Besoin de codes de triche pour Mass Effect 2 ? Trouvez-les ici

Dans l’univers vaste et fascinant de Mass Effect 2, qui compte plus de 70 heures de gameplay, les codes de triche peuvent parfois s’avérer utiles pour optimiser votre expérience de jeu. Envie de booster les capacités de votre Shepard ou simplement ouvrir de nouvelles brèches narratives ? C’est ici que ça se passe. Les astuces et codes de triche que nous allons dévoiler peuvent transformer votre parcours du jeu de manière significative. Alors, prêts à libérer tout le potentiel de Mass Effect 2 ? Découvrez sans plus attendre notre liste détaillée réservée aux amateurs de la saga.

Ce qu’il faut retenir :

Pour utiliser les codes de triche dans Mass Effect 2, il est d’abord nécessaire d’activer la console de triche, en modifiant le fichier de configuration du jeu sur votre ordinateur.

Les codes de triche permettent d’obtenir des bonus divers, tels que de l’argent supplémentaire (givecredit [montant]), débloquer toutes les compétences (« givesuperarmor » ou « givesupergun ») ou encore devenir invincible (« god »).

Ces codes peuvent toutefois venir altérer l’expérience de jeu et leur utilisation excessive peut gâcher certains aspects narratifs et de progression dans Mass Effect 2.

Les codes de triche pour améliorer les compétences

Les codes de triche Mass Effect 2 vous offrent une palette entière de possibilités nouvelles pour personnaliser votre expérience de jeu. Que vous cherchiez à améliorer vos compétences ou obtenir des crédits bonus, le Guide de triche Mass Effect 2 est là pour vous aider.

Crédits bonus

En matière de triches Mass Effect 2, les crédits bonus sont une aide précieuse. En utilisant le code de triche de jeu Mass Effect 2 « addcredits » suivi du nombre de crédits que vous voulez ajouter à votre total, vous pouvez augmenter vos ressources en un claquement de doigts. Par exemple, en tapant « addcredits 1000 », vous ajouterez instantanément 1000 crédits à votre solde. C’est une excellente façon d’acquérir rapidement de l’équipement de pointe ou des améliorations sans avoir à économiser pendant des heures.

Amélioration des compétences

Les codes cheat Mass Effect 2 ne se limitent pas aux crédits. Ils peuvent également vous aider à booster vos compétences afin de rendre votre personnage encore plus puissant. En utilisant le code « setparagon » ou « setrenegade », suivi d’un nombre allant jusqu’à 1000, vous pouvez instantanément améliorer votre niveau de moralité paragon ou renégat. Par exemple, en saisissant « setparagon 500 », votre personnage développera instantanément la moitié du chemin vers une moralité paragon complète. C’est une excellente façon d’accentuer l’influence de votre personnage et de débloquer de nouvelles options de dialogue. À lire Besoin de codes de triche pour Dragon Age: Inquisition ?

Les codes de triche pour la personnalité et l’apparence des personnages

Le Mass Effect 2 guide de triche n’est pas seulement utile pour renforcer vos compétences et acquérir des ressources, il peut aussi vous aider à personnaliser l’apparence et la personnalité de votre personnage.

Modifier l’apparence

Le guide des codes de triche Mass Effect 2 comprend plusieurs codes qui vous permettent de changer l’apparence de votre personnage. En utilisant le code de triche « headmorph », suivi du nom de l’apparence que vous voulez, vous pouvez changer la tête de votre personnage. Il existe de nombreux choix disponibles, alors qu’attendez-vous pour donner à votre commande Shepard une toute nouvelle allure ?

Ajuster la personnalité et les attitudes

En plus de l’apparence, votre Mass Effect 2 codes secrets vous permettent également de manipuler la personnalité de votre personnage. En utilisant le code « adjustmorality », suivi du nombre que vous voulez, vous pouvez augmenter la moralité de votre personnage paragon ou renégat d’une quantité fixe. C’est une excellente façon de garantir que votre personnage est soit le paragon de vertu, soit le renégat rebelle que vous désirez. Faites attention, cependant, car la moralité influence de nombreux aspects du jeu, y compris les relations avec les autres personnages et l’issue de certaines missions. Alors, utilisez avec prudence !

Les codes de triche pour gagner des items spécifiques

Mass Effect 2 astuces et secrets sont là pour donner un avantage à votre jeu. D’un simple clic, vous pouvez vous procurer une gamme d’armes ou d’armures, sans avoir besoin de débloquer avant. À lire Besoin de codes de triche pour Baldur’s Gate II: Shadows of Amn?

Gagner des armes spécifiques

L’une des triches Mass Effect 2 les plus excitantes concerne les armes spécifiques. Si vous êtes fatigué de lutter avec votre équipement de départ ou que vous voulez simplement profiter de plus de puissance de feu, ces codes de triche sont faits pour vous.

Il vous suffit d’ouvrir la console de commande (généralement en appuyant sur la touche ~ ou `), puis de saisir les codes suivants selon l’arme que vous souhaitez :

giveitem self 10 heavy1 pour obtenir l’Avalanche.

giveitem self 10 heavy2 pour obtenir le canon à particules.

giveitem self 10 heavy3 pour décrocher le lance-flammes.

Gagner des armures

Le même principe s’applique aux armures. Si vous voulez abaisser votre temps de recharge ou augmenter votre résistance aux dégâts, les codes cheat Mass Effect 2 peuvent vous aider.

Pour obtenir une armure en particulier, ouvrez la console de commande et tapez:

giveitem self 10 armor1 pour obtenir l’Armure de sang de dragon.

giveitem self 10 armor2 pour avoir l’Armure Archonte de Cerberus.

giveitem self 10 armor3 pour obtenir l’Armure de pouvoir terrestre.

Les codes de triche pour manipuler le jeu

Vous pouvez même contrôler le déroulement du jeu, grâce à certaines Mass Effect 2 triches et astuces. Que vous ayez envie d’éviter les missions ou modifier la difficulté du jeu, ces cheats sont là pour vous rendre le jeu plus facile.

Éviter les combats et missions

Si vous n’avez pas envie de vous lancer dans une mission ou une bataille, vous pouvez utiliser les codes de triche pour les sauter. Pour cela, il suffit de taper le code ghost dans la console de commande. Vous serez alors libéré de toute contrainte de missions jusqu’à ce que vous saisissiez walk pour revenir à la normale.

Modifier la difficulté du jeu

Etes-vous fatigué des défis ou trouvez-vous le jeu trop facile? Pas de problème. Les trucs et astuces Mass Effect 2 peuvent également modifier la difficulté du jeu. Pour augmenter ou diminuer le niveau, ouvrez la console de commande et tapez setdifficulty [value]. Remplacez [value] par un nombre de 0 (facile) à 3 (difficile).

C’est aussi simple que cela! Avec ces codes, vous avez le contrôle de votre vaisseau et de votre équipe dans la mythique saga de BioWare. Profitez-en au maximum, et que la force soit avec vous!

Comprendre et utiliser les codes de triche

Dans Mass Effect 2, comme pour beaucoup de jeux vidéo, l’utilisation de codes de triche peut grandement améliorer votre expérience de jeu. Cependant, il est essentiel de comprendre comment les utiliser correctement pour éviter tout problème.

Instructions pour la saisie des codes

Avant toute chose, pour utiliser les Cheats de Mass Effect 2 ou Mass Effect 2 codes secrets, il est primordial de savoir comment les saisir. Commencez par ouvrir la console du jeu, généralement accessible en appuyant sur la touche ‘°’ ou ‘Tabulation’. Ensuite, entrez le code de triche que vous souhaitez utiliser.

Assurez-vous de respecter les majuscules et les espaces que le code nécessite. Certains triches du jeu Mass Effect 2 nécessitent que vous insériez des valeurs supplémentaires, comme le nombre d’objets que vous souhaitez ajouter à votre inventaire. Faites également très attention à ne pas faire de fautes de frappe, au risque de perturber le jeu.

Éthique des codes de triche

L’utilisation de codes de triche Mass Effect 2, tout comme le cheat codes Mass Effect 2 est un choix personnel et dépend de la façon dont vous voulez profiter du jeu. Certains joueurs peuvent voir l’usage des codes de triche de jeu Mass Effect 2 comme une trahison de l’expérience de jeu originale. D’autres, en revanche, peuvent les considerer comme des outils faisant partie du jeu qui peuvent améliorer leur expérience.

Il faut garder à l’esprit que les astuces de jeu Mass Effect 2 sont là pour être utilisées et pour profiter pleinement de votre jeu. Rien ne vous oblige à les utiliser si vous ne le souhaitez pas. En fin de compte, c’est votre jeu, donc jouez-le comme vous le voulez !

Pour en savoir plus

En résumé, les codes de triche Mass Effect 2 peuvent apporter une dimension supplémentaire à votre expérience de jeu. Que vous cherchiez à débloquer toutes les compétences, obtenir des objets spécifiques ou simplement à rendre les combats un peu plus gérables, il existe un code pour tricher à Mass Effect 2 qui répondra à votre besoin.

Attention à bien utiliser les codes

Cependant, rappelez-vous toujours de prendre des précautions lorsque vous utilisez les triches Mass Effect 2. Assurez-vous de comprendre comment fonctionne un cheat code Mass Effect 2 avant de l’implémenter, pour éviter de gâcher votre partie. Lorsqu’ils sont utilisés correctement, les Mass Effect 2 triches et astuces peuvent vous emmener vers des galaxies que vous n’auriez jamais imaginées. Alors, partez à l’aventure avec prudence, et amusez-vous !

FAQ Liste des codes de triche pour Mass Effect 2

1. Quels sont les codes de triche pour Mass Effect 2 ?

Il n’y a pas de codes de triche conventionnels dans Mass Effect 2. Cependant, vous pouvez utiliser la console de commande du jeu sur PC pour déverrouiller certains éléments et compétences. Mais toujours faire attention car cela peut rendre le jeu instable.

2. Comment activer les codes de triche dans Mass Effect 2 ?

Pour activer les codes de triche, vous devez lancer le jeu depuis l’invite de commande ou modifier le raccourci du jeu pour inclure la ligne de commande « -enableconsole ». Cela vous permettra ensuite d’ouvrir la console de commande avec la touche `~` pendant le jeu.

3. Quels types de triche peut-on activer avec la console de commande dans Mass Effect 2 ?

Avec la console de commande, vous pouvez principalement modifier les statistiques du jeu, ajouter des ressources, déverrouiller des compétences ou changer le niveau de vos personnages. Prenez note que l’activation de ces triches peut affecter le déroulement du jeu et causer des problèmes de sauvegarde.

4. L’utilisation des codes de triche peut-elle entrainer une interdiction de mon compte par EA ?

Utiliser des codes de triche ou manipuler la console de commande peut contrevenir aux conditions d’utilisation d’EA, ce qui pourrait entraîner des sanctions, y compris l’interdiction de votre compte. Il est donc recommandé de ne pas utiliser de triche, surtout en mode multijoueur.