».

– Pour déclencher une attaque critique à chaque coup, tapez « CLUAConsole:SetCurrentAttack(myself,50) ».

Voilà pour cette section sur les Codes de Triche pour Baldur’s Gate II. Nous espérons que vous trouverez ces trucs et astuces utiles dans votre aventure à travers Amn!

Risques et bénéfices de l’utilisation des codes

Peser les avantages de l’utilisation des codes

Si vous êtes bloqué à un certain point du jeu, ou si vous êtes simplement curieux de découvrir les possibilités cachées, l’utilisation des Codes de triche pour Baldur’s Gate II peut grandement améliorer votre expérience de jeu. Les codes de triche peuvent, par exemple, vous donner accès à des armes et des armures puissantes dès le début du jeu, vous permettre de passer des sections particulièrement difficiles ou vous donner l’opportunité d’explorer les scénarios alternatifs et les fins de jeu.

L’utilisation des codes de triche peut aussi offrir un certain niveau d’amusement supplémentaire. Par exemple, vous pouvez voir ce qui se passe si votre personnage possède une compétence spécifique à un niveau particulièrement haut, ou si vous avez en votre possession un objet normalement inaccessible à ce stade du jeu.

Les risques potentiels

Cependant, l’utilisation de ces conseils et astuces Baldur’s Gate II comporte aussi des risques. Premier point, ils peuvent parfois déclencher des bugs, allant de simples gelures d’écran à des crashes dévastateurs qui peuvent potentiellement corrompre votre sauvegarde. Il est donc important d’utiliser ces codes avec prudence et de toujours garder des sauvegardes de votre progression.

En outre, l’utilisation des cheats Baldur’s Gate II peut également réduire le défi et le sentiment d’accomplissement que vous obtenez en surmontant les difficultés du jeu de façon légitime. En effet, l’obtention facile de puissantes armes ou de grands niveaux de compétence peut rendre le jeu moins intéressant sur le long terme.

Pour en savoir plus

Cet article a proposé une exploration en profondeur des codes de triche Baldur’s Gate II. Nous avons couvert la manière d’utiliser ces codes, une multitude de codes pour modifier les statistiques des personnages, manipuler l’inventaire et influencer le déroulement du jeu, tout en vous faisant part de quelques conseils pour minimiser les éventuels problèmes techniques. Cependant, gardez à l’esprit que l’usage des cheats doit compléter votre expérience de jeu, et non la définir.

Si vous souhaitez découvrir d’autres astuces et conseils pour améliorer votre expérience de jeu, ou si vous voulez découvrir d’autres jeux géniaux dignes de votre intention, n’hésitez pas à lire d’autres articles sur notre blog. Que vos aventures à Baldur’s Gate II soient aussi amusantes que gratifiantes, que ce soit avec ou sans l’aide de codes de triche. Profitez du jeu, c’est le plus important après tout !

FAQ sur la liste des codes de triche pour Baldur’s Gate II: Shadows of Amn

1. Quels sont les codes de triche les plus utilisés dans Baldur’s Gate II: Shadows of Amn ?

Pour activer les codes de triche dans Baldur’s Gate II, vous devez d’abord ouvrir le fichier Baldur.ini et ajouter la ligne ‘Debug Mode=1’ sous le titre ‘[Program Options]’. Les codes de triche les plus couramment utilisés incluent CTRL+I pour l’invisibilité, CTRL+R pour soigner un personnage sélectionné, et CTRL+Y pour tuer un personnage sélectionné.

2. Comment activer les codes de triche dans Baldur’s Gate II: Shadows of Amn ?

Pour activer les codes de triche dans Baldur’s Gate II, ouvrez le fichier Baldur.ini, ajoutez la ligne ‘Debug Mode=1’ sous le titre ‘[Program Options]’, puis sauvegardez et fermez le fichier. Une fois en jeu, appuyez sur CTRL+ESPACE pour ouvrir la console, puis entrez vos codes de triche.

3. Les codes de triche fonctionnent-ils dans toutes les versions de Baldur’s Gate II: Shadows of Amn ?

Oui, les codes de triche fonctionnent dans toutes les versions de Baldur’s Gate II. Cependant, dans la version Enhanced Edition, l’activation des codes de triche est légèrement différente. Pour cette version, vous devez créer un nouveau fichier appelé Baldur.lua, ajouter ‘SetPrivateProfileString(‘Program Options’,’Debug Mode’,’1′)’ à ce fichier, puis l’enregistrer.

4. Est-ce qu’utiliser des codes de triche peut affecter mon expérience de jeu ou mes sauvegardes ?

Utiliser des codes de triche peut certainement modifier votre expérience de jeu en facilitant certaines parties du jeu. Cependant, il n’y a aucun risque connu pour vos sauvegardes de jeu. Il est toujours recommandé de sauvegarder avant d’utiliser des codes de triche, au cas où vous souhaiteriez revenir à une partie non modifiée du jeu.