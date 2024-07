Quels sont les codes de triche pour Fallout: New Vegas ?

Si vous êtes l’un des 12 millions de joueurs qui ont exploré les terres désolées de Fallout: New Vegas, vous savez à quel point le jeu peut être difficile. Comment ravitailler vos munitions, booster votre santé ou encore obtenir des caps infinies ? Cet article compile pour vous une liste complète des codes de triche afin de vous aider à surmonter ces défis. Préparez-vous à déverrouiller tout le potentiel de ce jeu et à transformer votre expérience de jeu. Alors, êtes-vous prêt à découvrir les secrets et astuces de Fallout: New Vegas? Poursuivez votre lecture.

Ce qu’il faut retenir :

On utilise la console de commande pour activer les codes de triche dans Fallout: New Vegas. Vous pouvez l’ouvrir avec la touche (~) sur un clavier QWERTY ou la touche (2) sur un clavier AZERTY.

Certains codes de triche courants incluent « tgm » pour le mode invincibilité, « player.setlevel [numéro de niveau] » pour instantanément atteindre le niveau souhaité et « player.additem 000000F [nombre] » où « nombre » est la quantité de capsules que vous voulez ajouter.

Il est important de noter que l’utilisation des codes de triche peut altérer l’expérience de jeu et désactiver les réalisations.

Cheat codes pour modifier les personnages et les compétences

Avez-vous déjà imaginé ce que cela ferait d’avoir une endurance illimitée pour pratiquer tous ces mouvements spéciaux spectaculaires dans Fallout: New Vegas ? Grace aux codes de triche Fallout: New Vegas, cela peut devenir une réalité. Les codes d’aide Fallout: New Vegas sont de puissants outils qui peuvent véritablement améliorer votre expérience de jeu.

Modification des attributs du personnage

Pour commencer, nous devrions couvrir comment vous pouvez utiliser ces astuces pour personnaliser vos personnages en changeant leurs attributs. Un exemple est le Guide triche Fallout: New Vegas qui vous permet de modifier ce que Fallout appelle les « S.P.E.C.I.A.L. » caractéristiques. S.P.E.C.I.A.L. est un acronyme pour Strength (Force), Perception (Perception), Endurance (Endurance), Charisma (Charisme), Intelligence (Intelligence), Agility (Agilité) et Luck (Chance).

Avec les codes de triche Fallout: New Vegas, vous pouvez aller au-delà des limitations habituelles et jouer à votre manière. Vous pouvez donner à votre personnage la force d’Hercules ou le charme de Don Juan. La beauté de ces codes d’aide Fallout: New Vegas est qu’ils vous donnent une flexibilité et une liberté inégalées dans votre manière de jouer. À lire Besoin de codes triche pour Halo: Combat Evolved?

Amélioration des compétences

Mais les codes secrets Fallout: New Vegas ne s’arrêtent pas juste là. Vous pouvez aussi utiliser ces triche Fallout: New Vegas pour augmenter les compétences de votre personnage. Que ce soit augmenter votre compétence en Science pour déverrouiller les portes électroniques, ou devenir un pro du Barter pour échanger au meilleur prix, ces codes vous permettent de les améliorer à volonté.

Alors, pourquoi ne pas utiliser ces codes de triche Fallout: New Vegas pour vous transformer en maître renégat, parfaitement doué dans tous les domaines ? Une fois que vous avez saisi les codes appropriés, non seulement vous pouvez personnaliser les attributs de votre personnage, mais vous pouvez également augmenter toutes vos compétences jusqu’à 100. Imaginez maintenant votre personnage, maître en Gun, Speech, Science, Sneak, Medic, Repair, Barter et même Unarmed.

Les codes de triche Fallout: New Vegas sont la véritable clé pour libérer la véritable puissance de votre personnage, et cette soluce Fallout: New Vegas est là pour vous aider à faire justement cela. Get ready to enjoy the game in a whole new way! Faites vous prêts à jouir du jeu d’une toute nouvelle manière! Alors, n’hésitez plus, attrapez votre clavier et commencez à transformer votre personnage avec ces incroyables codes d’aide Fallout: New Vegas.

Cheat codes pour obtenir des armes et des munitions

Aucun Wastelander ne peut survivre dans le monde post-apocalyptique de Fallout: New Vegas sans un bon arsenal. Le jeu propose une vaste gamme d’armes que vous pouvez découvrir au fur et à mesure de votre progression. Mais qu’en serait-il si vous pouviez tout obtenir dès le début ? Grâce aux Codes de triche Fallout: New Vegas, cela est bel et bien possible. Je traite dans ce guide les codes armes et codes munitions à utiliser pour améliorer votre expérience de jeu. À lire Besoin de codes de triche pour Resident Evil 4 ? Voici la liste !

Obtenir des armes spécifiques

Il existe un grand nombre de Fallout: New Vegas triche PC et des Codes secrets Fallout: New Vegas que vous pouvez utiliser pour obtenir les armes de vos rêves. En effet, chaque objet dans Fallout: New Vegas a un code unique qui peut être utilisé pour l’appeler dans votre inventaire. Par exemple, le célèbre pistolet 10mm a un code de « 0000434F ». En utilisant la commande de la console « player.additem 0000434F », le pistolet 10mm sera ajouté à votre inventaire. Vous pouvez tricher pour les armes Fallout: New Vegas de cette manière pour obtenir n’importe quelle arme que vous désirez. Pratique, non ?

Obtenir des munitions spécifiques

Pensez-vous qu’il est injuste de devoir fouiller chaque coin et recoin pour trouver des balles pour votre nouvelle arme ? Eh bien, disons simplement que les Fallout: New Vegas triche Xbox et les codes d’aide Fallout: New Vegas sont là pour vous aider. Tout comme pour les codes d’armes, vous pouvez également utiliser des codes spécifiques pour obtenir différentes munitions. Par exemple, « player.additem 0002937E » vous donnera des balles de calibre .308 à volonté. Il est également possible de tricher pour les munitions Fallout: New Vegas en ajoutant autant de munitions que vous le souhaitez dans votre inventaire. Ce qui vous permet de vous concentrer sur les combats, sans vous soucier de manquer de munitions en cours de route.

En combinant ces Astuces Fallout: New Vegas, vous pouvez créer un véritable arsenal de guerre avec une quantité illimitée de munitions. Que ce soit votre arme de prédilection ou simplement une arme que vous souhaitez essayer pour le plaisir, les codes de triche Fallout: New Vegas sont là pour vous faciliter l’expérience de jeu. Alors, pourquoi s’en priver ?

Cheat Codes pour l’exploration et la progression du jeu

Curieux de découvrir ce que l’expérience complète des Astuces Fallout: New Vegas a à offrir, mais impatient de monter de niveau plus vite ? Les codes de triche Fallout: New Vegas sont là pour cette exacte raison. Ces astuces vous aideront à progresser dans le jeu facilement et rapidement, vous économisant ainsi un temps précieux.

L’une des Triche Fallout: New Vegas les plus populaires est le code de déplacement rapide. En utilisant ces codes, vous pouvez vous déplacer à travers le labyrinthe géant de la nouvelle Vegas très facilement. Tous les lieux fermés comme les bâtiments, les grottes ou les bunkers peuvent être atteints en une fraction de seconde. En fait, avec ces soluces Fallout: New Vegas, vous pouvez aller à peu près n’importe où sur la carte sans craindre les ennemis ou les dangers de la route.

Mouvement rapide et Voyage rapide

L’utilisation des Fallout: New Vegas cheat codes liés au déplacement rapide est assez simple. En appuyant simplement sur le bouton ‘T’ après avoir ouvert la console de commande, vous pouvez choisir la destination vers laquelle vous voulez vous téléporter. C’est une manière rapide et efficace de couvrir d’énormes distances sur la carte du jeu en un clin d’œil. Il suffit de taper ‘movetoqt’ ou ‘coc’ suivi du nom de la zone pour se déplacer instantanément.

Devenir invincible

Il est bien admis que le chemin de la gloire est parsemé d’obstacles; les combats sont un aspect intégral de Fallout: New Vegas. Cependant, il y a des moments où l’on souhaite simplement apprécier le paysage apocalyptique sans être embêté par des radiations ou des pillards. C’est là que les conseils pour Fallout: New Vegas de devenir invincible deviennent extrêmement pratiques. L’invincibilité peut être activée grâce au code ‘tgm’, qui active le mode dieu. Cela vous rend non seulement invincible, mais vous offre également une endurance et une capacité de transport illimitées pour un vrai sentiment de liberté dans l’exploration.

En savoir plus

Ces quelques triches de jeu Fallout: New Vegas ne sont qu’un petit échantillon des façons dont vous pouvez améliorer votre expérience de jeu. N’oubliez pas que l’utilisation de ces codes doit se rejoindre avec le plaisir de jouer et l’excitation de la découverte. Si vous voulez aller plus loin et explorer d’autres facettes du jeu, je vous invite à lire notre guide complet Fallout: New Vegas, qui comprend tous les détails que vous devez connaître pour devenir un vrai maitre de Fallout: New Vegas.

FAQ Liste des codes de triche pour Fallout: New Vegas

1. Quels sont quelques codes de triche dans Fallout: New Vegas?

Il existe de nombreux codes de triche pour Fallout: New Vegas, quelques-uns comprennent « player.additem 00103b1c » pour ajouter des caps, « player.setlevel [nombre] » pour définir le niveau de votre personnage, et « player.additem 000cb549 » pour obtenir un Stealth Boy.

2. Comment entrer les codes de triche dans Fallout: New Vegas?

Pour entrer des codes de triche dans Fallout: New Vegas, vous devez d’abord ouvrir la console de commande. Pour ce faire, appuyez sur la touche « ~ » ou « ` » (située sous la touche Esc sur la plupart des claviers). Ensuite, tapez le code de triche que vous souhaitez utiliser et appuyez sur Entrée.

3. Les codes de triche affectent-ils le gameplay dans Fallout: New Vegas?

Oui, ils le font. Les codes de triche peuvent considérablement changer l’expérience de jeu en vous donnant un avantage sur les ennemis, en fournissant des ressources infinies ou en modifiant les statistiques de votre personnage.

4. Puis-je être banni pour avoir utilisé des codes de triche dans Fallout: New Vegas?

Non, vous ne pouvez pas être banni pour avoir utilisé des codes de triche dans Fallout: New Vegas. Le jeu est principalement une expérience solo et l’utilisation de ces codes n’affecte pas les autres joueurs.

5. Où puis-je trouver une liste complète des codes de triche pour Fallout: New Vegas?

Il existe de nombreux sites Web et forums en ligne où vous pouvez trouver une liste complète des codes de triche pour Fallout: New Vegas. Cependant, assurez-vous de n’utiliser ces codes que si vous êtes prêt à changer l’expérience de jeu.