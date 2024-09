Comment utiliser les codes de triche dans les Sims 4 ?

Boostez votre plaisir de jeu avec les codes de triche de Sims 4 ! Designer votre univers virtuel n’a jamais été aussi amusant. Avec plus de 200 millions de copies vendues à ce jour, nous nous demandons combien de joueurs connaissent vraiment les codes de triche de ce jeu légendaire ? Avez-vous déjà envisagé d’accéder instantanément à des ressources illimitées, afin d’améliorer considérablement votre expérience de Sims 4 ? Dans cet article, nous vous dévoilerons les secrets les mieux gardés des Sims 4. Alors préparez-vous à prendre des notes et plongez dans la lecture pour découvrir comment booster votre jeu !

Ce qu’il faut retenir :

Activer l’interface des codes de triche dans votre jeu : Appuyez sur les touches Ctrl+Maj (shift)+C sur votre clavier, une grosse ligne s’ouvrira en haut de l’écran.

Entrer le code Triche : Tapez « testingcheats true » dans cette ligne puis appuyez sur Entrée. Un message s’affiche si la manipulation a réussi. Diverses options s’ouvriront désormais lors de l’utilisation de la touche Maj (shift) sur votre Sims ou autres objets du jeu.

Quelques codes à connaître : « motherlode » pour 50 000 simflouz, « kaching » ou « rosebud » pour 1 000 simflouz.

Les bases des codes triche dans les Sims 4

Entrez dans le monde merveilleusement imprévisible de tricher au Sims 4 ! Si vous êtes nouvellement initié à l’univers des Sims ou un vétéran de longue date, il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler de l’univers tentant des codes de triche Sims 4. En effet, ces astuces permettent de contourner certaines règles du jeu pour ajouter des twists intéressants à votre expérience de jeu.

Alors, qu’est-ce exactement que les codes de triche et pourquoi voudriez-vous les utiliser ? Pour faire simple, les codes de triche Sims 4 sont une série de commandes que vous pouvez entrer dans le jeu pour modifier divers aspects de la vie de vos Sims. Qu’il s’agisse d’obtenir plus de simflouz, de débloquer certaines compétences ou simplement de rendre la vie de votre Sim un peu plus confortable, les astuces Sims 4 sont là pour vous aider.

Maintenant que vous avez une idée de base des codes de triche, comment les utilise-t-on exactement ? À lire Quelle est la classe la plus efficace dans Warzone ?

Pour faire tourner la roue de la chance en votre faveur, la première chose à faire est d’activer la console des codes de triche. Cette démarche peut varier en fonction de votre plateforme de jeu. Si vous utilisez un PC, il vous suffit d’appuyer simultanément sur les touches CTRL, Shift et C pour ouvrir la console de triche. Pour les utilisateurs de Sims 4 codes PS4 et de Sims 4 Xbox, une combinaison différente est nécessaire : tous les boutons des deux épaules doivent être appuyés.

Une fois que vous avez ouvert la console, il ne vous reste plus qu’à saisir les Sims 4 codes de triche PC, PS4 et Xbox de votre choix. Cependant, il est important de noter que tous les codes de triche Sims 4 ne sont pas disponibles par défaut. Pour en débloquer certains, vous devrez d’abord entrer le code « testingcheats true » (sans les guillemets) dans la console. Ceci activera le mode triche, vous permettant de bénéficier d’un plus grand nombre de Sims 4 cheats français!

Les codes de triche les plus utilisés

Une des choses les plus frustrantes dans le jeu est de manquer de simflouz pour construire la maison de vos rêves ou faire les activités que vous aimez. Heureusement, avec le triche Sims 4 argent, le manque d’argent ne sera plus qu’un lointain souvenir. Le code « Motherlode » vous donnera immédiatement 50 000 simflouz, tandis que le code « kaching » ou « rosebud » ajoutera 1 000 simflouz à votre compte. Un autre Sims 4 code d’argent précieux est « FreeRealEstate on » qui rendra toutes les propriétés gratuites. A vous les belles maisons !

Mais l’argent n’est pas tout, n’est-ce pas ? Parfois, améliorer les Sims 4 triche compétences de vos sims peut être tout aussi important. Le code « stats.set_skill_level [Nom de la compétence] 10 » vous permettra de maxer n’importe quelle compétence au niveau 10. Que vous souhaitiez devenir un as de la cuisine, un maître de la guitare ou un génie des échecs, ces trucs et astuces Sims 4 rendront la vie beaucoup plus facile !

À lire Comment offrir des v-Bucks comme cadeau ? Guide et astuces

Autres types de codes de triche

Les Sims 4 est un jeu qui permet une considérable quantité de personnalisation, et cela ne se limite pas seulement à la construction de votre maison ou à la sélection de vos meubles. Vous pouvez utiliser des codes de triche pour réellement modifier l’apparence de vos Sims, ainsi que leurs besoins.

Codes pour modifier l’apparence et les besoins des Sims

L’avantage principal de tricher aux Sims 4 est le fait que vous pouvez faire pratiquement tout ce que vous voulez avec vos personnages. Par exemple, si vous voulez changer les vêtements de vos Sims en plein milieu du jeu, vous pouvez le faire. Pour cela, tapez « cas.fulleditmode » dans votre console de triche. Ceci vous permettra de modifier tout ce qui est relatif à l’apparence de vos Sims dans le mode création.

Quant aux besoins de vos Sims, le jeu vous offre aussi différents codes de triche Sims 4. Par exemple pour assurer que tous les besoins de vos Sims soient toujours au maximum, vous pouvez taper « sims.fill_all_commodities » dans la console de triche. Cela garantit que vos Sims sont toujours heureux et en forme!

Codes pour manipuler la construction et les objets du jeu

La beauté de tricher dignement dans Sims 4 réside aussi dans le pouvoir que ces codes de triche vous donnent sur l’environnement de votre Sim. Vous avez envie de supprimer tous les objets de la maison ? Il suffit de taper « sims.remove_all_objects » et le tour est joué.

Le code « bb.moveobjects on » quant à lui, est un autre code extrêmement utile. Ce code de triche Sims 4 permet de placer les objets où vous voulez, même s’ils semblent se chevaucher. Vous n’avez plus à vous soucier des contraintes d’espace de votre maison !

Codes de triche spéciaux pour des événements particuliers

Pour les joueurs qui cherchent à vivre des expériences spécifiques dans leur jeu, il existe encore plus de codes de triche précis.

Codes pour les carrières et les promotions

Vous n’avez plus besoin de faire travailler votre Sim des heures pour qu’il se voit attribuer une promotion. Au contraire, vous pouvez simplement utiliser le code Sims 4 carrière. Pour utiliser ce cheat, vous devrez d’abord taper « testingcheats true », puis « careers.promote [nom de carrière] ». Par exemple, si vous voulez promouvoir votre Sim dans la carrière de médecin, vous pouvez taper « careers.promote doctor ».

Codes pour influencer les relations entre les Sims

Les relations entre Sims peuvent être parfois compliquées. Toutefois, grâce au Sims 4 triche relations, vous pouvez faire en sorte que deux Sims deviennent instantanément amis ou ennemis. Pour ce faire, vous devrez taper « modifyrelationship [nom du premier Sim] [nom du deuxième Sim] [nombre] Friendship_Main » pour augmenter l’amitié, ou bien « modifyrelationship [nom du premier Sim] [nom du deuxième Sim] [nombre] Romance_Main » pour augmenter le romantisme.

Ainsi, tricher dignement dans Sims 4, c’est tout un art qui rend le jeu d’autant plus excitant et personnalisé. Que vous vouliez changer l’apparence de votre Sim, modifier les objets de votre maison, obtenir une promotion instantanément ou faire de vos Sims les meilleurs amis sur terre, il existe un code de triche pour cela!

Les limites de l’utilisation des codes de triche

Si vous avez décidé de pimenter votre jeu en utilisant des codes de triche Sims 4, sachez qu’il y a aussi des revers à la médaille. Bien sûr, il est amusant de tricher au sims 4, mais il y a aussi des conséquences potentielles à considérer.

Tout d’abord, l’utilisation des cheat codes Sims 4 peut parfois entraîner des bugs. Par exemple, un Sim qui se trouvait à mi-chemin d’un escalier peut soudainement se retrouver coincé ou disparaître complètement. Aussi, l’utilisation excessive de codes peut causer du retard, des crashs de jeu, et même des corruptions de sauvegarde de jeu.

Un autre point à prendre en compte est l’effet que la triche peut avoir sur votre expérience de jeu. Prenez un instant pour penser à pourquoi vous jouez aux Sims 4. Si le but est de relever les défis et de progresser par vos propres efforts, l’utilisation de codes de triche pourrait rendre le jeu moins satisfaisant. C’est pourquoi il est important de tricher dignement dans Sims 4, en utilisant les codes avec modération pour éviter de ruiner votre amusement.

Conclusion : Amusez-vous à votre manière

Quelle que soit la façon dont vous choisissez de jouer – que ce soit en respectant scrupuleusement le déroulement habituel du jeu, ou en utilisant un guide de triche Sims 4 pour contourner certaines difficultés – n’oubliez jamais que le but d’un jeu vidéo est de vous amuser.

En tant que créateur de votre propre monde, vous avez le pouvoir de décider comment vous voulez jouer. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire les choses. Si vous trouvez du plaisir à construire la maison parfaite avec le Sims 4 code construction, ou si vous préférez tester les limites du jeu en faisant des folies avec le Sims 4 triche argent, allez-y !

En fin de compte, Les Sims 4 est un bac à sable de créativité, où vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Alors, que vous utilisiez des codes de triche ou non, n’oubliez pas l’essentiel : amusez-vous !

FAQ sur comment tricher au sims 4 ? code de triche

1. Quels sont les codes de triche pour les skills dans les Sims 4 ?

Pour tricher et améliorer rapidement les compétences de votre Sim dans les Sims 4, vous pouvez utiliser le code « stats.set_skill_level [nom_de_la_compétence] [niveau souhaité] ». Par exemple, « stats.set_skill_level Major_HomestyleCooking 10 » améliorera la compétence de cuisine de votre Sim au niveau 10.

2. Comment activer le mode triche dans les Sims 4 ?

Pour activer le mode triche dans les Sims 4, vous devez premièrement ouvrir la console de commandes en appuyant simultanément sur les touches CTRL + SHIFT + C de votre clavier. Ensuite, entrez le code « testingcheats true » dans la console puis appuyez sur la touche Enter.

3. Y-a-t-il des codes de triche pour obtenir plus d’argent dans les Sims 4 ?

Oui, il existe plusieurs codes de triche pour obtenir plus d’argent dans les Sims 4. Le code « motherlode » vous permettra d’ajouter 50,000 Simflouz à votre ménage tandis que le code « kaching » ou « rosebud » ajouteront 1,000 Simflouz.

4. Est-ce que l’utilisation des codes de triche peut endommager mon jeu Sims 4 ?

L’utilisation des codes de triche ne devrait pas endommager votre jeu Sims 4. Cependant, il est recommandé de sauvegarder votre progression avant d’utiliser ces codes, juste au cas où un problème surviendrait.

5. Quels sont les codes de triche pour modifier les besoins dans les Sims 4 ?

Pour modifier les besoins de vos Sims dans les Sims 4, vous pouvez utiliser le code « fillmotive motive_[nom_du_besoin] ». Par exemple, « fillmotive motive_Hunger » remplira le besoin de faim de votre Sim.