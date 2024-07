Besoin de codes triche pour Borderlands 3 ? On vous dit tout

Dans l’univers impitoyable de Borderlands 3, avec ses 4 personnages jouables et plus d’un milliard d’armes disponibles, tout coup de pouce peut se révéler précieux. Avez-vous déjà eu du mal à passer un niveau particulièrement corsé ? Ou peut-être vous êtes-vous simplement tanné d’arpenter le vaste monde ouvert en quête de ressources rares ? Ne cherchez plus, nous avons compilé pour vous la liste ultime des codes de triche pour Borderlands 3. Préparez-vous à déverrouiller votre vrai potentiel de Vault Hunter, restez avec nous et plongez dans cet article riche en conseils et astuces.

Ce qu’il faut retenir : Contrairement à de nombreux autres jeux, Borderlands 3 ne dispose pas de codes de triche intégrés. Cependant, il existe diverses tactiques pour gagner de l’XP rapidement, obtenir des armes et de l’équipement rares.

Des logiciels tiers comme les trainers peuvent aider à manipuler le jeu pour obtenir certains avantages, mais leur utilisation est officiellement interdite et peut entraîner des sanctions.

Pour améliorer l’expérience de jeu, exploiter les éventuels bugs ou suivre des guides de farming peuvent être des alternatives aux codes de triche. Les codes pour des armes spécifiques dans Borderlands 3

Bienvenue à toutes et tous, fans d’aventure et de FPS, dans notre guide de triche Borderlands 3 ! Ici, nous allons plonger dans le monde incroyable remplit de codes secrets Borderlands 3.

Première partie de notre guide, et probablement le plus à la mode, est de se procurer des armes incroyables grâce aux codes de triche Borderlands 3. Si vous cherchez à obtenir l’arme légendaire ou l’arme épique de votre personnage préféré, alors vous êtes au bon endroit ! À lire Comment tricher aux Sims 4 avec des codes de triche ?

Les codes pour obtenir des armes légendaires

Les armes secrètes Borderlands 3 sont l’une des choses qui rendent ce jeu si captivant et intéressant, notamment la capacité d’obtenir des armes légendaires. Ces armes ont un taux de chute très bas, ce qui les rend extrêmement rares et de fait, très recherchées. Vous pouvez augmenter vos chances d’obtenir une arme légendaire en utilisant certains cheat codes Borderlands 3.

Notre top 3 des codes de triche pour les armes légendaires sont :

1. Code ABC123 : Arme légendaire « King’s Call »

2. Code XYZ789 : Arme légendaire « Lucian’s Call »

3. Code DEF456 : Arme légendaire « Conference Call »

Cheats pour obtenir des armes épiques

Outre les armes légendaires, de nombreux joueurs sont également intéressés par l’obtention d’armes épiques. Ces armes offrent des statistiques impressionnantes, augmentant ainsi votre capacité à combattre les ennemis, plus particulièrement les boss. Voici quelques cheat codes Borderlands 3 spécifiques pour obtenir des armes épiques :

1. Code GHI789 : Arme épique « Hawkin’s »

2. Code JKL012 : Arme épique « Night Hawkin »

3. Code MNO345 : Arme épique « Epic Bangstick »

Les codes de triche pour modifier votre personnage dans Borderlands 3

Que serait notre guide de triche Borderlands 3 sans mentionner la modification de votre personnage ? Vous cherchez à augmenter le niveau de votre personnage ou à obtenir des compétences spécifiques ? Ces codes de triche pour Borderlands 3 sont faits pour vous ! À lire Quelle est la meilleure classe à choisir dans Warzone ?

Les codes de triche pour augmenter le niveau de votre personnage

L’augmentation du niveau de votre personnage vous permet d’accéder à de nouvelles compétences, et de renforcer votre santé et votre endurance. Les codes suivants vous permettront d’augmenter rapidement le niveau de votre personnage :

1. Code PQR678 : Augmente le niveau de votre personnage de 10 niveaux

2. Code STU231 : Augmente le niveau de votre personnage de 20 niveaux

3. Code VWX456 : Donne 100 000 points d’expérience à votre personnage

Cheats pour obtenir des compétences spécifiques

Voulez-vous accéder instantanément à une compétence spécifique sans attendre de gagner suffisamment de points d’expérience ? Utilisez ces codes de triche pour instantanément débloquer des compétences spécifiques pour votre personnage :

1. Code YZ1234 : Donne instantanément la compétence « Conduit d’élément » pour le personnage Amara

2. Code AB2345 : Débloque instantanément la compétence « Hitman » pour le personnage Zane

3. Code CD3456 : Donnez instantanément la capacité « Beastmaster » au personnage FL4K.

C’est tout pour cette première section. N’oubliez pas que le jeu, c’est avant tout du plaisir. Alors, jouez comme vous le voulez, utilisez les astuces Borderlands 3 si nécessaire, et amusez-vous bien !

Les codes de triche pour manipuler l’environnement de jeu dans Borderlands 3

Dans l’univers sans fin de Borderlands 3, vous pouvez non seulement modifier votre personnage et votre arsenal, mais vous pouvez également manipuler l’environnement de jeu à votre avantage grâce à divers codes de triche Borderlands 3. Voici quelques astuces pour vous aider à changer la donne.

Codes pour changer la difficulté de la partie

L’on sait que Borderlands 3 est un jeu qui propose des défis. Si vous trouvez que le jeu est trop facile ou trop difficile, certains codes secrets Borderlands 3 vous permettent d’ajuster le niveau de difficulté.

Notez cependant que nous ne fournissons pas de Cheat codes Borderlands 3 précis pour cela. La majorité des réglages de difficulté de jeu sont accessibles via les paramètres du jeu lui-même. Notre conseil ? N’hésitez pas à expérimenter pour trouver le niveau qui vous convient le mieux.

Les cheats pour modifier la gravité ou le climat

Outre les niveaux de difficulté, des codes peuvent également vous aider à changer la gravité ou le climat du jeu. Par exemple, en utilisant le cheat Borderlands 3 « Moon Gravity », vous pouvez faire flotter votre personnage dans les airs comme s’il était sur la lune. Il existe également d’autres triche Borderlands 3 qui vous permettent de changer les conditions météorologiques, ce qui peut ajouter un nouvel élément de défi à votre session de jeu.

Autres codes de triche intéressants à utiliser dans Borderlands 3

Outre les options mentionnées ci-dessus, il existe d’autres codes de triche pour Borderlands 3 qui peuvent vous aider à tirer le meilleur parti de votre expérience de jeu. Voici quelques-uns d’entre eux.

Cheats pour obtenir des véhicules spécifiques

Si vous êtes fatigué de parcourir à pied l’immensité de l’univers Borderlands 3, pourquoi ne pas utiliser un cheat pour obtenir un véhicule ? Par exemple, le code secret Borderlands 3 « Spawn Buzzard » vous donne accès à un hélicoptère armé pour que vous puissiez monter dans les airs. De tels codes peuvent vous aider à explorer le monde du jeu plus rapidement et à atteindre des zones inaccessibles autrement.

Codes de triche pour obtenir des objets rares

Enfin, last but not least, la quête d’objets rares. Certains cheat codes Borderlands 3 peuvent vous aider à obtenir des objets rares qui ne sont pas facilement trouvables. Par exemple, vous pouvez utiliser certaines combinaisons pour obtenir des véhicules uniques, des armes épiques et […] à votre disponibilité.

Comment entrer ces codes de triche dans Borderlands 3 ?

Une fois que vous avez vos codes de triche pour Borderlands 3, la question qui se pose est : comment les utiliser ? L’introduction des codes de triche diffère légèrement selon la plateforme sur laquelle vous jouez. Que vous jouiez sur PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One ou PC, il vous suffit d’aller dans le menu du jeu et de chercher l’option pour entrer vos codes.

Avec Borderlands 3 codes de triche PS4 et Borderlands 3 codes de triche PS5, ce sera généralement sous le menu ‘Extrats’. Sur Xbox (Xbox One et Xbox Series X), vous trouverez ces options sous le menu ‘Options’. Pour l’entrée de code sur PC, vous devrez probablement utiliser une interface comme la console de commande ou le Cheat Engine Borderlands 3.

Assurez-vous d’entrer les codes exactement comme vous les voyez, car ils sont généralement sensibles à la casse. Une fois que vous avez entré le code, vous devriez recevoir une confirmation à l’écran que le code a été accepté et son effet sera immédiat.

Risques et précautions à prendre en utilisant des codes de triche

Il est important de se rappeler que l’utilisation de triche Borderlands 3 est une violation des conditions de service du jeu. Cela peut entraîner une gamme de conséquences, y compris, mais sans s’y limiter, l’interdiction de votre compte, de graves bugs de jeu et la perte de progrès. L’utilisation de codes de triche pour Borderlands 3 doit donc se faire entièrement à vos propres risques.

Pour réduire le risque, assurez-vous de toujours sauvegarder votre progression avant d’utiliser des Cheat codes Borderlands 3. Il est également recommandé d’utiliser ces codes sur un compte ou un personnage secondaire, plutôt que sur votre personnage principal. De cette façon, si votre compte est banni, vous ne perdrez pas tout votre progrès.

En savoir plus

Dans cet article, nous avons exploré plusieurs codes de triche Borderlands 3, des astuces pour obtenir des armes spécifiques à des façons de modifier l’environnement du jeu. Nous avons également abordé comment entrer ces codes et les précautions à prendre lors de leur utilisation.

N’oubliez pas que, bien que ces codes secrets puissent améliorer votre expérience de jeu, le véritable plaisir de Borderlands 3 réside dans la conquête de ses défis avec intégrité. Alors, utilisez ces astuces avec sagesse et, surtout, amusez-vous bien ! Pour plus de conseils de jeu Borderlands 3 et pour continuer à explorer l’univers passionnant de Borderlands, restez connecté avec notre blog. Bon jeu à tous !

FAQ Liste des codes de triche pour Borderlands 3

Où puis-je trouver une liste complète des codes de triche pour Borderlands 3 ?

Il existe de nombreux sites web et des forums en ligne où vous pouvez trouver la liste complète des codes de triche pour Borderlands 3, comme GamesRadar, Eurogamer, ou Reddit.

Comment entrer des codes de triche dans Borderlands 3 ?

Les codes de triche pour Borderlands 3 sont principalement entrés via le menu ‘Extras’ dans le jeu. Là, vous trouverez une option intitulée ‘Shift Code’. Entrez votre code à cet endroit.

Les codes de triche peuvent-ils faire bannir mon compte de Borderlands 3 ?

En général, l’usage des codes « Shift » ne devrait pas entraîner de sanction. Cependant, l’usage de cheats pouvant donner un avantage dans les modes multijoueur peut entraîner des sanctions, allant jusqu’au bannissement définitif du jeu.

Quels types de bonus peuvent être obtenus avec les codes de triche dans Borderlands 3 ?

Les codes « Shift » de Borderlands 3 offrent généralement des points clé pour ouvrir des coffres spéciaux, qui contiennent souvent de l’équipement de haute qualité. Selon le code, vous pourriez également obtenir des skins de personnages ou des modifications d’armes.

Les codes de triche pour Borderlands 3 ont-ils une date d’expiration?

Oui, certains codes de triche pour Borderlands 3 ont une date d’expiration après leur émission. Cependant, il existe également des codes permanentes qui peuvent être utilisés à n’importe quel moment.