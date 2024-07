Comment tricher aux Sims 4 avec des codes de triche ?

Bienvenue chers lecteurs ! Qui parmi nous, joueurs des Sims 4, n’a pas déjà cédé à la tentation de tricher ? Avec plus de 5 millions de copies vendues à travers le monde, le jeu Sims 4 sait garder ses joueurs captivés. Mais parfois, la réalité virtuelle peut devenir un peu frustrante. Comment faire pour obtenir rapidement de l’argent, des compétences ou même des relations ? Quels sont ces codes de triche qui peuvent faire de votre Sim le maître de son monde ? Restez avec nous et découvrez comment enrichir votre expérience de jeu avec les codes de triche pour sims 4.

Activation des codes de triche : Pour activer les codes de triche dans Les Sims 4, appuyez simultanément sur ‘CTRL+SHIFT+C’ sur votre clavier et une boîte de dialogue apparaîtra.

Activer le mode de triche : Tapez « testingcheats true » dans la boîte de dialogue pour activer le mode de triche.

Entrer vos codes : Après l’activation du mode de triche, vous pouvez entrer des codes spécifiques pour obtenir de l’argent, des compétences ou d’autres avantages.

Les bases du triche dans les Sims 4

Les Sims 4, un des jeux vidéo les plus populaires et appréciés dans le monde, offre une diversité d’actions et d’opportunités qui créent un univers passionnant dans lequel on peut se perdre pendant des heures. Cependant, avez-vous déjà pensé à tricher au Sims 4? Bien que cela puisse sembler étrange au premier abord, l’utilisation de code de triche Sims 4 peut ajouter une toute nouvelle dimension à votre gameplay.

Alors, pourquoi utiliser des codes de triche? En recourant à la triche Sims 4, vous débloquez non seulement des fonctionnalités spéciales, mais vous pouvez aussi contourner certains aspects du jeu qui peuvent sembler lents ou répétitifs. En d’autres termes, les astuces Sims 4 et les cheat code Sims 4 peuvent rendre l’expérience de jeu encore plus divertissante et immersive!

L’intérêt des codes de triche dans le gameplay

Vous vous demandez comment tricher Sims 4? L’intérêt principal des Sims 4 codes réside dans le fait qu’ils permettent aux joueurs d’ajuster l’expérience de jeu à leur goût. Vous voulez construire la maison luxueuse de vos rêves mais vous n’avez pas les ressources nécessaires? Ou peut-être voulez-vous rendre votre Sim littéralement immortel? Avec les bons codes, tout cela est possible! Les codes de triche peuvent ajouter du piquant à votre expérience en ouvrant des portes qui seraient autrement fermées dans le jeu. À lire Quelle est la meilleure classe à choisir dans Warzone ?

Cela dit, il y a certaines précautions à prendre avant de tricher.

Les précautions à prendre avant de tricher

Comme pour toute forme de «triche», l’utilisation de trucs et astuces Sims 4 n’est pas sans conséquences. Avant de commencer à utiliser les cheats Sims 4, assurez-vous de bien comprendre ce que chaque code fait et comment il peut affecter votre jeu. Certains codes peuvent causer des bugs ou des problèmes imprévus si on les utilise sans comprendre leurs effets.

De plus, n’oubliez pas que l’utilisation de Sims 4 secrets ou de code de triche illimitée Sims 4 peut diminuer l’aspect défi du jeu. D’ailleurs, certains joueurs trouvent que l’usage excessif de ces outils peut rendre le jeu moins gratifiant.

Activer la console de triche dans les Sims 4

Maintenant que vous savez pourquoi et comment tricher, la prochaine étape est d’apprendre à activer la console de triche Sims 4.

Pour activer la console de triche, il vous suffit de maintenir enfoncé CTRL+SHIFT+C sur votre PC. Pour les utilisateurs de Mac, la combinaison est CMD+SHIFT+C. Une fois cette opération réalisée, une zone de texte apparaitra dans la partie supérieure de l’écran de votre ordinateur. C’est dans celle-ci que vous saisirez les codes de triche Sims 4. À lire Besoin de codes de triche pour Cuphead? Voici une liste complète

Comment entrer correctement un code de triche

Voyons maintenant comment entrer un code de triche. Au moment d’inscrire un code de triche Sims 4 PC ou un code de triche Sims 4 PS4 (ou pour tout autre plateforme), assurez-vous de le faire correctement. La plupart des codes nécessitent d’entrer d’abord le mot « testingcheats » suivi de la commande précise.

Par exemple, si vous voulez ajouter de l’argent à votre compte, le code Sims 4 que vous devez entrer est « testingcheats true » puis « motherlode ». Une fois les codes entrés, appuyez sur Entrée et le tour est joué!

A présent, vous avez toutes les connaissances de base pour tricher dans Sims 4. Que ce soit pour vous amuser, débloquer de nouvelles options ou simplement explorer toutes les possibilités que le jeu a à offrir, souvenez-vous de l’objectif premier : amusez-vous!

Besoin d’argent ? Les codes de triche pour l’argent

Ah, l’argent … En effet, dans le vaste univers de Sims 4, l’argent fait souvent défaut pour satisfaire les rêves les plus fous de nos Sims ou simplement pour meubler leur appartement. Mais ne désespérez pas, car nous abordons dans cette section une des astuces les plus appréciées des joueurs : les codes de triche Sims 4 pour l’argent.

Voyons d’abord le fameux code « Motherlode ». Cette baguette magique donne à votre Sim une fortune instantanée de 50 000 Simoleons – la monnaie du jeu – chaque fois que vous l’utilisez. Pas mal, n’est-ce pas ? Pour l’activer, simplement ouvrir la console de triche directement dans le jeu et taper « Motherlode », puis appuyez sur Entrée. Aussi simple que cela, et voilà que votre Sim est maintenant un petit magnat de l’immobilier.

Utilisation et avantages du code « Motherlode »

Maintenant que vous savez comment tricher Sims 4 pour obtenir de l’argent, voyons les avantages de l’exploitation de ce code. Le code « Motherlode » vous offre une liberté quasi-illimitée pour créer et équiper la maison de vos rêves, sans avoir à vous soucier des contraintes financières. Vous voulez un manoir luxueux avec une piscine, un cinéma privé et une salle d’arcade complète ? Fait. Vous voulez épater vos amis en lançant aussi les fêtes les plus extravagantes ? Pas de problème, le coût n’est plus un obstacle. Il permet aussi de débloquer des options et objets coûteux plus rapidement que par le gain traditionnel d’argent dans le jeu.

Autres codes similaires concernant l’argent

Il existe également d’autres codes de triche pour l’argent dans Sims 4, en plus du « Motherlode ». Par exemple, le code « Kaching » attribuera 1000 Simoleons à votre Sim, tandis que le « Rosebud » ajoutera 1000 Simoleons chaque fois que vous l’utilisez. Ces codes peuvent être utiles si vous recherchez une somme d’argent plus modeste ou si vous voulez contrôler l’argent que vous gagnez davantage que ce que le « Motherlode » vous offre.

Tricher pour avancer plus vite : Les codes de promotion de carrière

Maintenant, passons à un autre aspect intéressant du jeu : les carrières. Si vous avez du mal à avancer et à obtenir des promotions dans votre carrière actuelle, des codes de triche Sims 4 peuvent vous aider.

Pour tricher et monter en grade plus rapidement, vous pouvez utiliser des codes spécifiques à chaque carrière. Chaque code débute avec « careers.promote » suivi de la carrière désirée, par exemple pour la carrière de détective, vous écrirez « careers.promote detective ». Ces codes vous donneront une promotion instantanée.

Les bénéfices de l’utilisation de ces codes

Au-delà de l’obtention de promotions instantanées, tricher pour avancer plus rapidement offre bien d’autres atouts. Non seulement ces codes vous permettront de débloquer de nouvelles compétences, options d’interaction et vêtements plus rapidement, mais ils vous ouvriront aussi de nouvelles opportunités de scénario et de nouvelles façons de jouer. De plus, l’élévation des salaires qui accompagne chaque promotion rendra également l’achat de nouvelles maisons ou l’amélioration de celles existantes beaucoup plus facile. Alors n’hésitez plus et mettez à profit ces astuces de triche pour Sims 4 !

N’oubliez pas que l’utilisation de ces codes doit rester un complément à votre expérience de jeu, et non pas la remplacer entièrement. La satisfaction d’atteindre ces objectifs par vous-même est également une partie intégrante de l’amusement dans Sims 4.

Les codes de triche pour les compétences

En jouant Les Sims 4, comme dans tout autre jeu, l’un des aspects les plus gratifiants est de voir votre Sim se développer et acquérir de nouvelles compétences. Cependant, cela peut parfois être long et fastidieux. C’est là que l’idée de tricher pour augmenter ses compétences peut devenir attrayante. Que vous soyez impatients de voir votre Sim exceller dans un certain domaine, ou simplement curieux de voir à quoi ressemble un Sim avec des compétences maximales, les codes de triche peuvent être un outil précieux.

Les différents codes de triche pour chaque compétence

Tout d’abord, il faut noter que chaque compétence dans Les Sims 4 a son propre code de triche. Cela signifie que vous pouvez sélectionner spécifiquement les domaines dans lesquels vous voulez que votre Sim excelle. Par exemple, si vous voulez que votre Sim soit un maître du piano sans passer par des heures d’entraînement, vous pouvez simplement entrer le code de triche pour cette compétence spécifique. De même, si vous voulez que votre Sim soit un génie du mixologie, le code de triche Sims 4 correspondant est à votre disposition. Les codes peuvent être trouvés facilement en ligne dans des guides comme le nôtre, le Guide de triche Sims 4 ou d’autres trucs et astuces Sims 4.

Les impacts de ces codes sur le jeu

En ce qui concerne l’impact de ces codes de triche sur le jeu lui-même, il existe différents avis. D’un côté, tricher pour augmenter les compétences peut faire gagner beaucoup de temps et, dans certains cas, rendre le jeu plus plaisant. Cela peut vous permettre de faire avancer votre Sim dans sa carrière plus rapidement, ou lui permettre d’entreprendre certaines actions qu’il ne pourrait pas autrement. Par exemple, un Sim avec une compétence maximale en cuisine peut préparer toutes les recettes du jeu, ce qui peut contribuer à une expérience de jeu plus diversifiée et intéressante.

De l’autre côté, certains joueurs peuvent trouver que l’utilisation de cheats Sims 4 pour augmenter les compétences limite le sentiment d’accomplissement qui vient de la progression naturelle du Sim. En fin de compte, il dépend de votre style de jeu personnel et de ce que vous cherchez à obtenir du jeu.

En savoir plus : Est-ce que le jeu est encore amusant avec des codes de triche ?

L’utilisation de codes de triche dans les Sims 4 est une question de préférence personnelle. Il est important de réfléchir aux raisons pour lesquelles vous voulez tricher dans Sims 4 et à l’impact que cela pourrait avoir sur votre expérience de jeu.

D’une part, les codes de triche peuvent rendre le jeu plus facile et peuvent être un excellent moyen de contourner les parties du gameplay qui vous paraissent ennuyeuses ou frustrantes. Ils peuvent vous aider à atteindre rapidement vos objectifs de jeu et à explorer des facettes du jeu que vous n’auriez peut-être pas touchées autrement.

D’autre part, il y a le risque que l’utilisation excessive de codes de triche rende le jeu moins gratifiant. Le sentiment d’accomplissement que l’on ressent en guidant un Sim à travers les difficultés pour atteindre ses objectifs peut être diminué si tout est simplement donné à votre Sim.

Finalement, la décision d’utiliser ou non des codes de triche dépend de vous, du type de joueur que vous êtes et de ce que vous voulez retirer de votre expérience avec les Sims 4. Pensez-y et prenez la décision qui rendra votre expérience de jeu la plus agréable possible. Après tout, le but premier des jeux vidéo est de s’amuser ! Bon jeu à tous !

FAQ Comment tricher au sims 4 ? code de triche

1. Quels sont les codes de triche les plus couramment utilisés dans Sims 4 ?

Les codes de triche les plus couramment utilisés dans les Sims 4 sont « motherlode » pour ajouter 50 000 simflouz à votre compte, « kaching » pour ajouter 1 000 simflouz, et « rosebud » pour ajouter 1 000 simflouz. Il y a aussi « freeRealEstate on », qui rend toutes les propriétés gratuites, et « cas.fulleditmode », qui vous permet de modifier votre sim dans toutes les manières possibles.

2. Comment entrer des codes de triche dans les Sims 4 ?

Pour entrer des codes de triche dans les Sims 4, vous devez d’abord ouvrir la console de triche en appuyant simultanément sur Ctrl + Shift + C sur votre clavier. Ensuite, vous tapez le code de triche et appuyez sur la touche Enter.

3. Les codes de triche peuvent-ils affecter le gameplay d’une manière négative?

Les codes de triche peuvent rendre le jeu plus facile, mais ils peuvent aussi le rendre moins intéressant car ils enlèvent certains des défis. De plus, certains codes de triche peuvent causer des bugs ou des problèmes avec le gameplay, il est donc conseillé de faire une sauvegarde de votre jeu avant d’utiliser des codes de triche.

4. Est-ce que l’utilisation des codes de triche dans les Sims 4 peut conduire à une interdiction?

Non, l’utilisation de codes de triche dans les Sims 4 ne vous fera pas bannir. Les codes de triche sont inclus par les développeurs et sont une partie officielle du jeu.

5. Y a-t-il des codes de triche pour obtenir tous les objets dans les Sims 4 ?

Oui, le code de triche « bb.showhiddenobjects » déverrouille tous les objets cachés, y compris ceux qui ne sont généralement pas disponibles à l’achat. « bb.ignoregameplayunlocksentitlement » déverrouille tous les objets qui nécessitent normalement une progression dans une carrière particulière.