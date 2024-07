Besoin de codes de triche pour Fallout: New Vegas?

Dans l’univers dystopique de Fallout: New Vegas, sorti en 2010 et vendu à plus de cinq millions d’exemplaires, une bataille acharnée pour la survie vous attend. Mais ne serait-il pas fascinant de balayer les difficultés avec un simple code de triche ? Cet article vous présentera une liste exhaustive de ces codes pour vous aider à avancer plus rapidement dans le jeu. Prêts à bousculer l’équilibre du Wasteland en votre faveur et transformer une expérience post-apocalyptique en une simple promenade dans le parc ? Alors, poursuivez votre lecture.

Les codes de triche pour Fallout: New Vegas sont nombreux. Ils permettent notamment d’accéder instantanément à n’importe quelle quantité d’items, de booster vos statistiques ou d’obtenir un niveau de compétence maximum.

Les codes peuvent être saisis directement dans la console de commande du jeu, accessible en appuyant sur la touche ` du clavier (généralement située sous la touche Echap).

L’utilisation excessive des codes de triche peut potentiellement rendre le jeu instable, il est donc conseillé de sauvegarder avant toute manipulation.

Les codes de triche pour l’armement

Bonjour chers lecteurs ! On ne sait jamais quand on pourrait avoir besoin d’un coup de pouce dans le désert post-apocalyptique de Fallout: New Vegas. Qu’il s’agisse de palier un manque d’armement ou simplement d’ajouter quelques touches de folie à votre expérience du jeu, les codes de triche Fallout: New Vegas sont là pour ça. Allons découvrir ensemble quelques-uns des meilleurs cheat codes Fallout: New Vegas pour vous aider à vous armer comme il faut.

Armes de mêlée

Commencer par saisir le code général « player.additem [ID de l’objet] [quantité] » précédé de l’ID spécifique de l’arme que vous désirez. Vous cherchez la Machette (ID: 000cd50d) pour couper quelques ennemis en morceaux, ou vous préférez une batte de baseball (ID: 0000421c) pour faire un home run sur les créatures du wasteland ?

Armes à feu

Maintenant, parlons des armes à feu, certaines des favorites des joueurs de Fallout: New Vegas. L’ID pour le fusil de chasse est 0008ed0b, tandis que si vous préférez les armes à énergie, le fusil à plasma (ID: 0000432c) pourrait être un ajout puissant à votre arsenal. À lire Quels sont les meilleurs jeux de la série Fifa ?

Armes explosives

Vous êtes plutôt du genre à faire les choses en grand ? Les armes explosives comme la mini bombe nucléaire Fat Man (ID: 0000432c) ou le lance grenades (ID: 0007ea25) pourraient vous intéresser. Rien de tel pour apporter un peu de chaos dans le désert du Mojave!

Les codes de triche pour les objets et les provisions

En tant que rude survivant, vous aurez besoin de provisions pour résister aux défis que vous rencontrerez. Heureusement, avec ces codes de triche pour les objets et les provisions, vous ne vous retrouverez jamais à court de ressources.

Santé et régénération

Les médicaments et aidants à la régénération sont plus que nécessaires dans votre aventure. Pour cela vous pouvez utiliser le code « player.additem 00015169 » pour obtenir Stimpaks, qui regénèrent votre santé. Besoin de RadAway pour diminuer votre radioactivité? Pas de problème, le code « player.additem 00015168 » devrait faire l’affaire.

Provisions et consommables

Dans Fallout: New Vegas, la nourriture et l’eau sont essentielles à votre survie. Utilisez le code « player.additem 0010129a » pour avoir des bouteilles d’eau purifiée ou « player.additem 0008c55c » pour des steaks grilled mantis, juste pour citer quelques exemples.

Objets spéciaux et uniques

Enfin, des objets uniques ou spéciaux peuvent ajouter un bonus à votre personnage ou simplement servir d’objets de collection. Des cartes à collectionner aux armes uniques, utilisez les codes spécifiques pour les obtenir. À lire Peut-on jouer aux jeux PS4, PS3, PS2 et PS1 sur une PS5 ?

Encore une fois, on se retrouve dans le monde brutal mais incroyable de Fallout: New Vegas, où les codes de triche Fallout: New Vegas peuvent souvent faire la différence entre la survie ou une mort affreuse. Alors que vous soyez un vétéran du désert Mojave ou un nouveau venu, n’hésitez pas à utiliser ces codes à votre avantage et à transformer votre jeu. Restez à l’écoute pour plus de trucs et astuces Fallout: New Vegas !

Codes de triche pour les aptitudes

Vous avez déjà exploré tous les recoins de Red Rock Canyon et vous êtes toujours à court d’options pour améliorer vos compétences? Pas de soucis. Dans Fallout: New Vegas, il existe une série de codes de triche qui vous permettront de booster vos compétences et attributs à volonté. Jetons un œil à quelques-uns des plus incontournables.

Compétences de combat

Comme vous le savez, le combat est une part inévitable de l’expérience Fallout: New Vegas. Si vous trouvez que votre personnage a besoin d’un petit coup de pouce en matière de compétences de combat, essayez ces codes. En utilisant le code « player.forceav guns xxx », où ‘xxx’ est le niveau souhaité, vous pouvez augmenter votre compétence arme à feu à volonté.

Similairement, « player.forceav sneak xxx » vous fera devenir le ninja du Mojave.

Aptitudes de survie

Survivre dans le Wasteland, ce n’est pas une sinécure. Entre la radiation, le manque de nourriture et les créatures qui veulent vous dévorer tout cru, c’est autant un jeu de survie qu’un RPG. Heureusement, les codes de triche Fallout: New Vegas peuvent vous aider. Entrez « player.forceav survival xxx » pour devenir un roi de la survie et ne plus craindre les dangers du désert.

Compétences sociales

Vos prouesses au combat ne doivent pas être votre seule force. Vous voulez être le plus charmant cavalier du Mojave, capables d’influencer les conversations à votre avantage ? Le code « player.forceav speech xxx » vous permet de booster votre éloquence à la hauteur souhaitée.

Codes de triche pour la gestion de l’environnement

Le Mojave Wasteland est un endroit inhospitalier et parfois, vous voulez juste changer les choses un peu. Que vous vouliez faire une promenade sous un beau soleil radieux ou que vous ayez besoin de faire avancer le temps pour rendre des quêtes, les codes secrets Fallout: New Vegas ont ce qu’il vous faut.

Les codes de météo

Vous en avez assez des tempêtes de sable incessantes et vous voulez voir un peu de ciel bleu? Essayez le code « fw 15e » pour nettoyer le ciel et apporter le beau temps dans le Mojave. Et pour les férus de l’apocalypse originale, le code « fw 38ef » vous permettra d’activer une désagréable et oppressante tempête radioactive.

Gestion du temps

Le code « set timescale to xx », où « xx » est le nombre de fois où le temps de jeu est plus rapide que le temps réel, est une façon pratique de contrôler le défilement du temps dans Fallout: New Vegas. C’est particulièrement utile si vous avez des quêtes qui nécessitent d’être effectuées à une heure ou une date spécifique.

Voilà pour les aptitudes et la gestion de l’environnement dans Fallout: New Vegas. À travers ce guide de triche Fallout: New Vegas, j’espère que vous avez trouvé des astuces qui vous aideront lors de votre balade dans le désert. Mais rappelez-vous, même si les codes peuvent vous faciliter la vie, l’amusement réside avant tout dans l’exploration et le défi !

Codes de triche pour les quêtes

Fallout: New Vegas a un grand nombre de quêtes qui peuvent parfois se révéler difficiles à accomplir. Les codes de triche pour Fallout: New Vegas peuvent vous aider à vous sortir de situations délicates ou tout simplement à rendre l’expérience du jeu plus enjoyable. Par exemple, le code « setstage » permet de modifier le statut actuel d’une quête. Vous pouvez l’utiliser pour sauter des quêtes ennuyeuses ou trop difficiles. Assurez-vous d’avoir noté le bon ID de la quête avant d’entrer le code!

Autre exemple pratique: le code « movetoqt » qui déplace votre personnage directement à l’emplacement de l’objectif de la quête en cours. Très utilitaire si vous voulez gagner du temps de jeu. Comprenez bien que ces codes peuvent enlever une partie du challenge du jeu, à utiliser donc avec modération.

Avertissements et points à prendre en compte

Il est important de souligner que l’utilisation des codes de triche pour Fallout: New Vegas peut altérer votre expérience de jeu. En effet, en rendant certains aspects du jeu plus faciles, vous pourriez vous priver de la satisfaction de relever et surmonter les défis par vous-même. De plus, certains codes de triche peuvent causer des bugs ou des problèmes techniques : n’hésitez pas à sauvegarder votre partie avant de tester un nouveau code.

En outre, nous rappelons aux joueurs que les astuces de jeu Fallout: New Vegas sont à utiliser à leurs risques et périls : ils peuvent parfois, par exemple, empêcher l’accessibilité à certains trophées ou succès, surtout pour ceux qui jouent sur console (PS4, Xbox).

Enfin, gardez à l’esprit que l’utilisation des codes de triche participe au plaisir de découverte et d’exploration du jeu. On risque parfois de passer à côté de certains aspects amusants ou intéressants de Fallout: New Vegas si on sur-utilise les codes.

Pour en découvrir davantage

Qui n’aime pas tricher un peu pour mieux savourer leur jeu vidéo préféré ? Les cheat codes sont là pour ça ! Ils donnent une nouvelle approche au jeu Fallout: New Vegas et augmentent sa durée de vie.

Cher lecteur, nous espérons que cet article vous a été utile pour découvrir des aspects inédits de Fallout: New Vegas à travers l’utilisation des codes de triche. Le monde post-apocalyptique du Nevada est vaste et plein de surprises, alors n’hésitez pas à explorer tous les recoins ! Pour en apprendre davantage sur le sujet, nous vous invitons à lire notre prochain article qui se concentre sur les caractères et PNJ uniques que vous pouvez rencontrer à travers les terres arides. Bonne exploration, et surtout, amusez-vous à jouer !

FAQ Liste des codes de triche pour Fallout: New Vegas

Quels sont les codes de triche les plus couramment utilisés dans Fallout: New Vegas ?

Les codes de triche les plus couramment utilisés dans Fallout: New Vegas incluent « player.additem » pour ajouter des objets à votre inventaire, « player.setlevel » pour définir votre niveau de compétence, et « tcl » pour activer le mode immatériel et passer à travers les murs.

Comment utiliser les codes de triche dans Fallout: New Vegas ?

Pour utiliser les codes de triche, vous devez appuyer sur la touche ` (ou ~, généralement située sous la touche Echap) pour ouvrir la console de commande. Ensuite, tapez le code de triche et appuyez sur Entrée.

Les codes de triche peuvent-ils affecter la progression du jeu dans Fallout: New Vegas ?

Oui, l’utilisation de codes de triche peut affecter votre progression dans le jeu. Certains succès ou trophées peuvent être désactivés, et l’expérience de jeu peut être altérée.

Est-il sécurisé d’utiliser des codes de triche dans Fallout: New Vegas ?

Il est généralement sûr d’utiliser des codes de triche tant que vous savez ce que fait le code spécifique. Cependant, l’utilisation abusive de certains codes peut causer des bugs ou faire planter le jeu. Il est recommandé de sauvegarder votre jeu avant d’expérimenter avec des codes de triche.

Où trouver une liste complète de tous les codes de triche pour Fallout: New Vegas ?

Une liste complète de tous les codes de triche pour Fallout: New Vegas peut être trouvée sur plusieurs sites web dédiés aux jeux vidéo, tels que IGN, GameSpot, et le Wiki de Fallout.