Mortal Kombat 2 : Johnny Cage se dévoile avec un look inédit et une interprétation surprenante de Karl Urban

Suite à la première image officielle de Karl Urban en Johnny Cage, Mortal Kombat 2 dévoile de nouveaux détails sur son intrigue et ses personnages. Avec un affrontement imminent contre Shao Kahn, cette suite promet d’être plus intense. Le film, tourné en IMAX, sortira en salles le 24 octobre 2024.

Un Johnny Cage revisité

Johnny Cage est l’un des nouveaux combattants d’EarthRealm et joue un rôle clé dans le film. Contrairement à son incarnation vidéoludique, où il est une star hollywoodienne décalée, cette version propose une interprétation inédite. Ed Boon, co-créateur de Mortal Kombat, a confirmé que Karl Urban apporte son propre style au personnage, tout en conservant son essence.

Dans cette adaptation, Johnny Cage est un acteur en perte de vitesse qui se retrouve plongé dans le brutal univers de Mortal Kombat. Ce changement de perspective enrichit le récit et offre une nouvelle dynamique à la narration. Selon Boon, cette approche apporte une évolution bienvenue à l’histoire du combattant emblématique.

Un casting élargi

Le film introduit également de nouveaux personnages emblématiques de la saga. Adeline Rudolph incarnera la princesse Kitana, Damon Herriman prendra le rôle du sorcier Quan Chi, et Martyn Ford prêtera ses traits à l’impitoyable Shao Kahn. Ils rejoignent un casting déjà bien connu des fans, avec Ludi Lin, Lewis Tan, Mehcad Brooks et Hiroyuki Sanada qui reprennent leurs rôles du premier volet.

Malgré leur sort tragique dans le précédent film, Kung Lao et Kano pourraient faire leur retour. L’univers de Mortal Kombat étant connu pour sa mythologie complexe, l’existence de moyens surnaturels permettant leur résurrection reste plausible. Ce suspense ajoute à l’excitation des fans quant au développement de cette suite.

Un tournage ambitieux

Simon McQuiod, réalisateur du film, a révélé que Mortal Kombat 2 a été entièrement tourné en IMAX, permettant une immersion encore plus spectaculaire. Selon lui, cela a offert une liberté visuelle et une amplitude cinématographique inédite dans l’univers de Mortal Kombat, rendant les affrontements encore plus impressionnants.

En parallèle, les joueurs de Mortal Kombat 1 recevront des skins tirés du film pour Johnny Cage, Kitana et Shao Kahn. Prévue plus tard cette année, cette mise à jour permettra aux fans d’incarner ces versions cinématographiques dans le jeu, créant ainsi un lien direct entre les deux médias.