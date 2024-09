Besoin de trucs et astuces pour Super Mario Bros?

Depuis sa sortie en 1985, Super Mario Bros. a su séduire plus de 40 millions de joueurs à travers le monde. Mais combien parmi vous ont déjà utilisé des codes de triche pour avancer dans le jeu ? Dans cet article, nous avons rassemblé pour votre plus grand plaisir une liste exhaustive de ces fameux codes. Que ce soit pour obtenir des vies illimitées ou débloquer des niveaux secrets, ces astuces vous seront d’une grande aide. Prêts à découvrir tous les secrets de votre jeu préféré ? Alors, continuez à lire.

Connaître son Niveau: Codes pour booster l’énergie

Bonjour à tous les passionnés de Super Mario Bros, aujourd’hui nous allons aborder un sujet assez excitant : les codes de triche Super Mario Bros qui pourraient vous permettre de booster votre énergie et d’avoir une longueur d’avance sur vos adversaires. Après lecture de ce guide de triche Super Mario Bros, vous serez sans aucun doute prêt à débloquer de nouvelles étapes de votre jeu préféré.

Les codes pour gagner plus de vies

La première astuce que nous aimerions partager avec vous pour tricher à Super Mario Bros concerne la vie de votre personnage. Saviez-vous qu’il existe certains codes secrets Super Mario Bros qui peuvent vous aider à gagner plus de vies ? En effet, il existe un code assez simple vous permettant d’obtenir de manière illimitée des vies supplémentaires. Il vous suffit de vous rendre à World 3-1, et une fois que vous atteignez le deuxième turtle, sautez dessus afin de gagner jusqu’à 128 vies. C’est le conseil Super Mario Bros qu’il vous faut pour survivre plus longtemps dans le jeu.

Les codes pour avoir une invincibilité temporaire

Poursuivons notre liste de codes de triche pour Super Mario Bros avec les codes d'invincibilité temporaire. Oui, vous avez bien lu. Vous pouvez devenir invincible pendant une période limitée ! Pour y arriver, vous devrez vous procurer une étoile d'invincibilité qui se trouve habituellement dans les briques « ? » dispersées sur les niveaux. Cela vous aidera à éviter les ennemis et à traverser les niveaux avec facilité. C'est une triche facile Super Mario Bros qui pourrait bien changer votre façon de jouer.

Contrôler le Temps: Codes pour manipuler le temps dans le jeu

Tous les joueurs le savent, dans Super Mario Bros, le temps est essentiel et représente souvent un défi de taille. Heureusement, nous avons rassemblé pour vous quelques astuces Super Mario Bros qui vous permettront de manipuler le temps à votre avantage.

Les codes pour arrêter le décompte du temps

Une caractéristique du jeu Super Mario Bros est la limite de temps que vous devez respecter pour atteindre la fin du niveau. Toutefois, il existe une technique qui vous permet d’arrêter le chrono et de profiter d’un temps de jeu illimité. Pour ce faire, vous devez simplement obtenir un multiplicateur de score de 1000 points. Cela arrêtera le décompte du temps et vous donnera la tranquillité d’esprit nécessaire pour explorer à votre guise. C’est l’une des meilleures astuces jeu Super Mario Bros que vous devriez essayer.

Les codes pour sauter au niveau suivant

Pour ceux qui souhaitent accélérer leur progression et passer à l’étape suivante sans compléter le niveau actuel, il existe également le code du saut de niveau. Bien que le passage secret à la fin des niveaux 1-2 et 4-2 vous permet d’accéder directement à des niveaux supérieurs, une autre option consiste à utiliser un glitch Super Mario Bros pour sauter de niveau. En tapant A + Start, vous pourrez ainsi reprendre là où vous aviez laissé un niveau. C’est sans aucun doute un des codes de triche Super Mario très utiles que vous devriez essayer.

Nous espérons que ces astuces Super Mario Bros vous permettront de maximiser votre jeu. Tunez-vous dans cette rubrique pour plus de conseils Super Mario Bros et pour accéder aux meilleures stratégies pour améliorer votre expérience de jeu. A bientôt pour la deuxième partie de ce guide de triche Super Mario Bros. Bon jeu à tous !



Circuler Libre : Codes pour le déplacement et la progression en jeu

Dans Super Mario Bros, les Codes de triche Super Mario Bros pour le déplacement et la progression du joueur sont essentiels pour une expérience de jeu enrichissante. Voici deux façons de prendre le dessus grâce aux trucs et astuces du jeu Super Mario Bros.

Sauter plus haut

Qui n’aimerait pas sauter plus haut et atteindre ces coins ou passerelles autrement inaccessibles? Par chance, Super Mario Bros cheat codes ont fait entrer cela dans le domaine des possibilités. Pour sauter plus haut, vous aurez besoin du code suivant : Code: A, B, Haut, Haut, Gauche, Droite. En utilisant ce code, Mario peut pousser plus loin ses sauts, lui permettant de naviguer à travers les niveaux d’une manière entièrement différente.

Courir plus Vite

La vitesse est essentielle dans Super Mario Bros, et avec ce triche facile Super Mario Bros, vous serez à l’arrivée en un rien de temps. Le code suivant vous permet de courir plus vite dans le jeu : Code: B, A, Bas, Droite, B, Gauche. Vous ressentirez instantanément la différence à la vitesse de Mario faisant de lui une véritable force avec laquelle il faut compter.

Vivre l’Avantage: Codes pour les items bonus

Les Codes de triche pour Super Mario comprennent également des codes pour des bonus qui vous donnent un avantage certain dans le jeu.

Obtenir des pièces d’or infinies

Gagner des pièces d’or infinies dans Super Mario Bros peut réellement transformer votre expérience de jeu. Grâce au code suivant : Code: Haut, Gauche, Droite, Bas, A, B, vous pouvez profiter d’une richesse infinie de pièces d’or pour vous aider à progresser dans le jeu.

Obtenir des power-ups illimités

Les power-ups offrent des capacités spéciales à Mario, mais ils peuvent être difficiles à trouver. Grâce à ce cheat engine Super Mario Bros, vous pouvez avoir accès à un nombre illimité de power-ups : Code: B, A, Gauche, Droite, Haut, Bas. Grâce à ces trucs et astuces de Super Mario Bros, vous pouvez maîtriser le jeu comme jamais auparavant.

Ces conseils Super Mario Bros vous donnent la liberté de contrôler le jeu de manière à ce que vous puissiez profiter de chaque expérience de jeu. Assurez-vous de les mettre en pratique et voyez comment ils peuvent changer votre façon de jouer à Super Mario Bros!

N’oubliez pas, la pratique rend parfait, alors n’hésitez pas à utiliser ces codes de triche Super Mario Bros aussi souvent que nécessaire pour devenir le maître de votre propre aventure. Bon jeu!

Se la jouer Difficile: Codes pour les joueurs expérimentés

Pour vous, les joueurs qui cherchent à intensifier votre expérience de jeu avec Super Mario Bros, voici une liste de codes de triche Super Mario Bros qui augmenteront le niveau de difficulté.

Pour vous lancer, essayez le code connu sous le nom de « Hard Mode ». Ce code est un simple redémarrage du jeu après l’avoir terminé une fois. Cela peut sembler déconcertant, mais vous serez surpris de voir combien les ennemis sont plus nombreux et se déplacent plus vite dès le début du jeu. Une autre astuce est d’essayer d’augmenter le niveau de difficulté en utilisant le code AATOZA qui, une fois activé, donnera à tous les ennemis la capacité de voler, ce qui rend le parcours extrêmement difficile.

Jouer Différemment: Les codes de triche les moins connus

En dehors des approches traditionnelles de triche à Super Mario Bros, il existe également des codes secrets Super Mario Bros moins connus qui peuvent enrichir et varier votre expérience de jeu. Par exemple, pouvez-vous imaginer jouer toute l’aventure de Mario sans sous-marins ni plateaux de défilement automatique? Le code YYTOZA vous permet de le faire en arrêtant tous les défilements automatiques !

Un autre triche console jeu Super Mario Bros passionnant est le code SZLIVO qui vous permet de rester invincible même après la fin de la musique de l’étoile. Cela signifie que vous pouvez naviguer tout au long du jeu sans craindre d’être touché par les ennemis, sauf si vous tombez dans un trou.

En Savoir Plus: Conclusion

En somme, ces codes de triche pour Super Mario peuvent améliorer votre expérience de jeu en vous offrant l’occasion de changer et d’ajuster le niveau de difficulté du jeu, ou même de le personnaliser à votre goût. Que vous soyez un joueur occasionnel ou un joueur chevronné, ces codes de triche peuvent être une source de divertissement supplémentaire qui vous fera voir le jeu sous un jour nouveau.

N’oubliez pas, toutefois, que le but des jeux est de vous amuser. Une triche rapide à Super Mario Bros peut parfois rendre le jeu plus intéressant, mais ne vous laissez pas prendre au piège de la facilité. Relevez le défi, amusez-vous et que chaque nouvel essai soit une occasion d’améliorer vos compétences!

FAQ sur la liste des codes de triche pour Super Mario Bros.

1. Quels sont les codes de triche les plus populaires pour Super Mario Bros. ?

Les codes de triche les plus populaires pour Super Mario Bros. comprennent, entre autres : invincibilité, vies illimitées et sauts super hauts. Cependant, les codes spécifiques varient en fonction de la plateforme sur laquelle vous jouez.

2. Comment entrer les codes de triche dans Super Mario Bros. ?

L’entrée de codes de triche peut varier en fonction de la version et de la plateforme du jeu. Habituellement, les codes sont entrés en utilisant une combinaison spécifique de boutons sur la manette de jeu pendant l’écran de pause ou le titre du jeu.

3. Les codes de triche vont-ils affecter le processus de mon jeu dans Super Mario Bros. ?

Oui, l’utilisation de codes de triche peut affecter votre progression dans le jeu. Par exemple, certains codes peuvent vous permettre de sauter des niveaux, ce qui signifie que vous pourriez manquer certains contenus. Utilisez toujours les codes de triche avec discernement.

4. Est-ce que tous les codes de triche fonctionnent pour chaque version de Super Mario Bros. ?

Non, tous les codes de triche ne fonctionnent pas pour chaque version de Super Mario Bros. Certains codes sont spécifiques à certaines versions ou plateformes. Assurez-vous de vérifier que le code que vous utilisez est applicable à votre version spécifique du jeu.

5. Où puis-je trouver une liste de codes de triche pour Super Mario Bros. ?

Il existe plusieurs sites en ligne qui offrent des listes de codes de triche pour Super Mario Bros. Assurez-vous d’utiliser un site réputé pour éviter les codes qui ne fonctionnent pas ou qui pourraient potentiellement endommager votre système de jeu.