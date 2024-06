Besoin de codes de triche pour Fallout 4 ? Voici une liste

Passionnés de Fallout 4, vous savez combien ce jeu sorti en 2015 peut être complexe. Avec ses 228 quêtes, il n’est pas étonnant de vouloir parfois contourner les règles. Mais comment ? Connaissez-vous tous les codes de triche existants ? Dans cet article, nous avons regroupé une liste de ces précieux codes afin de vous aider à survivre dans le Wasteland de Boston. Alors, êtes-vous prêts à maîtriser votre environnement post-apocalyptique comme jamais auparavant ? Découvrez toute notre liste de codes de triche, vous ne le regretterez pas !

Ce qu’il faut retenir :

Les codes de triche, ou commandes de la console, permettent de modifier de nombreux aspects du jeu Fallout 4, tels que les munitions, l’XP, l’argent, etc.

Pour utiliser ces codes, ouvrez la console en appuyant sur ~ (la touche à gauche de ! sur la plupart des claviers), tapez le code puis appuyez sur Entrée.

Attention, l’utilisation de ces cheat codes peut nuire à l’expérience de jeu, retirant tout challenge et toute progression. Utilisez-les avec précaution.

Les différents types de codes de triche dans Fallout 4

Il existe plusieurs groupes de codes de triche Fallout 4. Chaque code est conçu pour une fonction spécifique, que ce soit pour obtenir des objets, modifier le gameplay, ajuster votre personnage ou même bénéficier de capacités spéciales. Explorons plus en détail.

Les codes pour obtenir des objets

Le jeu Fallout 4 triche vous offre un avantage notable. Grâce aux codes spécifiques, vous pouvez obtenir des objets en un instant, que ce soit des armes, des armures, des munitions ou même des stimpacks pour vous garder en vie. Cela élimine le besoin de fouiller chaque coin pour trouver des objets de valeur. Utilisez ces codes pour obtenir exactement ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

Les codes pour modifier le gameplay

Triches Fallout 4 vous permet également de modifier votre expérience de jeu. Vous voulez faire face à un défi plus grand ? Augmentez le niveau de difficulté avec un code. Vous désirez bouger plus vite ou voler dans les airs ? Il y a des codes pour cela également. La modification du gameplay peut rendre votre aventure dans le Wasteland plus amusante ou plus difficile, selon vos préférences. À lire Besoin de codes de triche pour Mass Effect 2 ? Trouvez-les ici

Les codes pour modifier son personnage

Que vous souhaitiez changer l’apparence de votre personnage, peaufiner certaines de ses capacités ou même ajuster ses points de compétences, le Guide codes Fallout 4 peut vous aider. Les codes de modification de personnage sont efficaces pour personnaliser votre expérience Fallout 4 selon vos envies.

Les codes pour bénéficier de capacités spéciales

Les capacités spéciales dans Fallout 4 peuvent transformer l’expérience de jeu en quelque chose de vraiment unique. Grâce à des codes Fallout 4, vous pouvez désactiver les dégâts de chute, devenir immortel ou même obtenir un caméléon en bonus, qui vous rendra invisible lorsque vous vous accroupissez. Ces codes rendent non seulement le jeu plus amusant, mais aussi plus aventureux.

Quel que soit le type de triche que vous recherchez, que vous soyez un débutant qui a besoin d’un coup de pouce ou un joueur expérimenté à la recherche de nouveaux défis, il existe des codes de triche Fallout 4 qui vous seront certainement utiles. N’oubliez pas, le plus important est de vous amuser !

Comment rentrer les codes de triche dans Fallout 4

Utiliser les Codes de triche Fallout 4 peut être un véritable avantage pour avancer plus rapidement dans le jeu. Cependant, il est important de savoir comment les rentrer correctement pour éviter des problèmes ou des bugs. Dans cette section, nous vous expliquerons comment ouvrir la console de commandes et comment entrer les codes de triche de manière adéquate. À lire Besoin de codes de triche pour Dragon Age: Inquisition ?

Ouvrir la console de commandes

Avant tout, pour utiliser les Cheats Fallout 4 sur PC, vous devrez d’abord accéder à la console de commande. Ne vous inquiétez pas, ce n’est pas aussi compliqué que cela peut paraître!

Pour ouvrir la console de commandes, vous n’avez qu’à appuyer sur la touche « ~ » (tilde) sur votre clavier. Vous la trouverez généralement en haut à gauche, juste en dessous de la touche « Echap » et au-dessus de la touche « Tab ». Une fois que vous avez appuyé sur « ~ », une fenêtre s’ouvrira à l’écran où vous pourrez taper les codes.

Il est important de préciser que les codes ne fonctionneront pas sur les consoles telles que la PS4 ou la Xbox. Par conséquent, les Fallout 4 cheats PC sont exclusifs aux joueurs PC.

Entrer les codes de triche correctement

Une fois la console de commandes ouverte, vous serez prêt à entrer vos Codes Fallout 4. Pour cela, il vous suffit d’écrire le code souhaité, puis d’appuyer sur « Entrée ». Voilà, c’est aussi simple que cela!

Cela dit, il y a quelques astuces à garder en tête. Par exemple, si le code comporte des espaces, vous devrez les inclure lorsque vous taperez le code. D’autre part, assurez-vous de taper le code correctement: les codes de triche sont sensibles à la casse, donc si le code original est en majuscules, vous devrez taper tout le code en majuscules.

Un point à retenir est que vous ne subirez aucun effet si vous entrez un code de triche pendant que vous êtes dans le menu de pause. Ainsi, assurez-vous de revenir au jeu avant de taper le code.

Donc, en bref, c’est aussi facile que cela d’utiliser le Guide codes Fallout 4! Avec ces conseils en tête, vous pourrez avancer dans le jeu tout en profitant des avantages des codes de triche.

Liste des codes de triche pour Fallout 4

Le grand univers de Fallout 4 regorge de mystères, de personnages intrigants et de quêtes excitantes. Malheureusement, le monde post-apocalyptique peut aussi être impitoyablement difficile. Grâce aux codes de triche Fallout 4, vous pourrez non seulement survivre mais aussi dominer les Terres désolées. Que vous cherchiez à obtenir des objets convoités, à modifier le gameplay, à personnaliser votre personnage ou à bénéficier de capacités spéciales, ces codes vont vous aider.

Codes de triche pour obtenir des objets

Les codes Fallout 4 pour obtenir des objets permettent d’accéder instantanément à des ressources précieuses, des armes puissantes ou des armures exclusives. Par exemple, « player.additem 00075fe4 » vous donnera un pistolet Alien alors que « player.additem 00171b2b » vous permettra d’obtenir l’armure de combat X-01. Rappelez-vous, cependant, que l’utilisation excessive de ces triches Fallout 4 peut enlever une part du challenge du jeu.

Codes de triche pour modifier le gameplay

Envie de changer votre expérience de jeu ? Les trucs et astuces Fallout 4 pour modifier le gameplay sont nombreux. Le code « tgm », par exemple, vous permettra de déclencher le mode Dieu. Pour désactiver tous les combats, utilisez « tdetect ». Envie d’effacer l’ensemble de la carte ? « fov [valeur] » est le code qu’il vous faut. Pour plus de facilité avec ces codes, consultez notre guide complet Fallout 4.

Codes de triche pour modifier son personnage

Si la personnalisation de votre personnage est ce qui vous attire le plus dans les jeux de rôle, ces codes de triche Fallout 4 sont pour vous. Modifier le sexe de votre personnage est possible grâce à « sexchange », tandis que « showlooksmenu player 1 » vous permettra déclencher l’interface de création de personnage à tout moment. Besoin d’expérience supplémentaire ? Utilisez le code « player.setlevel [niveau] » et lancez-vous dans les triches Fallout 4.

Codes de triche pour bénéficier de capacités spéciales

Il existe également des codes de triche Fallout 4 qui débloquent des capacités spéciales pour donner un avantage tactique dans le jeu. Par exemple, le code « player.modav [stat] [quantité] » vous permet de modifier votre nombre de points de stats. Si vous voulez voler comme Peter Pan, vous pouvez utiliser le code « tcl ». Pour devenir invisible, tapez « tdetect ». En cherchant bien, vous trouverez pleins d’astuces Fallout 4 pour modifier votre aventure post-apocalyptique à votre guise.

Ces codes de triche Fallout 4 vous offrent la possibilité de personnaliser votre expérience de jeu d’une manière que peu d’autres jeux peuvent égaler. Que vous soyez un joueur occasionnel cherchant à ajouter un peu de fun à votre jeu, ou un vétéran des Terres dévastées cherchant à explorer toutes les possibilités, il y a un code de triche pour vous. Assurez-vous cependant d’utiliser ces codes avec prudence, car ils peuvent facilement rendre le jeu trop facile ou causer des bugs indésirables. Bonne exploration et bonnes tricheries !

FAQ Liste des codes de triche pour Fallout 4

1. Où puis-je trouver la liste des codes de triche pour Fallout 4 ?

Réponse : Vous pouvez trouver la liste des codes de triche pour Fallout 4 sur différents sites de jeux vidéo en ligne et forums de discussion comme Reddit ou Steam. Assurez-vous d’utiliser ces codes en connaissance de cause car ils peuvent affecter votre expérience de jeu.

2. Comment utiliser les codes de triche dans Fallout 4 ?

Réponse : Pour utiliser les codes de triche dans Fallout 4, vous devrez d’abord ouvrir la console de commandes en appuyant sur la touche « ~ » de votre clavier. Une fois la console ouverte, tapez simplement le code et appuyez sur Entrée.

3. Les codes de triche peuvent-ils endommager mon jeu Fallout 4 ?

Réponse : Non, les codes de triche ne devraient pas endommager votre jeu. Cependant, leur utilisation peut changer considérablement votre expérience de jeu et potentiellement rendre certaines parties du jeu plus faciles ou plus difficiles.

4. Est-il possible d’être bloqué ou banni pour l’utilisation des codes de triche dans Fallout 4 ?

Réponse : L’utilisation de codes de triche dans Fallout 4 sur votre propre système ne devrait pas entraîner de blocage ou de bannissement. Cependant, si vous utilisez des codes de triche dans un environnement multijoueur en ligne, cela pourrait être considéré comme de la triche, ce qui pourrait entraîner un bannissement.

5. Quels sont les codes de triche les plus couramment utilisés dans Fallout 4 ?

Réponse : Certains des codes de triche les plus couramment utilisés dans Fallout 4 incluent « tgm » pour le mode Dieu, « unlock » pour déverrouiller les portes et coffres, et « player.additem » suivi du code de l’objet pour ajouter des items à votre inventaire.